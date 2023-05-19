解讀蔡總統「戰爭指導」意涵：備戰才能避戰的真諦，能戰才能止戰的實踐
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當前我國面臨中國欲以武力奪取的威脅，此刻國人更應居安思危，記取歷史教訓。吾人須知唯有平日的整軍經武，加強戰備整備，以及勤訓苦練，讓解放軍瞭解國軍戰力堅實，武力攻台，國軍必定予以迎頭痛擊，如此台海才可能有真正的和平。
文：曹雄源（超創觀點研究學會理事長）
一、前言
近年來，中國不斷在台海進行軍機、艦侵擾，台灣海峽因中國的軍事威脅而成為國際熱點。面對中國挑釁，台灣無其它選擇，只有加速備戰的步伐。2022年12月27日，蔡總統在《強化全民國防兵力結構調整方案》記者會中指出，台灣身處威權主義擴張的第一線，唯有「備戰才能避戰，能戰才能止戰」的宣示。
事實上，蔡總統這一宣示，就是對未來台海有事的戰爭指導，國人對此戰爭指導應建立共識，方能眾志成城，應對中國的武力進犯。
二、蔡總統戰爭指導的意涵
克勞塞維茲（Karl von Clausewitz）曾謂：「戰爭是一種暴力的行動，以強迫對方順從我方的意志為意圖。」渠進一步指出戰爭與政治是永遠分不開的，戰爭為政策的工具，戰爭指導實際上就是政策本身。富勒將軍（J.F.C. Fuller）指出：「戰爭的指導，像醫道一樣，是一種藝術。醫師的目的是預防、治療或減輕人類身體上的疾病；所以政治家與軍人的目的也就應該是預防、治療或減輕國際『身體』上的疾病－戰爭。」
盱衡當前國際情勢、區域安全情勢、台海兩岸現況、國家總體實力、國軍整體戰力、人民對台灣前途的選擇，以及中國整體國力與犯台意圖的綜合考量下，蔡總統提出「備戰才能避戰，能戰才能止戰」的戰爭指導，此戰爭指導即為我國因應中國武力進犯的政策。
三、中國對台灰色地帶戰略
值中國影響力日隆之際，其正運用經濟誘惑、灰色地帶（gray zone）等謀略，企圖改變現狀並影響國際秩序。對台灣操作灰色地帶戰略，則區分對台侵擾手段、網路戰威脅與認知戰危害等三項，概述如後。
首先，在對台侵擾手段方面，包含侵入我防空識別區、加大周邊海域訓練力度與強化軍事威懾作為。其以切香腸戰術（salami tactics）進行侵擾，一是想要消耗我戰力，二是妄圖動搖我民心士氣，意圖挑戰或改變兩岸現狀，達致不戰而屈人之兵的目標。
其次，就網路戰威脅部分，平時致力於情蒐與竊取資料，戰時則針對國家關鍵基礎設施及指管系統實施破壞攻擊，進而影響政府運作及治理。
再次，關於認知戰的危害，認知戰概分傳統及創新兩者，傳統面向主要運用情報戰、心理戰與輿論戰等原理。創新面向包括運用高效能計算系統、網路、社媒等。中國操作認知戰，綜合運用心理戰、輿論戰、法律戰之三戰作為，散播不易分辨的假訊息，以及採取全面性文攻武嚇手段，達成其在政治、經濟、軍事與心理等層面的目的，形塑對台攻擊的優勢。
四、2027年解放軍攻台的時機點
2027年是中國共產黨建軍百年時刻，同時也是習近平擔任中國領導人第三任期屆滿的一年，習近平滿懷雄心壯志，希冀以武力統一台灣，建立個人功業並名留青史。
美國中情局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）接受美媒哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）專訪時曾指稱，中國國家主席習近平已指示解放軍，在2027年以前做好武力犯台的準備。
