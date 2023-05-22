G7峰會建立「廣島AI進程」規範人工智慧國際監管標準，預計2023年底前發布報告

綜合《華盛頓郵報》、《紐約時報》與《The Japan News》報導，七大工業國集團（G7）領袖於5月20日的廣島峰會上達成共識，表示為了發展值得信賴的人工智慧（AI），各國應開發並施行一套符合G7價值觀的國際技術、監管標準，以規範AI的應用。

雖然各國在廣島峰會上，並沒有討論出應該如何規範AI，不過G7領袖已經指派各自國家的高級官員，建立「廣島人工智慧進程」（Hiroshima AI process），來討論人工智慧相關事務，並在2023年底前發布報告。

G7領袖：在享受AI帶來的好處時，也需正視其帶來的挑戰

隨著聊天機器人、ChatGPT和自動駕駛汽車等人工智慧的使用越來越普遍，世界各國的政策制定者和商業領袖，如何善用這項創新科技，同時設置預防措施以減少潛在危害，包括侵害隱私權、公民權利、智慧財產權和假訊息傳播，日趨重要。導致在今（2023）年的G7峰會上，各國除了討論俄烏戰爭、中美競爭等議題外，也開啟AI規範的討論。

G7領袖在5月20日發布聯合聲明，承認儘管人工智慧和沈浸式技術（如元宇宙）快速增長，但相關的法律、政策規範並沒有跟上科技成長的步伐。

聯合聲明表示，雖然這些新技術為各個行業帶來了成長的機會，但在考慮其帶來的好處的同時，也必須考慮它們所帶來的挑戰。

一些專家警告，隨著世界各地的民主國家，面臨日益加深的兩極化和錯誤訊息，生成式人工智慧可能會使假訊息更加氾濫，也會變成加劇政治分裂的工具。

聲明寫道，AI技術，尤其是生成式人工智慧或生成類似於人類創作文本、圖像的技術，皆應符合民主價值觀——包括公平、問責機制、透明度、防止網路霸凌以及尊重隱私權和人權。

領導人在峰會公報中強調：「我們必須立即評估生成式人工智慧，具體會對社會帶來哪些機遇和挑戰。」領導人也呼籲各國制定一套技術標準，以開發「可信賴的」人工智慧。

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各國政策不同

針對AI的使用及管制措施，G7成員國之間的法規差異很大。目前，歐盟議會已經批准了監管提案，最早可能會在今（2023）年起草法案，而日本的討論主要集中在如何利用人工智慧上。

美國方面，白宮出於對AI侵犯隱私權的擔憂，於去（2022）年制定了人工智慧的使用指南，確立了5項大原則，包括AI需使用安全有效的系統、避免演算法歧視、使用數據時需保障隱私權、需詳細說明AI如何生成內容並影響使用者、以及確保使用者，在需要時能快速接觸到工作人員。

在5月19日的峰會上，美國總統拜登（Joe Biden）也向其他領導人，介紹了白宮與谷歌（Google）和微軟（Microsoft）等人工智慧開發公司，針對AI監管所討論的內容及達到的共識。

G7成員國下一步的努力，是建立共同一致的監管措施。在峰會上，各國並沒有細談具體的監管措施應該為何，但建立了「廣島人工智慧進程」（Hiroshima AI process），以便各國內閣討論人工智慧相關事務，他們也將在2023年底前發布報告。

美國安全國家顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示：「我們如何以國際形式走到一起，有效地嘗試調整方法，以便處理人工智慧技術？這裡（G7峰會）的討論是一個良好的開端。」

美國其他官員也表示，針對AI議題，哪怕是含糊籠統的初步討論，也有助於國際社會建立通用原則：讓那些開發AI的大企業，對產品安全負起責任，同時設立透明度規則，向大眾說明AI每個系統所採用的數據。如此一來，較低級別的幕僚，才能商討初始監管規定的框架細節。

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：翁世航