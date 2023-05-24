潛艦國造原型艦9月下水，國防安全研究院民調：8成5壓倒性民意挺國防自主

（中央社）潛艦國造原型艦9月下水，國防安全研究院民調顯示，約8成5受訪者同意重要武器裝備自主研發，其中非常同意約占57％；國防院分析，勇鷹高教機、沱江艦及玉山艦、潛艦等實質成果，造就了民眾的支持。

中共對台威脅日益嚴峻，台灣除對外軍購，也持續強化國造軍備，國機、國艦、國車等裝備積極國造生產，重中之重的潛艦國造原型艦也將在今年9月下水。

國防部智庫、國防安全研究院在《國防安全雙週報》發布「國軍武器籌獲：台灣民眾『既要軍購更要國防自主』的民意趨向」，調查民眾對台灣發展國造武器裝備的民意。

民調分別於去年3月及今年3月詢問民眾對向美軍購的看法，結果顯示，去年3月時，受訪者同意向美採購軍事裝備和武器比例約65％，其中包括34％非常同意、31％有點同意；今年3月的調查則發現，認同向美國採購軍事裝備和武器的比例下降7個百分點，非常同意、有點同意加總約58％。

國防院分析對美軍購支持度下滑的原因，推測與軍購武器交付延宕，以及美國宣布售台「火山布雷系統」（volcano anti-tank systems）的不實訊息誤導有關。

國防院指出，和去年同期民調相比，儘管民眾對軍購的支持度下降，但仍有超過半數的受訪者支持台灣繼續向美國採購軍事裝備與武器。

在國防自主方面，去年3月時，約84％受訪者同意（包含非常同意和有點同意）台灣應該持續推動重要武器裝備自主研發。今年3月再次調查發現，約8成5民眾同意重要武器裝備自主研發，其中非常同意約占57％、有點同意約28％。

國防院分析，壓倒性的民意支持國防自主，這顯示民眾了解國際情勢瞬息萬變，為了不讓建軍備戰受到國際情勢變化的影響，台灣持續推動重要武器裝備自主研發具有一定程度的重要性。

國防院指出，台灣近年結合民間力量推動國防自主成績斐然，除已生產沱江艦、玉山艦，以及正在量產的勇鷹高級教練機，國造潛艦原型艦也即將下水測試。這些實質成果證明台灣有一定程度的國防自主能力，並造就了民眾對於「重要武器裝備自主研發」的支持。

國防院說明，民調由國防院委託政治大學選舉研究中心執行的電訪調查，調查對象是居住在台灣（不含金門、馬祖）年滿18歲以上的成年人。2023年訪問的時間從3月23日至3月29日。調查依母體比例膨脹年輕族群樣本，確保18至39歲樣本達500份以上。

經實際訪問完成677份市話樣本、858份手機樣本，合計1535份。樣本根據性別、年齡、教育程度與居住地進行反覆法加權，檢定後與母體無顯著差異，以95％之信心水準估計，最大可能隨機抽樣誤差為：±2.50％。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