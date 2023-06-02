《養出內心強大的孩子》：撒謊不等於是壞孩子，有時也是想像力豐富的表現
我們想讓你知道的是
當然，說謊最常見的原因還是出自於恐懼，例如：害怕被懲罰，或是害怕陷入尷尬的情況。還有一種恐懼，就是害怕因某件事而被人當做「壞孩子」（比如：要是大家都知道是誰踩壞了鄰居家的美麗花圃的話……）。而這種恐懼的起因，正是前面所提到的：每個孩子都想要做一個善良的人。
文：艾絲特．沃西基
說出孩子做的好事情
留心注意孩子正在做的好事，並將它說出來。這裡所指的意思，並不是讓孩子意識到他很「乖巧」，而是他有心為其他人做什麼。比方：有的孩子為了不洩露父親酗酒的事，而在學校裡說謊；也有的孩子偷糖果，是為了送給老師。爸媽難過的時候，孩子自然會想安慰他們。有些孩子通情達理、善體人意，會在這時關愛地撫摸爸爸或媽媽；有些孩子可能則笨拙一些，用亂扔玩具的方式來分散爸媽的注意力。
每個孩子都在嘗試用自己的方式，為他人做一些事。所以有時我們可能需要三思，才會發覺孩子某些行為中的「善意」，例如，你最喜歡的上衣居然被孩子用彩色筆塗得五彩繽紛。儘管如此，請依然時時喚醒孩子用善意行事的感受！（這故事發生在一位來找我諮商的客戶身上，她小時候家境貧寒，有一回她用彩色筆把母親唯一的一件白襯衫塗得五彩繽紛，結果惹得媽媽大發雷霆。然而，她那麼做的動機只是因為，前幾天她們經過商店櫥窗時，媽媽對一件花色絢麗的衣服讚不絕口，而她心裡清楚她們買不起新衣服。）
對所謂的「壞小孩」說出他們所做的任何小改變
有些兒童和青少年有時候會讓人很生氣：他們干擾別人做事、老是悶悶不樂臭著一張臉、無緣無故打架，而且還對什麼都不滿。很有可能的狀況是，這樣的孩子還沒有足夠的溝通力，正因為他們沒有更好的策略，所以才試圖以擾亂的方式與他人互動並建立關係。
你會發覺，當一個孩子的溝通能力提高了，他的攻擊性與暴力傾向就會降低。
在這段改變過程中，我們可以細心留意，並且用言語肯定孩子所做出的小小改變，以此來支持他們的進步。對一些孩子來說，不做某些事（比如偶爾不搞破壞），就已經是一項了不起的成就。
撒謊的孩子不等於是壞孩子
社會學研究表明，孩子撒謊是一種常見的（非病態的）現象，因為：
一、孩子「我不會什麼都說」的態度說明，他正在發展自己的獨特人格；
二、過度撒謊有時也是想像力豐富的表現；
三、有時孩子意識到，他可以藉由編造故事，將自己置於有利的處境；
四、當然，說謊最常見的原因還是出自於恐懼，例如：害怕被懲罰，或是害怕陷入尷尬的情況。還有一種恐懼，就是害怕因某件事而被人當做「壞孩子」（比如：要是大家都知道是誰踩壞了鄰居家的美麗花圃的話……）。而這種恐懼的起因，正是前面所提到的：每個孩子都想要做一個善良的人。
話雖如此，但不論兒童或成人，都還是應該誠實待人。如果有個人長年過度撒謊，他自然會練就一套欺瞞不實的習性，因此，請試著找出孩子說謊的動機。
你認為你的女兒或兒子為什麼會「作弊」？用不貶低孩子自尊的方式告訴他們，誠實對相互信任有多麼重要。並且讓孩子知道，當他們誠實認錯時，你不會處罰他們，來讓孩子明白撒謊是不必要的。
最後切記：在這件事上，你也是孩子的模仿對象！
書籍介紹
本文摘錄自《養出內心強大的孩子：全球都在學的矽谷教養法 幫孩子配備未來最重要的人生實力》，天下雜誌出版
作者：艾絲特．沃西基
譯者：韓絜光
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她啟發了多位矽谷傳奇人物，包括賈伯斯。
她的三個超高成就女兒登上《時代》雜誌，力挺媽媽的教養哲學。
她在全球最競爭的學區教書，累積近四十年第一線經驗。
授權20國版本、亞馬遜4.5顆星好評，《TIME》《富比士》《財富》《Inc.》《哈芬登郵報》《快公司》爭相報導
長成大人的路波折起伏，孩子很努力，父母也盡了全力。但怎麼才能確保孩子活出自信快樂的人生？給所有努力家長的21世紀自信教養寶典
