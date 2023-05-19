時代雜誌拆除付費牆、Vice聲請破產……「CAR」模式失靈，新媒體的出路在哪？
我們想讓你知道的是
原為台灣第一大報的《蘋果日報》，2019年推出付費牆，卻招致讀者與廣告收入大幅流失的慘劇，一年後以失敗告終。專家認為在網路時代，新聞媒體乃至整個文化產業，其實不需追求百萬讀者，「只要1000個忠誠粉絲就可以存活」。
文：劉芮菁
在今年迎來100歲生日的《時代雜誌》，將於6月1日取消付費牆；曾以調查性報導獲得多項大獎的網路媒體巨頭《BuzzFeed》，宣布裁撤新聞部門；而被譽為「新媒體先驅」、市值一度超過《紐約時報》的網路媒體《Vice》，也在近期聲請破產。種種跡象顯示，後疫情時代的美國新聞業，正持續與讀者減少、廣告收入下滑奮戰。
美國新聞業大地震，象徵「CAR」模式失靈
資深媒體人施典志推測，《時代雜誌》之所以取消付費牆，可能是他們的訂閱制收入，仍比不上以流量獲得的廣告收入。該公司執行長希布利（Jessica Sibley）曾於受訪時解釋，公司之所以取消付費牆，是希望觸及更多元、更年輕、來自世界各地的讀者。這段說明即印證，《時代雜誌》將朝向累積更多流量、獲得廣告營收的方向營運。
然而，近日出事的《BuzzFeed》和《Vice》，正是仰賴廣告做為主要收入來源。輔仁大學新聞傳播系副教授陳順孝指出，從人類進入大眾傳播的時代以來，媒體的營運模式就是「CAR」，亦即以內容（Content）吸引閱聽眾（Audience），當媒體的閱聽眾累積到一定數量，就能賺取廣告營收（Revenue）。
但《BuzzFeed》、《Vice》的案例，卻顯示了「CAR」模式的失靈——因為新聞媒體約80%的數位廣告收入，都流向了臉書和Google。
媒體轉型不只要改變商業模式，還要調整組織架構
訂閱制讀者不買單，廣告收入又被科技巨頭吃了大半，新聞媒體似乎進退維谷。隨著臉書調整政策方針，降低新聞媒體貼文的觸及率，宣告了臉書的「流量紅利」走向終結。但新媒體的轉型不只要思考「如何賺錢」，如何調整組織架構因應新時代，更是必然趨勢。
Netscape創辦人、美國企業家安德森（Marc Andreessen）曾說，大眾媒體之所以會涵蓋各類新聞、廣告，變成無所不包的綜合性內容，是因為過去傳遞資訊的成本非常高，各類資訊必須綁在一起配送來節省成本。而網路對傳統媒體最大的衝擊，正是讓訊息配送的成本趨近於零，使各類資訊不再需要「綁在一起」。
現在，報紙上的分類廣告已變成人力銀行、租屋網站，媒體資料庫變成Google搜尋引擎，社群平台盛行帶來百花齊放的自媒體。相較之下，傳統大規模的新聞媒體組織，卻變得「什麼都有、但什麼都不專精」，「維持那樣的大規模就是你先天的致命傷，因為你無法建立特色。」陳順孝說。
推訂閱制成功與否，內容品質、人事成本是關鍵
以台灣來說，最大型的案例或許就是《蘋果日報》。原為台灣第一大報的《蘋果日報》，2019年推出付費牆，卻招致讀者與廣告收入大幅流失的慘劇，一年後以失敗告終。
陳順孝解析，《蘋果日報》的訂閱制會失敗，除了因為內容品質參差不齊，沒有做出自己的特色，大規模的組織編制更造就先天的致命傷，讓《蘋果日報》注定要負擔高額人事成本，難以獲得足夠訂閱數。
反觀訂閱制成功的案例——《科技島讀》、在台美籍分析師湯普森（Ben Thompson）的科技電子報，都是一人媒體。施典志分析，訂閱制不是不可行，但要成功有許多條件。首先，這個媒體必須深受讀者信任，要提供獨特的、無可取代的內容，並在內容品質、更新頻率上能滿足讀者。
從實際案例來看，小型團隊人事成本低，更能靈活地因應變化，製作粉絲喜歡的內容。相較於大編制的傳統媒體，這些小團隊、甚至是一人的媒體，只需要少數訂閱者，就能養活自己。
