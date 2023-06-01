《島國毒癮紀事》：大學生批貨、中學生當下線，電子煙次文化一路向下衝擊校園
我們想讓你知道的是
歷經六年的追蹤與田野，採訪了數百位受訪者，《報導者》記者群透過多重面向，為讀者們立體呈現這個被毒品沁染的島嶼，及流竄其上的多樣性毒品；深入用毒╱用藥者的人生，瞭解他們的成癮之路與掙扎，並採訪了第一線的警察、律師、醫師、法官、檢察官、調查員、毒化檢驗員、社工等專業人士，他們如何看待台灣毒品蔓延的現象？
文字：李雪莉｜共同採訪：何柏均、陳潔
雲霧裡的新世代——中學生當下線，電子煙次文化一路向下衝擊校園
「《報導者》能做電子煙的報導嗎？我在宜蘭的一所國中私校，身旁不少同學在抽電子煙，電子煙在國中真的很氾濫。」
這是一位國中生讀者在二○二○年底捎給我們的來訊，因著這個訊息，開啟我們對於電子煙議題的探索與調查。透過Instagram、LINE及面對面的訪談，我們看到電子煙這種商品如何跨縣市、跨學校、跨年齡，在他們的次文化裡展開，以及各種口味的煙油和尼古丁怎麼進入他們尚未發展完全的身體。
一對單眼皮、臉上掛著幾顆青春痘，十四歲的阿擇（化名）是個年紀很輕的「老」菸槍。大約二年前，在學長遞給他第一根紙菸後，他就再離不開沒有菸的日子。
「早上起床抽一兩根，下課溜到學校角落抽兩根，放學抽一兩根，睡覺前抽一根，一天抽七根左右。」阿擇翻找每日生活的習慣，靦腆地回應著。
在成為菸友後的一年半，他接觸了電子煙，那是一款黑色外殼，比筆身還短，看似像的產品，他總把它塞進外套內裡靠近胸前的地方。上課老師回頭寫黑板時、或走到校園長廊轉彎處、偏僻角落，他和幾名同校菸友會拿出電子煙，開機後，偷偷深吸一口，煙霧很快地散去，留下的是淡淡綠茶果香或爆米花的蛋糕香氣。
阿擇依不同情境使用紙菸和電子煙，菸癮無形在增加。在學校抽，在家抽，週末跟著附近廟會打工出陣頭時也抽，只要無聊就抽。
我們問他：「這麼年輕就成癮不怕嗎？」
他回想這一年：「好像抽太多，怕長不高。現在運動變差，我放棄跑步了，很喘，跑二百公尺就會喘。」
話才落下，他轉頭玩起電子煙來，吐出一個又一個的煙圈。
手錶、手機、隨身碟造型……變貌的違禁品
阿擇所在的學校在台南市西北邊，一個沒那麼都會的地方，這裡距離電子煙的實體店要半小時的車程，但絲亳未阻礙他和同學們對新型菸品的「認識」。
新型菸品進入校園的情況，一般人感受不到，但學校端的教官、學務主任、輔導老師卻深刻感受到電子煙在很短的時間內，以不同路徑，無差別地進入偏鄉、非山非市、都會區的學校。
二○二一年，我們來到台南市的下營國中，學務主任黃佩玲受訪時告訴我們，她第一次看見電子煙的情境，那大概是四年前，一回學生上學，抱著紙箱進校，她一盤查，結果是一根很像口紅外形的電子煙，「學生在蝦皮購買，早上從便利店取貨就拿到學校。」
在中學教書近二十年，黃佩玲曾獲一○九年度友善校園獎的傑出學輔主管獎。在我們數個月的採訪過程裡，她是少數願意敞開心胸討論這個議題的第一線工作者。多數學校怕被貼標籤，怕社會知道學生抽菸，即便私下開設戒菸班的學校，對此也不願多談論。
但在教育圈裡，這已是各地教育局頭疼的議題。
新北市衛生局簡任技正林惠萍表示，前幾年新北市教育局和各校共同召開「健康促進學校」會議，一位國中校長就拿了從學生那沒收的一整袋電子煙具，「就是很清楚看到（學校裡）違禁品從紙菸變成電子煙，外型像隨身碟、錄音筆、手錶，老師們查到時不知道那是電子煙，初期不知道怎麼辦才好，使用年紀最輕的從國小就開始。」
從初期至今，電子煙在短短十年間，已蔓延進校園。一線的老師發現電子煙香味好聞、容易炫耀，在學生間接受度很高；接著，又發現學校周邊起了變化。
學校斜對角的俱樂部
二○一八到二○二○年之間，新北市、台中市、台南市等大城市的市區，有不少以「小煙館」、「煙霧俱樂部」為名的電子煙店，就開在中學、小學斜對角；也有的店面就開設在明顯的大馬路旁，又或是青少年喜歡前往的夜市等。
