岸田文雄在官邸會見全球7大半導體業界領袖，傳日本將向三星提供封測產線鉅額補貼

5月18日，日本首相岸田文雄會見包含台積電（TSMC）董事長劉德音在內，以及英特爾、三星及美光等7家重量級半導體業者，用行動宣示日本重振半導體產業的決心，而會中傳出日本將補助韓國三星（Samsung），引起市場議論，該補助恐成追趕台積電的助力。

岸田會見7大半導體公司，呼籲投資日本

岸田文雄於5月18日在官邸舉行了一場特殊的會議，與世界各地7家半導體相關企業的領導者進行了會談，突顯日本重振半導體產業的決心。在會議上，除了各方進行了關於在日本進行投資的業務交流，岸田首相親自呼籲各公司「在日本增加投資」。

本次出席會議的半導體業界領袖，包括台積電董事長劉德音、英特爾執行長英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）、美光科技執行長梅洛特拉（Sanjay Mehrotra）、IBM、三星和比利時研發機構（IMEC）等7方重要半導體代表。

岸田首相於會面中表示，希望日本政府能發揮角色，進一步擴大對日本的直接投資，並支持半導體產業的發展。他希望在即將召開的七國集團（G7）峰會之前，讓半導體在日的供應鏈更穩定，並針對全球性各類議題進行討論，加強國際間的合作。

除了岸田首相之外，日本經濟產業相西村康稔也參加了這次會議。會後，西村在記者會上表示，許多企業表達了，都會在日本採取積極且擴大的投資意願。

在會議上，美光宣布將在日本國內投資高達5000億日元，引進最先進的生產設備於廣島。此外，三星也表示將在日本建立研發基地，而台積電則計劃擴大在日本的投資，接著英特爾則允諾加強與日本的材料、設備廠商的合作。

值得注意的是，台積電和三星於這場會議上的角力。

三星傳獲日本巨額補貼，台積電是否有危機？

多年來，台積電和三星，在半導體製造代工領域展開激烈的競爭。台積電以先進的製程技術聞名於世；而三星除了在製程也達到相當高的水平以外，也於記憶體晶片領域表佔有優勢，它們擁有強大的DRAM和NAND產能，廣泛應用於全球各種電子設備中。

還有一點需要關注，《金融時報》報導指出，過去一段時間，韓國和日本的關係相當緊張，而在美中對抗的局勢下，美方極力促成亞太盟友合作，以應對中國不斷擴大的經濟、軍事實力的威脅，並減少對台積電晶片的依賴。

此外，《路透社》引述會議中知情人士說法，日本將向三星提供了一筆巨額補貼，金額約150億日圓。計劃在橫濱設立研發中心和半導體封裝測試產線，這也是日本首條封裝測試產線。知情人士還透露，該產線建設總成本約400億日圓。

不過，這項三星補貼案未獲得正面證實。日本經濟產業省表示，對於三星建立產線的補貼尚未做出決定，也未收到該公司的具體建議。然而，市場消息指出，日本早前通過的晶片法案將對三星進行補助，以修補日韓關係上的裂痕。

美國駐日本大使拉姆 （Rahm Emanuel） 告訴《金融時報》：「為了經濟和國家安全，必須投資更安全的供應鍊，還有維繫戰略夥伴的關係，這些都是對抗地緣政治的關鍵基礎。」

這些繪聲繪影的傳聞，在市場被視為三星某種程度上以補助追趕台積電。此外，上個月，岸田文雄訪問首爾，與韓國總統尹錫悅會面，打破了長達12年的冰凍關係，並承諾加強相關合作。這些跡象都顯示，台積電和三星在商業上的角力，恐已延伸至日本。

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核稿編輯：翁世航