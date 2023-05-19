拜登取消巴紐行改由布林肯出席，美同意和帛琉續簽戰略協議，今年擇期舉辦島國領袖峰會
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美國與中國在太平洋島國地區正在競逐勢力範圍。政治分析人士表示，拜登原訂在日本參加七大工業國集團（G7）峰會之後，於22日前往巴布亞紐幾內亞首都摩斯比港作短暫訪問，如今行程取消，對美國在太平洋島國地區的信譽造成打擊。
抗衡中國野心，美同意和第2個太平洋島國續簽協議
（中央社）儘管美國總統拜登（Joe Biden）取消太平洋島國訪問行程，美國和帛琉今天（當地時間18日）同意續簽一項重要戰略協定，這是美國加強和太平洋島國合作計畫的一部分。
《路透社》報導，美國繼15日和密克羅尼西亞（Micronesia）草簽新「自由聯合協定」（Compact of Free Association, COFA），今天和帛琉草簽類似協議。
帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel S. Whipps Jr.）辦公室在臉書上表示：「歷史性的一天！！」「天佑帛琉！天佑美國！天佑我們大家！」
美國負責與3個太平洋島國協商的總統特使尹汝尚（Joseph Yun）表示，和帛琉的正式簽署儀式將於22日在巴布亞紐幾內亞舉行。他本週告訴《路透社》，美國和密克羅尼西亞續約儀式也將於同日在巴布亞紐幾內亞摩斯比港（Port Moresby）簽署。
美國總統拜登原定參加這項簽約儀式，但由於國內的舉債上限危機，16日取消在巴布亞紐幾內亞的短暫行程。
分析家指出，拜登取消行程對美國在太平洋島國的信譽是一大打擊，太平洋島國一向覺得未受華府重視。
尹汝尚15日告訴《路透社》，他預期從18到21日將在馬紹爾群島，但「不確定」能否和該國敲定類似協議。
華府於1980年代先與這3個島國達成自由聯合協定，依據協約內容，美國保留對3國的防禦責任，並提供經濟援助；作為回報，美國有進入太平洋這塊廣大戰略區域的專有權。
續簽自由聯合協定，成了美國抗衡中國擴張在太平洋勢力的關鍵一環。中國外交官不斷拉攏該地區，中國的建築和礦業公司也在這些島國擴大業務版圖。
美國和馬紹爾群島的自由聯合協定將於今（2023）年到期。尹汝尚沒透露馬紹爾群島尚未同意續約的原因。不過，馬紹爾群島將於今年11月舉行國會選舉。
尹汝尚上月表示，這項協議將在未來20年提供這3個簽署自由聯合協定的太平洋島國總金額約65億美元援助。
去年，100多個裁武、環保和其他倡議團體敦促拜登政府，就美國在馬紹爾進行大規模核試正式向馬紹爾群島道歉，並提供公平賠償。
美國1946至1958年間在馬紹爾群島進行67次核武測試，迄今仍影響當地民眾健康和環境，其中包括1954年在比基尼環礁（Bikini Atoll）引爆代號為「喝彩城堡」（Castle Bravo）的核武，那是美國有史以來引爆的最大核裝置。
白宮：布林肯將代替拜登出訪巴布亞紐幾內亞
白宮今天宣布，美國國務卿布林肯將代替總統拜登，於下週出訪巴布亞紐幾內亞。拜登日前因美國債務危機，宣布取消訪問巴布亞紐幾內亞的計畫。
《法新社》報導，拜登在前往日本參加七大工業國集團（G7）峰會途中，在空軍一號上致電巴紐總理馬拉普（James Marape），親自說明自己必須在21日趕回華府，重新加入提高政府債務上限協商，以避免災難性違約。
白宮發布聲明表示：「總統強調美國持續致力強化與太平洋島國的夥伴關係，並表示國務卿布林肯（Antony Blinken）將代表他出席在摩斯比港（Port Moresby，巴紐首都）舉行的美國－太平洋島國論壇（US-Pacific Islands Forum）會議。」
