G7峰會前美日領袖會談，重申反對武力改變台海現狀，中國：停止在台灣議題上「挑釁玩火」
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針對台海議題，拜登與岸田文雄在會中強調，反對任何企圖以武力改變現狀的作為，重申維繫台海和平與穩定的決心。日本與韓國關係近來回溫，拜登藉此機會，讚許岸田文雄勇敢地改善與韓國的雙邊關係，指這對區域穩定繁榮有益。
G7廣島峰會將登場，台海議題成關注焦點
（中央社）日本沖繩縣那霸空軍基地的F-15戰鬥機轟隆隆巨大聲響，壓過同一跑道的一般客機聲音。3架噴射機相繼起飛，展開一天的訓練，主要涉及纏鬥制空作戰和攔截飛機等任務。
日本廣島將從19日至21日舉辦七大工業國集團（G7）領袖峰會。隨著中國變得更加強硬，台灣安全已成為日本日益關注的議題。在外界預期中國將主導峰會議程之下，日本作為建立地區穩定的關鍵角色只會加強。
《英國廣播公司新聞網》（BBC News）報導，那霸當地人士表示，至少有數架噴射機進行「實兵演練緊急升空」或緊急呼叫攔截疑似中國飛機。田中正俊（Masatoshi Tanaka）中校表示，這些例行演習具有新的急迫感。
他說：「我們非常緊張。我們每天都在面臨日本領空遭侵犯的事件。中國活動在質量方面都有所擴大，這些活動涉及無人機、轟炸機和偵察機。這個地區有許多現役航空母艦。」
那霸是沖繩島鏈的一部分，若中國與台灣發生任何潛在衝突，沖繩島鏈處於第一線。
政策研究大學院大學（National Graduate Institute for Policy Studies）國際關係教授岩間陽子（Yoko Iwama）表示，烏克蘭戰爭和局勢日益動盪的印太地區，已將日本推向「權力聯盟的關鍵位置」。
她說：「我們是美國在此區聯盟和夥伴關係網絡的關鍵，我認為美方已經意識到這一點。」
任何防禦方案都會牽涉到美國，而沖繩是美軍在日本基地設施最集中的地方，但日本也需要展現它有能力進行戰鬥，希望這足以嚇阻北京並避免此區發生衝突。
但日本距離近到可以感受到它不想要、但可能被捲入衝突的漣漪。
石垣市市長中山義隆說：「從地理上而言，我們離台灣和東南亞很近，可以感受到危機。」
中山義隆說他們需要保護自己，並表示：「中國船艦巡邏頻率非常高。我們擁有飛彈發射器設備是為了自我防衛。這是為了保護我們，防範有飛機或船艦想要攻擊我們。我們並未尋求戰爭。」
石垣島是風景名勝，距離那霸空軍基地航程約一個小時，以漁業和農業為人所知。石垣島的白色沙灘和清澈湛藍的海水，吸引不少觀光客來此度假和浮潛。
拜登岸田G7場邊會，反對武力改變台海現狀
（中央社）美國總統拜登（Joe Biden）昨（18）日傍晚抵達日本廣島，首場會議就是與日本首相岸田文雄的雙邊會晤。白宮表示，兩人承諾會致力因應中國脅迫性作為，重申反對以武力改變現狀，應維繫台海和平穩定。
G7領袖高峰會今天登場，拜登在日本時間昨天下午5時許（台灣時間下午4時許）搭機抵達日本廣島。
拜登抵日後未稍作停歇，隨即率領白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）、美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）等6位官員，與岸田文雄舉行雙邊會談，充分展現對美日關係的重視。
根據白宮會後發布的會談摘要，拜登與岸田文雄談論一系列安全、經濟及區域議題，觸及俄烏戰爭、台海情勢、北韓威脅及中國挑戰等。
在區域情勢方面，兩人重申會持續支持烏克蘭自我防衛，抵抗俄羅斯殘酷非法入侵；他們承諾會緊密合作因應區域安全挑戰，包括北韓核子與彈道飛彈計畫、中國違背國際法的脅迫性作為等。
兩人也強調，應增加印太區域多邊合作，尤其是與韓國及四方安全對話（Quad）國家。
針對台海議題，拜登與岸田文雄在會中強調，反對任何企圖以武力改變現狀的作為，重申維繫台海和平與穩定的決心。
