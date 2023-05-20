G7廣島峰會：台海議題料將主導峰會議程，日本的區域穩定角色逐漸吃重

在日本沖繩那霸空軍基地，F-15戰鬥機轟轟作響，讓共用跑道的商用飛機相形見絀。

三架戰機相繼起飛展開一天的訓練，進行戰鬥演習和飛機攔截——有些已經進行了「真實的爭奪」，或緊急呼叫去攔截可疑的中國軍機。

日本自衛隊空軍中校田中（Masatoshi Tanaka）說，這些例行演習近期增添了一種緊迫感。

他說：「我們非常緊繃。我們每天面對日本領空被侵犯的情況。中國軍方的活動在質和量上都有所擴大，包括無人機、轟炸機和偵察機。在這個區域有許多航空母艦在活動。」

那霸是沖繩島鏈的一部分，而沖繩島鏈處於台海潛在衝突的前線。北京聲稱擁有台灣，並指必要時會以武力奪取，這已成為世界上最大的引爆點之一，尤其在美中兩國關係越趨緊張之際。

隨著中國變得更加強硬，日本也越發關注台灣的安全。日本周末將在廣島舉辦七國集團峰會（G7 summit），中國議題料將主導峰會議程，而日本在建立區域穩定所扮演的角色只會增加。

日本國家政策研究所國際關係教授岩間洋子（Yoko Iwama）指出，烏克蘭戰爭和印太地區升溫，把日本推到了「大國聯盟的關鍵位置」。

她說：「我們是美國在該地區的聯盟以及伙伴關係網路的關鍵，我認為美國人已經意識到這一點。」

日本首相岸田文雄一直在採取行動來反映這一點。今年3月，在多年的沉默之後，日本與韓國實現了外交關係正常化，這被譽為「新篇章」。

同月，岸田會見印度總理莫迪（Narendra Modi），並突然訪問烏克蘭，承諾提供3000萬美元的非致命軍事援助。

在岸田的領導下，日本公布了自二戰以來最大的軍費增幅，承諾到2027年將國防開支翻一番——這將使日本成為世界上第三大軍費支出國。這既說明了東京迫切需要表明它有能力保衛自己，也需要幫助它最親密的盟友美國。

任何防衛方案都會涉及到美國，而沖繩是日本境內美軍最集中的地方，但該國也要展示其戰鬥能力。外界期望增加軍費足以震懾北京，避免該地區發生衝突。

不過日本離得很近，足以感受到一場它不樂見、但可能被捲入的衝突的漣漪。

Photo Credit: Jiro Akiba / BBC News 日本民眾的反戰抗議。

中國軍隊4月曾舉行三天「封鎖」台灣的軍事演習，日本國防部表示，一艘中國航母在宮古島以南約230公里（145英里）處，該島也是沖繩島鏈的一部分。

去年美國前眾議院議長裴洛西訪問台灣後，被激怒的中國發射導彈，至少五枚落入距離日本最西端與那國島不到100公里處。

沖繩縣石垣市市長中山義隆（Yoshitaka Nakayama）說：「在地理上，我們離台灣和東南亞非常近，我們感受到一種危機感。」

該島距離那霸空軍基地約一小時航程，是風景如畫、以漁業和農業聞名的度假天堂，島上的白沙和澄碧海水長期吸引著遊客和浮潛愛好者。

現在，石垣也是日本自衛隊最新軍事基地的所在地。當農民在基地周圍的田地裡照料他們的莊稼時，士兵們駐守大門口，起重機和推土機在施工。

中山義隆說，他們需要保護自己： 「中國船隻在附近非常近地巡邏。我們擁有的導彈發射器等設備是為了保護自己。這是為了保護我們，以防有飛機或船隻想要攻擊我們。我們不是在尋求戰爭。」

今年稍早有近600名士兵搬到這裡，包括能夠向中國東海和其他地區發射陸對艦和陸對空導彈的小隊。

石垣島和鄰近的島鏈緊鄰兩個衝突引爆點，一個是日本控制的尖閣諸島，中國稱該島為釣魚島並擁有主權，另一個則是200公里外的台灣。

Photo Credit: Chika Nakayama / BBC News 石垣島距離台灣只有200公里

而俄羅斯入侵烏克蘭，也加劇了外界對中國潛在攻擊的擔憂，人們開始類比兩者。

岩間教授說，兩者確有相似之處。「普亭和習近平是同類的領導人，而且兩國都宣稱由別人控制的土地是自己的。人們看到了這一點，並擔心它可能發生在這裡。」

她補充說，烏克蘭大片地區被轟炸和炮擊的畫面，勾起人們的二戰記憶，「你會感同身受」。

但這些記憶也激怒了石垣島居民，他們擔心家園再次陷入衝突。畢竟，沖繩是美軍和日軍歷史性戰鬥的地點。

近80年後的今天，一個軍事基地再次引爆這些恐懼，分裂了這個曾經緊密相連的社區。

85歲的山裡節子（Setsuko Yamazato）在二戰中失去四位家人，當她聽說石垣島正在建造軍事基地時，她召集了「一群祖母」來反對。

她說：「我想到的第一件事是『不要再來』。」

Photo Credit: Jiro Akiba / BBC News 85歲的山裡節子（Setsuko Yamazato）反對石垣島建造軍事基地。

現在，她和其他人每周都會到基地外抗議。她一手拿著拐杖，一手拿著「給我們的孩子一個和平的未來」橫額，嘴裡唸唸有詞，時不時停下來咳嗽一下，喘口氣。

「自衛隊要來這個島了。他們要在這裡建造一個導彈基地，」她喊道。「我們的島是由彌勒佛保護的，不是由軍隊保護的。」

作為經歷過戰爭的人，她說她不想在晚年再目睹另一場戰爭。

「我不希望這個島成為戰場，」她說。「我們已經被這個島嶼的自然和文化所熏陶。我不希望這些被戰爭摧毀或偷走。」

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：丁肇九