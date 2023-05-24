潛艦國造原型艦9月下水，國防安全研究院民調：8成5壓倒性民意挺國防自主
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國防院指出，台灣近年結合民間力量推動國防自主成績斐然，除已生產沱江艦、玉山艦，以及正在量產的勇鷹高級教練機，國造潛艦原型艦也即將下水測試。這些實質成果證明台灣有一定程度的國防自主能力，並造就了民眾對於「重要武器裝備自主研發」的支持。
（中央社）潛艦國造原型艦9月下水，國防安全研究院民調顯示，約8成5受訪者同意重要武器裝備自主研發，其中非常同意約占57％；國防院分析，勇鷹高教機、沱江艦及玉山艦、潛艦等實質成果，造就了民眾的支持。
中共對台威脅日益嚴峻，台灣除對外軍購，也持續強化國造軍備，國機、國艦、國車等裝備積極國造生產，重中之重的潛艦國造原型艦也將在今年9月下水。
國防部智庫、國防安全研究院在《國防安全雙週報》發布「國軍武器籌獲：台灣民眾『既要軍購更要國防自主』的民意趨向」，調查民眾對台灣發展國造武器裝備的民意。
民調分別於去年3月及今年3月詢問民眾對向美軍購的看法，結果顯示，去年3月時，受訪者同意向美採購軍事裝備和武器比例約65％，其中包括34％非常同意、31％有點同意；今年3月的調查則發現，認同向美國採購軍事裝備和武器的比例下降7個百分點，非常同意、有點同意加總約58％。
國防院分析對美軍購支持度下滑的原因，推測與軍購武器交付延宕，以及美國宣布售台「火山布雷系統」（volcano anti-tank systems）的不實訊息誤導有關。
國防院指出，和去年同期民調相比，儘管民眾對軍購的支持度下降，但仍有超過半數的受訪者支持台灣繼續向美國採購軍事裝備與武器。
在國防自主方面，去年3月時，約84％受訪者同意（包含非常同意和有點同意）台灣應該持續推動重要武器裝備自主研發。今年3月再次調查發現，約8成5民眾同意重要武器裝備自主研發，其中非常同意約占57％、有點同意約28％。
國防院分析，壓倒性的民意支持國防自主，這顯示民眾了解國際情勢瞬息萬變，為了不讓建軍備戰受到國際情勢變化的影響，台灣持續推動重要武器裝備自主研發具有一定程度的重要性。
國防院指出，台灣近年結合民間力量推動國防自主成績斐然，除已生產沱江艦、玉山艦，以及正在量產的勇鷹高級教練機，國造潛艦原型艦也即將下水測試。這些實質成果證明台灣有一定程度的國防自主能力，並造就了民眾對於「重要武器裝備自主研發」的支持。
國防院說明，民調由國防院委託政治大學選舉研究中心執行的電訪調查，調查對象是居住在台灣（不含金門、馬祖）年滿18歲以上的成年人。2023年訪問的時間從3月23日至3月29日。調查依母體比例膨脹年輕族群樣本，確保18至39歲樣本達500份以上。
經實際訪問完成677份市話樣本、858份手機樣本，合計1535份。樣本根據性別、年齡、教育程度與居住地進行反覆法加權，檢定後與母體無顯著差異，以95％之信心水準估計，最大可能隨機抽樣誤差為：±2.50％。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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響應永續與健康住宅趨勢，藍圖營造邀請一同實現美好生活藍圖
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地球暖化直接威脅人類生存，建築作為主要居住和活動場域，如何應變並尋求改變成為關鍵課題。甫在台中梧棲推出新建案的藍圖營造，便展現領先思維與前瞻視野，堅持申請綠建築及健康建築雙重認證，確保住戶享有與環境共好共榮的永續未來。