媒體不用追求百萬讀者，只要「1000個忠誠粉絲」
陳順孝說，這就是「1000個忠誠粉絲原則」。在網路時代，新聞媒體乃至整個文化產業，其實不需追求百萬讀者，只要1000個忠誠粉絲就可以存活。
從這個出發點，陳順孝認為，媒體要用科技公司的思維來經營，持續創造新的品牌，「未來媒體比較合理的走向是『專線媒體』的聯盟，在媒體內部分化出很多品牌。」
例如《泛科知識》集團，擁有「泛科學」、「泛科技」、「娛樂重擊」等不同網站，還經營電商與教育事業；或像是《關鍵評論網》集團，透過併購取得「癮科技Cool3C」、「運動視界」、「愛料理」等眾多品牌。又如《天下》集團，擁有四本雜誌、九個子頻道，每個品牌有獨立的特色、獨立的讀者群、獨立的營收，並能靈活調整各個品牌。
當一家媒體以多元化來經營時，也要有多元化的收入，有的品牌賺取廣告收入、有的品牌採訂閱制，以不同策略來經營各自的社群。施典志說：「每一個小團隊對應到的興趣、市場、運作方式不一樣，商業模式也不一樣。當很多多元的小團隊組合在一起時，媒體就會變得很有彈性。」
施典志：媒體要思考「如何找回讀者」
此外，媒體必須擺脫對單一社群平台的依賴，以免變成社群平台的「可拋棄式內容代工者」。《BuzzFeed》和《Vice》就是血淋淋的教訓，它們過於依賴單一平台的廣告收入，當平台調整演算法就頓時失去依靠，同時失去了讀者。
施典志說，媒體除了要追求多元的收入、透過多元的管道經營讀者，更重要的課題是，要怎麼樣把讀者找回來，建立跟讀者之間的直接連結。
「假設有一本叫『釣魚』的雜誌，服務的對象是喜歡釣魚的讀者。但是從讀者的角度，他看到雜誌上各種豐富的內容，就滿足了嗎？並不是，他真正滿足的是，他要釣到那條魚。」施典志形容，這個「體驗」才是讀者真正的需求。
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樂活南投農場，來場週休輕旅行──國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉篇
我們想讓你知道的是
南投縣觀光資源豐富，農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，尤其不少觀光休閒農場的特色讓人「意遊未盡」。以下列舉國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉等地區之南投地區農場、休閒農業區，若有興趣不妨就動身出發吧！
疫情解封後，國人出國旅遊人數創新高，居多人抱怨台灣旅遊成本太高，但其實在台灣的觀光首都──南投，有許多「巧而廉」的南投農場秘境等待大家去挖掘探索！不同於國人常去的日、韓、泰國，動輒需要4～6天的旅遊日期，位於臺灣中樞地區的南投縣，只需週休一日或二日，不用請假，就能安排一場輕鬆愜意輕旅行。
南投縣觀光資源豐富，各鄉鎮的觀光休閒農場尤其讓人「意遊未盡」。農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，以下列舉國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉等南投地區農場、休閒農業區，供遊客參考。
國姓鄉
南投休閒農業區 - 糯米橋休閒農業區
糯米橋休閒農業區位於國姓鄉北港村，是一處位於山區的客家小農村，區內有許多特色景點，如縣定古蹟糯米橋、「看見台灣」的百年茄苳老樹、音樂水車、 打石文化園區、當地信仰中心「碧雲宮」、松柏崙步道、 眉冷山步道、芙蓉瀑布等，適合全家一同出遊。四季宜人的氣候也孕育許多優質農產，有國姓咖啡、香茅、 檸檬、芭樂、絲瓜、橄欖及冷泉米等，讓人吃的安心、健康。當然，來這裡更要享受悠遊慢活，糯米橋休閒農業區內內有多家休閒農場、渡假民宿、特色餐廳與咖啡館。團體遊客亦可事先預約區內景點導覽解說服務與產業體驗活動，如香茅香皂體驗、咖啡沖泡體驗、咖啡烘豆體驗、葉拓T恤、檸檬醋體驗、冷泉米包裝體驗、爆米香體驗、季節性採果等，寓教於樂、回憶滿滿。非常推薦您來糯米橋休閒農業區旅遊與夜宿，親山樂水之餘， 也能身歷其境感受客家庄多元的產業文化與夜晚的寧靜星空之美。
