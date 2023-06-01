樊登．帆書《還煩惱嗎？》：為自己而讀，為樂趣而讀，而不要為了滿足別人的評價而讀

文：樊登．帆書（原樊登讀書）

讀書越多，我卻越無知，怎麼辦？

我在知識方面感到非常焦慮。我從去年開始接觸「樊登讀書」，看了你講的每一本書，都覺得特別有用，越看越覺得自己知道得太少。我經營著兩家咖啡館，發現有些管理方面、營運方面的知識自己完全沒有接觸過，我就更焦慮了，覺得自己什麼都不懂了。

莊子說：「吾生也有涯，而知也無涯。以有涯隨無涯，殆已！」你跟莊子其實差不多，莊子也是這個態度。莊子說：「我的人生是有限的，但知識是無窮的。我用有限的人生去追求無窮的知識，是很危險的。」你的這個焦慮或者說痛苦一點都不新鮮，兩千多年前的人就已經體會過了。

你的問題是什麼呢？為什麼別人了解到更多的知識會感到興奮、幸福，而你卻表現為焦慮？問題在於，你目前還只是一個固定型心態的人，你把自己放在了和其他人的對比當中，覺得「樊老師比我知道得多」、「這個人劉震雲全集都看過了」、「那個人比我知道得多」，你會跟別人比，比完就覺得自卑，「完了，我不行，我都不會，我學得也慢」，這就叫固定型心態。

持固定型心態的人一輩子只做一件事，就是不斷去證明自己。你學東西不是為了獲得快樂，而是為了證明你自己，「你說這個我知道，那個我也知道」。都知道有什麼意思？你證明給誰看呢？所以，如果你用對比的心態在人生中打拚，內心就會永無寧日。但是，如果你能換一種活法，以成長型心態生活，也許你的焦慮就會減少很多——我不是要證明給別人看，因為別人根本不關心我這個開咖啡館的小老闆到底有沒有知識，我只是活給我自己看，我只在乎自己今天有沒有比昨天變得更好。

孔夫子就一點都不焦慮，他說「朝聞道，夕死可矣」——我不知道「道」是什麼，但我一輩子都在追求它，哪怕在死亡當天才能理解它，我都覺得很安心。他是很安樂的。所以，如果你能每天開心喜樂地去尋找知識，知識才是對你的獎勵。如果你學習知識只是為了向別人證明你擁有知識，那知識就是一種詛咒、一種痛苦。所以，你焦慮的本質不在於知識本身，人家創造這麼多知識，傳播這麼多知識，不是用來對付你、逼迫你、鄙視你的。

回去調整一下心態，開心地享受知識、享受學習，而不是做好一切準備待會兒去跟誰顯擺我知道什麼什麼。如果你要跟別人比，整個世界只會回你一句話——「那沒什麼了不起的」。但是，如果你能不斷地體驗到學習的喜悅，這個世界將會有無數可以探索的知識等著你。

如果連讀《三體》、《復仇者》這樣的書對你來講都成了壓力，那你虧不虧？所以，去改變一下想法，好好享受學習的過程就好了。建議你去聽一下《終身成長》這本書，對你可能會有所幫助。

人生有限書無限，讀不完書怎麼辦？

莊子說：「吾生也有涯，而知也無涯。以有涯隨無涯，殆已！」經典名著浩如煙海，對想獲得更多知識的人來說，該怎麼選擇呢？我們怎麼知道現在這個階段去讀哪些書更合適呢？比如進了圖書館一看，五百多萬本書，根本就無從下手，這時候要怎麼辦？

不要焦慮。莊子說「以有涯逐無涯，殆已」，聽起來挺嚇人。但是，如果你讀過莊子的〈逍遙遊〉，你就會知道其中還有這麼一句話：偃鼠飲河，不過滿腹——鼴鼠喝河裡的水，河那麼大，牠喝來喝去都喝不完，但牠所求的，「唯飽腹爾」——把肚子喝飽就行了。不要因為選了這本書，同一時間就不能讀另外一本書而焦慮。這種焦慮的根本問題不在選書上，而在人生價值觀上。你要解決的是「怎樣讓自己的內心不焦慮」這個問題。當你把自我放得特別大的時候，你才會對每個選擇都如此焦慮。

