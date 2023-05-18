前進黨將與7政黨組聯合政府，皮塔能否出任泰國總理仍有難度

泰國前進黨總理候選人皮塔（Pita Limjaroenrat）於週四（18）舉辦的記者會表示，在上週日（15）贏得泰國大選後，前進黨將與七個政治盟友組成民主政府。

據《亞洲新聞台》報導，皮塔宣佈將與不同政黨組建「人民民主政府」，該聯盟目前由八個政黨組成，即前進黨、為泰黨（Pheu Thai）、民族黨（Prachachat）、泰國自由黨（Thai Liberal Party）、泰建泰黨（Thai Sang Thai）、Fair、新力量黨（Plung Sungkom Mai）和Pue Thai Rumphlang，八個政黨在眾議院500個席位中共有313席。

「人民的每一張選票都是希望的聲音、是變革的聲音。」 皮塔新聞發布會上說，強調新政府將誠實地履行其對人民力量的職責，成為每個泰國人的政府。

「根據大選中多數人的選票，每個政黨都同意支持前進黨的領導人——我本人 Pita Limjaroenrat，成為泰國第 30 任總理。」皮塔表示。

據皮塔透露，聯盟正在制定一份諒解備忘錄（MOU），以確定未來聯合政府共同的工作方向和議程。此份諒解備忘錄旨在解決泰國的政治、經濟和社會危機，將於5月22日公布，該日期也是現任總理帕拉育將軍於2014年發動政變滿9週年的日子。

Photo Credit: Shutterstock 現任總理帕拉育於2014年以陸軍總司令的身分發動政變。

同時，聯盟也在組建一個委員會，該委員會將召集其他黨的支持，確保聯盟能夠獲得足夠的席位來統治。

「委員會和談判小組會找出我進一步需要的東西，包含需要的席位，所以在治理方面將具穩定性，不會失去平衡。」皮塔表示，並補充：「從今天到我成為總理的那一天，聯盟正在逐漸形成，我們有一個非常清晰的路線圖。」

選舉委員會於週一（15）公佈的國會選舉結果顯示，前進黨以152個席位位居第一，排在第二和第三位的是為泰黨和泰自豪（Bhumjaithai）黨，分別獲得141席和70席。

帕拉育領導的團結建國黨（United Thai Nation）以36個席位排名第五，僅次於以40個席位排名第四的民族黨。

儘管皮塔和他的聯盟已經獲得了眾議院的多數席位，但該聯盟仍未達到由750名成員組成的兩院制立法機構投票選出總理所需的376票。而根據《曼谷郵報》報導，獲得70席、排名第三的泰自豪黨於週三表示，不會支持任何支持修改或廢除或反對《刑法》第112條（也稱為冒犯君主罪）的總理。

前進黨多年不斷呼籲修改冒犯君主罪，但在本次的記者會，皮塔並未針對是否修改該條法案的可能性發表言論。

除了在眾議院繼續尋求其他政黨合作，皮塔與聯盟面臨的挑戰也包括如何贏得參議院250名成員的選票。目前參議院議員皆在2014年政變後由軍政府直接任命，且在2019年的國會選舉中，參議院249名議員皆同意帕拉育的總理職位，顯示參議院仍有左右總理人選的可能性。

皮塔表示，雖然聯盟已經為未來可能發生的幾種情況制定了計劃，包括議會對總理的投票，但他也承認可能會出現意想不到的情況，因此聯盟正在努力確保新政府的組建能夠順利、穩定地進行。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