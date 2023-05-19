《巴黎協定》恐破功，世界氣象組織預估5年內66％機率升溫超過攝氏1.5度

文：Taylor Mei

隨全暖化的腳步加快，氣候變遷所造成的極端天氣發生的頻率，也變得愈來愈頻繁。根據近日世界氣象組織（WMO）預估報告資料顯示，受溫室氣體累積加上聖嬰現象影響，全球溫度在往後5年內，將會突破2015年《巴黎協定》（Paris Agreement）訂定的攝氏1.5度限制，未來氣溫再創新高的情形「指日可待」。

地球持續燒，突破攝氏1.5度近在咫尺

全球氣溫在當初《巴黎協定》締約時，要超過1.5度的機會仍為0％，但至2017到2021年間，這個數字卻已經增加至10％。在地球呈現持續發燒狀態的情況下，世界氣象組織指出，全球靠近地表的溫度在2023至2027年間，將會有66％的機率突破攝氏1.5度的可能。

不過，世界氣象組織秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）對此則表示：「這項報告並不代表全球未來的氣溫，會一直維持在比現在再增加1.5度的狀態，世界氣象組織只是在示警，以後很有可能會時不時就會增加超過這個溫度。」

此外塔拉斯也強調，聖嬰現象在幾個月之後就會開始變得明顯，且再加上人為引起的氣候變遷影響，則會將全球氣溫推向一個未知的領域。「這會對我們的健康、糧食安全、水源品質和整體環境造成長遠的傷害，我們必須先做好準備才行。」塔拉斯說。

《日本時報》（The Japan Times）報導，針對世界氣象組織所提出的結果，英國綠色和平組織（Greenpeace）首席科學家派爾（Doug Parr）則直言：「這份報告就是想要號召和動員世界各國，一起為減緩氣候危機做出努力。」

氣溫上升的後果不該淪為老生常談

據《CNN》報導，早在多年前就有不少科學家不斷指出，讓地球升溫維持在攝氏1.5度以內的重要性。因相關研究結果顯示，若全球氣溫持續上升，恐對自然生態釀成不可挽救的傷害。如增加乾旱、野火、熱浪等極端天氣發生的機率，也將造成更多珊瑚礁及其他海洋生物的死亡，以及南北極冰原與冰山融化導致的海平面上升問題，讓低窪及沿海地區面臨長期淹水的可能。