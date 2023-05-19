郭台銘太不受控，朱立倫拱侯友宜出馬，無論勝敗對黨中央的好處都比較多

5月17日，國民黨確定徵召新北市長侯友宜代表國民黨，參選2024年台灣總統。隨即民眾黨也宣布由柯文哲代表參選總統，在民進黨早已整合由賴清德參選後，在5月，大致確定明年總統由三黨競爭。

由於郭台銘在4月突然動作，想要搶國民黨候選人的位置。所以在侯友宜出線後，也引發藍營內部的反彈。不少挺郭人士痛批朱立倫掌控的黨中央黑箱作業。而國民黨也公布數據，澄清徵召侯友宜是根據內參民調的結果。

國民黨提出的數據是，從4月18日郭台銘表達參選意願之後，就將他納入內參民調。5月份進行三份民調，結果顯示：

黨內互比，侯友宜是40.77%，郭台銘是31.77%

藍綠對決時，侯友宜36.7%，賴清德34.27%；郭台銘36.9%，賴清德35.63

三腳督時，侯友宜25.43％，柯文哲25.27%，賴清德30.4%；郭台銘25.57%，柯文哲23.97%，賴清德31.2％

以政黨對比85%以及黨內互比15%進行綜合比分，侯友宜獲得51.15分，郭台銘獲得48.85分，侯友宜勝出。而對國民黨籍縣市首長的徵詢， 13個縣市首長中，有10人支持侯友宜，1人支持郭台銘，另有2人支持黨中央決定的人選。

黨籍立委及立委參選人的徵詢意見，在總數57人中，有22人支持侯友宜，13人支持郭台銘，另有22人支持黨中央決定的人選。

郭台銘雖第一時間就恭喜侯友宜，但挺郭人士也引述郭的意見，認為朱立倫一開始承諾給郭一個月的時間，而近期郭侯民調差距越來越近，如果到原先表定公布時間6月18日，郭台銘可能後來居上，以此質疑朱立倫有私心。

那麼，國民黨中央推侯友宜出馬，對於國民黨內部的競合，會增添什麼變數？對於明年的總統大選，又有什麼影響？

國民黨候選人理想型