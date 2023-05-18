學生不讀博、科技業高階研發人才斷層，陽交大推博士班1、2年級學費全免

高科技產業蓬勃發展，學生畢業後傾向投入業界而非學界，導致高教人才斷層，被稱為「國安危機」。陽明交通大學今日發布新聞稿，表示該校將推出「博」學大禮包，從112學年度起1、2年級博士生學費全免，再加上產學合作或研究費，能吸引有意願投入學術的年輕人加入研究行列，預估2個年級約800多人受惠。

對於符合資格的學生，陽交大教務長陳永昇說明，學生開學前仍須繳交學費，但若學期中沒有休退學，就會頒給等值全額學雜費的獎學金，費用以學校的經費支應，且外籍生也一體適用，「博士生是我們的工作夥伴，希望透過免學費來表達我們尊重人才的想法」。

近年來由於社會經濟環境的變動，以及高科技產業的飛速發展，陽交大校長林奇宏指出，願意投身博士研究的青年學子越來越少，造成高階研發人才斷層，是嚴重的國安問題。

對此，陳永昇接受《關鍵評論網》電訪時進一步指出，尤其是半導體、AI等高科技產業的人才需求大，業界給的薪水、福利非常好，導致學生畢業之後傾向選擇就業，該校電機、資訊、理工方面的學院受到的影響最大。另外，陳永昇表示，這也牽涉到更全面性的問題，台灣當今面臨少子化，大學都在縮減，比較難找教職，學生就讀博士班的意願就更低了。

林奇宏認為，陽交大身為台灣頂尖大學之一，有義務和責任引領重視博士人才培育的氛圍。陳永昇解釋，博士班是完整的學術研究訓練，探討問題、找到解決方法並完成論文，甚至投稿發表在期刊、會議，這樣的訓練得以培養解決問題的能力，對進入業界或任教高教體系的人才而言，都是非常重要的訓練。

博學大禮包的概念來自國外全額獎學金，陳永昇表示，為了鼓勵國內人才攻讀博士，減輕他們的壓力，讓研究與生活能平衡兼顧，除免學費方案外，搭配論文指導教授的學術研究或產學合作計畫提供的兼任計畫助理費，將能組合成「學費加生活費」的全額獎學金。

陳永昇坦言，不只陽交大，整個台灣的大學財源都是捉襟見軸，但投資在人才是非常值得的，「越是艱困的環境越是要投資未來」。陽交大表示，除此之外，也將透過產學合作、國際交流、高教教學力培訓等，爭取研究夥伴的福利並且強化研究、國際與教學力，培育未來國家的研發菁英。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航