實際上，我們都只是芸芸眾生中的一員。有句話說得好：天不造人上之人，亦不造人下之人。人與人之間是差不多的。如果抱著這種心態，你會發現，自己只是個普通人，隨著自己人生的際遇、緣分，能多讀幾本書就多讀幾本書，每讀一本書都心生歡喜，對這本書的作者、印刷者、傳播者都抱以感謝，對自己付出的勞動和從這本書裡所學到的東西生出歡喜之情，這時候你就會發現，每天讀書都是快樂的。

好多人越讀書越焦慮，是因為總覺得自己不如別人，但其實他們每一天都在變得比昨天更好。你要多看到自己進步的地方，才更有信心繼續去讀書。我講過一本書，叫《思辨與立場》，這本書裡有一個書單，把西方史前一千年到現在的重要著作全都列在裡邊了。你想讀的最重要的書裡面都有。中國古人將書分為經、史、子、集四大類，其中《論語》、《老子》、《孟子》、《莊子》很重要，如果你感興趣，可以讀一讀，此外還可以再讀讀《荀子》、《墨子》、《韓非子》。這些書其實沒有多少字，因為古人做書都是拿竹簡慢慢刻，是很難的，五千字就夠一本書了。但如果你想要研究透這些書，那恐怕一輩子都不夠用。此外，你還可以去讀點王陽明、曾國藩、朱熹，以及陝西大儒張載的書。

我們只需在生活中分一點時間出來，淡定地讀書，從書中獲得我們所需要的就好了，不需要也不可能讀完所有的書。

曾經的網癮少年，如何培養讀書興趣？

我是一個大四學生，在上大學之前，我是一個純粹的網癮少年，對讀書一點興趣都沒有。進入大學之後，我發現周圍人的知識面以及見識都比我要廣得多，當時我就覺得我可能吃虧在讀書少上了。這三年來，我一直在尋找一種能夠讓我產生興趣的讀書法，但是很遺憾，到現在都沒找到。我拿起書仍然覺得它是非常枯燥的。所以，我想問問您，有沒有一些好的建議或者方法能幫我培養起讀書興趣呢？

作為所謂網癮少年，你照樣考上了好大學，這說明網癮少年也是有機會的，只要在該學習的時候認真學習就好。很多家長會「視覺窄化」，看到自己的孩子打遊戲上癮，就覺得「完了，這孩子這輩子完了」，我經常勸他們：你要有耐心，一個人總有成熟的時候。

進入大學，你的家長管不了你了，結果，你慢慢不打遊戲了。我們古代有一句話講得特別好，「蓬生麻中，不扶自直」——麻稈是豎直向上生長的，蓬草如果長在麻稈中間，不用扶它，它也會長得很直的。所以環境是會改變一個人的。

你在讀書方面做的所有努力都不會白費的，你儘管去探索，沒有任何問題。關於怎麼能從閱讀當中找到真正的樂趣，關鍵在於你不能把閱讀當作和別人比較的工具。

比如你老在心裡想，我讀的這幾本書，那幾個傢伙可能沒讀過，我拿出來給大家看，讓大家知道我才是最會讀書的人。這種讀書心態叫固定型心態。持固定型心態的人，一輩子只做一件事，就是「證明我自己」，他做的所有事都是在證明自己。讀書，證明自己會學習；博學，證明自己聰明；創業，證明自己有能力。其實，求知本身最富有樂趣。我建議你回去讀一本能讓你馬上扭轉想法的書，叫《終身成長》，它的英文名字是Mindset，這本書會幫助你打造成長型心態。