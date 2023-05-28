《我的機智韓劇生活》：韓劇製作偏向「編劇中心制」，導演及演員不得任意刪減劇本內容

文：王喵

關於編劇，我還想說的是……

韓國電視劇的製作過程偏向「編劇中心制」，由編劇掌握話語權，導演及演員不得任意刪減劇本內容，是以編劇為中心的運作模式。

自然而然地，新聞報導上都會提及編劇，例如提到「金編」就是指大眾熟知的金銀淑編劇。《巴黎戀人》、《On Air》、《City Hall》、《秘密花園》、《紳士的品格》、《繼承者們》、《太陽的後裔》、《孤單又燦爛的神：鬼怪》、《陽光先生》、《The King：永遠的君主》、《黑暗榮耀》等都是金編知名的代表作品。

金銀淑編劇是將韓劇推廣到海外市場的重要推手之一。金編的浪漫愛情劇多半以懸殊的愛情差距，搭配浪漫的橋段與讓人怦然心動的台詞，打動女性的心，也形成綜藝節目爭相模仿的旋風。金編的作品也曾受到劇情灌水、虎頭蛇尾等批評，不過每次推出新作品還是眾所矚目。雖然已經是頂級編劇，也不讓自己待在舒適圈，《黑暗榮耀》是金編劇第一次嘗試的黑暗復仇劇，高潮迭起的劇情播出後立刻引起海內外的榮耀旋風！

去一家漂亮的咖啡廳時，寫浪漫愛情劇的金銀淑編劇想的是展開一場男女主角一見鍾情的邂逅，而喜愛懸疑推理、發便當不手軟的金銀姬編劇想的則是如何在這裡設計殺人的橋段。寫作風格南轅北轍的王牌編劇讓觀眾難以聯想兩位好朋友一起喝咖啡的場景。

金銀姬編劇的作品都是懸疑推理的類型，神劇的創始號《Signal》打破台灣觀眾對於韓劇就是「失憶、車禍、絕症」三寶狗血劇的刻板印象，以古今時空交錯的手法調查長年未破的懸案，細膩描寫人性，打中人們內心的脆弱，又讓人充滿希望，從黑暗中看見曙光而引發共感。

接著，二○一九年一月Netflix推出首部韓國自製劇《屍戰朝鮮》（改編自金銀姬與梁慶一的網路漫畫《神的國度》），架空的歷史背景下，傳染病蔓延的喪屍驚悚片，讓許多不看韓劇的觀眾因為對題材感興趣而好奇點開來看。金銀姬編劇的作品讓海外觀眾認識到不一樣的韓劇，也開始對韓劇改觀。

當觀眾對韓劇改觀後，回頭追韓劇才會發現，原來韓劇已經有許多非關愛情且精采絕倫的題材，例如二○一四年的《未生》、二○一七年的《秘密森林》都是值得回頭再追的韓劇。

早期多數編劇出身於「韓國放送作家（編劇）協會」附設的「編劇教育學院」，現在也有許多大學開設編劇相關的課程，讓懷抱編劇夢想的人們有門路可以追夢。一般是從「助理編劇」做起，在已經「出道」的編劇旁邊參與實際製作的過程，一部劇通常不會只有一個編劇獨立寫完，而是由主編劇及數位助理編劇一起完成。

韓國電視台也會定期舉辦劇本募集比賽，優勝作品可能會拍攝成電視劇，是許多助理編劇能夠出道的好機會。但不一定都會被電視台青睞，例如《金牌救援》在二○一六年MBC電視劇的劇本募集得到優秀獎，但是各家電視台都認為體育題材太冷門，觀眾不感興趣，過了三年才在演員南宮珉的賞識下有機會拍成電視劇，最後引起熱烈的迴響與好評，讓新人編劇李信和十分感謝南宮珉的提拔。

《王后傘下》的新人編劇朴바라則是在CJ ENM的創作者培養項目O’Pen入選後，才有機會寫作、參觀國家調查研究所等許多協助，從企劃到播出花了三年的期間。

助理編劇一邊在主編劇的工作室裡累積經驗並維持生計，下班也無法休息，繼續準備自己的作品熬過無名的時期，期盼有一天自己的作品也能夠登上螢幕。

編劇制度系統的培訓下，我們能夠看見許多優秀的編劇，也有許多非科班出身的編劇。就算現在韓流風靡全球，韓國電視台加上OTT平台加入，韓劇的需求量比以往來得多，但是韓國編劇的世界依舊競爭激烈，創作本身就是一條艱辛的路，還要通過觀眾嚴格無情的檢視，但仍然阻止不了編劇們面對社會現況，想要跟世人傳達自己的心聲。

書籍介紹

本文摘錄自《我的機智韓劇生活――55部韓劇心動手札》，新經典出版

作者：王喵

為什麼大家閒暇時都在追韓劇?!韓劇到底有什麼特別？韓星、韓劇、韓國的魅力，知名粉專「不看戲會死！」版主王喵一次告訴你

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《機智牢房生活》跳脫非黑即白的世界，讓觀眾在灰色地帶中得到新體悟；

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作者王喵和所有讀者一樣，最初從觀眾身分的出發，愛上了韓劇。然而，秉著對韓劇及寫作的熱忱，她創立「不看戲會死！」粉絲專頁開始執筆書寫，不僅分享觀劇心得，更從較少被特別注意到的韓國編劇與導演出發，為台灣觀眾引介韓劇背後的各種故事，至今已近十個年頭。