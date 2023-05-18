【2023坎城影展】《怪物》記者會：是枝裕和談LGBTQ，「沒有多少日本電影會涉及這個主題」
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導演是枝裕和攜著《怪物》劇組，包含編劇坂元裕二，演員安藤櫻、永山瑛太、黑川想矢、柊木陽太，6人出席坎城影展記者會，席間，也談及了同志議題。
「確實，沒有多少日本電影會涉及這個主題。」——《怪物》導演是枝裕和。
在坎城影展前一晚的盧米埃廳（Grand théâtre lumière），進行世界首映的主競賽電影，隔天早晨就會在節慶宮的3樓媒體室中，舉行記者會。
於是，法國時間今（18）日早晨，媒體室迎來了《怪物》劇組，導演是枝裕和與編劇坂元裕二、演員安藤櫻、永山瑛太、黑川想矢、柊木陽太，6人出席。
我在《怪物》的評論之中，以盧卡斯東特的《親密》呼應《怪物》，除了兩部電影的開場與結尾近似之外，更重要的是，《親密》與《怪物》皆是關於兩名男孩的情誼（愛戀）故事，倘若我的記憶沒錯，《怪物》就是是枝裕和的首部同志電影，而且故事後段是明確的同志片。
當然，是枝裕和拍同志電影，在這幾天映後的坎城也討論得沸沸揚揚，於是，今日記者會，LGBTQ是肯定會出現的討論議題，而來自Deadline的記者Anthony D'Alessandro幫大家問了這題。
對此，是枝裕和首先表示：「確實，沒有多少日本電影會涉及這個主題。」接著是枝裕和說：「而當我在梳理劇本時，我心裡想，這個故事不應該從這個角度出發，應該要是從內在的掙扎來看。」
《怪物》敘事後段，同志孩童在片中的被壓迫，引來的是男孩貫串全片，反覆提及的這句台詞，「我生病了，我是人類嗎？我的腦袋是豬腦袋」。
而在《怪物》之中，兩名男孩在豬腦袋的挪用與互文之下，片名的「怪物」題旨在最終亮出，表面之上點出了同志困境，暗湧之下也映照出體制窠臼——而這是關於成長階段的男孩，如何面對彼此互相喜歡，又如何找到彼此的故事。
也因此，「豬腦袋怪物」遭致眾人的惡作劇把玩，「豬腦袋怪物」的衣服與身體會被弄髒，但是，男孩戀人試圖通過潮濕漆黑的地下隧道，躲進體制之外的廢棄巴士。
於是，在這台近似同志男孩們的烏托邦巴士之中，是枝裕和讓兩名男孩擁有彼此，如同最後一顆與《親密》神似的鏡頭，奔跑、奔跑、奔跑——那是一條通往純粹情感的彼岸之路。
最終，是枝裕和則繼續在記者會上說明自己的想法：「在這些年幼孩子身上，點燃的感情，有時會以暴力的方式傳遞予他人，或者有時後，孩子們對抗的是自己。」
是枝裕和小心翼翼地說：「這是關於情感、感受的誕生。很難用語言單詞表達，而這個故事展示了孩子們如何擺脫這種情形，而隨著製作這部電影，我們也面談了關於這方面的成年專家，也確實收到非常詳細的意見。」
《怪物》台灣定檔7月7日。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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南投縣13鄉鎮農特產品──南南投篇
我們想讓你知道的是
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「南南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
北南投：草屯鎮、國姓鄉、仁愛鄉、南投市、中寮鄉、埔里鎮、魚池鄉
南南投：名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉
以下介紹「南南投」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－名間鄉
