台灣「行人地獄」怎麼救？應效仿美國徹底落實「先停再駛」與「行人完全路權」
我們想讓你知道的是
台灣有「讓、慢、停」路口的設計，特別是「先停再駛」的號誌跟「閃紅燈」有一樣的功能，也就是汽車駕駛人必須完全停下來，看另一方向的道路沒有來車才可以通行。筆者在美國有養成這樣的習慣，但回到台灣如果這樣做，換來的一定是後面汽車駕駛人按喇叭催促......
文：廖育嶒（國立政治大學台灣研究中心博士後研究員）
台灣用路人的安全一直受到漠視，在台灣的外籍網紅也曾在網路上表達過這件事情，但自從美國媒體CNN評價台灣的交通有如「行人地獄」後，政府才開始高度重視，後續立法院也趕快修法，將汽車駕駛未禮讓行人罰鍰提高至3600元起跳，又於4月15日立法院三讀通過，提高至6000元，預計7月上路。
即便如此，台灣駕駛人行車習慣難改，走在斑馬路上的行人仍每天受到汽車的死亡威脅。
還給行人完全路權
台灣最奇怪的交通規則是，行人依行人號誌燈指示通行馬路的同時，又允許汽車駕駛人可以同時右轉或左轉。
筆者有幾次在人煙較稀少的路口要過馬路，偏偏遇上左轉車的龐大車流，連等兩次行人號誌都無法順利通過，只好在第三次行人號誌燈亮起前，先行闖越馬路。
短短幾公尺的道路，行人穿越馬路竟是如此困難的事情。
筆者過去在美國德州留學，美國大型路口幾乎不會有行人穿越的同時，可以允許汽車可以同時左轉。但是美國可以允許行車紅燈右轉，當沒有來車或行人穿越馬路時，才可以右轉。美國駕駛人養成的習慣是禮讓行人，即便在沒有紅綠燈人煙稀少的路口，在非快速道路上，汽車駕駛人若看到行人要穿越馬路，也一定是減速並停下來，優先禮讓行人通過。
儘管交通部擬在大型路口推「行人時相」，在特定時間區間讓雙向道路的行人可以同時穿越馬路，然而，筆者認為要推行「行人完全路權」才能保障用路人安全，也就是行人穿越馬路時，不允許任何車輛同時右轉或左轉。雖然有人認為可能拉長汽車駕駛人等候交通號誌的時間，但因應之道就是縮短雙向汽車通行跟等候時間，以避免交通打結。畢竟，馬路上最弱勢的是行人，應該保護行人行的安全。
另外，台灣缺乏人行道的鋪設也是有待改進的地方。除了商圈周邊道路外，台灣在社區及許多地方在做道路規劃時，都沒有規劃人行道，以致行人在前往購物、去公園遛狗、散步前都必須先與行車爭道，才能抵達目的地。雖然近來地方政府在許多沒有騎樓的巷道增設綠色的行人專用道，但是這些專用道走到一半就會中斷。另外即便市區有許多地方增設行人專用道，但是在鄉下郊區仍普遍缺乏行人專用道。
另一項問題就是缺乏停車位，以致行人走在沒有人行道的馬路上，不僅需要與行車爭道，還需要閃避各種違規停車的車輛。人行道的增設有待地方政府重新思考道路規劃及投入資源改善交通安全。
台灣交通規則都有，但駕駛人習慣難改
多數國人或許不知道，台灣的交通規則其實跟美國非常類似，只差在美國允許汽車駕駛人紅燈時可以右轉，但是台灣不行。也因為台灣交通規則與美國相近，在美國不少州是允許在美國留學、工作滿一個月的台灣人不用考取美國駕照，而可以直接憑藉中華民國駕照及駐美代表處認證的文件與當地監理站直接換照。
雖然台灣跟美國交通規則相似，但實施起來卻有天壤之別的差異。例如我國的交通規則原先就有汽車應該優先禮讓行人的規定，但是多數國人卻沒有此習慣遵守法規。
又例如，台灣有「讓、慢、停」路口的設計，但是國人多是參考用並不加以遵守禮讓、減速慢行或先停再駛。特別筆者要強調的是「先停再駛」的號誌，也就是路口大大的「停」（stop）字號誌。這個號誌跟「閃紅燈」有一樣的功能，也就是汽車駕駛人必須完全停下來，看另一方向的道路沒有來車才可以通行。
