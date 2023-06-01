《全球最強團隊都在用的「心理安全感」溝通用語55》：心理安全感並不是單純地指團隊成員的感情好

文：原田將嗣

什麼是心理安全感

這個詞出現於超過半世紀前的一九六五年，原本，是運用於組織上的詞彙。後來，由現在任職於哈佛大學的艾德蒙森（Amy C. Edmondson）教授，將其定義為可運用於團隊，「承受人際關係的風險也沒問題，成員們所共有的信念」。後來，美國谷歌公司（Google）所做的「亞里斯多德計畫」（Project Aristotle）也再次確認了這件事。「心理安全感」於是被認為是對團隊來說「壓倒性重要」的關鍵，因而受到矚目。

這個與團隊成果及生產力息息相關的心理安全感，經常會被誤解為「意指團隊感情很好」。然而真正的含意究竟是怎麼樣的呢？

當然，團隊的感情不好很明顯會對生產力造成不良影響。然而，心理安全感並不是單純地指團隊成員的感情好。事實上，在感情太好的情況下，人往往優先選擇維持現有人際關係，所以有時候該說的話反而說不出來，成效也難以提升。

心理安全感高的團隊，成員間的關係既不會「糟過頭」，也不至於「好得超過」，而是一個會為了目標或成果進行「健康的意見衝突」的團隊。

Photo Credit: 方舟文化出版

營造「心理安全感」的四要素

像這樣的「心理安全感」，是由哪些構成要素所營造出來的呢？

我以資深顧問身分任職的ZENTech公司，致力於研究如何結合組織文化、工作方式、職場環境，打造「日本版的心理安全感」。

公司不但開發了獨有的調查系統SAFETY ZONE®，還測試了超過六千個日本組織團隊。歷經重複檢測之後，我們找出了提升心理安全感的重要因子（要素）。

也就是「敢言（好說話）、互助、挑戰、鼓勵創新」這四個要素。若組織或團隊具有心理安全感，就表示 這「四要素」是高的。

在這個沒有正確答案、變化激烈的時代裡，我們更應該融合團隊的力量、累積智慧與功夫，互相提出想法來討論。想做到如此，心理安全感是很重要的。上述四要素，正是為了達到這目標的測量計。

首先，請把這四個要素當成尺規，試著測量你自己的團隊吧。

1. 「敢言」要素：雖然我有不同的意見！

包含閒談在內，有個能頻繁進行資訊共享的環境是很重要的。在「敢言」要素裡，這種資訊共享的「量」與「質」也都很重要。

例如：對於難以啟齒的反對意見，或一直以來服務推展不順的預兆等等，你的團隊是否擁有足夠友善的環境，歡迎成員共享與說出「雖然不好開口，但這是推動工作進展的重要事項……」、「雖然不妥，但卻是有必要告知的真實情況……」呢？

2. 「互助」要素：遇到困難的事情了！謝謝你教我！

「互助」是做為團隊合作的根本要素，代表一個能夠互相幫忙、彼此協助的環境——不但平時就能與領導者或同事討論；當失誤與麻煩發生時，也能不責備失敗或個人，並且朝著解決、改善問題的目標，進行建設性對話。

尤其是，身為領導者或前輩的你——遇到不懂的事情時，能夠直率地請教成員或後輩，平靜地尋求協助嗎？請回想看看吧！

3. 「挑戰」要素：嘗試得好！肯去嘗試就很棒！

許多標榜「挑戰」的組織，實際上所歡迎的多半都是成功，而非挑戰。「挑戰」其實就是致力於沒有成功保證的事物，失敗總是不可避免的。在挑戰的結果明朗之前，重要的是，周圍的環境要能歡迎「挑戰這件事本身」。當團隊裡的挑戰要素高的時候，新想法或企劃就容易出現，而挑戰這件事的數量——也就是團隊的挑戰總量，便能夠增加。

4. 「鼓勵創新」要素：多樣性＆包容性。這是嶄新的視角啊！

「人」是聚焦的要素。當一個組織或團隊，處於不受社會或業界「常識」限制；接受各個成員的強項或個性、新視角與想法，甚至歡迎「搞錯重點」的環境——這就是能夠善於巧妙活用多樣性與包容的組織或團隊。

請利用上述心理安全感的四大要素，首先掌握你的團隊現況。只要知道了該注意的焦點所在，接著就能找出對應方案了。

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書籍介紹

本文摘錄自《全球最強團隊都在用的「心理安全感」溝通用語55》，方舟文化出版

作者：原田將嗣

譯者：林曜霆

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「心理安全感」一詞最早出現於一九六五年，後經哈佛大學管理學教授「艾美‧艾德蒙森」（Amy C. Edmondson）研究提出：「是影響團隊表現與管理成效的關鍵要素。」

二○一二年，美國谷歌公司（Google）為改善團隊缺乏向心力、生產力不佳而啟動的「亞里斯多德計畫」（Project Aristotle），最終研究報告也指出——「心理安全感」是提升團隊效能的「首要」關鍵因素。

擁有心理安全感的團隊，具備強大的多元性和包容力，成員關係恰如其分，既是共同成長的夥伴，也是願意參與「健康衝突」的強大個體。在這樣的團隊中，成員們皆能安然表達自我，無所顧忌地提出想法、面對錯誤。

如此擁有「心理安全感」的團隊，不但具向心力和創造力，更能及時修正錯誤，避免災難並創造成功。簡言之，這樣的團隊往往有著關鍵的四大要素——「敢言、互助、挑戰、鼓勵創新」。