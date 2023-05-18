岸田文雄在官邸會見全球7大半導體業界領袖，傳日本將向三星提供封測產線鉅額補貼
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多年來，台積電（TSMC）和三星（Samsung），在半導體製造代工領域展開激烈的競爭。台積電以先進的製程技術聞名於世；而三星除了在製程也達到相當高的水平以外，也於記憶體晶片領域表佔有優勢，它們擁有強大的DRAM和NAND產能，廣泛應用於全球各種電子設備中。
5月18日，日本首相岸田文雄會見包含台積電（TSMC）董事長劉德音在內，以及英特爾、三星及美光等7家重量級半導體業者，用行動宣示日本重振半導體產業的決心，而會中傳出日本將補助韓國三星（Samsung），引起市場議論，該補助恐成追趕台積電的助力。
岸田會見7大半導體公司，呼籲投資日本
岸田文雄於5月18日在官邸舉行了一場特殊的會議，與世界各地7家半導體相關企業的領導者進行了會談，突顯日本重振半導體產業的決心。在會議上，除了各方進行了關於在日本進行投資的業務交流，岸田首相親自呼籲各公司「在日本增加投資」。
本次出席會議的半導體業界領袖，包括台積電董事長劉德音、英特爾執行長英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）、美光科技執行長梅洛特拉（Sanjay Mehrotra）、IBM、三星和比利時研發機構（IMEC）等7方重要半導體代表。
岸田首相於會面中表示，希望日本政府能發揮角色，進一步擴大對日本的直接投資，並支持半導體產業的發展。他希望在即將召開的七國集團（G7）峰會之前，讓半導體在日的供應鏈更穩定，並針對全球性各類議題進行討論，加強國際間的合作。
除了岸田首相之外，日本經濟產業相西村康稔也參加了這次會議。會後，西村在記者會上表示，許多企業表達了，都會在日本採取積極且擴大的投資意願。
在會議上，美光宣布將在日本國內投資高達5000億日元，引進最先進的生產設備於廣島。此外，三星也表示將在日本建立研發基地，而台積電則計劃擴大在日本的投資，接著英特爾則允諾加強與日本的材料、設備廠商的合作。
值得注意的是，台積電和三星於這場會議上的角力。
三星傳獲日本巨額補貼，台積電是否有危機？
多年來，台積電和三星，在半導體製造代工領域展開激烈的競爭。台積電以先進的製程技術聞名於世；而三星除了在製程也達到相當高的水平以外，也於記憶體晶片領域表佔有優勢，它們擁有強大的DRAM和NAND產能，廣泛應用於全球各種電子設備中。
還有一點需要關注，《金融時報》報導指出，過去一段時間，韓國和日本的關係相當緊張，而在美中對抗的局勢下，美方極力促成亞太盟友合作，以應對中國不斷擴大的經濟、軍事實力的威脅，並減少對台積電晶片的依賴。
此外，《路透社》引述會議中知情人士說法，日本將向三星提供了一筆巨額補貼，金額約150億日圓。計劃在橫濱設立研發中心和半導體封裝測試產線，這也是日本首條封裝測試產線。知情人士還透露，該產線建設總成本約400億日圓。
不過，這項三星補貼案未獲得正面證實。日本經濟產業省表示，對於三星建立產線的補貼尚未做出決定，也未收到該公司的具體建議。然而，市場消息指出，日本早前通過的晶片法案將對三星進行補助，以修補日韓關係上的裂痕。
美國駐日本大使拉姆 （Rahm Emanuel） 告訴《金融時報》：「為了經濟和國家安全，必須投資更安全的供應鍊，還有維繫戰略夥伴的關係，這些都是對抗地緣政治的關鍵基礎。」
這些繪聲繪影的傳聞，在市場被視為三星某種程度上以補助追趕台積電。此外，上個月，岸田文雄訪問首爾，與韓國總統尹錫悅會面，打破了長達12年的冰凍關係，並承諾加強相關合作。這些跡象都顯示，台積電和三星在商業上的角力，恐已延伸至日本。
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核稿編輯：翁世航
