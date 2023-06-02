《藥品帝國》：在2020年初，比爾蓋茲是事實上的全球公共衛生政策沙皇

文：亞歷山大．柴契克（Alexander Zaitchik）

2019年9月底，也就是武漢發生首宗未通報的新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）人傳人案例的數週前，串流媒體Netflix推出關於比爾．蓋茲的紀錄片《蓋茲之道》（Inside Bill’s Brain）。這部獲蓋茲認可的紀錄片讚美蓋茲，對蓋茲的刻畫採用過去20年間常見的一種套路：蓋茲曾是傲慢、躁動和可能過度雄心勃勃的天才，但如今已變成被謙遜感動的慈善家暨哲學家，英勇地利用他的天才和財富致力修復陷入危機的世界。

這部紀錄片呈現了蓋茲如何鑽研各種重要問題，冷靜估算，敏銳觀察，善用他功能強大、高瞻遠矚的頭腦。蓋茲總結道，如果我們要克服氣候變遷、能源轉型和傳染病帶來的嚴峻挑戰，「我們有必要以快得不自然的速度開始部署解決方案。」

《蓋茲之道》推出幾個月後，蓋茲得到一個機會來證明他對採用空前快速的解決方案的決心。COVID-19引發緊急的規劃會議和國際辯論，著眼於打敗一個世紀以來第一種空氣傳播的大流行病毒的最有效策略。在WHO，公共衛生專家於2月開會，勾勒出一個合作研究、開發、測試、製造和部署藥物與疫苗的計畫。生產和分發數十億劑疫苗是艱鉅的任務，但因為病毒適應和突變的機會主義性質，這也是急迫的任務。這些討論可以參考愛滋病、伊波拉病毒（Ebola）和禽流感（avian flu）危機的慘痛教訓——這些危機每一次都展示了智慧財產權和利潤動機如何導致人為的匱乏和不平等。

在2020年初，沒有一個人比蓋茲更有條件推動「以快得不自然的速度」擴大抗疫方面的研發生產。在川普的白宮製造反科學無能奇觀之際，蓋茲是事實上的全球公共衛生政策沙皇。他的這個身分，是他在2000年卸任微軟執行長後，透過蓋茲基金會花了數十億美元買來的。蓋茲對全球公共衛生政策的影響力是獨一無二的：一方面是他可以影響的政策範圍非常廣，另一方面是他有能力在不同的權力層級以不同的形式影響政策，包括主導資金緊絀的非洲國家政府的預算抉擇，以至為國際衛生和開發機構設定長期議程。他帶著權威和影響力進入出版商、政府首長、非營利組織和製藥業高層的辦公室。

蓋茲沒有利用他的這種權威支持全球南方的專家和領袖，甚至不與他們接觸；這些人警告世人，將COVID-19科研成果留在囤積智慧財產權的公司手中是很危險的。蓋茲選擇支持另一陣營，致力確保抗疫措施與對知識壟斷的深刻意識形態支持保持一致；這種意識形態是貫穿蓋茲人生每一個階段和每一項事業的一個特徵。

在與製藥公司高層、政府官員和國際衛生機構高層的私下會面中，蓋茲和他的代表確認了他們支持企業控制抗疫科研成果，並試圖阻止任何關於集合智慧財產權或擱置TRIPS制度的討論。他們提出集合疫苗採購訂單的構想。與蓋茲並肩作戰的是理查．懷爾德（Richard Wilder），他曾是微軟的智慧財產權總監，如今在蓋茲的傳染病研究旗艦組織「流行病預防創新聯盟」（Coalition for Epidemic Preparedness Innovations，CEPI）擔任法務長和業務發展總監。

CEPI是蓋茲在2017年達沃斯（Davos）世界經濟論壇（World Economic Forum）投入種子資金發起的一個公私合作計畫，體現了支持現行智慧財產權制度的一種慈善模式，而蓋茲的組織將在他試圖協調全球對抗COVID-19的過程中複製這種模式。

無國界醫生的政策顧問曼紐爾．馬丁（Manuel Martin）說：「在病毒大流行的初期，當一些政府和公司大談全球公共財時，蓋茲有機會發揮重大作用，支持開放模式，例如集合相關技術。當時他大可站出來說：『我們要求你們這麼做，因為我們有道德義務將一場競賽變成一場合作，大家都將跨平臺和跨領域交換資訊。』但蓋茲的人很早就說智慧財產權不是取得疫苗的障礙，因此打擊了人們對開放模式的熱情。他們的說法顯然是錯誤的。智慧財產權不是取得疫苗的唯一障礙，但從來沒有人說它是唯一的障礙。」

蓋茲的行動波及他在公共衛生領域所能影響的範圍，也就是這個領域沒有東西不受影響。

非政府組織知識生態國際（Knowledge Ecology International）的詹姆斯．洛夫說：「他有龐大的權力。他可以使你失去你在聯合國的工作。他知道，如果你想在全球公共衛生領域工作，最好不要因為質疑蓋茲基金會在智慧財產權和壟斷方面的立場而成為它的敵人。」

2020年3月10日，比爾與梅琳達．蓋茲基金會宣布與英國惠康基金會（Wellcome Trust）和萬事達卡（Master card）合作，帶頭啟動一個名為「治療加速」（Therapeutics Accelerator）的新機制，為新型冠狀病毒尋找治療方法。第二天，WHO宣布這種病毒已進入全球大流行狀態。

這項倡議的另一個重要作用，是為一家金融服務公司樹立良好的社會形象，這符合蓋茲在企業慈善方面的標誌性管理諮詢方法，是蓋茲將以同樣的老套路處理迫在眉睫的全球危機的一個早期跡象。當時關於如何組織全球研究工作的辯論開始令產業界感到不安，而瞭解這些辯論的人表示，蓋茲選擇在那時候推動「治療加速」並非巧合。