這些煙館的門口，掛著雷射招牌閃著幾個大字：「未成年禁止吸菸」、「煙油未含尼古丁」。知名電子煙零售業者受訪時表示他們不賣給未成年人，也絕不進到校園行銷。據經常前往校園旁煙店稽查的北市衛生局團隊表示，「業者說不會賣給青少年，但就是有老師得知學生就是在那取得煙具、含尼古丁的煙油。」
過往各縣市教育局之下會以區域劃分，將幾所學校整合一起，成立 「菸檳防制校群」，群組裡主要是學務主任、教官、生輔老師，他們經常交流學生抽菸、吃檳榔的行為或校外熱點。而這幾年，菸檳群組頻繁討論的是電子煙變化的外形、煙油的口味、新式菸品的行銷方法。
從衛福部二○一四到二○一九年這五年間調查的數據中，我們進一步推估在學人數的使用者，國中生在五年間的吸食比例從二％上升到二．五％，推估應有約一．五萬人使用電子煙；同期高中職學生從二．一％增加到五．六％，推估約有三．六萬名使用者。保守估計，這五年間在國、高中使用電子煙的學生從三．三萬增加到五．一萬，成長五四％。
業者認為抽菸的年齡層有降低，但電子煙不過是紙菸的替代品，人們只是換了一種載具。
若觀察青少年的紙菸吸菸率，根據衛福部國健署的歷年調查，二○○七年《菸害防制法》實施、二○○九年修正後，直到二○一九年國健署的最新調查顯示，青少年紙菸吸菸率十年來首度上升，推估有超過八．一萬名國高中生使用紙菸。
青少年使用紙菸人數上升，而吸食電子煙人數則是快速成長，成長率遠高於紙菸。兩者並沒有彼此替代，甚至彼此加乘，交替使用。
一位十四歲的學生阿鈞（化名）很坦白說，他現在是紙菸和電子煙交替著抽：「我紙菸一天要抽一包，一包一百三十元，電子煙一顆煙彈我可以抽三天，抽電子煙比較便宜。我也推這個給我姊姊和媽媽。」
大學生批貨、中學生當下線，層層觸及更年輕的「永久顧客」
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10大南投農會伴手禮【上篇】
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南投縣為台灣觀光首都，好山好水、景色秀麗、文化薈萃、資源豐富，而外出旅遊特色伴手禮必不可少，許多南投地區農會也推出特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮的前5項。
根據「行政院農委會」網站說明，「農會」的功用為推動農民終身學習，培育優質農業人力資源；營造農村健康生活及生產支援體系，活化鄉村社區組織。輔導農漁民團體永續經營，增進服務功能；加強國際農業合作與兩岸農業交流，擴展農業發展空間等。
農會在台灣農業生產和行銷過程中，一直扮演重要的角色。尤其是包裝、行銷地方特產，打出知名度，甚至外銷到全球，農會都是其舉足輕重的推動者。
台灣農會最知名的，就是南投信義鄉農會與其產品《馬拉桑》。《馬拉桑》是臺灣導演魏德聖執導的電影《海角七號》中，所出現的一個小米酒品牌，馬拉桑在阿美族語裡原本的意思是「喝醉了」（阿美語：Malasang）。這項產品由南投縣信義鄉農會所研發、生產，其廣告標語為「千年傳統，全新感受」。是白色甜酒，味頗像市面酵母飲料，喝多易醉。其誕生原因是2006年魏德聖為拍攝《海角七號》劇情的需要，商請南投縣信義鄉農會研發一種「有點俗、有點可愛，且具有在地感」的酒品，於是該單位以一個月的時間進行研發，推出名為「馬拉桑」的小米酒，並於前述電影上映後推出為實體商品，持續販賣至今。靠著該電影的一砲而紅，成為信義鄉著名的南投伴手禮，該項伴手禮也常賣到缺貨。
南投除了信義鄉農會，還有許多農會推出其特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮。
1. 信義鄉農會
推薦人氣伴手禮：雙金迎百紀念酒禮盒
紀念酒堅守台灣工藝核心價值，兩個鄰近的台灣在地產因為價值觀的結合，終於開花結果。其酸甜適口，不徐不燥的特性像是氣質美少女。是梅子夢工廠產品中擁有信義鄉婦女溫柔特性的代表酒品。信義鄉地處偏遠，物質生活不便讓許多外鄉女子不敢下嫁信義鄉，所以勇敢嫁到信義鄉的女性多半擁有著過人的毅力、溫柔與感性。不拘泥於形而外的物質，只為與伴侶長相廝守、共同奮鬥。酒液的酸甜口感，像極了堅毅愛情的前段；果肉香甜的溫暖後勁，則有如長相廝守努力下生命中所產生的心靈富足。金牌的狂野與柔水透過堅守台灣在地工藝的「添興窯」陶藝，創作結合，讓百年的歡慶更加具台灣精神，與看見台灣工藝的核心價值。