名間鄉位於南投縣西側，濁水溪北岸，處八卦山台地處，其台地地勢平坦，村落遍佈，且有台3及台16兩線省道於此交會，農業、交通發達。名間鄉平原區引濁水溪灌溉，土壤肥沃，生產的濁水米，粒粒飽滿甘甜，日據時代即是重要外銷商品；本鄉栽植於泉水之水蕹菜，鮮脆爽口、富纖維素，為島內少數特有蔬菜；松柏長青茶風行國內外，產值達10億元以上，台地植茶面積超過90%，為國內茶葉主要產區。極目望去，一望無際皆為青翠茶園。
名間鄉農特產品：濁水米、鳳梨、通天草、生薑、水蕹菜山藥、茶葉
南投農業特色－集集鎮
集集鎮位於南投縣中部，濁水溪北岸，為南投縣最小的鄉鎮。其腹地狹小且多山，但古蹟，與在地美食甚多且頗受好評，人文藝術濃厚。近年推動綠色隧道與鐵道觀光活動有成，集集小鎮已成為國內知名的新興旅遊勝地。因集集腹地小，溪岸平原面積有限，主要農作為廿世紀番石榴及榮獲國產水果品牌認證的「紫水晶」巨峰葡萄。另外，山坡丘陵所產的香蕉，因氣候地質事宜，其香蕉香氣芬芳，口味甘甜可口，為知名山蕉；而紅龍果和糯米荔枝核小肉甜為近年新興水果，甜度高、品質佳，數量有限，深受消費者喜愛。集集鎮知名花卉為向日葵，大而豔麗頗受歡迎。
集集鎮農特產品：糯米荔枝、廿世紀番石榴、山蕉、巨峰葡萄、紅龍果、向日葵
南投農業特色－竹山鎮
竹山鎮位於南投縣南端，靠近雲嘉地區，境內有濁水溪和清水溪環繞。為海拔1,600公尺以下山地丘陵地，其山林佔全部面積之80%，因氣溫、雨量適中及少強風，適宜竹類生長，以盛產竹子而得名。本縣竹筍產量屬全國第五位。農產品主要為竹類產品為主，農產主要仍以竹類產品居最大宗，鮮筍類以冬筍、桂竹筍暢銷全島，各種筍類加工製品，更為多樣，為全國筍類最大供應產區；相關的竹製藝品，在居多藝術家投入和學校產學合作下，竹藝品除了美感外，更增加現在科技的應用，例如LED竹檯燈、竹製涼蓆、電動竹扇……等。
竹山鎮農特產品：冬筍、春筍、桂竹筍、麻竹筍、綠竹筍、筍乾、桶筍、筍絲、筍茸、醬筍、竹山紅番薯、破布子、烏龍、金萱、翠玉茶葉、番茄、巨峰葡萄
南投農業特色－鹿谷鄉
鹿谷鄉位於南投縣西南方，海拔約800公尺上下，為氣候濕潤丘陵地形，年均溫25℃，雨量充沛。終年雲霧籠罩，加上土壤富有機質，所以適合茶樹生產，當地盛產「凍頂烏龍茶」已是台灣最知名的茶種。鹿谷鄉70%居民以茶葉生產為業，為全島唯一依靠單一生產作物為經濟來源之鄉鎮，經多年推廣改良，品質穩定，茶葉因地處高地，產值通常較平地茶葉為高，且因價格穩定，居民享有極高生活水準；除此之外，除茶葉外，竹筍、山芹菜及鱒魚養殖也是本鄉特產。
鹿谷鄉農特產品：凍頂烏龍茶、竹筍、山芹菜、良質米、明日葉、鱒魚、茶梅
南投農業特色－水里鄉
水里鄉位於南投縣中部，濁水溪上游，係本縣進入山區之隘口。水里鄉境內有陳有蘭溪、水里溪及濁水溪，溪流河谷交錯，周圍高山圍繞，氣候溫和；集集線鐵路終站車埕位於鄉境，水里也為新中橫公路之起點。水里鄉主要農作物為高山茶和青梅，茶園約在海拔1,000公尺左右，屬玉山茶區，茶色清澈，入口回甘，深獲茶友喜愛；境內青梅，鮮脆多汁，品質優良，為外銷日本之主力，近年發展多樣口味梅製品，以「天山梅」打響名號；而新中橫沿線所產「黑紫玉」巨峰葡萄榮獲國產水果品牌認證，冬季品質尤佳。
水里鄉農特產品：高山茶、青梅、愛玉凍、國蘭、華盛頓臍橙、十月龍眼、茂谷柑、鹿茸、香蕉、水蜜桃、巨峰葡萄、苦茶油
南投農業特色－信義鄉
信義鄉位於南投縣東南部，為境內最大鄉鎮，亦是縣內兩個山地鄉之一，面積廣達面積1422.42平方公里，為玉山國家公園入口處，新中橫公路上的重要據點。信義鄉內高山峻嶺，溪流蜿蜒溪谷平地較少，縣內居民以農作為主。信義鄉氣候溫和，但因高海拔，日夜溫差大，以致蘊育了許多品質優良的農特產品，如青梅、夏季蔬菜、花卉、愛玉子、苦茶、雜糧、蓮霧及知名巨峰葡萄（玉珠）……等。另外，溪谷山間養殖鱒魚、香魚、切花、土雞……等。信義鄉擁有號稱「全台最會搞行銷」的信義鄉農會，擅長包裝農產品，並結合當地東埔溫泉及觀光果園，突破了農業發展遲緩的障礙，開拓了山地鄉農業觀光發展的新境界。
信義鄉農特產品：青梅、巨峰葡萄、紅肉李、芭樂、番茄、玉山茶、高冷蔬菜、轎摃竹筍、野菜、香魚、高級切花、苦茶油、愛玉凍
以上廣告由南投縣政府農業處提供。