邇來，中國加大對台偵巡及擾台力度，同時宣布演習區域及劃設禁航區，均為其武力犯台做準備。2027年攻台雖是解放軍的目標，但在習近平認為主、客觀環境都成熟時，隨時都可能對台發動猝然攻擊。
五、備戰才能避戰的真諦
面對中國運用灰色地帶戰略及模擬演練等方式積極進行對台作戰整備，我國應有萬全的準備，讓中國瞭解台灣是可以隨時準備戰鬥的刺蝟，打消其武力奪台的企圖。《中庸》所言：「凡事豫則立，不豫則廢」，即是告訴吾人充分準備戰爭才能避免戰爭的真諦。茲分舉中外例子各一，檢證備戰才能避戰的真諦。
首先，西元280年，西晉滅吳後，晉武帝司馬炎認為戰爭不會再發生，主張軍隊不必從事軍事訓練，而讓將領去管理政務，並下令解散部隊。但是，大臣杜預引用「天下雖安，忘戰必危」上奏晉武帝，勿因吳國滅亡而高枕無憂。杜預在結束與吳國作戰後，立即返防襄陽，從而保障國家的安定。
其次，以瑞士《聯邦憲法》規定為例，凡年滿18到30歲的成年男子皆有服兵役的義務。當前，瑞士現役常備兵力4000人，戰時48小時動員可達50萬人。瑞士政府表示：「瑞士沒有軍隊，因為瑞士本身就是一支軍隊。」這種全民皆兵的觀念，正是其國家安全的後盾。
備戰才能避戰屬政治層面，需要政府進行國家各項資源的整合，人力、物力皆有賴平日有條不紊的整備，並經由演習驗證，戰時動員才能發揮效能。
六、能戰才能止戰的實踐
孫子云：「無恃其不來，恃吾有以待之；無恃其不攻，恃吾有所不可攻也。」即是強調充分準備才能讓敵人不敢來攻的真義。以下分舉中外戰史各一，檢證能戰才能止戰的實踐。
首先，以古寧頭戰役為例，1949年10月，解放軍奪取廈門後，金門成為孤島，解放軍認為拿下金門如探囊取物。1949年10月10日，解放軍進犯大嶝島，國軍第40師奮勇抵抗，惟寡不敵眾，轉進金門，該師雖受創，但成功拖延解放軍進犯金門的時間。
與此同時，國軍第18、19軍增防金門，在金防部統籌下（含原駐防之第22兵團、第201、11師），積極展開部署，完成一般野戰及海防工事，布設各式地雷7000餘枚，修建機場一座，強化金門整體防禦工事。
10月24日，解放軍28軍所屬3個團9000餘人渡海進攻金門，由於輕敵且缺乏渡海載具，後續增援無果，登島部隊在島上苦戰三晝夜，終致全軍覆沒。古寧頭戰役的成功，徹底粉碎解放軍攻台企圖。
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陽光也可以做公益：一場環境、社會、資產三方共贏的永續投資！
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太陽人全民電廠深耕能源產業十個年頭，創辦人陳威丞藉由首創的「綠能共享經濟」模式，至今已在臺灣、日本兩地建置超過500座太陽能電廠，與數千位電廠老闆攜手展開一場經濟、環境、社會公益三方共贏的永續投資。
隨著石油、天然氣等化石燃料價格上漲、國際通膨壓力加劇，世界能源貿易板塊也隨之重組，更有國家開始推動綠色能源及能源效率的政策；而今年國際能源總署（IEA）的報告也指出，未來兩年間全球電力將增加約2500TWh，其中98%新增電力由再生能源提供。種種現象明確顯示，永續及能源轉型議題已從眾人關切的世界趨勢，轉為深刻影響產業、政策與經濟的現在進行式。
綠能共享經濟成熟，日常永續行動可以更豐富
若從鉅觀角度思考，能源議題看似與日常相距甚遠，實則不然。當我們回到生活視野──每當社會因能源問題發生災害、通膨等重大動盪時，受影響最深刻的總是平凡生活的人們，甚至是最脆弱的弱勢族群。那麼，身為從石化能源過渡至綠色能源的關鍵一代，除了落實節能生活，我們還能再多做些什麼，創造更永續、多元關懷的社會？
