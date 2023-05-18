前進黨將與7政黨組聯合政府，皮塔能否出任泰國總理仍有難度
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泰國前進黨總理候選人皮塔於本週四（18）舉辦的記者會表示，在贏得泰國大選後，前進黨將與七個政治盟友組成民主政府，並期望能夠順利達到總理候選人的所需席位。
泰國前進黨總理候選人皮塔（Pita Limjaroenrat）於週四（18）舉辦的記者會表示，在上週日（15）贏得泰國大選後，前進黨將與七個政治盟友組成民主政府。
據《亞洲新聞台》報導，皮塔宣佈將與不同政黨組建「人民民主政府」，該聯盟目前由八個政黨組成，即前進黨、為泰黨（Pheu Thai）、民族黨（Prachachat）、泰國自由黨（Thai Liberal Party）、泰建泰黨（Thai Sang Thai）、Fair、新力量黨（Plung Sungkom Mai）和Pue Thai Rumphlang，八個政黨在眾議院500個席位中共有313席。
「人民的每一張選票都是希望的聲音、是變革的聲音。」 皮塔新聞發布會上說，強調新政府將誠實地履行其對人民力量的職責，成為每個泰國人的政府。
「根據大選中多數人的選票，每個政黨都同意支持前進黨的領導人——我本人 Pita Limjaroenrat，成為泰國第 30 任總理。」皮塔表示。
據皮塔透露，聯盟正在制定一份諒解備忘錄（MOU），以確定未來聯合政府共同的工作方向和議程。此份諒解備忘錄旨在解決泰國的政治、經濟和社會危機，將於5月22日公布，該日期也是現任總理帕拉育將軍於2014年發動政變滿9週年的日子。
同時，聯盟也在組建一個委員會，該委員會將召集其他黨的支持，確保聯盟能夠獲得足夠的席位來統治。
「委員會和談判小組會找出我進一步需要的東西，包含需要的席位，所以在治理方面將具穩定性，不會失去平衡。」皮塔表示，並補充：「從今天到我成為總理的那一天，聯盟正在逐漸形成，我們有一個非常清晰的路線圖。」
選舉委員會於週一（15）公佈的國會選舉結果顯示，前進黨以152個席位位居第一，排在第二和第三位的是為泰黨和泰自豪（Bhumjaithai）黨，分別獲得141席和70席。
帕拉育領導的團結建國黨（United Thai Nation）以36個席位排名第五，僅次於以40個席位排名第四的民族黨。
儘管皮塔和他的聯盟已經獲得了眾議院的多數席位，但該聯盟仍未達到由750名成員組成的兩院制立法機構投票選出總理所需的376票。而根據《曼谷郵報》報導，獲得70席、排名第三的泰自豪黨於週三表示，不會支持任何支持修改或廢除或反對《刑法》第112條（也稱為冒犯君主罪）的總理。
前進黨多年不斷呼籲修改冒犯君主罪，但在本次的記者會，皮塔並未針對是否修改該條法案的可能性發表言論。
除了在眾議院繼續尋求其他政黨合作，皮塔與聯盟面臨的挑戰也包括如何贏得參議院250名成員的選票。目前參議院議員皆在2014年政變後由軍政府直接任命，且在2019年的國會選舉中，參議院249名議員皆同意帕拉育的總理職位，顯示參議院仍有左右總理人選的可能性。
皮塔表示，雖然聯盟已經為未來可能發生的幾種情況制定了計劃，包括議會對總理的投票，但他也承認可能會出現意想不到的情況，因此聯盟正在努力確保新政府的組建能夠順利、穩定地進行。
新聞來源：
- Pita announces 8-party coalition plan（曼谷郵報）
- Bhumjaithai rejects candidates supporting changes to lese majeste law（曼谷郵報）
- Thai PM candidate Pita Limjaroenrat aims to form 'a democratic government' with 8-party coalition（亞洲新聞台）
- Thailand's Move Forward confident of more support to form government（路透社）
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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永續發展如何走？PGE太平洋綠能以農地種電推動能源自給，讓太陽能與環境共好成為可能
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致力於綠電的PGE太平洋綠能，面對全球永續發展的目標與在地糧食危機的多重挑戰，團隊如何以實際行動與不屈不撓的精神，在台灣這片土地上播下綠色種子？
