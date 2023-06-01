《全球最強團隊都在用的「心理安全感」溝通用語55》：心理安全感並不是單純地指團隊成員的感情好
我們想讓你知道的是
本書由「專研心理安全感溝通用語」的ZENTech資深顧問「原田將嗣」所撰，並請日本「心理安全感」倡議代表人物與暢銷書作家「石井遼介」監修，細心整理出滿足「敢言、互助、挑戰、鼓勵創新」四大要素，立刻就能在團隊中實行的55句「心理安全感溝通用語」。
文：原田將嗣
什麼是心理安全感
這個詞出現於超過半世紀前的一九六五年，原本，是運用於組織上的詞彙。後來，由現在任職於哈佛大學的艾德蒙森（Amy C. Edmondson）教授，將其定義為可運用於團隊，「承受人際關係的風險也沒問題，成員們所共有的信念」。後來，美國谷歌公司（Google）所做的「亞里斯多德計畫」（Project Aristotle）也再次確認了這件事。「心理安全感」於是被認為是對團隊來說「壓倒性重要」的關鍵，因而受到矚目。
這個與團隊成果及生產力息息相關的心理安全感，經常會被誤解為「意指團隊感情很好」。然而真正的含意究竟是怎麼樣的呢？
當然，團隊的感情不好很明顯會對生產力造成不良影響。然而，心理安全感並不是單純地指團隊成員的感情好。事實上，在感情太好的情況下，人往往優先選擇維持現有人際關係，所以有時候該說的話反而說不出來，成效也難以提升。
心理安全感高的團隊，成員間的關係既不會「糟過頭」，也不至於「好得超過」，而是一個會為了目標或成果進行「健康的意見衝突」的團隊。
營造「心理安全感」的四要素
像這樣的「心理安全感」，是由哪些構成要素所營造出來的呢？
我以資深顧問身分任職的ZENTech公司，致力於研究如何結合組織文化、工作方式、職場環境，打造「日本版的心理安全感」。
公司不但開發了獨有的調查系統SAFETY ZONE®，還測試了超過六千個日本組織團隊。歷經重複檢測之後，我們找出了提升心理安全感的重要因子（要素）。
也就是「敢言（好說話）、互助、挑戰、鼓勵創新」這四個要素。若組織或團隊具有心理安全感，就表示 這「四要素」是高的。
在這個沒有正確答案、變化激烈的時代裡，我們更應該融合團隊的力量、累積智慧與功夫，互相提出想法來討論。想做到如此，心理安全感是很重要的。上述四要素，正是為了達到這目標的測量計。
首先，請把這四個要素當成尺規，試著測量你自己的團隊吧。
1. 「敢言」要素：雖然我有不同的意見！
包含閒談在內，有個能頻繁進行資訊共享的環境是很重要的。在「敢言」要素裡，這種資訊共享的「量」與「質」也都很重要。
例如：對於難以啟齒的反對意見，或一直以來服務推展不順的預兆等等，你的團隊是否擁有足夠友善的環境，歡迎成員共享與說出「雖然不好開口，但這是推動工作進展的重要事項……」、「雖然不妥，但卻是有必要告知的真實情況……」呢？
2. 「互助」要素：遇到困難的事情了！謝謝你教我！
「互助」是做為團隊合作的根本要素，代表一個能夠互相幫忙、彼此協助的環境——不但平時就能與領導者或同事討論；當失誤與麻煩發生時，也能不責備失敗或個人，並且朝著解決、改善問題的目標，進行建設性對話。
尤其是，身為領導者或前輩的你——遇到不懂的事情時，能夠直率地請教成員或後輩，平靜地尋求協助嗎？請回想看看吧！
3. 「挑戰」要素：嘗試得好！肯去嘗試就很棒！
許多標榜「挑戰」的組織，實際上所歡迎的多半都是成功，而非挑戰。「挑戰」其實就是致力於沒有成功保證的事物，失敗總是不可避免的。在挑戰的結果明朗之前，重要的是，周圍的環境要能歡迎「挑戰這件事本身」。當團隊裡的挑戰要素高的時候，新想法或企劃就容易出現，而挑戰這件事的數量——也就是團隊的挑戰總量，便能夠增加。
4. 「鼓勵創新」要素：多樣性＆包容性。這是嶄新的視角啊！
「人」是聚焦的要素。當一個組織或團隊，處於不受社會或業界「常識」限制；接受各個成員的強項或個性、新視角與想法，甚至歡迎「搞錯重點」的環境——這就是能夠善於巧妙活用多樣性與包容的組織或團隊。
請利用上述心理安全感的四大要素，首先掌握你的團隊現況。只要知道了該注意的焦點所在，接著就能找出對應方案了。
書籍介紹
本文摘錄自《全球最強團隊都在用的「心理安全感」溝通用語55》，方舟文化出版
