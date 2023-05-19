518光州事件：面對軍政府囂張橫行，只有一個地方勇敢站出來守護國家正義

文：花花

每年到了5月18日這天，電視新聞就會被「光州民主化運動紀念日」洗版，很多人可能略有耳聞過，或是看過電影《我只是個計程車司機》才有了一些鮮明的了解，今天我想藉著這個日子，說明這天的悲劇帶給韓國近代社會多震撼的影響。

5・17비상계엄확대조치에 항의하는 학생들의 시위를 진압하기 위해 광주에 투입된 공수특전단의 초강경 유혈진압에 맞서 5월 18일부터 27일까지 광주시민들이 전개한 민주화항쟁. 한국 현대사 최대의 사건으로 평가받고 있으며, 광주사태·광주민중항쟁·광주민중봉기 등 여러 이름으로 불렸으나, 88년 이후 광주민주화운동으로 정식화되었다 為了鎮壓抗議「5.17非常戒嚴擴大處置」的學生，光州市民遭到被派遣到光州的陸軍空降部隊極為激烈的流血鎮壓，這場民主化抗爭從5月18日持續到5月27日，被評價為韓國現代史當中最大型的事件，曾被稱作光州事態、光州民眾抗爭、光州民眾起義等，在1988年之後被正式稱作為光州民主化運動。－NAVER 知識百科

有關於光州民主化事件的影視作品非常多。最早從1990年代開始有電影出現，到最近2021年的韓劇作品《五月的青春》，將近30年當中在影視界被高度重視、熱點討論。

Photo Credit: GettyImages 光州事件中進行鎮壓的軍方坦克

故事要從1979年10月26日開始說起，當天發生了10.26事態（10.26사태）時任總統的朴正熙（박정희）被親信金載圭（김재규）暗殺。韓國頓時沒有了總統、無人指揮，政治舞台一時混亂不已。

當時的總理是崔圭夏，他以總理身份代行總統權限，宣布從10月27日凌晨4時起在全國大部分地區實施戒嚴，以免朝鮮人民軍趁機南侵（更大原因是為了鞏固自己的政權）。

在這段混亂期間，全斗煥正好擔任韓國的國軍保安司令部（국군보안사령부，近似台灣的國防部陸軍總司令部，掌握台灣全國軍力的大將軍）。

同年的12月12日，朴正熙被刺殺的案子由全斗煥（聯合搜查本部長）主導進行調查他巧妙地利用這一點來鞏固自己的政治權力，發動雙十二政變（12.12군사반란）。以總統遇害為由，逮捕與自己不合的軍事勢力（陸軍參謀總長）。

並在13日凌晨派空降部隊、步兵團、戰車坦克部隊衝入首都首爾，用一連串韓國最強力、最凶狠的軍力佔領行政官員的中心地——中央廳（정부서울청사）。最終陸軍本部、國防部全數遭到叛軍佔領，全斗煥實質上掌握了全韓國的行政、軍事大權。

從12月新總統上任後，韓國各地展開多處大小學運、抗議事件，直到隔年五月。

由於手上握有全國軍力，隔年1980年5月17日全斗煥便發動軍事政變，史稱517政變（5・17 쿠데타）。他濫用職權下令擴大全國戒嚴，實施《戒嚴法》管制人民行動（實際上是為鎮壓人民反對軍人獨裁）。讓所有人無法討論政治、無法聚集、無法進行國會活動、限制報社電視媒體發布消息，使全國陷入白色恐怖的氣氛，極端抑制人民當家的自主權。

1980年5月18日正當全國人民人心惶惶之餘，面對軍人政府囂張橫行，你我只敢唯唯諾諾。唯有一處地方持續推翻軍人暴政，勇敢站出來守護國家正義，那裡就是光州（광주)。

Photo Credit: GettyImages 光州事件中鎮壓民眾的軍人

然而，正義的代價是極其昂貴的。當天位於全羅南道的全南大學手無寸鐵的大學生和光州市民站上街頭抗議，對面的軍人卻是韓國的特種部隊，手上拿著對外戰爭時採用的利刃和長槍，數到一，直接開槍掃射無辜群眾。

天空時不時有部隊直升機拿槍對人民掃射。光州人民被捕捉到只穿著內衣被軍人拷打的模樣，甚至有多處人家的婦女遭到軍人強姦、殺害....。極為殘暴的鎮壓手法，最終讓光州被軍人夷為一片政治荒野。

由於當時軍人徹底封死光州，包括不允許光州人往外逃，也不允許外人進入光州，所有的新聞媒體也一律被封殺，這場殘暴的事件居然被全斗煥政府完全掩蓋。身處韓國其他地區的人民，對光州的遭遇一無所知。

儘管事件在三年後陸續被報導出來，韓國在1987年回歸總統直選制（民主化），光州人的冤枉和痛苦依舊是韓國人時至今日最深的痛。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：今天是518光州民主化運動紀念日

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航