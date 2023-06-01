樊登．帆書《還煩惱嗎？》：為自己而讀，為樂趣而讀，而不要為了滿足別人的評價而讀
我們想讓你知道的是
來自6000萬讀者的靈魂拷問，帆書（原樊登讀書）APP創始人樊登寫給現代人的生活解方！這些現代人的真實困惑，來自6000萬讀者、社會各界人群精選的100+靈魂拷問，無論是職場小白、中年危機、社交障礙、隔代教養、創業受挫、心理焦慮……樊登以局外人的智慧，注重方法、思辨力和邏輯，幫你突破思考，給出不煩惱的生活良方。
文：樊登．帆書（原樊登讀書）
讀書越多，我卻越無知，怎麼辦？
我在知識方面感到非常焦慮。我從去年開始接觸「樊登讀書」，看了你講的每一本書，都覺得特別有用，越看越覺得自己知道得太少。我經營著兩家咖啡館，發現有些管理方面、營運方面的知識自己完全沒有接觸過，我就更焦慮了，覺得自己什麼都不懂了。
莊子說：「吾生也有涯，而知也無涯。以有涯隨無涯，殆已！」你跟莊子其實差不多，莊子也是這個態度。莊子說：「我的人生是有限的，但知識是無窮的。我用有限的人生去追求無窮的知識，是很危險的。」你的這個焦慮或者說痛苦一點都不新鮮，兩千多年前的人就已經體會過了。
你的問題是什麼呢？為什麼別人了解到更多的知識會感到興奮、幸福，而你卻表現為焦慮？問題在於，你目前還只是一個固定型心態的人，你把自己放在了和其他人的對比當中，覺得「樊老師比我知道得多」、「這個人劉震雲全集都看過了」、「那個人比我知道得多」，你會跟別人比，比完就覺得自卑，「完了，我不行，我都不會，我學得也慢」，這就叫固定型心態。
持固定型心態的人一輩子只做一件事，就是不斷去證明自己。你學東西不是為了獲得快樂，而是為了證明你自己，「你說這個我知道，那個我也知道」。都知道有什麼意思？你證明給誰看呢？所以，如果你用對比的心態在人生中打拚，內心就會永無寧日。但是，如果你能換一種活法，以成長型心態生活，也許你的焦慮就會減少很多——我不是要證明給別人看，因為別人根本不關心我這個開咖啡館的小老闆到底有沒有知識，我只是活給我自己看，我只在乎自己今天有沒有比昨天變得更好。
孔夫子就一點都不焦慮，他說「朝聞道，夕死可矣」——我不知道「道」是什麼，但我一輩子都在追求它，哪怕在死亡當天才能理解它，我都覺得很安心。他是很安樂的。所以，如果你能每天開心喜樂地去尋找知識，知識才是對你的獎勵。如果你學習知識只是為了向別人證明你擁有知識，那知識就是一種詛咒、一種痛苦。所以，你焦慮的本質不在於知識本身，人家創造這麼多知識，傳播這麼多知識，不是用來對付你、逼迫你、鄙視你的。
回去調整一下心態，開心地享受知識、享受學習，而不是做好一切準備待會兒去跟誰顯擺我知道什麼什麼。如果你要跟別人比，整個世界只會回你一句話——「那沒什麼了不起的」。但是，如果你能不斷地體驗到學習的喜悅，這個世界將會有無數可以探索的知識等著你。
如果連讀《三體》、《復仇者》這樣的書對你來講都成了壓力，那你虧不虧？所以，去改變一下想法，好好享受學習的過程就好了。建議你去聽一下《終身成長》這本書，對你可能會有所幫助。
人生有限書無限，讀不完書怎麼辦？
莊子說：「吾生也有涯，而知也無涯。以有涯隨無涯，殆已！」經典名著浩如煙海，對想獲得更多知識的人來說，該怎麼選擇呢？我們怎麼知道現在這個階段去讀哪些書更合適呢？比如進了圖書館一看，五百多萬本書，根本就無從下手，這時候要怎麼辦？
