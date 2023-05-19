2023/05/19,
國際

英國與日本簽訂《廣島協議》：擬辦歷來最大型雙邊陸上軍演，強調台海和平是國際安全不可或缺一部分

英國與日本簽訂《廣島協議》：擬辦歷來最大型雙邊陸上軍演，強調台海和平是國際安全不可或缺一部分
英國首相蘇納克（左）與日本首相岸田文雄（右）18日在廣島一家餐館舉行晚餐會談，會後發布「廣島協議」。Photo Credit: 英國首相府提供 via 中央社

我們想讓你知道的是

G7峰會今天在廣島登場，英國首相蘇納克與日本首相岸田文雄昨天先行於廣島會晤，簽訂「廣島協議」，標題點出英日將致力強化雙邊「全球戰略夥伴」關係。

英國日本簽訂廣島協議，擬辦歷來最大型雙邊陸上軍演

（中央社）英相蘇納克（Rishi Sunak）18日與日相岸田文雄在廣島商定《廣島協議》（Hiroshima Accord），全方位提升雙方在經濟、防衛、科技、能源等領域的戰略夥伴關係，包括深化半導體合作。英日並規劃今年稍晚舉行歷來規模最大的雙邊陸上軍演。

根據首相府的資料，在歷史性的《廣島協議》框架下，英國和日本將啟動半導體夥伴關係（Semiconductors Partnership），雙方將在研發、技術交流等方面，展開極具野心的合作，以強化各自的國內相關產業與供應鏈韌性。

此外，英日將建立再生能源夥伴關係（Renewable Energy Partnership），尋求在英國、日本以及第三國加速推動潔淨能源。

英日另將建立網路夥伴關係（Cyber Partnership），深化網路安全合作。電子製造和資訊科技公司「英國富士通」（Fujitsu UK）將加入英國「國家網路安全中心」（NCSC）的產官合作計畫「工業100強」（Industry 100）。

在此之前，英日已於去（2022）年12月宣布建立「數位夥伴關係」，規劃在半導體、網路韌性、人工智慧等14個重點領域深化合作。

蘇納克將於18日抵達東京。他指出，與岸田文雄在重視印太區域的和平安全以及捍衛自由公平貿易等共享價值上，立場密切一致；在《廣島協議》的基礎上，英國與日本擬展開新一階段令人振奮的蓬勃合作。

首相府昨晚預告，蘇納克在東京將訪問一座海軍基地，並宣布一系列英日防衛合作新計畫。

這包括繼2021年首航後，英國將於2025年再次在印太區域執行航空母艦打擊群行動部署，與日本自衛隊及其他區域夥伴一同捍衛印太區域和平穩定。

此外，英日將商定正式的「諮詢條款」（Consult Clause）。根據此條款，英日承諾就重要的區域與全球安全議題相互諮商，並一同研議應對措施。這有利雙方累積互信和默契，並在印太和其他區域有效協調行動。

另一方面，英日規劃今年稍晚於日本境內舉行第4次「警戒島嶼」（Vigilant Isles）陸戰軍演。英方預計派遣約170名人員參與，是歷來最多的一次，今年的「警戒島嶼」也將是歷來規模最大的一次。

根據英國陸軍的資料，英日雙邊陸戰軍演「警戒島嶼」2018年首次舉行；在此之前，除了美軍，還沒有任何外國軍隊曾在日本境內陸地進行過軍事操演。

日本今年1月與英國簽訂「相互准入協定」（RAA），英國成為第一個與日本簽署RAA的歐洲國家。RAA允許英日雙方相互部署武裝部隊，以及一同規劃和執行規模較大、複雜度較高的軍事演訓和部署。

英國首相府表示，英國與日本的關係進展，無論是就長遠展望或發展速度而言，都「勝過任何其他國際夥伴」，這反映日本在印太區域的關鍵角色，以及日本在確保英國安全與繁榮的中心地位。

在東京期間，蘇納克另將主持邀請重要日本企業領導人出席的招待會；屆時除了重申英日雙邊經貿與投資關係的重要性，預料還將宣告價值數十億英鎊的日本對英投資案。

結束東京行程後，蘇納克隨後將前往廣島，與岸田文雄會晤，並搶在七大工業國集團（G7）峰會19日登場前，發布英日《廣島協議》文本。

英日同意中國構成體制性挑戰，G7應追求對中政策一致

（中央社）英相蘇納克與日相岸田文雄今天在廣島會晤，雙方同意，七大工業國集團（G7）各成員國對中政策協調一致很重要，而中國確實對各國的經濟安全和區域穩定構成「體制性挑戰」（systemic challenge）。

蘇納克昨（18）日稍早飛抵東京，行程緊湊：參訪橫須賀海軍基地、登上「出雲號」驅逐艦、出席在54層摩天大樓「六本木新城森大樓」舉行的企業招待會，午餐時間則與英國駐日大使朗博頓（Julia Longbottom）在人氣觀光景點「澀谷橫丁」街區品嚐日式飲食。

英國首相府表示，「丸紅」、「住友電氣工業」、「東芝」等日本企業計畫對英國增加近180億英鎊（約新台幣6900億元）投資，涵蓋加密通訊、量子科技、離岸風電、低碳氫能、先進高壓電纜等項目。

英國企業Octopus Energy、Mott MacDonald以及Leonardo UK、Mid-Life Upgrade則將分別在日本的能源以及安全防衛產業執行新投資計畫。

結束東京行程，蘇納克隨即趕赴廣島，與出身廣島的岸田文雄會面。兩人在當地一家餐廳共享懷石料理、進行雙邊會談，會後正式發布英日《廣島協議》（Hiroshima Accord），在經濟、安全防衛、科技、能源等領域全方位提升雙邊戰略夥伴關係。

首相府一名發言人表示，蘇納克與岸田文雄達成共識，英日將持續密切合作，保衛自由開放的國際秩序，包括透過允許相互部署武裝部隊的「相互准入協定」（RAA），以及內容涵蓋研發生產新一代戰機和促進國防工業整合的英、日、義「全球空戰計畫」（Global Combat Air Program）。

蘇納克並向岸田文雄確認，繼2021年首航後，英國將於2025年再次在印太區域執行航空母艦打擊群行動部署，與日本自衛隊一同演訓。


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。