作者：原田將嗣
譯者：林曜霆
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Google、Netflix高度重視，「心理安全感」讓團隊績效最大化
「心理安全感」一詞最早出現於一九六五年，後經哈佛大學管理學教授「艾美‧艾德蒙森」（Amy C. Edmondson）研究提出：「是影響團隊表現與管理成效的關鍵要素。」
二○一二年，美國谷歌公司（Google）為改善團隊缺乏向心力、生產力不佳而啟動的「亞里斯多德計畫」（Project Aristotle），最終研究報告也指出——「心理安全感」是提升團隊效能的「首要」關鍵因素。
擁有心理安全感的團隊，具備強大的多元性和包容力，成員關係恰如其分，既是共同成長的夥伴，也是願意參與「健康衝突」的強大個體。在這樣的團隊中，成員們皆能安然表達自我，無所顧忌地提出想法、面對錯誤。
如此擁有「心理安全感」的團隊，不但具向心力和創造力，更能及時修正錯誤，避免災難並創造成功。簡言之，這樣的團隊往往有著關鍵的四大要素——「敢言、互助、挑戰、鼓勵創新」。
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2023 Computex：飛宏科技與Vinpower聯手玩GaN，搶攻快充商機
我們想讓你知道的是
在即將到來的2023台北國際電腦展中，飛宏科技將於現場展示市場首款搭載1TB儲存空間與65W快充技術的充電器「iXcharger」、以及高功率密度電競筆電電源等產品，帶給終端使用者前所未有小型化、輕量化、與頂規化的充電體驗！
飛宏科技與Vinpower, Inc.、Silanna Semiconductor攜手合作，共同開發市場首款同時搭載1TB跨裝置儲存空間與65W快充技術的2 in 1充電器「iXcharger」，將在2023台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI 2023）正式亮相！除此之外，飛宏科技於現場將展示一系列330W GaN、280W GaN與140W PD 3.1高功率密度電競筆電電源，帶給終端使用者前所未有小型化、輕量化、與頂規化的充電體驗！
首款2 in 1 65W 1TB iXCharger
「iXCharger 」採用飛宏科技GaN快充技術，提供產品更高功率密度和快速散熱的同時，實現更小的封裝設計，為手機、平板電腦和筆記本電腦實現快速、安全、高效的充電體驗。值得注意的是iXcharger不僅是快充，還擁有市面上首款可跨裝置且適用於不同作業系統的儲存技術，可為手機、平板、筆電等行動裝置充電，並可作為外接式硬碟使用，廣泛適用於iSO、Android、Windows、Chrome OS等作業系統，還具有高達1TB大容量的儲存空間。iXCharger輕巧便攜的傑出設計，時時能滿足現代人在資料快存、裝置快充的需求。
GaN頂級電競筆電電源，結合電路設計與製造工藝之最
普遍市售充電器為滿足高規格的電競筆電所需，在提升電源功率的同時，體積與重量也顯得更大更笨重，造成使用者攜帶時的困擾。飛宏電競筆電電源的設計研發，採用獨特GaN生產製程管控，與自主開發數位控制機制、功率模組設計等技術，使產品可達94%以上高轉換效率，且以更輕薄短小的體積，為電競筆電提供更高的功率與散熱速度，達到輕巧、安全、高效的充電體驗。
2021年底，飛宏科技推出體積最小的280W GaN高功率電競筆電電源，其功率密度突破業界多年來的設計極限，僅一般180W電源的大小。今年飛宏科技將於2023台北國際電腦展中，推出330W GaN電競筆電電源，其相較於目前市面所販售的相同輸出功率產品，不僅體積小巧，且重量最輕（< 800g），在達到高規格安全測試的同時，滿足使用者對電競筆電電源的期待！
2023台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI 2023）
地址：台北南港展覽館1館／台北市南港區經貿二路1號
日期：2023年5月30日－2023年6月02日
攤位：J0509a（偉得科技）
本文章內容由「飛宏科技」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。