不要焦慮。莊子說「以有涯逐無涯，殆已」，聽起來挺嚇人。但是，如果你讀過莊子的〈逍遙遊〉，你就會知道其中還有這麼一句話：偃鼠飲河，不過滿腹——鼴鼠喝河裡的水，河那麼大，牠喝來喝去都喝不完，但牠所求的，「唯飽腹爾」——把肚子喝飽就行了。不要因為選了這本書，同一時間就不能讀另外一本書而焦慮。這種焦慮的根本問題不在選書上，而在人生價值觀上。你要解決的是「怎樣讓自己的內心不焦慮」這個問題。當你把自我放得特別大的時候，你才會對每個選擇都如此焦慮。
實際上，我們都只是芸芸眾生中的一員。有句話說得好：天不造人上之人，亦不造人下之人。人與人之間是差不多的。如果抱著這種心態，你會發現，自己只是個普通人，隨著自己人生的際遇、緣分，能多讀幾本書就多讀幾本書，每讀一本書都心生歡喜，對這本書的作者、印刷者、傳播者都抱以感謝，對自己付出的勞動和從這本書裡所學到的東西生出歡喜之情，這時候你就會發現，每天讀書都是快樂的。
好多人越讀書越焦慮，是因為總覺得自己不如別人，但其實他們每一天都在變得比昨天更好。你要多看到自己進步的地方，才更有信心繼續去讀書。我講過一本書，叫《思辨與立場》，這本書裡有一個書單，把西方史前一千年到現在的重要著作全都列在裡邊了。你想讀的最重要的書裡面都有。中國古人將書分為經、史、子、集四大類，其中《論語》、《老子》、《孟子》、《莊子》很重要，如果你感興趣，可以讀一讀，此外還可以再讀讀《荀子》、《墨子》、《韓非子》。這些書其實沒有多少字，因為古人做書都是拿竹簡慢慢刻，是很難的，五千字就夠一本書了。但如果你想要研究透這些書，那恐怕一輩子都不夠用。此外，你還可以去讀點王陽明、曾國藩、朱熹，以及陝西大儒張載的書。
我們只需在生活中分一點時間出來，淡定地讀書，從書中獲得我們所需要的就好了，不需要也不可能讀完所有的書。
曾經的網癮少年，如何培養讀書興趣？
我是一個大四學生，在上大學之前，我是一個純粹的網癮少年，對讀書一點興趣都沒有。進入大學之後，我發現周圍人的知識面以及見識都比我要廣得多，當時我就覺得我可能吃虧在讀書少上了。這三年來，我一直在尋找一種能夠讓我產生興趣的讀書法，但是很遺憾，到現在都沒找到。我拿起書仍然覺得它是非常枯燥的。所以，我想問問您，有沒有一些好的建議或者方法能幫我培養起讀書興趣呢？
作為所謂網癮少年，你照樣考上了好大學，這說明網癮少年也是有機會的，只要在該學習的時候認真學習就好。很多家長會「視覺窄化」，看到自己的孩子打遊戲上癮，就覺得「完了，這孩子這輩子完了」，我經常勸他們：你要有耐心，一個人總有成熟的時候。
進入大學，你的家長管不了你了，結果，你慢慢不打遊戲了。我們古代有一句話講得特別好，「蓬生麻中，不扶自直」——麻稈是豎直向上生長的，蓬草如果長在麻稈中間，不用扶它，它也會長得很直的。所以環境是會改變一個人的。
你在讀書方面做的所有努力都不會白費的，你儘管去探索，沒有任何問題。關於怎麼能從閱讀當中找到真正的樂趣，關鍵在於你不能把閱讀當作和別人比較的工具。
比如你老在心裡想，我讀的這幾本書，那幾個傢伙可能沒讀過，我拿出來給大家看，讓大家知道我才是最會讀書的人。這種讀書心態叫固定型心態。持固定型心態的人，一輩子只做一件事，就是「證明我自己」，他做的所有事都是在證明自己。讀書，證明自己會學習；博學，證明自己聰明；創業，證明自己有能力。其實，求知本身最富有樂趣。我建議你回去讀一本能讓你馬上扭轉想法的書，叫《終身成長》，它的英文名字是Mindset，這本書會幫助你打造成長型心態。
