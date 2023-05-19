【關鍵眼中盯】藍綠副手該選誰：「侯管配」破壞黨內團結？賴清德會打「美麗牌」嗎？
我們想讓你知道的是
侯友宜雖表示管中閔「可一起為社會與對國家的發展努力」，但國民黨中央卻急忙否認傳聞，讓人有點不明就裡，感覺仍心念「侯郭配」；而英系政務官鄭麗君雖代表賴清德領表登記參選黨主席，是否真代表「英賴和解」還得看支持者如何解讀。若想真正解決與英粉的矛盾，最適合搭配賴清德的「外卡」或許是陳時中。
折騰半天，國民黨最後仍「不負眾望」的徵召侯友宜代表參選總統。在國民黨推出看起來幾乎不分軒輊的民調參考數字後，許多人期待郭台銘將爆氣回應開展大場面，沒想到僅僅一段恭喜文字就了結，讓許多等瓜吃的群眾感到失望。
當然郭台銘不會就這樣罷休，也有朋友告訴我國民黨宣布結果的當下，郭陣營就開始緊鑼密鼓開會，但姑且先不管郭的下一步為何、侯要不要辭新北、辭了要誰選這些事，你可曾想過，侯友宜和賴清德的副手應該找誰好？
國民黨：需彌補侯友宜不足，黨中央對「侯管配」反應耐人尋味
國民黨副手人選早有耳聞，從最初被點名的前立委柯志恩、立委李貴敏，到最近盛傳的台中市長盧秀燕與管中閔等，名單落落長。
仔細思考，名單中幾位女性副手選項十分合理，因為除了性別互補的考量之外，只經歷過兩場正式選舉、過往中央僅有警政署長經驗的侯友宜，確實也需要熟悉中央運作的副手。而不論柯志恩或李貴敏，在經驗與形象上，都能幫侯加到分。
相較柯李兩人，盧秀燕應該是比較不可能的人選。畢竟侯友宜第二任上任半年就投入另一場選舉，已經成為被攻擊的焦點，若連台中市長都要被扯下水、跟著落跑，對國民黨的傷害難以想像，甚至可能在2024選後就直接奉送2022九合一的地方戰果。
名單裡面比較有趣的名字是管中閔。
之前才出書談台大校長宮鬥史的管爺，想更上一層樓的野望一覽無遺。耐人尋味的是，雖然侯友宜在被問到侯管配時，漂亮表示管中閔「是令人敬佩與學習的對象，可一起為社會與對國家的發展努力」，但在此同時，國民黨中央卻急忙否認傳聞，甚至說這是「破壞黨內團結」，讓人有點不明就裡。
而這些外圍點名之間，真正「房間裡的大象」應該就是郭台銘了。
其實國民黨正式宣布徵召侯友宜前，郭侯配或侯郭配的倡議就已經不少，也普遍被認為是最能夠整合泛藍能量的組合，兩人至今也對「互相合作」保持開放態度。即便目前國民黨已經決定侯友宜為正，郭台銘若願擔任副手，看看過往陳建仁與賴清德的表現，副總統並非完全沒有實權，也能做很多要緊的事。
最好玩的是，筆者有個國民黨幕僚友人，之前在Facebook上貼出侯友宜與郭台銘過去活動的合照，推測這個組合，一定還是國民黨目前運作的首要目標。
民進黨：修補派系矛盾仍為重點，最夢幻「外卡」或許是陳時中
雖然國民黨一團亂，賴清德卻也遭遇不少問題。
民進黨黨內初選時，從台北王世堅對決何志偉的「堅偉大戰」，到新北三重、台南新營、台中市、台東縣等競爭過程都發生了大大小小內部矛盾，甚至導致許多派系和地方勢力重新洗牌。
而賴清德自己，雖然過去受封為「台獨金孫」，但最近一席台灣「不需另外宣布獨立」的說法，卻一下子把立場轉成了獨台，甚至接近是不改國號的華獨，肯定會讓許多民進黨內在四年前登報聯署的基本教義派感到失望。
另一方面，2022年九合一選舉後，許多蔡英文支持者就對賴清德不滿至今，甚至傳出考慮不投賴清德的說法。雖然依照民進黨遇外敵必會團結的傳統，投票日應該還是會各自歸隊，但這層關係也亟需修補。
在副總統部分，目前呼聲最大的兩個人選就是媒體封的「美麗牌」——蕭美琴或鄭麗君。
蕭美琴經過駐美代表歷練，確實是在美中台三角關係成為重中之重議題的當下，一張形象正面、符合潮流的牌；鄭麗君雖然離開文化部長職位後潛沉一段時間，但私下早已成立智庫默默運作，而她對青年票、城市票的吸引力，也能補上賴清德目前最脆弱的一塊。
其中鄭麗君的動向最值得深入探究。
鄭麗君曾經是蔡英文的政務官，但在九合一選後英系與賴系鬧彆扭時，代表賴清德登記參選民進黨主席的人，竟不是平常賴系傳聲筒林俊憲，而是突然回到螢光幕前的鄭麗君。這一步棋，真代表英賴盡釋前嫌，還是賴清德成功挖了對方牆角，仍得看支持者如何解讀。
在此之下，我覺得最適合搭配賴清德，但也最難成真的「外卡」，就是陳時中了。
不論細部處理大家喜歡或不喜歡，陳時中在疫情時對台灣有重大貢獻是不爭事實，而阿中競選台北市長期間幕僚的組成，也被視為絕對的英系。在如此多蔡英文資源投射、與蔡英文八年執政政績掛鉤的陳時中，敗選台北市長後也讓許多蔡英文死忠支持者不捨。
畢竟台灣現在的政治光譜和兩岸認同，幾乎已確認是綠大於藍，而當賴清德不惜得罪自己的Hardcore台獨支持者，都想在這場選戰打「中間路線」，其打算盡量擴大支持者光譜的策略不言而喻。
陳時中已受過一次大型選舉檢驗，敗戰原因和他自己相比，或許更多還是受幕僚牽連，此外，阿中去年若當選台北市長，至少目標要做到2030年，因此年齡和精力都不會是問題。
如果賴清德有辦法請出陳時中撘當副手，將可以一次抹去所有反賴英粉的怨念，用「為阿中平反」當動力讓泛綠選票最大化，只是「清中配」這個夢幻組合能不能成真，還是要看陳時中願不願意，以及賴清德挑選副手時，有沒有其他派系考量了。
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核稿編輯：翁世航
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韓國文化觀光大展瘋韓流：從舞台到餐桌，盤點那些你不曾體驗的韓國特色！
我們想讓你知道的是
韓國觀光公社於華山1914文化創意產業園區舉辦「2023韓國文化觀光大展」，搭配「你還沒吃過的韓國美食100選線上票選活動」，向熱愛韓國旅遊的台灣人介紹那些你可能沒看過、沒吃過、沒有體驗過的道地韓式生活！
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「飛向韓國心發現」2023韓國文化觀光大展，華山文創園區盛大開展！
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