【2023坎城影展】《怪物》記者會：是枝裕和談LGBTQ，「沒有多少日本電影會涉及這個主題」

「確實，沒有多少日本電影會涉及這個主題。」——《怪物》導演是枝裕和。

在坎城影展前一晚的盧米埃廳（Grand théâtre lumière），進行世界首映的主競賽電影，隔天早晨就會在節慶宮的3樓媒體室中，舉行記者會。

於是，法國時間今（18）日早晨，媒體室迎來了《怪物》劇組，導演是枝裕和與編劇坂元裕二、演員安藤櫻、永山瑛太、黑川想矢、柊木陽太，6人出席。

Photo Credit: GettyImages 《怪物》劇組，由左至右：永山瑛太、柊木陽太、坂元裕二、是枝裕和、黑川想矢、安藤櫻。

我在《怪物》的評論之中，以盧卡斯東特的《親密》呼應《怪物》，除了兩部電影的開場與結尾近似之外，更重要的是，《親密》與《怪物》皆是關於兩名男孩的情誼（愛戀）故事，倘若我的記憶沒錯，《怪物》就是是枝裕和的首部同志電影，而且故事後段是明確的同志片。

當然，是枝裕和拍同志電影，在這幾天映後的坎城也討論得沸沸揚揚，於是，今日記者會，LGBTQ是肯定會出現的討論議題，而來自Deadline的記者Anthony D'Alessandro幫大家問了這題。

對此，是枝裕和首先表示：「確實，沒有多少日本電影會涉及這個主題。」接著是枝裕和說：「而當我在梳理劇本時，我心裡想，這個故事不應該從這個角度出發，應該要是從內在的掙扎來看。」

《怪物》敘事後段，同志孩童在片中的被壓迫，引來的是男孩貫串全片，反覆提及的這句台詞，「我生病了，我是人類嗎？我的腦袋是豬腦袋」。

而在《怪物》之中，兩名男孩在豬腦袋的挪用與互文之下，片名的「怪物」題旨在最終亮出，表面之上點出了同志困境，暗湧之下也映照出體制窠臼——而這是關於成長階段的男孩，如何面對彼此互相喜歡，又如何找到彼此的故事。

也因此，「豬腦袋怪物」遭致眾人的惡作劇把玩，「豬腦袋怪物」的衣服與身體會被弄髒，但是，男孩戀人試圖通過潮濕漆黑的地下隧道，躲進體制之外的廢棄巴士。

於是，在這台近似同志男孩們的烏托邦巴士之中，是枝裕和讓兩名男孩擁有彼此，如同最後一顆與《親密》神似的鏡頭，奔跑、奔跑、奔跑——那是一條通往純粹情感的彼岸之路。

Photo Credit: 《怪物》官方 twitter 《怪物》劇照

最終，是枝裕和則繼續在記者會上說明自己的想法：「在這些年幼孩子身上，點燃的感情，有時會以暴力的方式傳遞予他人，或者有時後，孩子們對抗的是自己。」

是枝裕和小心翼翼地說：「這是關於情感、感受的誕生。很難用語言單詞表達，而這個故事展示了孩子們如何擺脫這種情形，而隨著製作這部電影，我們也面談了關於這方面的成年專家，也確實收到非常詳細的意見。」

《怪物》台灣定檔7月7日。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航