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10大必買南投伴手禮
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南投縣為台灣「觀光首都」，在政府和業者努力地經營下，推出非常多具有當地特色的南投伴手禮。以下介紹南投10大人氣伴手禮店家，給遊客參考！
1. 日月老茶廠
超人氣商品：尚品紅玉紅茶-台茶18號
日月老茶廠位在南投魚池鄉，鄰近日月潭、紙教堂。魚池鄉擁有絕佳的地理條件，所種植的紅茶渾厚甘美。老茶廠前身為台灣農林公司的魚池茶廠，921大地震後，重新改裝為觀光茶廠，共有兩層樓，一樓為販賣門市、茶席區、戶外品茶空間與茶類製程產線展示區；二樓有閱讀區、品茶教學區、有機餐廳和共用空間。是一個可以學習識茶、品茶、買茶的好地方。
地址：南投縣魚池鄉中明村有水巷38號
電話：049-2895508 / 049-2895510
營業時間：8:00-17:00
2. Feeling18 - 18度C巧克力工房
超人氣商品：生巧克力
網路名店18度C巧克力工房，從名店變成南投景點，可謂網路行銷成功案例一大經典。店裡的巧克力無論口味、設計、造型皆可看到店家的用心。招牌的生巧克力可挑選多種濃度，入口淡淡酒香、濃醇香滑口感，令人一吃難忘。其中，適合大人小孩的人氣口味為65%情人生巧克力，是可可濃度較低的一款，自己品嘗或贈親友同事都非常適合。近期，18度C還開了生吐司店，有原味和巧克力口味，香濃吐司無須加果醬，單吃就能品嘗到香濃牛奶香，為新人氣必點招牌！
地址：南投縣埔里鎮慈恩街20號
電話：049-2984-263
營業時間：10:00-22:00
3. 集香食品
人氣經典商品：集集火車票餅
集集最有名的就是集集線小火車。復古車廂和氣味，充滿懷舊氛圍。這款用火車車票形狀做成的「火車票餅」，融入南投農業特產和火車意象，在車票造型的餅皮內加入集集香蕉、水果、梅子等餡料，外皮香酥、內餡甜而不膩。彷彿在舌尖演繹另一種集集小鎮風情。目前共有由集集至車埕、集集至二水等7種口味，頗受消費者歡迎！
地址：南投縣集集鎮成功路258號
電話：049-2760770
營業時間：假日09:00-18:00、平日09:30-17:30
4. 天子舒芙蕾
人氣經典商品：法國飛雪奶油舒芙蕾
舒芙蕾柔軟細緻，入口即化，深受年輕人歡迎！店內人氣商品「法國飛雪奶油舒芙蕾」，選用奶油界LV等級之稱的法國飛雪金鑽奶油製作。常溫下品嘗，濃郁的乳酪香味彷彿雲朵般從嘴裡散開；若經窯烤後，口感會變得跟餅乾一樣香脆，每一口都散發迷人奶香。店內對將舒芙蕾的造型設計些巧思，結合頂級原料和在地新鮮食材，讓它由小小的杯裝，加大到6.5吋，品嘗美味也能大呼過癮。
地址：南投縣埔里鎮慈恩街11號
電話：0965-103912
營業時間：假日10:00-19:00、平日 11:00-19:00
5. 久保田烘焙坊
人氣經典商品：咬人貓麵包
位於溪頭旁妖怪村內的「久保田烘焙坊」，是間與眾不同的麵包店。店內「咬人貓麵包」，採用美日現採的新鮮咬人貓葉片，搗成汁液加入麵糰中，再以獨家秘方提味，創造出溪頭人氣商品。咬人貓麵包的出爐時間為早上10:30及下午14:30，出爐前半個小時開始排隊，快出爐前才會發放號碼牌，由此可見其熱銷程度。「咬人貓麵包」外面有一片咬人貓葉，內餡為燻雞起司口味，麵包柔軟又好吃，一個售價30元。店內還有其他KUSO的商品，例如免万炭、塞里涼、狗始糖……等，皆是溪頭必買伴手禮。
