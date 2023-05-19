新加坡「孤獨死」近四個月達11宗，反應著高速的經濟發展或家庭關係崩潰

文：盧麗珊

2023年僅僅過了三分之一，新加坡報章卻接二連三刊登數則「孤獨死」的新聞。

他們還不一定在家中離世，任何一個生活場所，包括工作場所都可能是悄然死去的場景。那些在家逝世後過了一段時間才被發現的有：

1月10日報導：「爬五層樓尋臭源，義工驚揭腐屍婦」 （60來歲，獨居婦女，阿裕尼租賃組屋）

1月11日報導：「20多年來鮮少聯絡 父子4、5年未見 再見父已成腐屍」（68歲，獨居男子，後港）

3月27日報導：「退休女教師臥屍家中一周」（女，80歲，獨居，荷蘭通道）

4月18日報導：「大叔死於垃圾屋，警察開路抬屍「（男，54歲，實龍崗）

4月25日報導：「六旬婦臥屍家中發臭」（女，68歲，獨居，淡濱尼）

4月28日報導：「樓上腐屍流屍水，樓下聞臭揭亡魂」（男，50來歲，店屋，地點不詳）

4月29日報導：「疑沖涼時摔倒 獨居婦變腐屍」（女，68歲，宏茂橋）

那些突然暴斃數小時後被公眾發現的有：

3月20日報導：「男子睡死餐桌上」（男，56歲，橋北巴剎與熟食中心）

4月12日報導：「七旬流浪漢暴斃舞台上」（男，77歲，宏茂橋）

4月13日報導：「六旬男暴斃車內 5小時後被發現」（男，65歲，義順一露天停車場）

4月15日報導：「躺攤位內休息，49歲助手暴斃」（男，紅山景巴剎）

四個月11宗，男性居多，年齡偏高。在家逝世者大多獨居，他們還不一定是無兒無女或者生活潦倒貧困。

個案是不是有點太多了？難道我們就只能靜靜看著他們這樣離世，然後點評一句「人生無常」嗎？再看2022年10月22日的案件也令人唏噓。一個組屋單位內發現相依20年母子的腐屍，分別92歲和70歲，地點在淡濱尼。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 在發達的城市下，新加坡近四個月已發生至少11宗「孤獨死」案件

以最大的沉默和腐壞的屍身告別人間

在日本，「孤獨死」（Kodokushi）現象和特有名詞出現於1980年，它伴隨高速的經濟發展和家庭關係極速變化或崩潰而來，新加坡近年出現孤獨死的頻率越來越頻繁，走向同樣的步伐。

每天都有人死亡，然而這類本地個案相似的狀況有一個：

沒有親人在身邊，死了沒有馬上被發現。

這等於一個人從傳統的社區和家庭關係「解脫」成為孤體走到最後，以最大的沉默和腐壞的屍身告別人間。

在我們成為亞洲的獨孤死重災區之前，我們環視這些國家的狀況，或者我們該從中思考相應對策。

韓國把孤獨死叫做「godoksa」，過去十年來個案持續增加。 2021年人數多達3378人，其中50-60歲男士佔60%，比同年齡層的女性多五倍。

兩年前，韓國政府制定防止孤獨死和管理特別法案，每五年針對孤獨死制定新的措施。官方列舉的原因包括：人口老化、生活成本高昂和工作壓力導致生育率持續下降，形成老齡化人口獨自面對生活素質急劇下降的困境。

許多大城市其實已開始成立鄰里巡邏隊，去特別關懷獨居的弱勢團體。也有通過手機應用程式，確保這些群體數日沒有動靜時，會得到相關部門的關注。

在日本，每年估計有3萬人孤獨死，創傷清潔工作也因此成為特殊產業，專門從事清理這類死亡事件的家居，為了提高公眾意識甚至製作成電視影片。

Photo Credit: GettyImages 韓國把孤獨死叫做「godoksa」，過去十年來個案持續增加。（圖庫照片，非新聞事件發生場所）

孤獨死普遍進入公眾意識

2014年開始入行的業者小島美優（Kojima Miyu）在一篇報導強調，其實每個人都可能有孤獨死的風險。即使在日本，孤獨死普遍進入公眾意識是2019年以後的事。

很多日本公眾一開始對這類死亡不予置信，甚至對他們的工作嗤之以鼻，不相信如此發達的國家怎麼會死了幾天也沒人知道，更不認為有一天會發生在自己身上。

為了更好溝通和陳述孤獨死的場景，她結合經驗，並自學製作孤獨死場景的袖珍模型，讓公眾更理解它的威脅以及帶來的衝擊力和創傷。

主題之一是「50-60歲」，他們佔孤獨死的大多數，他們選擇與家人疏離，遠離社群，往往需要更長久被發現。由於年齡不大，家人也相對覺得沒有必要打擾他們選擇的生活。

她表示希望公眾從中意識到電話聯繫、探訪以及鄰居間的往來，或其他方式的日常聯繫還是非常重要的。

主題之二是「囤積癖」現象，當一個人面對生活重創，例如失婚、失業、家人或寵物死亡或破產等，都可能陷入一個囤積的循環，而這正是每一個人可能陷入的困境。

她說：「一般上外人傾向看待獨孤死是不好的事，批判離群索居的人，其實不然，從另一個角度看，這難道不是滿足大多數想死在最舒服家中的願望？」

小島美優突出的社群其實也反映在新加坡的個案，獨居和選擇遠離人群的他們，還不一定是單身或沒有家人的人士。

Photo Credit: shutterstock/ 達志影像 獨自在餐廳用餐的新加坡長者。

我們能做什麼？

今年2月，一名新加坡七旬婦人摔倒入院，一輩子沒有看過醫生的她，在21天內器官多處壞死身亡。她和兩個兄妹同住，但是她孤獨的個性令她長久頑強地拒絕看病。身旁的人只能選擇尊重她的意願，不能強加意願在她身上。

如果有一天她的年長兄妹一個個離開，如果我們沒有加強家屬間的探訪和聯繫的話，最後一個都可能成為孤獨死的個案，也令我思考個人尊嚴和選擇的問題。

社會發展快速的疏離了人際的關係，再加上小家庭化、少子化和老齡化的衝擊，這其實讓孤獨死變得難以避免。

然而，更高的社會意識和更積極的死亡教育還是有助於減少這樣的個案。政府的政策可以加強扶持這些相關志願團體的工作，例如讓他們得到更大的肯定和經濟上得到擴大隊伍的支援。

作為多元種族的社會，新加坡更應該加強生命教育，幫助社會坦然面對死亡課題。而從個人來說，也可從自己家庭和家族做起、關懷弱勢的親友，接著是周圍的鄰居，做到尊重他人生活之餘，也更敏銳觀察他們可能陷入困境的徵兆。

當然，對於50-60歲的人群，更積極的意義是培養活躍的生活觀，做好財務規劃，養成健康的體魄，最大程度舒緩老年帶來的死亡、情感和精神衝擊。

即使有一天真發生了，也希望自己更快被發現吧，因為每個人都有可能是下一個。

本文獲新加坡紅螞蟻授權轉載，原文發表於此。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