英國與日本簽訂《廣島協議》：擬辦歷來最大型雙邊陸上軍演，強調台海和平是國際安全不可或缺一部分
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G7峰會今天在廣島登場，英國首相蘇納克與日本首相岸田文雄昨天先行於廣島會晤，簽訂「廣島協議」，標題點出英日將致力強化雙邊「全球戰略夥伴」關係。
英國日本簽訂廣島協議，擬辦歷來最大型雙邊陸上軍演
（中央社）英相蘇納克（Rishi Sunak）18日與日相岸田文雄在廣島商定《廣島協議》（Hiroshima Accord），全方位提升雙方在經濟、防衛、科技、能源等領域的戰略夥伴關係，包括深化半導體合作。英日並規劃今年稍晚舉行歷來規模最大的雙邊陸上軍演。
根據首相府的資料，在歷史性的《廣島協議》框架下，英國和日本將啟動半導體夥伴關係（Semiconductors Partnership），雙方將在研發、技術交流等方面，展開極具野心的合作，以強化各自的國內相關產業與供應鏈韌性。
此外，英日將建立再生能源夥伴關係（Renewable Energy Partnership），尋求在英國、日本以及第三國加速推動潔淨能源。
英日另將建立網路夥伴關係（Cyber Partnership），深化網路安全合作。電子製造和資訊科技公司「英國富士通」（Fujitsu UK）將加入英國「國家網路安全中心」（NCSC）的產官合作計畫「工業100強」（Industry 100）。
在此之前，英日已於去（2022）年12月宣布建立「數位夥伴關係」，規劃在半導體、網路韌性、人工智慧等14個重點領域深化合作。
蘇納克將於18日抵達東京。他指出，與岸田文雄在重視印太區域的和平安全以及捍衛自由公平貿易等共享價值上，立場密切一致；在《廣島協議》的基礎上，英國與日本擬展開新一階段令人振奮的蓬勃合作。
首相府昨晚預告，蘇納克在東京將訪問一座海軍基地，並宣布一系列英日防衛合作新計畫。
這包括繼2021年首航後，英國將於2025年再次在印太區域執行航空母艦打擊群行動部署，與日本自衛隊及其他區域夥伴一同捍衛印太區域和平穩定。
此外，英日將商定正式的「諮詢條款」（Consult Clause）。根據此條款，英日承諾就重要的區域與全球安全議題相互諮商，並一同研議應對措施。這有利雙方累積互信和默契，並在印太和其他區域有效協調行動。
另一方面，英日規劃今年稍晚於日本境內舉行第4次「警戒島嶼」（Vigilant Isles）陸戰軍演。英方預計派遣約170名人員參與，是歷來最多的一次，今年的「警戒島嶼」也將是歷來規模最大的一次。
根據英國陸軍的資料，英日雙邊陸戰軍演「警戒島嶼」2018年首次舉行；在此之前，除了美軍，還沒有任何外國軍隊曾在日本境內陸地進行過軍事操演。
日本今年1月與英國簽訂「相互准入協定」（RAA），英國成為第一個與日本簽署RAA的歐洲國家。RAA允許英日雙方相互部署武裝部隊，以及一同規劃和執行規模較大、複雜度較高的軍事演訓和部署。
英國首相府表示，英國與日本的關係進展，無論是就長遠展望或發展速度而言，都「勝過任何其他國際夥伴」，這反映日本在印太區域的關鍵角色，以及日本在確保英國安全與繁榮的中心地位。
在東京期間，蘇納克另將主持邀請重要日本企業領導人出席的招待會；屆時除了重申英日雙邊經貿與投資關係的重要性，預料還將宣告價值數十億英鎊的日本對英投資案。
結束東京行程後，蘇納克隨後將前往廣島，與岸田文雄會晤，並搶在七大工業國集團（G7）峰會19日登場前，發布英日《廣島協議》文本。
英日同意中國構成體制性挑戰，G7應追求對中政策一致