《路透社》報導，馬拉普也證實，他今天接到拜登的電話，知悉布林肯將代替拜登出訪巴紐。
拜登16日宣布取消澳洲和巴紐訪問行程後，斐濟官員表示，太平洋島國領袖仍將依照原訂時間，22日在巴紐與印度總理莫迪（Narendra Modi）和美國高階代表團會面。
馬拉普今天在記者會上表示，拜登下午致電給他，邀請他參加9月登場的美國－太平洋島國峰會（US–Pacific Island Country Summit）。
他說：「我很榮幸地代表人民，接聽（拜登）直接撥打到我手機的電話……他表達了最誠摯的歉意，因為他無法親自到訪我們的國家。」
馬拉普還說，巴紐政府法務官已仔細審查與美國的國防合作協議內容，協議將於22日簽署，隨後提交國會審議。
取消訪巴紐，美國安顧問：總統今年內另安排島國峰會
美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，總統拜登為國內債務上限危機提前返美，取消赴巴布亞紐幾內亞訪問行程，讓巴紐感到失望，不過總統將在今年內安排另一次太平洋島國領袖峰會。
美國與中國在太平洋島國地區正在競逐勢力範圍。政治分析人士表示，拜登原訂在日本參加七大工業國集團（G7）峰會之後，於22日前往巴布亞紐幾內亞首都摩斯比港作短暫訪問，如今行程取消，對美國在太平洋島國地區的信譽造成打擊。
美國國家安全顧問蘇利文陪同拜登前往日本途中，被問到取消訪問巴紐的決定，是否會讓北京有機可乘，他表示，美國看到「太平洋島國需要美國的訊號只增不減」。
蘇利文在總統座機空軍一號（Air Force One）上對媒體說：「今年內，你會見到總統邀集太平洋島國領袖舉行一次重大峰會，這將是總統在12個月內第2次這麼做。」
拜登去年破天荒舉辦太平洋島國領袖峰會；而他原定本月22日在摩斯比港停留3小時，本來會是美國現任總統首次造訪這個太平洋島國，巴紐也以拜登之名訂為國定假日。
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樂活南投農場，來場週休輕旅行──信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉篇
我們想讓你知道的是
南投縣觀光資源豐富，農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，尤其不少觀光休閒農場的特色讓人「意遊未盡」。以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等地區之休閒農場，若有興趣不妨就動身出發吧！
疫情解封後，國人出國旅遊人數創新高，居多人抱怨台灣旅遊成本太高，但其實在台灣的觀光首都──南投，有許多「巧而廉」的南投農場秘境等待大家去挖掘探索！不同於國人常去的日、韓、泰國，動輒需要4～6天的旅遊日期，位於台中中樞地區的南投縣，只需週休一日或二日，不用請假，就能安排一場輕鬆愜意輕旅行。
南投縣觀光資源豐富，各鄉鎮的觀光休閒農場尤其讓人「意遊未盡」。南投農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，有許多不同觀光性質的農場皆有其特色，以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等南投地區農場、休閒農業區，供遊客參考。
信義鄉
南投休閒農業區 - 自強愛國休閒農業區
「自強愛國休閒農業區」位於南投縣信義鄉西北方，鄰近東埔溫泉區、八通關古道、玉山國家公園，周邊旅遊資源豐富，幅員遼闊。農業區面積達2,000餘公頃，涵蓋區域包括烏松崙森林休閒區、崁腳寮葡萄休閒區、風櫃斗梅園區、牛稠坑景觀生態區及坪瀨溪流生態區。區域內有坪瀨溪、刺蔥林溪與陳有蘭溪等溪流，水資源豐富孕育豐富的農產品和生態資源，最著名的農產品即為青梅和青梅加工品，果粒碩大且多汁；而崁腳寮生產的葡萄的品質也深受消費者肯定，另外，風櫃斗的梅花遠近馳名，每到梅花季，即可見到滿山滿谷的梅花和人群。無論賞花、採果、踏青、生態探索……等多元遊程，都吸引許多遊客多次造訪！