地址：南投縣國姓鄉北港村北原路50號（糯米橋休閒農業區促進協會）
【鄰近景點】
糯米橋
茄苳神木老樹
芙蓉瀑布
【農業與伴手禮】
冷泉米、香茅精油、國姓咖啡、橄欖
【交通方式】
由國道3號轉國道6號下國姓交流道，轉往國姓方向沿著省道台14線（中潭公路）前行，於柑仔林左轉接往133縣道，經過國姓市區於長流加油站右轉接省道台21線，約十分鐘車程即可到達「糯米橋休閒農業區」。
（南下）
走國道一號至南屯交流道下，接中彰快速道路，再接國道三號往南投、草屯方向，至草屯交流道下經台 14 線道往國姓鄉再接台 21 線至北港村糯米橋休閒農業區。
（北上）
走國道三號至草屯交流道下，經台 14 線道往國姓鄉，再接台 21 線至北港村糯米橋休閒農業區。
南投休閒農業區 - 福龜休閒農業區
福龜村名源自於境內最大聚落「龜仔頭」之首字，加上吉言佳字「福」而成。福龜村為草屯鎮進入國姓鄉的首經之地，居民以客家人居多。土地利用早年以旱田為主，但在福龜圳開鑿之後，紛紛轉作高經濟價值作物。「福龜休閒農業區」地點在南投縣國姓鄉福龜村，位於台14線通往埔里、日月潭中點，處烏溪南岸緊鄰烏溪畔，景色優美宜人，內有水圳生態步道、環村自行車 道，不管是騎車、散步都能欣賞區內的山林綠野風光，還可眺望遠處的九九峰，自然天成的景觀令人身心舒暢。除外，更透過休閒農業的深度，將本區塑造為生態、產業、生活之田園樂活區。
地址：南投縣國姓鄉中正路一段206-5號（福龜休閒農業區發展協會）
【鄰近景點】
阿嬤洗衣墩
橋聳雲天
北玄宮
【農業與伴手禮】
檸檬、草莓、木瓜、砂糖橘、枇杷、蜜棗、咖啡
【交通方式】
1. 國道3號轉國道6號，國姓交流道下台 14 線，即抵達福龜休閒農業區。
2. 高鐵台中站搭乘南投客運往埔里，轉日月潭線(不經國道6號) ，於福龜站下車
3. 台中火車站搭乘南投客運、全航客運往埔里 (不經國道6號) ，於福龜站下車。
埔里鎮
南投休閒農業區 - 桃米休閒農業區
「桃米休閒農業區」位於埔里鎮桃米里，台21線往日月潭方向途中。921地震後，當地居民攜手重建，結合在地豐富的農業和生態，加強社區營造，創造出多元的自然觀光旅程，深受遊客喜愛。透過在地導覽，可觀賞社區內蝴蝶、青蛙、蜻蜓、豆娘、鳥類、螢火蟲、野生植物…等。「桃米休閒農業區」除串聯當地商家、景點，並與暨南大學合作，加強觀光資源開發與行銷，多次榮獲政府機關表揚，成為農村再造典範。
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號（桃米休閒農業區推展協會）
【鄰近景點】
桃米親水公園
暨南大學
紙教堂
妮娜巧克力城堡
【農業與伴手禮】
茭白筍、桃米筍干、醬筍、百香果
【交通方式】
國道3號214k接國道6號，國道6號29k下愛蘭交流道，往日月潭方向行駛，於台21線51k右轉（全家便利商店），即可抵達。
南投農場 - 台一生態休閒農場
「台一生態休閒農場」位於南投縣埔里鎮，園區廣大。園區以自然教育生態為主軸，近年來增加多設施，如蝴蝶園、昆蟲生態館、水上花園餐廳、花屋、光合廣場、仙人掌生態區、押花生活館……等主題場域；較特別的是，園區還設置全台唯一的「花神廟」，一旁還有「花神許願池」供遊客許願，許願成功花仙子還會贈送你一個小驚喜。園區門票分為純欣賞風景與折抵消費（飲食或採果），是情侶、親子旅遊的好去處。
【鄰近景點】
埔里觀光酒廠
台灣地理中心碑
台光香草園
埔里鯉魚潭
【農業與伴手禮】
百香果、果醋、香蕉果乾、柿子果乾、草莓果乾
【交通方式】
從南部或北部前往：國道三號於霧峰系統214K接國道六號，至埔里終點端處出口下，左轉台14線往霧社方向，下出口約3分鐘即可抵達。