日本與韓國關係近來回溫，拜登藉此機會，讚許岸田文雄勇敢地改善與韓國的雙邊關係，指這對區域穩定繁榮有益。
在安全與經濟方面，白宮指出，拜登在會中重申美國延伸嚇阻承諾，兩人亦討論如何進一步強化美日防衛合作。他們也談到強化美日經濟合作的方式，包括透過由美國帶領的「印太經濟架構」（IPEF）、促進乾淨與安全能源、建立多元及具韌性關鍵礦物供應鏈等。
G7峰會前夕美日領袖會談，岸田敦促和平解決兩岸問題
（中央社）G7領袖高峰會今天將在輪值主席國日本廣島市登場，美國總統拜登昨晚與日本首相岸田文雄在廣島會談，兩人強調台灣海峽和平穩定重要性，並敦促兩岸問題和平解決。
G7峰會將於19日至21日登場，拜登昨天傍晚搭專機抵達位於日本山口縣岩國市的美軍岩國基地後，旋即搭乘直升機抵達廣島，與岸田文雄兩人下午6時（台灣時間下午5時）起舉行約1小時10分鐘的會談。
日本政府發布新聞稿表示，有關印度太平洋地區，尤其是東亞地區，拜登與岸田兩人基於不允許試圖以武力片面改變現狀的此一觀點，針對區域局勢進行意見交換。
對於有關中國的各項課題，兩人都認為美日應持續緊密合作，強調台灣海峽和平穩定的重要性，同時敦促兩岸問題和平解決。
在會談中，岸田言及5月上旬訪問韓國，使得日韓關係有進展一事。對於日韓關係改善，拜登表示歡迎。
拜登與岸田都認為，要促使北韓遵守聯合國安理會決議達到完全非核化，包括美日韓安全保障合作在內的區域震懾力的強化、安理會的因應，美日、美日韓有必要持續緊密合作。
有關解決日本人遭北韓綁架問題一事，岸田希望美日持續合作，拜登重申全面支持。
關於俄烏戰爭，拜登與岸田都同意將持續與以G7為首的理念相同國家密切合作，並持續嚴厲制裁俄羅斯、強力支援烏克蘭。針對新與國家及開發中國家「南方世界」，拜登與岸田都認為予以關注及提供支援重要性。
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樂活南投農場，來場週休輕旅行──國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉篇
我們想讓你知道的是
南投縣觀光資源豐富，農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，尤其不少觀光休閒農場的特色讓人「意遊未盡」。以下列舉國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉等地區之南投地區農場、休閒農業區，若有興趣不妨就動身出發吧！
疫情解封後，國人出國旅遊人數創新高，居多人抱怨台灣旅遊成本太高，但其實在台灣的觀光首都──南投，有許多「巧而廉」的南投農場秘境等待大家去挖掘探索！不同於國人常去的日、韓、泰國，動輒需要4～6天的旅遊日期，位於臺灣中樞地區的南投縣，只需週休一日或二日，不用請假，就能安排一場輕鬆愜意輕旅行。
南投縣觀光資源豐富，各鄉鎮的觀光休閒農場尤其讓人「意遊未盡」。農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，以下列舉國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉等南投地區農場、休閒農業區，供遊客參考。
國姓鄉
南投休閒農業區 - 糯米橋休閒農業區
糯米橋休閒農業區位於國姓鄉北港村，是一處位於山區的客家小農村，區內有許多特色景點，如縣定古蹟糯米橋、「看見台灣」的百年茄苳老樹、音樂水車、 打石文化園區、當地信仰中心「碧雲宮」、松柏崙步道、 眉冷山步道、芙蓉瀑布等，適合全家一同出遊。四季宜人的氣候也孕育許多優質農產，有國姓咖啡、香茅、 檸檬、芭樂、絲瓜、橄欖及冷泉米等，讓人吃的安心、健康。當然，來這裡更要享受悠遊慢活，糯米橋休閒農業區內內有多家休閒農場、渡假民宿、特色餐廳與咖啡館。團體遊客亦可事先預約區內景點導覽解說服務與產業體驗活動，如香茅香皂體驗、咖啡沖泡體驗、咖啡烘豆體驗、葉拓T恤、檸檬醋體驗、冷泉米包裝體驗、爆米香體驗、季節性採果等，寓教於樂、回憶滿滿。非常推薦您來糯米橋休閒農業區旅遊與夜宿，親山樂水之餘， 也能身歷其境感受客家庄多元的產業文化與夜晚的寧靜星空之美。