地址：南投縣信義鄉綠美巷20號
【鄰近景點】
東埔溫泉區
八通關古道
玉山國家公園
【農業與伴手禮】
青梅、梅子果釀、葡萄、時蔬、柿子
【交通方式】
國道3號下名間交流道，左轉台3線往名間方向，再接 台16線往集集、水里方向，於水里接台21線往信義 至88.6公里處信義分局前右轉，循投59線前行即可 達愛國村、自強村。
竹山鎮
南投農場 - 天野青草葯園休閒農場
「天野青草葯園休閒農場」位於竹山鎮，近紫南宮。成立於民國96年，擁有廣闊的青草藥園，種植約200科別、1200個藥草品種，農場內設有藥草老師，教導遊客藥草相關知識。農場內附設「天野養生餐廳」，主要接待團客。餐廳主打「藥膳養生料理」，健康養生無負擔。園區內門市部，主要販售各類青草藥乾品、加工製品與其他農作物；農場參觀不收門票，創辦人沈金順表示，成立農場目的，是為了要推廣藥用植物的正確觀念；另一方面，常有新聞傳出民眾誤食、誤用某些植物導致中毒的案例，以至於讓青草藥背負許多誤解，他也期待透過藥園的宣導推廣，能讓社會大眾了解青草藥的益處，進而能正確地善用青草藥。
地址：南投縣竹山鎮延正里1鄰集山路二段591-8號
【鄰近景點】
紫南宮
竹山文化園區
車籠埔斷層園區
竹山菸葉館
【農業與伴手禮】
白花蝶豆、月桃、金錢草
【交通方式】
走國道三號，下竹山交流道後再往台三線竹山方向走一公里迴轉，即可到達天野青草葯園休閒農場。
鹿谷鄉
南投休閒農業區 - 小半天休閒農業區
「小半天休閒農業區」位於南投縣鹿谷鄉，幅員遼闊約有286.71公頃，涵蓋竹林村、竹豐村，和雅村小半天休閒農業區等三個村落。海拔從200至1,500公尺。農作物擁有「三金」美名：綠金「茶葉」、黃金「竹筍」、黑金「竹炭」。農業區內水池林地維持良好無污染，故生態資源豐富：螢火蟲、昆蟲、鳥類及保育類藍腹鷴等，在此還可以白天觀雲海、晚上看星空。由於本地區之地理環境特性屬多山少平原的地形，大多數的居民群聚而定。區內有武岫休閒農場、43家合法民宿與13家餐飲業者，94年獲選全國最美麗社區。多樣化的生態遊程、具特色的在地美食料理，使小半天休閒農業區常是回訪客首選之一。
地址：南投縣鹿谷鄉光復路174-7號
【鄰近景點】
德興瀑布
長源圳生態步道
孟宗竹林古戰場
大崙山觀光茶園
【農業與伴手禮】
冬筍、長年菜、山芹菜、竹管茶餅、竹炭鹹蛋
【交通方式】
北上及南下於中二高竹山交流道下，右轉台3線省道至南下2.4公里處，左轉保甲路再左轉151縣道往鹿谷溪頭方向（9公里），經鹿谷廣興7-11後右轉往小半天休閒農業區。
南投農場 - 武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，初期以經營茶業為生，農場擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近十年來由茶業轉型，集合國內產、官、學界努力精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道……等活動，冀望到此一遊的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。農場內特製的「武岫孟宗竹炭」燒製係以四年生以上的孟宗竹為材料，採用高溫炭化技術，歷時十多天，以傳統窯手工精心燒製而成（並非一般機械燒材油方式），所生產之孟宗竹炭堅持高品質，其衍生的竹炭用品，健康且實用性高，是每個遊客必買的伴手禮。
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
【鄰近景點】
半天橋
長源圳生態步道
大石公
石馬公園
【農業與伴手禮】
竹炭手工精油皂、竹醋液、武岫竹炭、炭好茶
【交通方式】
走國道3號（中二高）下竹山交流道，台3線右轉，縣道151甲-左轉，往鹿谷方向，接151縣道，往小半天方向，接竹林村方向即可到達。
以上廣告由南投縣政府農業處提供。