地址：南投縣鹿谷鄉興產路2-3號
電話：049-261 2121#151
營業時間：10:00-19:00
6. 微熱山丘SunnyHills
人氣經典商品：土鳳梨酥
台灣名產，最知名的鳳梨酥品牌「微熱山丘」，其發源地就在南投，位於139縣道旁的「微熱山丘三合院店」正是創始店。因其採用南投八卦山種植的土鳳梨，內餡酸甜。鳳梨酥在台灣以冬瓜替代鳳梨入餡已行之有年，微熱山丘卻大膽採用土鳳梨做餡料，還鳳梨酥本色，沒想到意外掀起一股土鳳梨酥熱潮。到微熱山丘品嘗鳳梨酥，除了可免費享用一塊鳳梨酥，店家還貼心附上一杯熱茶，在充滿懷舊氣氛下的三合院民宅中，拋開俗務，盡享一片寧靜。
地址：南投縣南投市鳳山里八卦路1100巷2號（139縣道）
電話：049-2292767
營業時間：10:00-18:00
7. 日月潭田園紅茶手工蛋捲
人氣經典商品：紅茶手工蛋捲
日月潭紅茶馳名國際，紅玉、阿薩姆、紅韻、藏芽四大品系，各有特色、韻味十足。近年來紅茶相關加工品在業者創新包裝下，如雨後春筍般在市場熱銷。這款「日月潭田園紅茶手工蛋捲」位於日月潭水社碼頭附近的中興停車場旁，招牌口味為日月潭紅茶蛋捲。每個蛋捲都是現場手工製造，多層次口感，香酥鬆脆，香氣十足。除了招牌紅茶口味，還有芝麻、咖啡和原味等，現場還可試吃，是到日月潭旅遊必買伴手禮之一。
地址：南投縣魚池鄉水社村中興路 38-2號
電話：049-2855538
營業時間：假日09:00-18:30 平日09:30-18:00
8. 久味大姐手工麻糬
人氣經典商品：招牌金條麻糬
南投草屯知名排隊名店非中山街上的「久味大姐手工麻糬」莫屬了！來到現場就能看到店員手工包麻糬，因人數實在太多，還設置自動點餐機。店內超人氣產品「純金金條長條招牌麻糬」，招牌是寫「綜合口味」，但意外的是所謂的「綜合」不是三種個別口味，是一顆就包了三種口味。長條麻糬外面裹上古早味花生磨成的花生粉，裡頭則有熬煮成綿密的萬丹紅豆泥＋芝麻花生內餡，麻糬軟中帶Q不黏牙，難怪每人都是一次3至5盒購買。
地址：南投縣草屯鎮中山街201號
電話：049-2333996
營業時間：05：30-21：00
9. 果丘in
人氣經典商品：白木耳吸凍飲
果丘in位於南投埔里，是台灣少有的「膠質果凍補充包」專賣店。其補充包方便攜帶、即開即飲，精心的吸嘴設計更讓你輕輕一吸，就能嘗到白木耳的Ｑ彈滑順！果丘in採用埔里好水培養的白木耳。每顆都富有膳食纖維及天然的植物膠質，飲用時不只解饞護胃，還更能養顏！口味部分，除了冰糖原味外，還結合南投在地食材，提供如埔里老茶廠紅茶、大坪頂百香果、信義青梅、南投鳳梨以及季節限定的桑椹等多種口味。告別不健康的碳酸飲料，享瘦一下，來包健康的白木耳吸凍飲吧！
地址：南投縣埔里鎮自強路188號
電話：049-2902939
營業時間：10:30-18:00
10. 日香食品廠
推薦商品：冬筍餅
竹山除了知名的冬筍、紅番薯外，還有一項外地人必買的伴手禮「日香冬筍餅」，其已成為冬筍餅的代名詞。日香由創辦人吳萬居先生於63年成立，已傳承三代。日香將地方特色農產品融入麵粉當中，以獨家傳承香料，油炸成香脆可口、風味絕佳之餅乾，目前主力產品為冬筍餅、芋仔餅、蕃薯餅，還有香菇酥、牛蒡餅、海苔餅等，其特色為將農產品特殊加工保留其香味於餅乾之中，口感獨特。目前產品已行銷到全省名超市、觀光區。
地址：南投縣竹山鎮集山路3段207-6號
電話：049-2642540
營業時間：8:00-17:00
以上廣告由南投縣政府農業處提供。