地址：南投縣國姓鄉北港村北原路50號（糯米橋休閒農業區促進協會）
【鄰近景點】
糯米橋
茄苳神木老樹
芙蓉瀑布
【農業與伴手禮】
冷泉米、香茅精油、國姓咖啡、橄欖
【交通方式】
由國道3號轉國道6號下國姓交流道，轉往國姓方向沿著省道台14線（中潭公路）前行，於柑仔林左轉接往133縣道，經過國姓市區於長流加油站右轉接省道台21線，約十分鐘車程即可到達「糯米橋休閒農業區」。
（南下）
走國道一號至南屯交流道下，接中彰快速道路，再接國道三號往南投、草屯方向，至草屯交流道下經台 14 線道往國姓鄉再接台 21 線至北港村糯米橋休閒農業區。
（北上）
走國道三號至草屯交流道下，經台 14 線道往國姓鄉，再接台 21 線至北港村糯米橋休閒農業區。
南投休閒農業區 - 福龜休閒農業區
福龜村名源自於境內最大聚落「龜仔頭」之首字，加上吉言佳字「福」而成。福龜村為草屯鎮進入國姓鄉的首經之地，居民以客家人居多。土地利用早年以旱田為主，但在福龜圳開鑿之後，紛紛轉作高經濟價值作物。「福龜休閒農業區」地點在南投縣國姓鄉福龜村，位於台14線通往埔里、日月潭中點，處烏溪南岸緊鄰烏溪畔，景色優美宜人，內有水圳生態步道、環村自行車 道，不管是騎車、散步都能欣賞區內的山林綠野風光，還可眺望遠處的九九峰，自然天成的景觀令人身心舒暢。除外，更透過休閒農業的深度，將本區塑造為生態、產業、生活之田園樂活區。
地址：南投縣國姓鄉中正路一段206-5號（福龜休閒農業區發展協會）
【鄰近景點】
阿嬤洗衣墩
橋聳雲天
北玄宮
【農業與伴手禮】
檸檬、草莓、木瓜、砂糖橘、枇杷、蜜棗、咖啡
【交通方式】
1. 國道3號轉國道6號，國姓交流道下台 14 線，即抵達福龜休閒農業區。
2. 高鐵台中站搭乘南投客運往埔里，轉日月潭線(不經國道6號) ，於福龜站下車
3. 台中火車站搭乘南投客運、全航客運往埔里 (不經國道6號) ，於福龜站下車。
埔里鎮
南投休閒農業區 - 桃米休閒農業區
「桃米休閒農業區」位於埔里鎮桃米里，台21線往日月潭方向途中。921地震後，當地居民攜手重建，結合在地豐富的農業和生態，加強社區營造，創造出多元的自然觀光旅程，深受遊客喜愛。透過在地導覽，可觀賞社區內蝴蝶、青蛙、蜻蜓、豆娘、鳥類、螢火蟲、野生植物…等。「桃米休閒農業區」除串聯當地商家、景點，並與暨南大學合作，加強觀光資源開發與行銷，多次榮獲政府機關表揚，成為農村再造典範。
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號（桃米休閒農業區推展協會）
【鄰近景點】
桃米親水公園
暨南大學
紙教堂
妮娜巧克力城堡
【農業與伴手禮】
茭白筍、桃米筍干、醬筍、百香果
【交通方式】
國道3號214k接國道6號，國道6號29k下愛蘭交流道，往日月潭方向行駛，於台21線51k右轉（全家便利商店），即可抵達。
南投農場 - 台一生態休閒農場
「台一生態休閒農場」位於南投縣埔里鎮，園區廣大。園區以自然教育生態為主軸，近年來增加多設施，如蝴蝶園、昆蟲生態館、水上花園餐廳、花屋、光合廣場、仙人掌生態區、押花生活館……等主題場域；較特別的是，園區還設置全台唯一的「花神廟」，一旁還有「花神許願池」供遊客許願，許願成功花仙子還會贈送你一個小驚喜。園區門票分為純欣賞風景與折抵消費（飲食或採果），是情侶、親子旅遊的好去處。
【鄰近景點】
埔里觀光酒廠
台灣地理中心碑
台光香草園
埔里鯉魚潭
【農業與伴手禮】
百香果、果醋、香蕉果乾、柿子果乾、草莓果乾
【交通方式】
從南部或北部前往：國道三號於霧峰系統214K接國道六號，至埔里終點端處出口下，左轉台14線往霧社方向，下出口約3分鐘即可抵達。