（中央社）英相蘇納克與日相岸田文雄今天在廣島會晤，雙方同意，七大工業國集團（G7）各成員國對中政策協調一致很重要，而中國確實對各國的經濟安全和區域穩定構成「體制性挑戰」（systemic challenge）。
蘇納克昨（18）日稍早飛抵東京，行程緊湊：參訪橫須賀海軍基地、登上「出雲號」驅逐艦、出席在54層摩天大樓「六本木新城森大樓」舉行的企業招待會，午餐時間則與英國駐日大使朗博頓（Julia Longbottom）在人氣觀光景點「澀谷橫丁」街區品嚐日式飲食。
英國首相府表示，「丸紅」、「住友電氣工業」、「東芝」等日本企業計畫對英國增加近180億英鎊（約新台幣6900億元）投資，涵蓋加密通訊、量子科技、離岸風電、低碳氫能、先進高壓電纜等項目。
英國企業Octopus Energy、Mott MacDonald以及Leonardo UK、Mid-Life Upgrade則將分別在日本的能源以及安全防衛產業執行新投資計畫。
結束東京行程，蘇納克隨即趕赴廣島，與出身廣島的岸田文雄會面。兩人在當地一家餐廳共享懷石料理、進行雙邊會談，會後正式發布英日《廣島協議》（Hiroshima Accord），在經濟、安全防衛、科技、能源等領域全方位提升雙邊戰略夥伴關係。
首相府一名發言人表示，蘇納克與岸田文雄達成共識，英日將持續密切合作，保衛自由開放的國際秩序，包括透過允許相互部署武裝部隊的「相互准入協定」（RAA），以及內容涵蓋研發生產新一代戰機和促進國防工業整合的英、日、義「全球空戰計畫」（Global Combat Air Program）。
蘇納克並向岸田文雄確認，繼2021年首航後，英國將於2025年再次在印太區域執行航空母艦打擊群行動部署，與日本自衛隊一同演訓。
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南投縣13鄉鎮農特產品──北南投篇
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南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「北南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
北南投：草屯鎮、國姓鄉、仁愛鄉、南投市、中寮鄉、埔里鎮、魚池鄉
南南投：名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉
以下介紹「北南投」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－草屯鎮
草屯鎮舊名「草鞋墩」，早期為鹿港進入內山地區門戶，因其挑夫、商賈、拓荒者雲集，到此換棄舊草鞋，久而久之，草鞋成墩，故稱「草鞋墩」。草屯位處「副熱帶季風氣候區」，除東部少部分高海拔區，冬季溫度較低外，大致為冬季涼爽乾燥，夏季高溫多雨，利於生產農作物及各項經濟活動。草屯最重要的農作物當屬稻米、菸葉和檳榔。稻米種植面積為南投之冠，占半數以上；菸葉面積居全國第二位，而草屯鎮的種植面積即佔全縣六成，菸酒公賣局台中菸葉廠半數原料來自此地。
草屯鎮農特產品：稻米、菸草、檳榔、荔枝、薏仁、葡萄、火鶴花、香蕉、蜜釋迦
南投農業特色－國姓鄉
國姓鄉，因明末清初，鄭成功軍師劉國軒率兵肅撫，命名為「國姓」；戰後也依此改置「國姓鄉」。國姓鄉山多平原少，不適合耕作，故農民收入有限。國民政府撤退來台後，鼓勵民眾改種花卉水果，本縣梅樹種植面積約占全台的一半，產量冠全國。其中青梅栽植面積更超過1000公頃，占全縣第二位。居多客家人以獨特手藝醃製青梅，打造知名的「國姓梅」特產。另外柑林枇杷亦享譽全國，全盛時期，產量曾達全台70％。另外，在中潭公路旁的興起觀光草莓園。國姓枇杷和草莓產量近年來已躍為全國第二位，其他農特產品，多樣味美，深受消費者肯定。