對忙於工作的上班族而言，「投資」就是個既能滿足理財規劃、又兼顧環境永續的參與管道。 除了基金、股票的傳統投資市場，參與近年逐漸成熟、參與門檻低且報酬回收穩定的「綠能共享經濟」其實也是不錯的方法。
全民電廠：經濟、環境、社會公益，三方共贏的永續投資
什麼是「綠能共享經濟」？簡單來說，就是「共享電廠，共創綠能」， 參與者出資認領電廠或太陽能板，太陽人全民電廠（下稱太陽人）提供一條龍的物業管理服務，包辦如廠房建置、機關文件申請、設備維運等電廠大小事。如此一來，就算是毫無太陽能專業知識的上班族，也能藉日常財務管理的方式投入環境永續的行動，參與臺灣的綠能發展，在環境永續及能源轉型過程發揮微薄卻重要的影響。
這項被太陽人稱為「全民電廠」的共享模式，不只運作方式單純且具可循環性，還能在穩定的經濟回饋之外，創造額外的永續效益。民眾只要依循以下三步驟就可以成為全民電廠的老闆： 1.登錄太陽人官網並加入會員； 2.選擇欲認購的電廠（或太陽能板），完成相關設定並付款； 3.完成後，你就能成為電廠老闆，開始定期領取販賣電力的所得。投資期間，投資人能獲得台電保證20年的購電契約，穩定獲得約6~8%的年化投報率（需視電廠位置與當地平均日照時長而定）。
除了長期穩定的資產配置，太陽人也沒有忘記能源與生活的緊密關係。2020年，太陽人將全民電廠穩定收益的特性轉化為支持社會公益永續發展的力量，與數十間社福機構合作，正式啟動「日光循環公益專案」。當每一片屬於日光循環公益專案的太陽能板被認購時，太陽人就會捐獻500元給合作的公益團體，並每月依據投資人設定的「提撥捐獻額度」，再提撥捐獻額度的一半資助公益團體；而另一半則為下一座公益電廠的興建基金，藉此創造公益生生不息的回饋循環。換句話說，投資人獲得被動收益的同時，也就在用日光一點一滴的灌注著弱勢族群，並累積下一個公益機會的誕生，促成整體公眾利益的正向循環，為社會善盡一份心力。
獲得B型企業認證的太陽人全民電廠，一起讓商業成為社會永續的最大公益
太陽人全民電廠自2013年成立以來，已經深耕能源產業十個年頭，日光循環公益專案也邁入第三年，無論是電廠據點規模、綠能效益，或是為社會帶來的公共利益都在不斷擴大。多年間太陽人已在臺灣、日本建置超過500座太陽能電廠，並預估在未來20年間持續產出2.3億度的再生能源，創造將近15億的電力收益為地球減少約1.26億公斤的碳排放，相當於1,761座大安森林公園的碳排放吸收量。
除了永續的企業責任，太陽人也相當關注社會中的弱勢族群，於是也致力推動公益專案，成為勵馨基金會、唐氏症關愛者協會、ARTT台灣動物緊急救援小組、社團法人銀色大門老人福利協會、台灣環境資訊協會、黑潮海洋文教基金會、野灣野生動物保護協會....等數十所不同領域的社福機構的支持者，長期穩定捐助金流，支持臺灣社福活動，將綠色能源化為實質力量，回饋社會中最脆弱的族群。
一路走來，太陽人不只實踐了企業社會責任（CSR）及永續ESG的義務，更秉持著「日本職人技術，台灣在地深耕」的信念，於北中南東各處擴建電廠，為各鄉鎮創造許多長期穩定的工作機會。種種環境、能源、經濟、社福多元共好的行動，也讓太陽人全民電廠於2021年通過B型實驗室（B Lab®）認證，成為「運用商業發揮社會及環境的正面影響力」的B型企業。
能源不只是能源：太陽人全民電廠的永續影響力
「打破再生能源與社會大眾遙不可及的想像」是創辦人陳威丞創立太陽人全民電廠的初衷。一路走來，他運用個人專業與能力，帶領企業用「太陽能」向外擴展，響應ESG永續企業經營及聯合國永續發展目標（SDGs），利用能源創造經濟、社會福利、環境永續的多贏局面。在太陽人全民電廠的努力之下，「能源與日常生活緊密相關」並不只是形而上的概念，而是落實在社會每一處，真真切切的企業永續影響力。