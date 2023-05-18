佐科威任內第五位部長涉嫌貪汙，重創執政清廉形象

（中央社）印尼通訊與訊息部長強尼．普雷特因捲入一項與4G基地收發機站建設有關的貪污案，今天被印尼最高檢察署列為嫌犯，這也讓他成為印尼總統佐科威執政後，第5名捲入貪污案的部長。

根據印尼「羅盤報」（Kompas）、「時代報」（Tempo）等媒體報導，印尼最高檢察署今天指出，印尼通訊與訊息部長強尼（Johnny G Plate）涉入該部門負責的4G基地收發機站貪污案，該案可能導致國家損失了約8兆印尼盾（約160億台幣）。

報導稱，強尼今天原本以證人身份接受印尼最高檢察署審訊，大約三個小時後，被改列為嫌犯並隨即遭到逮捕。

BREAKING NEWS



Johnny G Plate resmi Tersangka, Kejagung Tak Pandang Bulu.l👍



Wujud supremasi hukumpic.twitter.com/fxz3ke0BQr — Manto (@KangManto123) May 17, 2023

最高檢察署調查主任昆達迪（Kuntadi）表示，他們所得出的結論是「有足夠證據表明他（強尼）與4G基地收發機站的貪污案有關」。

這項4G基地收發機建設計畫是由印尼通訊與訊息部所屬機構所負責。「雅加達郵報」（Jakarta Post）報導稱，強尼2019年10月擔任部長後，隔年2020年展開該計畫，原本預計至2023年應在偏遠區域建立約8000個4G基地收發站，直至2021年卻只蓋了4200個，進度嚴重延誤，引發外界質疑該部門可能貪污。

今年2月，印尼最高檢察署將5人列為嫌犯，今天則將強尼列為第6名嫌犯。

強尼被列為貪污嫌犯後，也讓佐科威（Joko Widodo）政府的形象再次受挫，因為根據印尼IDN媒體報導，佐科威上任後，包括強尼在內共計有5名部長捲入貪污案。

Photo Credit：AP / 達志影像 印尼總統佐科威。

其中包括前社會事務部長尤利亞里（Juliari Batubara）因採購COVID-19（2019 冠狀病毒疾病）抗疫援助品收賄數百萬美元遭重判12年；前青年體育部長伊曼（Imam Nahrawi）2020年因貪污被判7年徒刑；同一年，印尼海事和漁業部長艾迪（Edhy Prabowo）也因收賄被判5年徒刑。

更早前，前社會部長伊德魯斯（Idrus Marham）則在2019年因收賄被判3年徒刑。

印尼透明國際組織（TII）今年1月公佈2022的全球清廉指數顯示，印尼從2021年的38分降至34分，在180個接受調查的國家中排名第110位，是自1995年來的最大降幅。

印尼「美都電視台」（Metro TV）稱，自2012年以來，過去十年印尼的分數僅從32分提高2分，2021年印尼得到38分，排名第96位。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