2023/05/19,
政治

【關鍵眼中盯】藍綠副手該選誰：「侯管配」破壞黨內團結？賴清德會打「美麗牌」嗎？

【關鍵眼中盯】藍綠副手該選誰：「侯管配」破壞黨內團結？賴清德會打「美麗牌」嗎？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

侯友宜雖表示管中閔「可一起為社會與對國家的發展努力」，但國民黨中央卻急忙否認傳聞，讓人有點不明就裡，感覺仍心念「侯郭配」；而英系政務官鄭麗君雖代表賴清德領表登記參選黨主席，是否真代表「英賴和解」還得看支持者如何解讀。若想真正解決與英粉的矛盾，最適合搭配賴清德的「外卡」或許是陳時中。

折騰半天，國民黨最後仍「不負眾望」的徵召侯友宜代表參選總統。在國民黨推出看起來幾乎不分軒輊的民調參考數字後，許多人期待郭台銘將爆氣回應開展大場面，沒想到僅僅一段恭喜文字就了結，讓許多等瓜吃的群眾感到失望。

當然郭台銘不會就這樣罷休，也有朋友告訴我國民黨宣布結果的當下，郭陣營就開始緊鑼密鼓開會，但姑且先不管郭的下一步為何、侯要不要辭新北、辭了要誰選這些事，你可曾想過，侯友宜和賴清德的副手應該找誰好？

國民黨：需彌補侯友宜不足，黨中央對「侯管配」反應耐人尋味

國民黨副手人選早有耳聞，從最初被點名的前立委柯志恩、立委李貴敏，到最近盛傳的台中市長盧秀燕與管中閔等，名單落落長。

仔細思考，名單中幾位女性副手選項十分合理，因為除了性別互補的考量之外，只經歷過兩場正式選舉、過往中央僅有警政署長經驗的侯友宜，確實也需要熟悉中央運作的副手。而不論柯志恩或李貴敏，在經驗與形象上，都能幫侯加到分。

相較柯李兩人，盧秀燕應該是比較不可能的人選。畢竟侯友宜第二任上任半年就投入另一場選舉，已經成為被攻擊的焦點，若連台中市長都要被扯下水、跟著落跑，對國民黨的傷害難以想像，甚至可能在2024選後就直接奉送2022九合一的地方戰果。

名單裡面比較有趣的名字是管中閔。

之前才出書談台大校長宮鬥史的管爺，想更上一層樓的野望一覽無遺。耐人尋味的是，雖然侯友宜在被問到侯管配時，漂亮表示管中閔「是令人敬佩與學習的對象，可一起為社會與對國家的發展努力」，但在此同時，國民黨中央卻急忙否認傳聞，甚至說這是「破壞黨內團結」，讓人有點不明就裡。

管中閔卸任台大校長
Photo Credit: 中央社

而這些外圍點名之間，真正「房間裡的大象」應該就是郭台銘了。

其實國民黨正式宣布徵召侯友宜前，郭侯配或侯郭配的倡議就已經不少，也普遍被認為是最能夠整合泛藍能量的組合，兩人至今也對「互相合作」保持開放態度。即便目前國民黨已經決定侯友宜為正，郭台銘若願擔任副手，看看過往陳建仁與賴清德的表現，副總統並非完全沒有實權，也能做很多要緊的事。

最好玩的是，筆者有個國民黨幕僚友人，之前在Facebook上貼出侯友宜與郭台銘過去活動的合照，推測這個組合，一定還是國民黨目前運作的首要目標。

民進黨：修補派系矛盾仍為重點，最夢幻「外卡」或許是陳時中

雖然國民黨一團亂，賴清德卻也遭遇不少問題。

民進黨黨內初選時，從台北王世堅對決何志偉的「堅偉大戰」，到新北三重台南新營台中市台東縣等競爭過程都發生了大大小小內部矛盾，甚至導致許多派系和地方勢力重新洗牌。

而賴清德自己，雖然過去受封為「台獨金孫」，但最近一席台灣「不需另外宣布獨立」的說法，卻一下子把立場轉成了獨台，甚至接近是不改國號的華獨，肯定會讓許多民進黨內在四年前登報聯署的基本教義派感到失望。

另一方面，2022年九合一選舉後，許多蔡英文支持者就對賴清德不滿至今，甚至傳出考慮不投賴清德的說法。雖然依照民進黨遇外敵必會團結的傳統，投票日應該還是會各自歸隊，但這層關係也亟需修補。

在副總統部分，目前呼聲最大的兩個人選就是媒體封的「美麗牌」——蕭美琴或鄭麗君。

鄭麗君出席2023城南有意思活動記者會
Photo Credit: 中央社

蕭美琴經過駐美代表歷練，確實是在美中台三角關係成為重中之重議題的當下，一張形象正面、符合潮流的牌；鄭麗君雖然離開文化部長職位後潛沉一段時間，但私下早已成立智庫默默運作，而她對青年票、城市票的吸引力，也能補上賴清德目前最脆弱的一塊。

其中鄭麗君的動向最值得深入探究。

鄭麗君曾經是蔡英文的政務官，但在九合一選後英系與賴系鬧彆扭時，代表賴清德登記參選民進黨主席的人，竟不是平常賴系傳聲筒林俊憲，而是突然回到螢光幕前的鄭麗君。這一步棋，真代表英賴盡釋前嫌，還是賴清德成功挖了對方牆角，仍得看支持者如何解讀。

在此之下，我覺得最適合搭配賴清德，但也最難成真的「外卡」，就是陳時中了。

不論細部處理大家喜歡或不喜歡，陳時中在疫情時對台灣有重大貢獻是不爭事實，而阿中競選台北市長期間幕僚的組成，也被視為絕對的英系。在如此多蔡英文資源投射、與蔡英文八年執政政績掛鉤的陳時中，敗選台北市長後也讓許多蔡英文死忠支持者不捨。

畢竟台灣現在的政治光譜和兩岸認同，幾乎已確認是綠大於藍，而當賴清德不惜得罪自己的Hardcore台獨支持者，都想在這場選戰打「中間路線」，其打算盡量擴大支持者光譜的策略不言而喻。

COVID-19感恩暨授獎表揚晚會 陳時中出席
Photo Credit: 中央社

陳時中已受過一次大型選舉檢驗，敗戰原因和他自己相比，或許更多還是受幕僚牽連，此外，阿中去年若當選台北市長，至少目標要做到2030年，因此年齡和精力都不會是問題。

如果賴清德有辦法請出陳時中撘當副手，將可以一次抹去所有反賴英粉的怨念，用「為阿中平反」當動力讓泛綠選票最大化，只是「清中配」這個夢幻組合能不能成真，還是要看陳時中願不願意，以及賴清德挑選副手時，有沒有其他派系考量了。

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核稿編輯：翁世航


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