筆者在美國養成的習慣，回到台灣如果這樣做，換來的一定是後面汽車駕駛人按喇叭催促。筆者認為，應該嚴格執行先停再駛的規定，有非常多汽機車從小巷弄口沒有停下來就直接竄出，對於主幹道的汽車或是通過巷口的行人來說非常危險。
美國的先停再駛號誌又有分成「單向先停再駛」及「雙向先停再駛」（4 Ways or All Ways Stop Sign）兩種。前者就是只有該向道路的汽車必須完全停下車來再通過，後者就是雙向道路的汽車都必須完全停下車來「輪流」通過，也就是先抵達路口並停下的汽車先行通過，以保持道路通行的流暢。
美國在許多沒有紅綠燈號誌的路口廣設先停再駛號誌，以此做為判斷肇事責任歸屬。該停車者而沒有停車以致出車禍，肇事責任往往歸咎於未停車的駕駛人，且警察若看到車輛沒有完全停止而是慢速滑行通過路口，則可以開單取締處罰。
另外，美國雙向交通號誌若皆故障，以致雙向皆呈現「閃紅燈」狀態或是完全沒有號誌時，大家自然就是維持「雙向先停再駛」的習慣，彼此輪流過馬路。
可是在台灣若發生交通號誌故障，汽車駕駛人的習慣一定是跟著前面的車流一起通過，而不是雙向道路的汽車輪流通過。也因此，我總是感佩，在美國若發生交通號誌故障時，即便沒有交通警察管制，美國人總是可以如此亂中有序，但是台灣一定交通打結，非等到交通警察介入管制不可。
筆者主張在許多沒有紅綠燈的巷道，應該廣設先停再駛號誌，並且嚴格執行。我國汽機車在沒有紅綠燈的巷弄，每到路口都不是先停再駛，而是直接或減速開過去，以致在小巷弄經常發生汽機車互相碰撞，甚至汽機車撞傷行人的事件。唯有在沒有紅綠燈的巷道廣設先停再駛號誌並嚴格執行，要求用路人遵守，如此才能降低汽機車發生事故的機率。
大眾交通工具使用人的安全受到忽視
許多行人不是只有走路，同時也會搭乘大眾交通工具，可以視為行人用路的延伸。然而，台灣的大眾交通工具的搭乘經驗是最令我感到不舒服的。
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南投縣13鄉鎮農特產品──北南投篇
我們想讓你知道的是
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「北南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
北南投：草屯鎮、國姓鄉、仁愛鄉、南投市、中寮鄉、埔里鎮、魚池鄉
南南投：名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉
以下介紹「北南投」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－草屯鎮
草屯鎮舊名「草鞋墩」，早期為鹿港進入內山地區門戶，因其挑夫、商賈、拓荒者雲集，到此換棄舊草鞋，久而久之，草鞋成墩，故稱「草鞋墩」。草屯位處「副熱帶季風氣候區」，除東部少部分高海拔區，冬季溫度較低外，大致為冬季涼爽乾燥，夏季高溫多雨，利於生產農作物及各項經濟活動。草屯最重要的農作物當屬稻米、菸葉和檳榔。稻米種植面積為南投之冠，占半數以上；菸葉面積居全國第二位，而草屯鎮的種植面積即佔全縣六成，菸酒公賣局台中菸葉廠半數原料來自此地。
草屯鎮農特產品：稻米、菸草、檳榔、荔枝、薏仁、葡萄、火鶴花、香蕉、蜜釋迦
南投農業特色－國姓鄉
國姓鄉，因明末清初，鄭成功軍師劉國軒率兵肅撫，命名為「國姓」；戰後也依此改置「國姓鄉」。國姓鄉山多平原少，不適合耕作，故農民收入有限。國民政府撤退來台後，鼓勵民眾改種花卉水果，本縣梅樹種植面積約占全台的一半，產量冠全國。其中青梅栽植面積更超過1000公頃，占全縣第二位。居多客家人以獨特手藝醃製青梅，打造知名的「國姓梅」特產。另外柑林枇杷亦享譽全國，全盛時期，產量曾達全台70％。另外，在中潭公路旁的興起觀光草莓園。國姓枇杷和草莓產量近年來已躍為全國第二位，其他農特產品，多樣味美，深受消費者肯定。
