《養出內心強大的孩子》：撒謊不等於是壞孩子，有時也是想像力豐富的表現

文：艾絲特．沃西基

說出孩子做的好事情

留心注意孩子正在做的好事，並將它說出來。這裡所指的意思，並不是讓孩子意識到他很「乖巧」，而是他有心為其他人做什麼。比方：有的孩子為了不洩露父親酗酒的事，而在學校裡說謊；也有的孩子偷糖果，是為了送給老師。爸媽難過的時候，孩子自然會想安慰他們。有些孩子通情達理、善體人意，會在這時關愛地撫摸爸爸或媽媽；有些孩子可能則笨拙一些，用亂扔玩具的方式來分散爸媽的注意力。

每個孩子都在嘗試用自己的方式，為他人做一些事。所以有時我們可能需要三思，才會發覺孩子某些行為中的「善意」，例如，你最喜歡的上衣居然被孩子用彩色筆塗得五彩繽紛。儘管如此，請依然時時喚醒孩子用善意行事的感受！（這故事發生在一位來找我諮商的客戶身上，她小時候家境貧寒，有一回她用彩色筆把母親唯一的一件白襯衫塗得五彩繽紛，結果惹得媽媽大發雷霆。然而，她那麼做的動機只是因為，前幾天她們經過商店櫥窗時，媽媽對一件花色絢麗的衣服讚不絕口，而她心裡清楚她們買不起新衣服。）

對所謂的「壞小孩」說出他們所做的任何小改變

有些兒童和青少年有時候會讓人很生氣：他們干擾別人做事、老是悶悶不樂臭著一張臉、無緣無故打架，而且還對什麼都不滿。很有可能的狀況是，這樣的孩子還沒有足夠的溝通力，正因為他們沒有更好的策略，所以才試圖以擾亂的方式與他人互動並建立關係。

你會發覺，當一個孩子的溝通能力提高了，他的攻擊性與暴力傾向就會降低。

在這段改變過程中，我們可以細心留意，並且用言語肯定孩子所做出的小小改變，以此來支持他們的進步。對一些孩子來說，不做某些事（比如偶爾不搞破壞），就已經是一項了不起的成就。

撒謊的孩子不等於是壞孩子

社會學研究表明，孩子撒謊是一種常見的（非病態的）現象，因為：

一、孩子「我不會什麼都說」的態度說明，他正在發展自己的獨特人格；

二、過度撒謊有時也是想像力豐富的表現；

三、有時孩子意識到，他可以藉由編造故事，將自己置於有利的處境；

四、當然，說謊最常見的原因還是出自於恐懼，例如：害怕被懲罰，或是害怕陷入尷尬的情況。還有一種恐懼，就是害怕因某件事而被人當做「壞孩子」（比如：要是大家都知道是誰踩壞了鄰居家的美麗花圃的話……）。而這種恐懼的起因，正是前面所提到的：每個孩子都想要做一個善良的人。

話雖如此，但不論兒童或成人，都還是應該誠實待人。如果有個人長年過度撒謊，他自然會練就一套欺瞞不實的習性，因此，請試著找出孩子說謊的動機。

你認為你的女兒或兒子為什麼會「作弊」？用不貶低孩子自尊的方式告訴他們，誠實對相互信任有多麼重要。並且讓孩子知道，當他們誠實認錯時，你不會處罰他們，來讓孩子明白撒謊是不必要的。

最後切記：在這件事上，你也是孩子的模仿對象！

書籍介紹

本文摘錄自《養出內心強大的孩子：全球都在學的矽谷教養法 幫孩子配備未來最重要的人生實力》，天下雜誌出版

作者：艾絲特．沃西基

譯者：韓絜光

她啟發了多位矽谷傳奇人物，包括賈伯斯。

她的三個超高成就女兒登上《時代》雜誌，力挺媽媽的教養哲學。

她在全球最競爭的學區教書，累積近四十年第一線經驗。

授權20國版本、亞馬遜4.5顆星好評，《TIME》《富比士》《財富》《Inc.》《哈芬登郵報》《快公司》爭相報導

長成大人的路波折起伏，孩子很努力，父母也盡了全力。但怎麼才能確保孩子活出自信快樂的人生？給所有努力家長的21世紀自信教養寶典

艾絲特‧沃西基被封為矽谷教母，她在加州矽谷的高中教書邁入第三十七年，不只教出好萊塢巨星詹姆斯‧法蘭科、籃球好手林書豪、賈伯斯女兒等多位頂尖人物，更影響了無數學生的人生。

被學生暱稱為「沃姊」的沃西基，也教養出三位超級女兒，大女兒蘇珊是Google元老、現任YouTube執行長；二女兒珍妮是頂尖醫界學者；三女兒安妮則是基因生技公司23andMe的共同創辦人。

沃姊的方法不只幫助孩子在學校成功，更能培養孩子練成出社會後被需要的能力──面對陌生挑戰，能持續自我學習、善於與人合作解決難題。全球教育界、企業界都想到沃姊的教室取經，找出成功的祕密方程式。

沃姊的方法不同於其他教養書，特別強調價值觀，她提出的「T.R.I.C.K」基本價值，分別是信任（Trust）、尊重（Respect）、獨立（Independence）、合作（Collaboration），與善良（Kindness）；每一項都能直接對應到孩子在現實世界最需要的能力。這也是為什麼有愈來愈多的跨國企業與各級學校，紛紛開始採用這套方法。書中以故事引導，搭配實際方法，解答父母在教養各階段的疑惑。

自信教養，從相信自己開始──只有你最清楚怎麼做對孩子最好。

Photo Credit: 天下雜誌

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航