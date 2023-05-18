傳特斯拉將在印度設廠，「犧牲利潤、衝高出貨」用更多數據發展「完全自動駕駛」
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馬斯克（Elon Musk）的目標並不是成為汽車領導者，而是要讓特斯拉實現「完全自動駕駛」，他日前強調目前公司已經佔到了產業上的優勢，而外界預期印度市場將成為下一個重要戰略要地。
特斯拉（Tesla）傳出計畫在印度設廠，在當地市場和出口生產電動車。值得注意的是，印度去（2022）年拒絕特斯拉降低汽車進口稅的要求，但如今卻尋求特斯拉在印度當地建廠，截至目前，並未透露投資金額和廠址，但傳聞均呼應馬斯克（Elon Musk）日前犧牲利潤、搶市場的戰略。
特斯拉向印度進攻
特斯拉的提案符合印度政府倡導的「Make in India（印度製造）」理念，也符合特斯拉希望在中國以外建立供應鏈的戰略。根據《路透社》報導，特斯拉高層本周與印度政府進行了會談。
過去，印度拒絕特斯拉的要求，降低汽車進口稅以擴大市場，如今莫迪（Narendra Damodardas Modi）政府卻要求特斯拉在印度當地建廠，他的態度有了大轉變。不過，相關人士並未透露投資金額和廠址，而特斯拉也未對此消息發表評論。
事實上，印度是全球電動車產業中重要的市場。印度具有人口紅利，製造業上具有潛力，擁有龐大的勞動力，成為印度經濟的重要支柱之一，也為就業和國內生產做出了重要貢獻。
印度的製造業範疇廣泛，包括：汽車、電子、紡織、化工、食品加工等多個領域。其中，汽車工業在印度的經濟中佔據著重要地位。印度是全球第4大汽車市場，過去許多國際汽車製造商紛紛進入印度市場，並在當地設立生產基地。
值得注意的是，印度的汽車生產涵蓋了各種類型的車輛，包括小型車、中型車、SUV和商用車。近年，印度在汽車工業積極投資，新能源技術和可再生能源，以應對永續環境的挑戰。
還有印度是全球第3大碳排放國，政府為應對減碳需求，出台多項優惠政策促進電動車產業發展，這些都是，眾多電動車業者來印度設廠的原因。
馬斯克犧牲利潤，衝高出貨要實現「完全自動駕駛」
印度通過關稅機制、政策補貼、購買補助和商品稅調降等方式，鼓勵企業投資和提高電動車需求。然而，印度電動車市場目前滲透率相對低，主要原因是車款選擇有限和充電基礎設施不完善。
因此，除了關注主要車廠的電動車產品發展，充電設施建設和服務規劃也至關重要。此外，印度政府是否調整補貼政策，也將對電動車產業發展產生影響。目前，印度政府一直致力於推動製造業的發展，通過政策支持和投資促進，鼓勵國內外企業在印度設立生產基地。
根據目前的消息，呼應了之前特斯拉執行長馬斯克於財報會上的說法。他強調，願意在短期內犧牲特斯拉的利潤，積極爭取市場市占率，拉高電動車出貨量，意即只要特斯拉出貨量越多，也能夠運用更多數據發展自動駕駛。而印度這個市場，就是特斯拉下一個重要的營運指標。
根據特斯拉的戰略，包含宣布對其銷量最大的車輛Model 3、Model Y的某些版本進行降價，降幅高達20%。然而，它在本季度出貨的車輛數量僅比2022年最後一個季度增長了4%。
這些作法已經讓特斯拉首季的毛利率降至19.3%，車款降價前的水準，若比去（2022）年同期的淨利率，更是下降了10個百分點。
不過多年來，馬斯克的目標並不是成為汽車領導者，而是要讓特斯拉實現「完全自動駕駛」，目前公司已經佔到了產業上的優勢，未來希望可以透過「出租自動駕駛電車」來增加額外收入。不過，特斯拉多次未能按照馬斯克設定的時程表，實現完全自動駕駛的任務，已經引發許多批評。
延伸閱讀
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- 《華爾街日報》報導「馬斯克需要中國，中國需要他」，但未來呢？
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核稿編輯：翁世航
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韓國文化觀光大展瘋韓流：從舞台到餐桌，盤點那些你不曾體驗的韓國特色！
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韓國觀光公社於華山1914文化創意產業園區舉辦「2023韓國文化觀光大展」，搭配「你還沒吃過的韓國美食100選線上票選活動」，向熱愛韓國旅遊的台灣人介紹那些你可能沒看過、沒吃過、沒有體驗過的道地韓式生活！
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「飛向韓國心發現」2023韓國文化觀光大展，華山文創園區盛大開展！
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