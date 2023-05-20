G7廣島峰會登場的重要看點：俄烏戰爭議題能否有解？如何應對中國？
我們想讓你知道的是
這次廣島峰會，日本邀請了多個七國集團之外的國家元首出席，包括印度、巴西、韓國、越南和澳洲，以及非盟輪值主席國葛摩、太平洋島國論壇主席國庫克群島、東盟主席國印尼等。《法新社》稱這個邀請名單「長得不同尋常」，並解釋背後原因有二：日本試圖擴展自身以及G7集團在發展中國家間的影響力，以及，進一步替代陷入僵局的G20。
本周五（5月19日），七國集團（G7）領導人將齊聚日本廣島舉行峰會，會議為期三天。通過峰會前已經舉行的財長會和外長會，再加上各領導人的近期表態，或可一窺本次峰會的主要看點。
領導人的會談將涵蓋從人工智慧到能源危機等各個方面。在場內，議題將主要集中在俄烏局勢和中國問題。在場外，日本試圖通過帶領西方領導人訪問核爆點，激發他們推進去核化的行動。
此前外界一度認為美國總統拜登將因為美國國內面臨債務上限談判僵局，而不能親赴廣島，但最終拜登還是決定出席會議。《路透社》援引美國官員稱，拜登的日本之行希望傳達一個訊息——華盛頓可以在支持烏克蘭的同時，還能保持在印太區域前所未有的投入力度。
G7的角色變遷
七國集團（G7）最早發端於1975年，最初只有六個國家。當時法國總統德斯坦和德國總理施密特，組織另外四個西方的工業化大國——美、英、義、日，在巴黎近郊的朗布依埃城堡開會，當時這些工業國面臨的問題一如現在——失業、通脹、能源危機。第二年再開會時，加拿大也加入其中，七國集團正式形成。
七個國家都有兩大特點：經濟發達、民主體制。按照這個標凖，西班牙原本應該能有一席之地，其經濟規模一度超過加拿大。
雖然G7最終還是在1998年擴展為G8，但新成員並不是西班牙，而是俄羅斯。蘇聯解體後，俄羅斯似乎走上民主化道路，再加上其舉足輕重的政治和軍事影響力，成為這個大國集團的一員。
俄羅斯的成員資格維持了16年，2014年吞併克里米亞後，它被排擠出這個大國俱樂部。
值得一提的是，每次峰會上，圓桌旁落座的其實有九個人，因為在上世紀八十年代，增加了歐盟委員會和歐洲理事會作為常設非正式成員。
G7與其說是一個國際組織，不如說它是一個俱樂部，沒有常設機構，不基於國際條約，而是定期開會，發佈公報，形成一種議事規則。它成立的初衷，就是為了協調各大工業國共同抵禦全球性的經濟問題。
當一場更大的經濟危機來臨時，G7（當時還是G8）突然顯得力不從心。2008年金融危機爆發後，時任美國總統布希決定召集更多國家的領導人到華盛頓開會，以更好地協調應對這場全球性危機——G20應運而生，一個包括中國、印尼、印度等發展中國家的二十國集團。
G20成立後的十多年，G7的角色受到質疑，這個「富國俱樂部」代表性越來越弱，成立之初，七個國家堪稱巨頭，佔據的全球經濟超過70%。半個世紀後，他們的經濟佔比縮減到40%，甚至有機構統計認為「金磚五國」（中、印、俄、巴西、南非）的GDP佔比已經超過G7。
相比之下，G20似乎是一個更理想的國際間協調平台，這20個國家佔世界經濟的80%以上，佔國際貿易的75%，佔世界人口的60%。
但在2022年，俄羅斯入侵烏克蘭，中國和西方的對立加劇，G7和G20的角色隨之突然改變。
G20，因為中國和俄羅斯的存在，在俄烏等問題上難以達成一致，而陷入僵局。G7則在俄烏戰爭之後扮演協調一致對俄制裁的角色。
