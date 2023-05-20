2023/05/20,
勞工

你知道台灣有一間移工學校嗎？不只讓他們更適應異鄉生活，也能與雇主有更好的溝通

你知道台灣有一間移工學校嗎？不只讓他們更適應異鄉生活，也能與雇主有更好的溝通
圖片來源：越南夯台灣

我們想讓你知道的是

在「One-Forty」當任媒體關係的蘇欣儀表示，通常能夠來移工學校上課的人，都是和雇主關係較良好的移工，而雇主也願意讓移工一個月中休假一日來進修，營運長黃妤婷也分享，組織在一開始是土法煉鋼地到台北車站拿小文宣去介紹，並藉由移工們口耳相傳，到如今已有一個7萬人的線上學習社群。

越南夯台灣是由John和秋姮夫妻檔一同主持，內容透過輕鬆的影片，分享台越之間的文化觀察和語言教學。

在本集中秋姮前往提供移工公益組織「One-Forty」擔任中文課志工。One-Forty是一個在台灣專門幫助東南亞移工的非營利組織，也創立了一個移工學校，讓移工放假時可以學習中文，這不只讓他們能更適應在台灣的生活，也讓許多擔任家庭照護工的移工朋友們，能與雇主有更好的溝通互動。

在影片中，在「One-Forty」當任媒體關係職位的蘇欣儀表示，通常能夠來移工學校上課的人，都是和雇主關係較良好的移工，而雇主也願意讓移工一個月中休假一日並來進修，有時也會直接收到雇主訊息，詢問關於上課的資訊，而許多學生更為了上課從基隆和宜蘭來到台北。One-Forty營運長黃妤婷也分享，組織在一開始是土法煉鋼地到台北車站拿小文宣去介紹，並藉由移工們口耳相傳，到如今已有一個7萬人的線上學習社群

移工朋友也在影片中分享各自前來學中文的背景，有人表示是為了更認識台灣的文化，有人表示「溝通很重要」，而每個人到台灣的原因也不同，有人是了生病的另一半，也有人表示在印尼找工作不容易，至於未來若回到印尼想做什麼？一位移工朋友表示會想開書店。秋姮也分享，看到這些移工學生就讓她想起曾來台擔任移工的媽媽，而如果想更了解One-Forty所做的事，可參考其官網上的資訊。

註：支持移工學習，讓生命擁有更多可能：一所台灣人為移工蓋的學校

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


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