天色漸暗，一部南下的車輛奔馳在鄉間道路上，眼前所見除了綠油油的稻田外，一個彎腰蜷曲的身影引起了注意。「後來我們都稱她作林阿姨，」太平洋綠能董事長鄭旭捷分享，創業初期與林阿姨有著深厚革命情感，回首這一路上耕耘在這片土地的努力，更讓鄭旭捷與團隊記憶猶新。
談到2050年淨零碳排的全球目標，可說是無人不知，各國政府與產業也針對此一遠景努力尋求各式解決方案。太平洋綠能就透過與在地農民攜手合作，提供全方位太陽能服務，以農地種電的方式，創造與環境、土地永續共生的乾淨電力來源。
從糧食危機到電磁波，鼓吹農地種電的道路上障礙不斷
把鏡頭拉回到林阿姨身上。鄭旭捷回憶，當時他們想了解在地農民生活，停下車主動與林阿姨打招呼，嘗試理解她在務農上的現況與挑戰。
林阿姨説台灣因氣候變遷，農作物收成不穩定性提高導致利潤不彰，更因農村人口年紀老化，讓農地維護更加困難，若無適當整理農地，對未來耕作也會有影響，而且在與PGE團隊洽談期間又遇上林阿姨的先生因務農而受傷，導致農耕期遇上了困難，也加速林阿姨想轉型的決心。而林阿姨沒說的是，農民一年辛勤耕種的收入不到20萬，再扣除成本所剩無幾，這讓鄭旭捷不斷思索該如何透過農地種電的方式協助向林阿姨這樣的農民們改善生活。
不過要說服這些視農地為己出的農夫們擁抱這個新商業模式談何容易，「糧食危機、電磁波還有未來農地走向等都要釋疑。」鄭旭捷細數當時林阿姨身邊周遭友人們的疑惑，特別是在即將簽約的這一刻雜音仍不斷浮現，好在這一切都在團隊悉心解說下迎刃而解。
以糧食危機來說，多數人都會認為將農地改成太陽能用地將減少可種植面積，但從已揭露的統計數據發現，目前國內共計80萬公頃的農地，其中有三分之一面臨長期休耕或廢耕，若以2025年再生能源佔比15%的短期目標來看，僅需不到兩萬公頃就能完成，需要的面積量更是休耕及廢耕農地的一成不到，尚不至於造成糧食危機，但是能源自給卻迫在眉睫。
「國內能源自給率僅有2%」鄭旭捷提到，我們花大把資金購買能源供大家使用，為何不將這些資源留在這塊土地進行建設，不只能提升能源自給率，也可創造更多在地團隊發展，更重要的是我們將在能源議題上有更多話語權、不再受制於人，產業發展也能更符合淨零碳排趨勢具有競爭力。
至於農民們擔心的電磁波，鄭旭捷表示當時團隊以吹風機、手機等電子產品作為比較，透過精密儀器讓數據說話，檢測出其他電子產品的電磁波數值相較太陽能系統高出許多，反倒建議農民們更應該注意日常3C產品的使用；且太陽能板運作時幾乎沒有噪音產生的特性，也讓農民們非常驚艷，也願意勇於一試農地種電，希望能為地方農業找到新契機。
綠電永續的心法，調整呼吸讓土地生生不息
然而，農地種電最大的挑戰仍在於如何建置及完成後的維護。對此，太平洋綠能總經理張家偉以第一線經驗，分享團隊如何打造真正落實永續的太陽能案場。
針對基礎設施，太平洋綠能源堅持在不破壞野生動物棲息地前提下，設計生態友善格柵，同時也讓圍籬間保持一定距離，「這些規劃都是為了讓原生物種依舊能自在地移動。」張家偉説在他們的案場裡遇見野兔、穿山甲一點都不稀奇，就連保育類動物的石虎都是神秘嘉賓。
此外，太平洋綠能提供給地主一站式太陽能板建置服務，從案場開發、文件申請到安裝施工等，甚至後續維修皆是。張家偉表示，太平洋綠能和地主一簽就是20年，租賃期間對於土地養護、修剪雜草都由太平洋綠能悉心照顧；除拒絕使用除草劑，更以雜草作為有機肥料創造農地正向生態循環，即便未來不再做為太陽能發電使用，依舊能回歸農作物生產之列。
在這些年的努力下，太平洋綠能也樹立業界典範，讓外界看到種電亦能同時維護案場與土地保育。鄭旭捷說他相信台灣能創造出生態、農業及光電三方共贏，更希望從根本面實現遠景，期待政策與法規的改革讓農地種電申請能以土地容許申請即可，無需額外進行土地使用變更，確保農民未來仍有機會重新拿回土地、再次進行耕作，且太平洋綠能也師法日本農電共生的案例，藉由架高太陽能板技法和太陽能溫室等技術，在提升土地效益同時亦能實現能源自給，為農民與土地盡到永續循環的責任。
宣揚永續綠電的價值，積極尋求更多跨界合作機會
經過這些年的努力，越來越多農民、地主和企業主看著太平洋綠能打造的案場與提供的服務，開始擁抱這個新商業模式，對鄭旭捷及團隊來說倍感欣慰。
「台灣真的是一座美麗的寶島」鄭旭捷感性地說，正因這塊孕育自己成長的土地是如此的珍貴，讓他認為不只是要繼續強化國人對於環保、用電的意識，「我們更不會停止對這塊土地永續發展的責任與腳步。」
羅馬不是一天造成，一路走來如何與民眾溝通太陽能的價值，也讓鄭旭捷與團隊感受到必須以教育者身份在台灣社會推動太陽能的認識與了解，這項任務刻不容緩。因此除以案場實例於農地進行示範，同時也在各國中小校園案場舉行環境綠能教育講座推廣，以期能替未來再生能源的落實鋪路。而鄭旭捷也透露。太平洋綠能也轉投資提供電動車充電服務的新創團隊EVOASIS，擴大對能源的想像與永續可能性，更希望能在不久的將來激盪出更多火花。