成分：金牌柔水釀造酒、黃梅、砂糖
容量：375毫升
售價：1580元
2. 魚池鄉農會
推薦人氣伴手禮：典藏紅茶禮盒
典藏禮盒的設計係以茶業改良場魚池分場為發想，以一棟帶著濃厚英國風的錫蘭式建築物為主體。外圍分別由紅茶之父「新井耕吉郎」揭開魚池鄉紅茶的製程和發展歷史；象徵了921之後魚池紅茶產業復甦的橄欖樹；以及年輕茶農遠眺日月潭，呈現出將魚池鄉紅茶帶入新頁的意象。盒內採用紙漿塑糢將本會產品撐起，整體形象磅然大氣又不失環保之本意。
「台茶18號－紅玉」茶業改良場以台灣山茶與緬甸大葉種Burma選育，歷經五十餘年育種試驗，所選育適作紅茶之優良品種。茶湯水色艷紅上層戴著黃金環，散發出淡淡之薄荷加肉桂香，滋味醇厚。夏茶具收斂性，茶湯入口後，會有些微澀的感覺，但會逐漸化開而回甘，且會持續一段時間。此乃茶多酚含量高，經全發酵後，轉化成茶黃質及茶紅質，有豐富內涵之呈現。此種迷人之香氣及滋味，即源自於原生種台灣山茶，曾被紅茶專家讚譽為「台灣紅」、「台灣香」，足可代表台灣紅茶與眾多世界知名紅茶爭鋒，是極為獨特之品種。
「阿薩姆紅茶」1936年，日本人在魚池鄉日月潭畔之貓囒山設立「魚池紅茶試驗支所」，並自印度引進阿薩姆茶種，發展紅茶產業 ，亦曾在倫敦拍賣會中名列頂級，也是日本天皇的御用珍品，民國四十年至六十年間，更是台灣農產品外銷主力。茶湯水色深紅，滋味濃郁甘醇帶有天然的麥芽香；除單獨飲用外，亦適合加入鮮奶調製成奶茶，茶湯轉成琥珀色，茶香中伴隨著奶香，「色」「香」「味」俱佳，且冷、熱飲用各有不同之風味。
成分：紅玉茶葉、阿薩姆紅茶茶葉
容量：75g*2罐
售價：1600元
3. 水里鄉農會
推薦人氣伴手禮：佐梅香三入組
水里鄉隸屬南投三大青梅產區之一，知名度雖不如信義鄉，但因鄉內梅樹大多改良為矮樹品種以便採收，也因此更方便遊客近距離欣賞拍照，故成為部落客所熱愛的「賞梅秘境」。
水里鄉內擁有上安、郡坑、新山、興隆、永興、玉峰、車埕、新興等八大梅園社區。由於青梅擁有「一月賞梅、四月採梅」的特質，梅樹在不同季節展現不同的風情。產季初期的青梅熟度較低，適合做脆梅；清明之後青梅熟度較高、風味鮮明，適合做Q梅、梅酒或梅醋。產期初期青梅梅果小顏色較青，後期果實大但顏色些微轉黃。水里鄉農會依據青梅不同產期之特性推出系列商品，讓您品味不同的酸甜與青澀的滋味。
成分：熟梅藏香酒+烏梅魯醬+蜂蜜梅醋
容量：250ml*3瓶
售價：690元
4. 竹山鎮農會
推薦人氣伴手禮：杉林溪烏龍組（參等獎）
竹山鎮，舊稱「林圯埔」，隸屬於中華民國臺灣南投縣，位於該縣西南隅，地處濁水溪南岸、清水溪東岸，因清代曾為雲林縣縣治，而有「前山第一城」之稱，並因地理位置與歷史文化等因素，至今仍與斗六市關係密切，是臺灣僅次於花蓮縣玉里鎮的面積第二大鎮，亦為南投縣之觀光旅遊聖地。位於竹山鎮的杉林溪烏龍茶，因受高海拔自然環境條件之賜，日夜溫差大，茶菁平均生長期超過五十五天以上，故其葉片肥厚、柔軟、內涵豐富，經茶農精心研製，控制適當發酵，所製成之成茶，呈現獨特之高山茶特色風味，外觀勻整富有光澤，茶湯金黃、透明度佳、香氣幽雅、滋味甘醇。
成分：茶葉
容量：600公克／盒
售價：2500元
5. 中寮鄉農會
推薦人氣伴手禮：中寮肉桂茶
中寮鄉為傳統農村形態，早年因香蕉輸日而盛極一時，現今農田零星分佈，以栽種龍眼、竹筍、香蕉、柑桔等作物為主。中寮鄉所產龍眼肉質飽含水份屬於上品，每當八月生產期枝繁葉茂、結果纍纍，待產季過後將生過剩的龍眼烘焙製成龍眼乾，滋補養頻，廣受消費者喜愛。近來，中寮鄉農會更積極投入藥用植物的栽種及藥膳食補的推行，並多次舉辦藥膳料理品嚐 、促銷及講習等，致力為農民尋得另一個農業新機，而「 農特產展售中心」的成立，提供農民更多元的銷售管道，其中龍眼加工品、肉桂茶、桂圓紅棗茶、明日葉茶包等，為目前積極推廣之農特產品。中寮肉桂茶，由南投的好山好水所孕育，生長在無環境污染的肉桂森林，天然養成、健康、安全、優質，其茶湯入喉甘潤甜美，香味濃郁。是來中寮遊客，必買之伴手禮。
成分：肉桂茶包
容量：3公克*20入／盒
售價：280元
以上廣告由南投縣政府農業處提供。