國姓鄉農特產品：青梅、枇杷、草莓、柑橘、蜜汁楊桃、芭樂、甜桃、無子檸檬、波羅蜜、蜜釋迦、香蕉、香菇、茶葉、鹿茸
南投農業特色－仁愛鄉
仁愛鄉面積1,273.5平方公里，為南投縣的第二大山地鄉。位於本縣東北方，東面有中央山脈與花蓮縣相毗鄰，北邊有白狗大山、八仙山等高峰和台中縣為界。仁愛鄉位處台中中央山脈軸心地帶，群山綿延、溪流縱橫、美不勝收。高海拔的優越自然環境，孕育當地獨具特色的農產品，如溫帶水果種類和產量豐富，尤其以蘋果、梨和李子的產量分居全國第二、三、四位；另外，高冷蔬菜、溫帶花卉、高山茶、冷水淡水魚「虹鱒」、以及原味十足的香檽米、放山雞……等。皆為國內名聞遐邇的南投特色農產品。
仁愛鄉農特產品：鯝魚、虹鱒、土雞、水蜜桃、新世紀梨、蘋果、李子、高山茶、高麗菜、翠玉白菜、山芹菜、結球萵苣、咖啡、香糯米
南投農業特色－南投市
南投市位於南投縣西北方，鄰近台中市，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，故農產品非常豐富。南投市沖積平原區盛產稻米，品質佳、暢銷全國；八卦山台地，地勢平緩，日照充足，以青山茶、生薑、鳳梨、荔枝生產為主；而丘陵區，以香蕉為大宗，亦有龍眼及文旦，為饕客最愛。
南投市農特產品：蘭花、野蘭、青山茶、番茄、絲瓜、荔枝、鳳梨、木瓜、龍眼、文旦、杮子
南投農業特色－中寮鄉
中寮鄉位處南投縣中央，四面環山，山坡地佔大部份面積，故為「平地的山地鄉」。耕地多為傾斜山坡地，水利不便，耕種則以旱作為主。中寮鄉香蕉為本鄉最重要的農作物，亦是南投縣最大產地。昔日因香蕉外銷黃金時期沒落後，竹筍、龍眼、檳榔、茶樹及柳丁等作物起而之。當下龍眼種植面積達1500公頃以上，產量居全國第三位；荔枝栽植面積亦佔全縣第三位；近期大力開發文旦作物，栽植面積冠全縣，並已建立相當口碑。最近中寮鄉積極栽培新興果樹，如茂谷柑、甜柿等，因品質優異，市場價格相當高，深受消費者喜愛，為前景看好的重點培育水果。
中寮鄉農特產品：香蕉、茂谷柑、甜柿、龍眼、柑桔、荔枝、文旦、二尖茶、竹筍
南投農業特色－埔里鎮
埔里鎮四面環山，為盆地地形，海拔約在380到700公尺之間，屬於副熱帶濕潤氣候，冬不嚴寒、夏不酷熱、而且雨量充沛、少強風。因地理環境優越，氣候溫和，土質肥沃，水質甘美，成為埔里鎮農特產品發展沃土。其中以香菇產量冠全縣與全國，香菇碩大甘美，為南投縣農產品外銷重點之一。另外，還有多樣花卉、紅甘蔗、夏季蘿蔔和百香果；新鮮青翠的茭白筍及各種野菜；香Q美味的米粉、香醇紹興酒、有「藥王」之稱台灣金線蓮…等等。讓埔里鎮成為兼具觀光與農業的新市鎮。
埔里鎮農特產品：紅甘蔗、茭白筍、百香果、香菇、蘿蔔、米粉、紹興酒、金線蓮
南投農業特色－魚池鄉
魚池鄉位於南投縣中央，山明水秀、環境如詩如畫。台灣知名景點-日月潭、九族文化村即位於魚池鄉。因海拔、溫度、濕度適合紅茶種植，品質極佳的日月潭紅茶，國內的阿薩姆紅茶即取自當地，成為國內最重要的農茶產地，其相關的觀光茶廠近年亦如雨後春筍般蓬勃發展；除此之外，香菇、金線蓮、蘭花、檳榔、茭白筍、金針花、茄子、絲瓜、椪柑……等等，也是本鄉重要的農作物。本縣茭白筍產量為全國第一，太空包香菇產量全國第二，金針菜、茄子、段木香菇則佔全國第三。若有遊客來魚池鄉觀光之餘，記得品嘗本鄉多樣且味美的農特產品。
魚池鄉農特產品：日月潭紅茶、金針花、香菇、蘭花、茄子、金線蓮、椪柑、絲瓜、檳榔
以上廣告由南投縣政府農業處提供。