全球各國視「2050淨零排放」為共同目標之際，訴求節能減廢、生態共生、永續循環的生活趨勢，正在重新定義建築設計與建築價值，例如台灣內政部在既有綠建築標章體系下，已新增「建築能效評估系統」（BERS，Building Energy-efficiency Rating System），期許藉由明確的係數轉換和標示制度，協助改善台灣建築能源使用效率。
同時民間業者響應國際發展趨勢，也積極導入低碳永續住宅認證機制，包括關注綠化量、基地保水、水資源、日常節能、二氧化碳減量、廢棄物減量、污水垃圾改善、生物多樣性及室內環境等九大核心指標的「綠建築標章」，以及採用提倡健康飲食、降低病毒傳播風險、凝聚社區健康意識、療癒住戶心靈、重視住戶安全、全齡與通用設計、提升住戶運動動機等七大評鑑指標的「Fitwel健康建築認證」。
綠建築與健康建築雙指標，兼顧環境友善與生活品質
由於兩大機制從不同角度審視建物的節能設施與環境品質，結合在一起更能涵蓋永續生活的完整面向，所以藍圖營造基於「承擔社會責任、回應社會需求」企業經營信念，即使為了符合綠建築及健康建築的嚴謹標準，勢必衍生額外營建成本造成綠色溢價，仍堅持替位在梧棲的新建案申請雙重認證，確保住戶享有值得信賴的生活品質與永續未來。
藍圖營造建設部總經理賴以軒表示：「以前建築與營造業只談價值工程，普遍重視成本控制，如今積極打造綠建築與健康建築，是因為每間房子的生命週期，長達10、20年甚至更久，需要能夠永續傳承，讓使用者住得安心又放心」，於是決定回歸人本價值，鏈結環境生態、城市美學、資源循環等多重思考面向，興建全台中第三座住宅類Fitwel健康建築。
從藍圖營造梧棲新案基地約870坪，但大幅降低建蔽率僅34%，確實感受到重視整體環境的相互依存關係，尤其主建物退縮創造了大尺度棟距，讓112戶住家能夠不受屏蔽，享有絕佳通風採光及景觀視野，並隨著留設300多坪開放式公園與行人徒步空間，等於在密集街廓中創造難能可貴的綠地與呼吸空間，可作為營造私密性的中介轉化地帶，又符合提升綠覆率、維護生物多樣性等綠建築規範。
推動梧棲「方舟計畫」 ，打造以人為本的永續住宅
接著，訴求全齡化與通用化的設計，有諸多務實機能巧藏其中，像是展現白派美學的15層樓外觀，由白色、淺灰與深灰鋪陳淨雅立面，再搭配簡練俐落線條構成，緩減建築量體帶來的視覺壓迫感，而整體外觀僅頂樓賦予特殊結構造型，也加以妥善利用安裝太陽能板，希望增加綠電自發自用比例，公共梯廳感應式燈具、電梯動力回生系統、基地保水滲透功能等規劃，提升能源使用效率。並於建築整體規劃戶戶開窗及地下室天井設計，保持空氣流通，替住戶節省能源的消耗。
當然選用的建材一樣兼顧低碳與美學兩大訴求，可以看見開放空間與行人步道舖設的淺色面飾材，具有美觀大方裝飾性之外，表面平滑不易風化有助於降低後續維護成本，鋁窗採用日系品牌氣密窗並增添5+5雙層膠合玻璃，提供防風、防噪等多重作用，加上錯層陽台設計等細節層次，兼具隔熱與調節效果，以及營造細節層次的深色或淺色磁磚，也具有隔熱、防水與呼吸調節等效果，能夠被動式（passive）替住戶節省空調能耗，讓家成為足以面對未來環境變化的永續載體。
藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲強調：「這是一個以永續為核心的『方舟計劃』，我們邀請認同綠建築與健康建築價值的消費者，一起啟動全方位生活轉型。」
尤其梧棲往來市區的交通網絡已然完善便捷，又被台中港特區、台中精密園區、台中科學園區所圍繞，除了高產值的電子與半導體產業蓬勃發展，新興的風電產業也在地化形成供應鏈聚落，等於生活、環境與經濟的永續性都令人值得期待。