從東部前往：花蓮太魯閣入山往合歡山方向行駛，經清境農場、霧社、奧萬大國家森林遊樂區，接台14線西行下山沿著指標即可到達。
魚池鄉
南投休閒農業區 - 大雁休閒農業區
「大雁休閒農業區」位於魚池鄉大雁村，為知名日月潭紅茶產地。921地震後，當地居民投入重建與社區營造工作，推廣紅茶種植，經多年的改良和推廣，魚池鄉的紅玉紅茶、紅韻紅茶、阿薩姆紅茶、蜜香紅茶已遠近馳名，深獲國內外消費者認可。到大雁休閒農業區，除了可以品嘗紅茶料理、體驗捏陶外，亦可登上金龍山頂欣賞壯闊雲海美景，當地也有許多民宿供住宿，可以趁此遠離塵囂，好好放鬆沉澱再出發。
地址：南投縣魚池鄉大雁村大雁巷42-2號（大雁休閒農業區發展協會）
【鄰近景點】
金龍山
大雁茶園風光
靈龍護庄
澀水森林步道水上瀑布
【農業與伴手禮】
香菇、蘭花與紅茶、陶藝品
【交通方式】
（南下）
國道3號接國道6號，至愛蘭交流道下（接台14往埔里），埔里（接台21線）往魚池方向，經過大雁隧道後，於54.5公里處依指標轉進投66-1鄉道，即可進入大雁澀水社區。
（北上）
國道3號至竹山交流道下左轉往社寮轉往集集方向，接新台16線經集集、水里再接台131線（或台21線經日月潭）至魚池鄉，即可進入大雁澀水區。
南投休閒農業區 - 大林休閒農業區
「大林休閒農業區」位於魚池鄉大林村，原是典型的農業聚落。在近幾年休閒旅遊興盛的帶動下，開始轉型朝向觀光產業發展，包括民宿、餐飲、農場、 農特產開發販售等，提供給遊客更豐富的賞玩服務。 本區屬於日月潭國家風景區轄內，不難想見此處山水的迷人之處，而知名的遊樂園九族文化村就位於本區的中心位置，更具備吸引遊客到訪的優勢資源。除了美麗風光與設備完善的園區外，純樸農村的風貌，更讓遊客有機會體驗貼近自然的休閒樂趣。 多元的農村景觀與自然生態，植物原始林相完整，還有台港特有種「桃實百日青」的國寶級樹種，蝶類、鳥類、蟬類、甲蟲等種類繁多。這裡不僅可以觀賞蘭花及參觀菇園，更有世界虹吸式咖啡大賽得到亞軍的優質咖啡，歡迎您來細細品嘗！
地址：南投縣魚池鄉大林村金天巷8號（大林休閒農業區發展協會）
【鄰近景點】
日月潭
九族文化村
向山遊客中心
文武廟
【農業與伴手禮】
紅茶、紅茶梅、懷古茶簍、香菇、咖啡、蘭花
【交通方式】
（南下）
國道3號接國道6號，在愛蘭交流道下（接台14往埔里），埔里（接台21線）往魚池、九族方向。
（北上）
走國道三號至竹山交流道下左轉往社寮、集集方向接台16線經集集、水里，接投131線至魚池（或台21線經日月潭）、九族。
南投休閒農業區 -日月潭頭社活盆地休閒農業區
頭社活盆地休閒農業區位於南投縣魚池鄉台21線上、水里與日月潭之間，為日月潭環潭公路的入口，亦屬國家風景區轄內。在行政區上包括武登村與頭社村， 共同組成的一個近橢圓形的盆地，是個小而美、小而豐富的精緻休閒農業區。本區原本為邵族部落的居住地，「頭社」即來自於原住民，後來居民以漢人為主， 在本區仍可看到原住民及漢族拓墾的文化遺跡。至於「活盆地」則是因為本區由較淺的湖泊區域淤積而成，加上特有的泥炭土層豐富的含水量，讓整個盆地底似乎有點晃動，猶如活著一般。豐富多樣的自然美景，加上人文歷史的資產，以及傳統農業與村莊的純樸美感，頭社活盆地是個適合盤桓數日的休閒旅遊區域，尤其便利的交通與鄰近日月潭風景區的特點，更推薦您把這兒當成深度體驗南投風情的核心據點！
地址：南投縣魚池鄉頭社村平和巷46號（日月潭頭社活盆地休閒農業區促進會）
【鄰近景點】
日月潭
九族文化村
向山遊客中心
文武廟
【農業與伴手禮】
紅茶、香菇
【交通方式】
（南下）
國道 3 號→國道 6 號→愛蘭交流道下→台 14 線往埔里→台 21 線往 日月潭→經商店區、水社壩及水社隧道→日月潭頭社活盆地休閒農業區。
（北上）
國道 3 號→名間交流道下→左轉台 3 線往集集、水里→台 16 線至 水里後右轉往蛇窯→台 21 線往日月潭→日月潭頭社活盆地休閒農業區。
以上廣告由南投縣政府農業處提供。