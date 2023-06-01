《島國毒癮紀事》：大學生批貨、中學生當下線，電子煙次文化一路向下衝擊校園

文字：李雪莉｜共同採訪：何柏均、陳潔

雲霧裡的新世代——中學生當下線，電子煙次文化一路向下衝擊校園

「《報導者》能做電子煙的報導嗎？我在宜蘭的一所國中私校，身旁不少同學在抽電子煙，電子煙在國中真的很氾濫。」

這是一位國中生讀者在二○二○年底捎給我們的來訊，因著這個訊息，開啟我們對於電子煙議題的探索與調查。透過Instagram、LINE及面對面的訪談，我們看到電子煙這種商品如何跨縣市、跨學校、跨年齡，在他們的次文化裡展開，以及各種口味的煙油和尼古丁怎麼進入他們尚未發展完全的身體。

一對單眼皮、臉上掛著幾顆青春痘，十四歲的阿擇（化名）是個年紀很輕的「老」菸槍。大約二年前，在學長遞給他第一根紙菸後，他就再離不開沒有菸的日子。

「早上起床抽一兩根，下課溜到學校角落抽兩根，放學抽一兩根，睡覺前抽一根，一天抽七根左右。」阿擇翻找每日生活的習慣，靦腆地回應著。

在成為菸友後的一年半，他接觸了電子煙，那是一款黑色外殼，比筆身還短，看似像的產品，他總把它塞進外套內裡靠近胸前的地方。上課老師回頭寫黑板時、或走到校園長廊轉彎處、偏僻角落，他和幾名同校菸友會拿出電子煙，開機後，偷偷深吸一口，煙霧很快地散去，留下的是淡淡綠茶果香或爆米花的蛋糕香氣。

阿擇依不同情境使用紙菸和電子煙，菸癮無形在增加。在學校抽，在家抽，週末跟著附近廟會打工出陣頭時也抽，只要無聊就抽。

我們問他：「這麼年輕就成癮不怕嗎？」

他回想這一年：「好像抽太多，怕長不高。現在運動變差，我放棄跑步了，很喘，跑二百公尺就會喘。」

話才落下，他轉頭玩起電子煙來，吐出一個又一個的煙圈。

手錶、手機、隨身碟造型……變貌的違禁品

阿擇所在的學校在台南市西北邊，一個沒那麼都會的地方，這裡距離電子煙的實體店要半小時的車程，但絲亳未阻礙他和同學們對新型菸品的「認識」。

新型菸品進入校園的情況，一般人感受不到，但學校端的教官、學務主任、輔導老師卻深刻感受到電子煙在很短的時間內，以不同路徑，無差別地進入偏鄉、非山非市、都會區的學校。

二○二一年，我們來到台南市的下營國中，學務主任黃佩玲受訪時告訴我們，她第一次看見電子煙的情境，那大概是四年前，一回學生上學，抱著紙箱進校，她一盤查，結果是一根很像口紅外形的電子煙，「學生在蝦皮購買，早上從便利店取貨就拿到學校。」

在中學教書近二十年，黃佩玲曾獲一○九年度友善校園獎的傑出學輔主管獎。在我們數個月的採訪過程裡，她是少數願意敞開心胸討論這個議題的第一線工作者。多數學校怕被貼標籤，怕社會知道學生抽菸，即便私下開設戒菸班的學校，對此也不願多談論。

但在教育圈裡，這已是各地教育局頭疼的議題。

新北市衛生局簡任技正林惠萍表示，前幾年新北市教育局和各校共同召開「健康促進學校」會議，一位國中校長就拿了從學生那沒收的一整袋電子煙具，「就是很清楚看到（學校裡）違禁品從紙菸變成電子煙，外型像隨身碟、錄音筆、手錶，老師們查到時不知道那是電子煙，初期不知道怎麼辦才好，使用年紀最輕的從國小就開始。」

從初期至今，電子煙在短短十年間，已蔓延進校園。一線的老師發現電子煙香味好聞、容易炫耀，在學生間接受度很高；接著，又發現學校周邊起了變化。

學校斜對角的俱樂部

二○一八到二○二○年之間，新北市、台中市、台南市等大城市的市區，有不少以「小煙館」、「煙霧俱樂部」為名的電子煙店，就開在中學、小學斜對角；也有的店面就開設在明顯的大馬路旁，又或是青少年喜歡前往的夜市等。

這些煙館的門口，掛著雷射招牌閃著幾個大字：「未成年禁止吸菸」、「煙油未含尼古丁」。知名電子煙零售業者受訪時表示他們不賣給未成年人，也絕不進到校園行銷。據經常前往校園旁煙店稽查的北市衛生局團隊表示，「業者說不會賣給青少年，但就是有老師得知學生就是在那取得煙具、含尼古丁的煙油。」

過往各縣市教育局之下會以區域劃分，將幾所學校整合一起，成立 「菸檳防制校群」，群組裡主要是學務主任、教官、生輔老師，他們經常交流學生抽菸、吃檳榔的行為或校外熱點。而這幾年，菸檳群組頻繁討論的是電子煙變化的外形、煙油的口味、新式菸品的行銷方法。

從衛福部二○一四到二○一九年這五年間調查的數據中，我們進一步推估在學人數的使用者，國中生在五年間的吸食比例從二％上升到二．五％，推估應有約一．五萬人使用電子煙；同期高中職學生從二．一％增加到五．六％，推估約有三．六萬名使用者。保守估計，這五年間在國、高中使用電子煙的學生從三．三萬增加到五．一萬，成長五四％。

業者認為抽菸的年齡層有降低，但電子煙不過是紙菸的替代品，人們只是換了一種載具。

若觀察青少年的紙菸吸菸率，根據衛福部國健署的歷年調查，二○○七年《菸害防制法》實施、二○○九年修正後，直到二○一九年國健署的最新調查顯示，青少年紙菸吸菸率十年來首度上升，推估有超過八．一萬名國高中生使用紙菸。

青少年使用紙菸人數上升，而吸食電子煙人數則是快速成長，成長率遠高於紙菸。兩者並沒有彼此替代，甚至彼此加乘，交替使用。

一位十四歲的學生阿鈞（化名）很坦白說，他現在是紙菸和電子煙交替著抽：「我紙菸一天要抽一包，一包一百三十元，電子煙一顆煙彈我可以抽三天，抽電子煙比較便宜。我也推這個給我姊姊和媽媽。」

大學生批貨、中學生當下線，層層觸及更年輕的「永久顧客」