從東部前往：花蓮太魯閣入山往合歡山方向行駛，經清境農場、霧社、奧萬大國家森林遊樂區，接台14線西行下山沿著指標即可到達。
魚池鄉
南投休閒農業區 - 大雁休閒農業區
「大雁休閒農業區」位於魚池鄉大雁村，為知名日月潭紅茶產地。921地震後，當地居民投入重建與社區營造工作，推廣紅茶種植，經多年的改良和推廣，魚池鄉的紅玉紅茶、紅韻紅茶、阿薩姆紅茶、蜜香紅茶已遠近馳名，深獲國內外消費者認可。到大雁休閒農業區，除了可以品嘗紅茶料理、體驗捏陶外，亦可登上金龍山頂欣賞壯闊雲海美景，當地也有許多民宿供住宿，可以趁此遠離塵囂，好好放鬆沉澱再出發。
地址：南投縣魚池鄉大雁村大雁巷42-2號（大雁休閒農業區發展協會）
【鄰近景點】
金龍山
大雁茶園風光
靈龍護庄
澀水森林步道水上瀑布
【農業與伴手禮】
香菇、蘭花與紅茶、陶藝品
【交通方式】
（南下）
國道3號接國道6號，至愛蘭交流道下（接台14往埔里），埔里（接台21線）往魚池方向，經過大雁隧道後，於54.5公里處依指標轉進投66-1鄉道，即可進入大雁澀水社區。
（北上）
國道3號至竹山交流道下左轉往社寮轉往集集方向，接新台16線經集集、水里再接台131線（或台21線經日月潭）至魚池鄉，即可進入大雁澀水區。
南投休閒農業區 - 大林休閒農業區
「大林休閒農業區」位於魚池鄉大林村，原是典型的農業聚落。在近幾年休閒旅遊興盛的帶動下，開始轉型朝向觀光產業發展，包括民宿、餐飲、農場、 農特產開發販售等，提供給遊客更豐富的賞玩服務。 本區屬於日月潭國家風景區轄內，不難想見此處山水的迷人之處，而知名的遊樂園九族文化村就位於本區的中心位置，更具備吸引遊客到訪的優勢資源。除了美麗風光與設備完善的園區外，純樸農村的風貌，更讓遊客有機會體驗貼近自然的休閒樂趣。 多元的農村景觀與自然生態，植物原始林相完整，還有台港特有種「桃實百日青」的國寶級樹種，蝶類、鳥類、蟬類、甲蟲等種類繁多。這裡不僅可以觀賞蘭花及參觀菇園，更有世界虹吸式咖啡大賽得到亞軍的優質咖啡，歡迎您來細細品嘗！
地址：南投縣魚池鄉大林村金天巷8號（大林休閒農業區發展協會）
【鄰近景點】
日月潭
九族文化村
向山遊客中心
文武廟
【農業與伴手禮】
紅茶、紅茶梅、懷古茶簍、香菇、咖啡、蘭花
【交通方式】
（南下）
國道3號接國道6號，在愛蘭交流道下（接台14往埔里），埔里（接台21線）往魚池、九族方向。
（北上）
走國道三號至竹山交流道下左轉往社寮、集集方向接台16線經集集、水里，接投131線至魚池（或台21線經日月潭）、九族。
南投休閒農業區 -日月潭頭社活盆地休閒農業區
頭社活盆地休閒農業區位於南投縣魚池鄉台21線上、水里與日月潭之間，為日月潭環潭公路的入口，亦屬國家風景區轄內。在行政區上包括武登村與頭社村， 共同組成的一個近橢圓形的盆地，是個小而美、小而豐富的精緻休閒農業區。本區原本為邵族部落的居住地，「頭社」即來自於原住民，後來居民以漢人為主， 在本區仍可看到原住民及漢族拓墾的文化遺跡。至於「活盆地」則是因為本區由較淺的湖泊區域淤積而成，加上特有的泥炭土層豐富的含水量，讓整個盆地底似乎有點晃動，猶如活著一般。豐富多樣的自然美景，加上人文歷史的資產，以及傳統農業與村莊的純樸美感，頭社活盆地是個適合盤桓數日的休閒旅遊區域，尤其便利的交通與鄰近日月潭風景區的特點，更推薦您把這兒當成深度體驗南投風情的核心據點！
地址：南投縣魚池鄉頭社村平和巷46號（日月潭頭社活盆地休閒農業區促進會）
【鄰近景點】
日月潭
九族文化村
向山遊客中心
文武廟
【農業與伴手禮】
紅茶、香菇
【交通方式】
（南下）
國道 3 號→國道 6 號→愛蘭交流道下→台 14 線往埔里→台 21 線往 日月潭→經商店區、水社壩及水社隧道→日月潭頭社活盆地休閒農業區。
（北上）
國道 3 號→名間交流道下→左轉台 3 線往集集、水里→台 16 線至 水里後右轉往蛇窯→台 21 線往日月潭→日月潭頭社活盆地休閒農業區。
以上廣告由南投縣政府農業處提供。