艾絲特‧沃西基被封為矽谷教母，她在加州矽谷的高中教書邁入第三十七年，不只教出好萊塢巨星詹姆斯‧法蘭科、籃球好手林書豪、賈伯斯女兒等多位頂尖人物，更影響了無數學生的人生。
被學生暱稱為「沃姊」的沃西基，也教養出三位超級女兒，大女兒蘇珊是Google元老、現任YouTube執行長；二女兒珍妮是頂尖醫界學者；三女兒安妮則是基因生技公司23andMe的共同創辦人。
沃姊的方法不只幫助孩子在學校成功，更能培養孩子練成出社會後被需要的能力──面對陌生挑戰，能持續自我學習、善於與人合作解決難題。全球教育界、企業界都想到沃姊的教室取經，找出成功的祕密方程式。
沃姊的方法不同於其他教養書，特別強調價值觀，她提出的「T.R.I.C.K」基本價值，分別是信任（Trust）、尊重（Respect）、獨立（Independence）、合作（Collaboration），與善良（Kindness）；每一項都能直接對應到孩子在現實世界最需要的能力。這也是為什麼有愈來愈多的跨國企業與各級學校，紛紛開始採用這套方法。書中以故事引導，搭配實際方法，解答父母在教養各階段的疑惑。
自信教養，從相信自己開始──只有你最清楚怎麼做對孩子最好。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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10大必買南投伴手禮
我們想讓你知道的是
南投縣為台灣「觀光首都」，在政府和業者努力地經營下，推出非常多具有當地特色的南投伴手禮。以下介紹南投10大人氣伴手禮店家，給遊客參考！
1. 日月老茶廠
超人氣商品：尚品紅玉紅茶-台茶18號
日月老茶廠位在南投魚池鄉，鄰近日月潭、紙教堂。魚池鄉擁有絕佳的地理條件，所種植的紅茶渾厚甘美。老茶廠前身為台灣農林公司的魚池茶廠，921大地震後，重新改裝為觀光茶廠，共有兩層樓，一樓為販賣門市、茶席區、戶外品茶空間與茶類製程產線展示區；二樓有閱讀區、品茶教學區、有機餐廳和共用空間。是一個可以學習識茶、品茶、買茶的好地方。
地址：南投縣魚池鄉中明村有水巷38號
電話：049-2895508 / 049-2895510
營業時間：8:00-17:00
2. Feeling18 - 18度C巧克力工房
超人氣商品：生巧克力
網路名店18度C巧克力工房，從名店變成南投景點，可謂網路行銷成功案例一大經典。店裡的巧克力無論口味、設計、造型皆可看到店家的用心。招牌的生巧克力可挑選多種濃度，入口淡淡酒香、濃醇香滑口感，令人一吃難忘。其中，適合大人小孩的人氣口味為65%情人生巧克力，是可可濃度較低的一款，自己品嘗或贈親友同事都非常適合。近期，18度C還開了生吐司店，有原味和巧克力口味，香濃吐司無須加果醬，單吃就能品嘗到香濃牛奶香，為新人氣必點招牌！
地址：南投縣埔里鎮慈恩街20號
電話：049-2984-263
營業時間：10:00-22:00
3. 集香食品
人氣經典商品：集集火車票餅
集集最有名的就是集集線小火車。復古車廂和氣味，充滿懷舊氛圍。這款用火車車票形狀做成的「火車票餅」，融入南投農業特產和火車意象，在車票造型的餅皮內加入集集香蕉、水果、梅子等餡料，外皮香酥、內餡甜而不膩。彷彿在舌尖演繹另一種集集小鎮風情。目前共有由集集至車埕、集集至二水等7種口味，頗受消費者歡迎！
地址：南投縣集集鎮成功路258號
電話：049-2760770
營業時間：假日09:00-18:00、平日09:30-17:30
4. 天子舒芙蕾
人氣經典商品：法國飛雪奶油舒芙蕾
舒芙蕾柔軟細緻，入口即化，深受年輕人歡迎！店內人氣商品「法國飛雪奶油舒芙蕾」，選用奶油界LV等級之稱的法國飛雪金鑽奶油製作。常溫下品嘗，濃郁的乳酪香味彷彿雲朵般從嘴裡散開；若經窯烤後，口感會變得跟餅乾一樣香脆，每一口都散發迷人奶香。店內對將舒芙蕾的造型設計些巧思，結合頂級原料和在地新鮮食材，讓它由小小的杯裝，加大到6.5吋，品嘗美味也能大呼過癮。
地址：南投縣埔里鎮慈恩街11號
電話：0965-103912
營業時間：假日10:00-19:00、平日 11:00-19:00