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落實菸害防制，新興菸品在地風險審查應著重「成癮性」評估
我們想讓你知道的是
鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗。
新興菸品近來成為全球關注之公共衛生議題，台灣的菸害防制法也於今年修法通過禁止電子煙、嚴管加熱菸。只是，菸防法的配套子法中，對於如何檢測加熱菸成分是否包含尼古丁外之成癮性、或有害物質，付之闕如。鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗，同時連結本土既有的吸菸、戒菸行為研究資料庫，比照食安或醫藥審查，訂定如曝露量、攝入量等符合國人特性之檢驗標準，既可讓業者有所本，也可減少社會爭議。
各方對新興菸品的健康影響、載具管理、風險評估等議題尚有歧見，其中有關「成癮性」的討論，即為重要爭點之一。今（112）年3月22日發布之「指定菸品健康風險評估審查辦法」第3條第1項第6款，要求業者應於申請新興菸品健康風險評估審查時，檢附「成癮性物質之研究資料」。本會認為，新興菸品在年輕族群間蔚為風潮，對「成癮性」展開全面性的研究，應為當務之急。
所謂「成癮性」，是指一種重複性的強迫行為，即使行為人明知這些行為可能會造成不良後果，仍然被持續重複。成癮性可能源於中樞神經系統功能失調所導致，長期重複這些行為則可能反向造成神經功能受損。依據美國心理學會（APA）對成癮（Addiction）所做之定義，是將其視為一種需要被治療的疾病，指一個人因為對於酒精、藥物或其他物質擁有過度的生理與心理依賴。統一的臨床觀念則將成癮界定為，最初因樂趣驅使的物質使用（或行為），現在則無法顧及產生的痛苦多於收獲，仍被驅動強迫性繼續重複。
一般而言，成癮性得區分為「物質成癮」及「行為成癮」，物質成癮是指對某種物質（如酒精、毒品等）產生生理或心理上的強烈依賴；行為成癮是指對某種行為（如賭博、上網等）的過度從事。成癮性的病理機制與大腦的「獎勵機制（Rewarding system）」有關，成癮刺激原（如藥物、酒精、性交等）會引起大腦釋放多巴胺等神經遞質，產生愉悅感及正向增強效應，促使個體重複接觸該刺激原。亦即，當行為個體（人或動物）透過多巴胺的獎勵機制學習到某些事物會帶來愉悅感後，往後如觸及相關或類似事物，便會反射性直接重複行為。
《精神疾病診斷與統計手冊》（DSM-5）將成癮定義為一種慢性復發性障礙，其特徵是強迫性使用某種物質或行為，儘管會產生負面後果。成癮判斷標準包括：1. 對使用該物質或從事該行為具有不可控制的強烈衝動或渴望，即使面臨嚴重後果，仍無法停止或減少成癮物或行為的使用或參與；雖然其嘗試控制或減少，仍收效甚微。2. 行為人耗費大量時間獲取、使用成癮物質或行為，因此放棄重要活動，甚至忽視其他重要的責任或義務。3. 行為人持續使用該物質或行為，儘管明知其將導致或惡化身心狀況、社會生活或工作情形。4. 行為人對物質或行為產生耐受性，此意味須增加成癮物或行為的劑量或頻率，以達到相同的效果或滿足感，如使用相同的量感覺更少。5. 對成癮物或行為有否認、隱瞞或合理化的傾向。6. 該人在停止使用該物質或行為時會出現「戒斷症狀」，例如焦慮、抑鬱、易怒、失眠、噁心或疼痛。
WHO於2018年發表第11版《國際疾病分類》（ICD 11）中納入「遊戲成癮」（Gaming disorder），將其與酒精、菸草、咖啡因、毒品、藥物濫用並列為精神疾病；新興菸品之加熱菸，既以菸草為主要原料，其成癮性究竟如何，值得國人高度關注。尤其如前所述，新興菸品具備時尚、有趣，甚至「潮」等流行元素，是否可能誘使民眾因好奇而開始使用、進一步形成成癮行為，也有待主管機關進行相關研究、予以釐清。盼國健署能以高標準進行新興菸品管制，協調我國臨床、學界等專業領域人士共同商議合適之審核與執行辦法，盡快投入「成癮性」在地研究，並鏈結國內長期累積之吸菸、戒菸行為大數據，制定符合台灣現況的專業審查標準。
撰文：社團法人台灣永續健康福祉協會