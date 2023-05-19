一方跑斷腿，一方躺著睡：徵召侯友宜恐敗盡國民黨百年資產

文：沈悅齊（高雄北上工作的法律人，尚於小事務所擔任法務。喜歡喝咖啡，關注時事與流行音樂。統一獅球迷、陳韻文迷妹，希望林岳平能再帶領大家拿下一座冠軍）

5月17日下午，中國國民黨黨主席在中常會上宣布徵召侯友宜投入參選2024年總統大選，儘管國民黨中央仍透過秘書長黃健庭宣布這僅是第一階段的黨內整合，但隨著國民黨各地方首長、分區立委紛紛表態致賀，郭台銘也透過臉書張貼心聲，確定由侯友宜出征2024的事實，幾乎已是塵埃落定。

然而回顧整個徵召過程，可以說是破綻百出、錯誤連連，不僅非國民黨支持者旁觀訕笑看戲，擔憂國民黨前途與選情的支持者亦難以接受。

最首要的原因在於，國民黨黨主席、中常會皆未訂定、宣布清楚完整的徵召流程。

說要徵召最強名單，結果卻有如黨主席的黑箱

不若本次在分區立委提名上有明確的決策機制，包括選區民調、黨員投票等兩部分，在總統候選人上，僅有模糊不清的「中常委授意黨主席選擇」，幾乎是將整個決定權「送給」黨主席，一方面自我架空中常會權力，另一方面也等同於放任黨主席一手獨裁。

而在坐收此一大權後，朱立倫表面上說要徵召「最強名單」，面對媒體時擲地有聲、振振有詞，實則使用了大量空泛曖昧的話術迴避正面交代決策機制。

例如參考民調、諮詢分區立委，然而參考哪幾份民調、諮詢哪些立委，完全在黨主席的黑箱作業之內，黨員、選民皆無從檢證，自然也無法令人心服口服。縱然事後已由文傳會公布所參酌的民調、分區立委的表態數目，仍存在為數不少的爭議點——包括民調截止日、立委表決記名等。

在決策機制的殘缺匱乏、曖昧模糊之下，也造就了後續所有的難看場面。當中最為人詬病的，就是「一方跑斷腿，一方躺著睡」的郭、侯兩樣情。

一方跑斷腿，一方躺著睡

郭台銘為了爭取提名，已做出了相當多的嘗試、進行積極布局，其中又有非常多的動作，展現了他欲角逐總統大位的格局。

他先是與日本、美國的重要級政商人物會面晤談，並且提出他對台灣未來的願景「有尊嚴的和平」。再者，他又針對國內的產業、能源等重大議題提出看法，藉此促使民眾對話、思考，進而總結出自己的執政理念與願景。

相較之下，新北市長侯友宜幾乎完全沒在做事，不僅在議會備詢時袒露自己在外交政策上是一片白紙，在任何國內重大方針也幾乎提不出任何有營養的討論，僅能透過早已被摸透的「團結」、「共好」等詞彙的排列組合敷衍媒體提問。遑論同時新北治安連環爆，黑道、浮屍、斷橋、火災接連發生，再再凸顯了侯友宜本人的顢頇乏力。

整個徵召流程至此，成了一場拖棚歹戲，百年老店國民黨看起來全像是諧星丑角。

在郭台銘的積極動作、侯友宜的無能乏力的兩相對照之下，一方民調接連上漲，一方節節敗退，原先游離的民意匯聚合流、地方派系也紛紛表態站台，數份民調都顯示出郭台銘才是非綠共主，卻遭到黨主席直接忽視，如此粗糙粗暴的決策，理所當然的令關心國民黨選情的支持者失望，同時也讓對手賴清德與其支持者拍手叫好。

Photo Credit: 中央社

選民所希冀期盼的事物非常簡單，不過就僅是一個清楚、合理、明確，且被嚴格執行的遊戲規則。在此規則之下，各方人馬才能夠全力以赴、全心動員。

例如2020年蔡英文、賴清德爭取提名時，即在民進黨黨中央合理的決策框架下大方交手、彼此檢證；縱然交鋒過程拳拳到肉、刀刀見骨，但落敗一方的支持者仍心服口服，甘願在後續的環節中保持風度、全力支持勝利者，這些平滑流暢的後續發展，在在顯示了一個清楚明確的遊戲規則的重要性。

同時，初選的競爭過程亦應當被視為一個非常可貴的舞台，令角逐者展示自己的格局、願景，也讓選民檢視、辯證，進而思考出最適合的人選。

朱立倫徵召上的粗糙粗暴、黑箱曖昧，以及國民黨提名機制的殘缺破敗，使得初選失去其意義。此一結果不僅令黨中央信用全失，也讓侯友宜坐實了「內定」的罵名。且往後再有新秀欲角逐提名，可能也會因為此一前車之鑑而打退堂鼓。

2016年「換柱」的操作早已經耗盡朱立倫大半的政治資產，此刻再以如此難看的方式徵召侯友宜，流失民心、輸掉眼前總統大選事小，令國民黨敗盡過去百年來累積的名望，恐怕才是真正需要擔心的事。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航