國姓鄉農特產品：青梅、枇杷、草莓、柑橘、蜜汁楊桃、芭樂、甜桃、無子檸檬、波羅蜜、蜜釋迦、香蕉、香菇、茶葉、鹿茸
南投農業特色－仁愛鄉
仁愛鄉面積1,273.5平方公里，為南投縣的第二大山地鄉。位於本縣東北方，東面有中央山脈與花蓮縣相毗鄰，北邊有白狗大山、八仙山等高峰和台中縣為界。仁愛鄉位處台中中央山脈軸心地帶，群山綿延、溪流縱橫、美不勝收。高海拔的優越自然環境，孕育當地獨具特色的農產品，如溫帶水果種類和產量豐富，尤其以蘋果、梨和李子的產量分居全國第二、三、四位；另外，高冷蔬菜、溫帶花卉、高山茶、冷水淡水魚「虹鱒」、以及原味十足的香檽米、放山雞……等。皆為國內名聞遐邇的南投特色農產品。
仁愛鄉農特產品：鯝魚、虹鱒、土雞、水蜜桃、新世紀梨、蘋果、李子、高山茶、高麗菜、翠玉白菜、山芹菜、結球萵苣、咖啡、香糯米
南投農業特色－南投市
南投市位於南投縣西北方，鄰近台中市，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，故農產品非常豐富。南投市沖積平原區盛產稻米，品質佳、暢銷全國；八卦山台地，地勢平緩，日照充足，以青山茶、生薑、鳳梨、荔枝生產為主；而丘陵區，以香蕉為大宗，亦有龍眼及文旦，為饕客最愛。
南投市農特產品：蘭花、野蘭、青山茶、番茄、絲瓜、荔枝、鳳梨、木瓜、龍眼、文旦、杮子
南投農業特色－中寮鄉
中寮鄉位處南投縣中央，四面環山，山坡地佔大部份面積，故為「平地的山地鄉」。耕地多為傾斜山坡地，水利不便，耕種則以旱作為主。中寮鄉香蕉為本鄉最重要的農作物，亦是南投縣最大產地。昔日因香蕉外銷黃金時期沒落後，竹筍、龍眼、檳榔、茶樹及柳丁等作物起而之。當下龍眼種植面積達1500公頃以上，產量居全國第三位；荔枝栽植面積亦佔全縣第三位；近期大力開發文旦作物，栽植面積冠全縣，並已建立相當口碑。最近中寮鄉積極栽培新興果樹，如茂谷柑、甜柿等，因品質優異，市場價格相當高，深受消費者喜愛，為前景看好的重點培育水果。
中寮鄉農特產品：香蕉、茂谷柑、甜柿、龍眼、柑桔、荔枝、文旦、二尖茶、竹筍
南投農業特色－埔里鎮
埔里鎮四面環山，為盆地地形，海拔約在380到700公尺之間，屬於副熱帶濕潤氣候，冬不嚴寒、夏不酷熱、而且雨量充沛、少強風。因地理環境優越，氣候溫和，土質肥沃，水質甘美，成為埔里鎮農特產品發展沃土。其中以香菇產量冠全縣與全國，香菇碩大甘美，為南投縣農產品外銷重點之一。另外，還有多樣花卉、紅甘蔗、夏季蘿蔔和百香果；新鮮青翠的茭白筍及各種野菜；香Q美味的米粉、香醇紹興酒、有「藥王」之稱台灣金線蓮…等等。讓埔里鎮成為兼具觀光與農業的新市鎮。
埔里鎮農特產品：紅甘蔗、茭白筍、百香果、香菇、蘿蔔、米粉、紹興酒、金線蓮
南投農業特色－魚池鄉
魚池鄉位於南投縣中央，山明水秀、環境如詩如畫。台灣知名景點-日月潭、九族文化村即位於魚池鄉。因海拔、溫度、濕度適合紅茶種植，品質極佳的日月潭紅茶，國內的阿薩姆紅茶即取自當地，成為國內最重要的農茶產地，其相關的觀光茶廠近年亦如雨後春筍般蓬勃發展；除此之外，香菇、金線蓮、蘭花、檳榔、茭白筍、金針花、茄子、絲瓜、椪柑……等等，也是本鄉重要的農作物。本縣茭白筍產量為全國第一，太空包香菇產量全國第二，金針菜、茄子、段木香菇則佔全國第三。若有遊客來魚池鄉觀光之餘，記得品嘗本鄉多樣且味美的農特產品。
魚池鄉農特產品：日月潭紅茶、金針花、香菇、蘭花、茄子、金線蓮、椪柑、絲瓜、檳榔
以上廣告由南投縣政府農業處提供。