這次廣島峰會，日本邀請了多個七國集團之外的國家元首出席，包括印度、巴西、韓國、越南和澳洲，以及非盟輪值主席國葛摩、太平洋島國論壇主席國庫克群島、東盟主席國印尼等。
《法新社》稱這個邀請名單「長得不同尋常」，並解釋背後原因有二：日本試圖擴展自身以及G7集團在發展中國家間的影響力；另一個則是進一步替代陷入僵局的G20。
「日本相信，中國和俄羅斯在通過經濟協作和反西方的言論來滲透日本，而且這方面中國還強於俄羅斯。」美國華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）的日本主任約翰斯頓（Chris Johnstone）稱。
有觀點認為，G7應該從應對經濟危機的平台，轉變為應對非民主勢力的協作平台，從G7擴展為D10，包括澳洲、韓國和印度，D則代表民主。
俄烏何解？
俄烏問題無疑還將是這場峰會的主要話題。烏克蘭總統澤倫斯基在峰會開始前，密集會見了G7成員國的領導人，包括法國、義大利、英國和德國。《路透社》援引消息人士稱，預計澤倫斯基將在廣島峰會期間向七國集團領導人發表線上談話，甚至親自談話。
在七國峰會召開期間，中國政府的歐亞事務特別代表、前駐俄羅斯大使李輝正在訪問烏克蘭、波蘭、法國、德國和俄羅斯等國，就政治解決烏克蘭危機同各方進行溝通。
在中國調停之際，烏克蘭將加大在戰場上對俄的壓力，預計未來幾周烏克蘭將在西方武器和資金支持下，發起重大反攻行動，目標從俄羅斯軍隊手中奪回其東部和南部的部分地區。
G7峰會似乎為了配合烏克蘭的反擊，將討論如何堵住對俄羅斯制裁的漏洞，強化後者面臨的經濟壓力。
上述消息人士稱，峰會上將宣佈新措施堵住通過第三國規避制裁的漏洞，同時會尋求破壞俄羅斯的能源生產以及支持俄羅斯軍事的貿易活動。
不過這個過程也將伴隨著爭論。制裁之初，拜登政府起初試圖推動並實施對俄製裁白名單制度，即除非列明允許的產品，其餘一律不准對俄貿易。但最終在七國集團斡旋下，形成了黑名單制度，即除了列入黑名單的產品，其餘都可以貿易。
「在我們看來，有時討論『我們先禁止一切，然後再允許一些例外』的做法不會奏效，」一位德國政府高級官員向路透社表示。「我們希望能非常、非常精確，以避免意料之外的副作用。」
Tags：
永續發展如何走？PGE太平洋綠能以農地種電推動能源自給，讓太陽能與環境共好成為可能
我們想讓你知道的是
致力於綠電的PGE太平洋綠能，面對全球永續發展的目標與在地糧食危機的多重挑戰，團隊如何以實際行動與不屈不撓的精神，在台灣這片土地上播下綠色種子？
天色漸暗，一部南下的車輛奔馳在鄉間道路上，眼前所見除了綠油油的稻田外，一個彎腰蜷曲的身影引起了注意。「後來我們都稱她作林阿姨，」太平洋綠能董事長鄭旭捷分享，創業初期與林阿姨有著深厚革命情感，回首這一路上耕耘在這片土地的努力，更讓鄭旭捷與團隊記憶猶新。
談到2050年淨零碳排的全球目標，可說是無人不知，各國政府與產業也針對此一遠景努力尋求各式解決方案。太平洋綠能就透過與在地農民攜手合作，提供全方位太陽能服務，以農地種電的方式，創造與環境、土地永續共生的乾淨電力來源。
從糧食危機到電磁波，鼓吹農地種電的道路上障礙不斷
把鏡頭拉回到林阿姨身上。鄭旭捷回憶，當時他們想了解在地農民生活，停下車主動與林阿姨打招呼，嘗試理解她在務農上的現況與挑戰。
林阿姨説台灣因氣候變遷，農作物收成不穩定性提高導致利潤不彰，更因農村人口年紀老化，讓農地維護更加困難，若無適當整理農地，對未來耕作也會有影響，而且在與PGE團隊洽談期間又遇上林阿姨的先生因務農而受傷，導致農耕期遇上了困難，也加速林阿姨想轉型的決心。而林阿姨沒說的是，農民一年辛勤耕種的收入不到20萬，再扣除成本所剩無幾，這讓鄭旭捷不斷思索該如何透過農地種電的方式協助向林阿姨這樣的農民們改善生活。
