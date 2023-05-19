G7峰會前美日領袖會談，重申反對武力改變台海現狀，中國：停止在台灣議題上「挑釁玩火」

G7廣島峰會將登場，台海議題成關注焦點

（中央社）日本沖繩縣那霸空軍基地的F-15戰鬥機轟隆隆巨大聲響，壓過同一跑道的一般客機聲音。3架噴射機相繼起飛，展開一天的訓練，主要涉及纏鬥制空作戰和攔截飛機等任務。

日本廣島將從19日至21日舉辦七大工業國集團（G7）領袖峰會。隨著中國變得更加強硬，台灣安全已成為日本日益關注的議題。在外界預期中國將主導峰會議程之下，日本作為建立地區穩定的關鍵角色只會加強。

《英國廣播公司新聞網》（BBC News）報導，那霸當地人士表示，至少有數架噴射機進行「實兵演練緊急升空」或緊急呼叫攔截疑似中國飛機。田中正俊（Masatoshi Tanaka）中校表示，這些例行演習具有新的急迫感。

他說：「我們非常緊張。我們每天都在面臨日本領空遭侵犯的事件。中國活動在質量方面都有所擴大，這些活動涉及無人機、轟炸機和偵察機。這個地區有許多現役航空母艦。」

那霸是沖繩島鏈的一部分，若中國與台灣發生任何潛在衝突，沖繩島鏈處於第一線。

政策研究大學院大學（National Graduate Institute for Policy Studies）國際關係教授岩間陽子（Yoko Iwama）表示，烏克蘭戰爭和局勢日益動盪的印太地區，已將日本推向「權力聯盟的關鍵位置」。

她說：「我們是美國在此區聯盟和夥伴關係網絡的關鍵，我認為美方已經意識到這一點。」

任何防禦方案都會牽涉到美國，而沖繩是美軍在日本基地設施最集中的地方，但日本也需要展現它有能力進行戰鬥，希望這足以嚇阻北京並避免此區發生衝突。

但日本距離近到可以感受到它不想要、但可能被捲入衝突的漣漪。

石垣市市長中山義隆說：「從地理上而言，我們離台灣和東南亞很近，可以感受到危機。」

中山義隆說他們需要保護自己，並表示：「中國船艦巡邏頻率非常高。我們擁有飛彈發射器設備是為了自我防衛。這是為了保護我們，防範有飛機或船艦想要攻擊我們。我們並未尋求戰爭。」

石垣島是風景名勝，距離那霸空軍基地航程約一個小時，以漁業和農業為人所知。石垣島的白色沙灘和清澈湛藍的海水，吸引不少觀光客來此度假和浮潛。

Photo Credit: 中央社 日本是2023年7大工業國集團（G7）輪值主席國，19至21日在廣島辦理G7領袖高峰會。日本出動史上最多的2萬4000名警力維安。

拜登岸田G7場邊會，反對武力改變台海現狀

（中央社）美國總統拜登（Joe Biden）昨（18）日傍晚抵達日本廣島，首場會議就是與日本首相岸田文雄的雙邊會晤。白宮表示，兩人承諾會致力因應中國脅迫性作為，重申反對以武力改變現狀，應維繫台海和平穩定。

G7領袖高峰會今天登場，拜登在日本時間昨天下午5時許（台灣時間下午4時許）搭機抵達日本廣島。

拜登抵日後未稍作停歇，隨即率領白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）、美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）等6位官員，與岸田文雄舉行雙邊會談，充分展現對美日關係的重視。

根據白宮會後發布的會談摘要，拜登與岸田文雄談論一系列安全、經濟及區域議題，觸及俄烏戰爭、台海情勢、北韓威脅及中國挑戰等。

在區域情勢方面，兩人重申會持續支持烏克蘭自我防衛，抵抗俄羅斯殘酷非法入侵；他們承諾會緊密合作因應區域安全挑戰，包括北韓核子與彈道飛彈計畫、中國違背國際法的脅迫性作為等。

兩人也強調，應增加印太區域多邊合作，尤其是與韓國及四方安全對話（Quad）國家。

針對台海議題，拜登與岸田文雄在會中強調，反對任何企圖以武力改變現狀的作為，重申維繫台海和平與穩定的決心。

日本與韓國關係近來回溫，拜登藉此機會，讚許岸田文雄勇敢地改善與韓國的雙邊關係，指這對區域穩定繁榮有益。

在安全與經濟方面，白宮指出，拜登在會中重申美國延伸嚇阻承諾，兩人亦討論如何進一步強化美日防衛合作。他們也談到強化美日經濟合作的方式，包括透過由美國帶領的「印太經濟架構」（IPEF）、促進乾淨與安全能源、建立多元及具韌性關鍵礦物供應鏈等。

Together with Prime Minister @kishida230, the United States and Japan are working toward a more peaceful and prosperous Indo-Pacific.



Mr. Prime Minister, thank you for your partnership – we’re proud to stand with you. pic.twitter.com/4qLrbH773y — President Biden (@POTUS) May 18, 2023

G7峰會前夕美日領袖會談，岸田敦促和平解決兩岸問題

（中央社）G7領袖高峰會今天將在輪值主席國日本廣島市登場，美國總統拜登昨晚與日本首相岸田文雄在廣島會談，兩人強調台灣海峽和平穩定重要性，並敦促兩岸問題和平解決。

G7峰會將於19日至21日登場，拜登昨天傍晚搭專機抵達位於日本山口縣岩國市的美軍岩國基地後，旋即搭乘直升機抵達廣島，與岸田文雄兩人下午6時（台灣時間下午5時）起舉行約1小時10分鐘的會談。

日本政府發布新聞稿表示，有關印度太平洋地區，尤其是東亞地區，拜登與岸田兩人基於不允許試圖以武力片面改變現狀的此一觀點，針對區域局勢進行意見交換。

對於有關中國的各項課題，兩人都認為美日應持續緊密合作，強調台灣海峽和平穩定的重要性，同時敦促兩岸問題和平解決。

在會談中，岸田言及5月上旬訪問韓國，使得日韓關係有進展一事。對於日韓關係改善，拜登表示歡迎。

拜登與岸田都認為，要促使北韓遵守聯合國安理會決議達到完全非核化，包括美日韓安全保障合作在內的區域震懾力的強化、安理會的因應，美日、美日韓有必要持續緊密合作。

有關解決日本人遭北韓綁架問題一事，岸田希望美日持續合作，拜登重申全面支持。

關於俄烏戰爭，拜登與岸田都同意將持續與以G7為首的理念相同國家密切合作，並持續嚴厲制裁俄羅斯、強力支援烏克蘭。針對新與國家及開發中國家「南方世界」，拜登與岸田都認為予以關注及提供支援重要性。