5. 久保田烘焙坊
人氣經典商品：咬人貓麵包
位於溪頭旁妖怪村內的「久保田烘焙坊」，是間與眾不同的麵包店。店內「咬人貓麵包」，採用美日現採的新鮮咬人貓葉片，搗成汁液加入麵糰中，再以獨家秘方提味，創造出溪頭人氣商品。咬人貓麵包的出爐時間為早上10:30及下午14:30，出爐前半個小時開始排隊，快出爐前才會發放號碼牌，由此可見其熱銷程度。「咬人貓麵包」外面有一片咬人貓葉，內餡為燻雞起司口味，麵包柔軟又好吃，一個售價30元。店內還有其他KUSO的商品，例如免万炭、塞里涼、狗始糖……等，皆是溪頭必買伴手禮。
地址：南投縣鹿谷鄉興產路2-3號
電話：049-261 2121#151
營業時間：10:00-19:00
6. 微熱山丘SunnyHills
人氣經典商品：土鳳梨酥
台灣名產，最知名的鳳梨酥品牌「微熱山丘」，其發源地就在南投，位於139縣道旁的「微熱山丘三合院店」正是創始店。因其採用南投八卦山種植的土鳳梨，內餡酸甜。鳳梨酥在台灣以冬瓜替代鳳梨入餡已行之有年，微熱山丘卻大膽採用土鳳梨做餡料，還鳳梨酥本色，沒想到意外掀起一股土鳳梨酥熱潮。到微熱山丘品嘗鳳梨酥，除了可免費享用一塊鳳梨酥，店家還貼心附上一杯熱茶，在充滿懷舊氣氛下的三合院民宅中，拋開俗務，盡享一片寧靜。
地址：南投縣南投市鳳山里八卦路1100巷2號（139縣道）
電話：049-2292767
營業時間：10:00-18:00
7. 日月潭田園紅茶手工蛋捲
人氣經典商品：紅茶手工蛋捲
日月潭紅茶馳名國際，紅玉、阿薩姆、紅韻、藏芽四大品系，各有特色、韻味十足。近年來紅茶相關加工品在業者創新包裝下，如雨後春筍般在市場熱銷。這款「日月潭田園紅茶手工蛋捲」位於日月潭水社碼頭附近的中興停車場旁，招牌口味為日月潭紅茶蛋捲。每個蛋捲都是現場手工製造，多層次口感，香酥鬆脆，香氣十足。除了招牌紅茶口味，還有芝麻、咖啡和原味等，現場還可試吃，是到日月潭旅遊必買伴手禮之一。
地址：南投縣魚池鄉水社村中興路 38-2號
電話：049-2855538
營業時間：假日09:00-18:30 平日09:30-18:00
8. 久味大姐手工麻糬
人氣經典商品：招牌金條麻糬
南投草屯知名排隊名店非中山街上的「久味大姐手工麻糬」莫屬了！來到現場就能看到店員手工包麻糬，因人數實在太多，還設置自動點餐機。店內超人氣產品「純金金條長條招牌麻糬」，招牌是寫「綜合口味」，但意外的是所謂的「綜合」不是三種個別口味，是一顆就包了三種口味。長條麻糬外面裹上古早味花生磨成的花生粉，裡頭則有熬煮成綿密的萬丹紅豆泥＋芝麻花生內餡，麻糬軟中帶Q不黏牙，難怪每人都是一次3至5盒購買。
地址：南投縣草屯鎮中山街201號
電話：049-2333996
營業時間：05：30-21：00
9. 果丘in
人氣經典商品：白木耳吸凍飲
果丘in位於南投埔里，是台灣少有的「膠質果凍補充包」專賣店。其補充包方便攜帶、即開即飲，精心的吸嘴設計更讓你輕輕一吸，就能嘗到白木耳的Ｑ彈滑順！果丘in採用埔里好水培養的白木耳。每顆都富有膳食纖維及天然的植物膠質，飲用時不只解饞護胃，還更能養顏！口味部分，除了冰糖原味外，還結合南投在地食材，提供如埔里老茶廠紅茶、大坪頂百香果、信義青梅、南投鳳梨以及季節限定的桑椹等多種口味。告別不健康的碳酸飲料，享瘦一下，來包健康的白木耳吸凍飲吧！
地址：南投縣埔里鎮自強路188號
電話：049-2902939
營業時間：10:30-18:00
10. 日香食品廠
推薦商品：冬筍餅
竹山除了知名的冬筍、紅番薯外，還有一項外地人必買的伴手禮「日香冬筍餅」，其已成為冬筍餅的代名詞。日香由創辦人吳萬居先生於63年成立，已傳承三代。日香將地方特色農產品融入麵粉當中，以獨家傳承香料，油炸成香脆可口、風味絕佳之餅乾，目前主力產品為冬筍餅、芋仔餅、蕃薯餅，還有香菇酥、牛蒡餅、海苔餅等，其特色為將農產品特殊加工保留其香味於餅乾之中，口感獨特。目前產品已行銷到全省名超市、觀光區。
地址：南投縣竹山鎮集山路3段207-6號
電話：049-2642540
營業時間：8:00-17:00
以上廣告由南投縣政府農業處提供。