不過要說服這些視農地為己出的農夫們擁抱這個新商業模式談何容易，「糧食危機、電磁波還有未來農地走向等都要釋疑。」鄭旭捷細數當時林阿姨身邊周遭友人們的疑惑，特別是在即將簽約的這一刻雜音仍不斷浮現，好在這一切都在團隊悉心解說下迎刃而解。
以糧食危機來說，多數人都會認為將農地改成太陽能用地將減少可種植面積，但從已揭露的統計數據發現，目前國內共計80萬公頃的農地，其中有三分之一面臨長期休耕或廢耕，若以2025年再生能源佔比15%的短期目標來看，僅需不到兩萬公頃就能完成，需要的面積量更是休耕及廢耕農地的一成不到，尚不至於造成糧食危機，但是能源自給卻迫在眉睫。
「國內能源自給率僅有2%」鄭旭捷提到，我們花大把資金購買能源供大家使用，為何不將這些資源留在這塊土地進行建設，不只能提升能源自給率，也可創造更多在地團隊發展，更重要的是我們將在能源議題上有更多話語權、不再受制於人，產業發展也能更符合淨零碳排趨勢具有競爭力。
至於農民們擔心的電磁波，鄭旭捷表示當時團隊以吹風機、手機等電子產品作為比較，透過精密儀器讓數據說話，檢測出其他電子產品的電磁波數值相較太陽能系統高出許多，反倒建議農民們更應該注意日常3C產品的使用；且太陽能板運作時幾乎沒有噪音產生的特性，也讓農民們非常驚艷，也願意勇於一試農地種電，希望能為地方農業找到新契機。
綠電永續的心法，調整呼吸讓土地生生不息
然而，農地種電最大的挑戰仍在於如何建置及完成後的維護。對此，太平洋綠能總經理張家偉以第一線經驗，分享團隊如何打造真正落實永續的太陽能案場。
針對基礎設施，太平洋綠能源堅持在不破壞野生動物棲息地前提下，設計生態友善格柵，同時也讓圍籬間保持一定距離，「這些規劃都是為了讓原生物種依舊能自在地移動。」張家偉説在他們的案場裡遇見野兔、穿山甲一點都不稀奇，就連保育類動物的石虎都是神秘嘉賓。
此外，太平洋綠能提供給地主一站式太陽能板建置服務，從案場開發、文件申請到安裝施工等，甚至後續維修皆是。張家偉表示，太平洋綠能和地主一簽就是20年，租賃期間對於土地養護、修剪雜草都由太平洋綠能悉心照顧；除拒絕使用除草劑，更以雜草作為有機肥料創造農地正向生態循環，即便未來不再做為太陽能發電使用，依舊能回歸農作物生產之列。
在這些年的努力下，太平洋綠能也樹立業界典範，讓外界看到種電亦能同時維護案場與土地保育。鄭旭捷說他相信台灣能創造出生態、農業及光電三方共贏，更希望從根本面實現遠景，期待政策與法規的改革讓農地種電申請能以土地容許申請即可，無需額外進行土地使用變更，確保農民未來仍有機會重新拿回土地、再次進行耕作，且太平洋綠能也師法日本農電共生的案例，藉由架高太陽能板技法和太陽能溫室等技術，在提升土地效益同時亦能實現能源自給，為農民與土地盡到永續循環的責任。
宣揚永續綠電的價值，積極尋求更多跨界合作機會
經過這些年的努力，越來越多農民、地主和企業主看著太平洋綠能打造的案場與提供的服務，開始擁抱這個新商業模式，對鄭旭捷及團隊來說倍感欣慰。
「台灣真的是一座美麗的寶島」鄭旭捷感性地說，正因這塊孕育自己成長的土地是如此的珍貴，讓他認為不只是要繼續強化國人對於環保、用電的意識，「我們更不會停止對這塊土地永續發展的責任與腳步。」
羅馬不是一天造成，一路走來如何與民眾溝通太陽能的價值，也讓鄭旭捷與團隊感受到必須以教育者身份在台灣社會推動太陽能的認識與了解，這項任務刻不容緩。因此除以案場實例於農地進行示範，同時也在各國中小校園案場舉行環境綠能教育講座推廣，以期能替未來再生能源的落實鋪路。而鄭旭捷也透露。太平洋綠能也轉投資提供電動車充電服務的新創團隊EVOASIS，擴大對能源的想像與永續可能性，更希望能在不久的將來激盪出更多火花。