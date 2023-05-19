拜登取消巴紐行改由布林肯出席，美同意和帛琉續簽戰略協議，今年擇期舉辦島國領袖峰會

抗衡中國野心，美同意和第2個太平洋島國續簽協議

（中央社）儘管美國總統拜登（Joe Biden）取消太平洋島國訪問行程，美國和帛琉今天（當地時間18日）同意續簽一項重要戰略協定，這是美國加強和太平洋島國合作計畫的一部分。

《路透社》報導，美國繼15日和密克羅尼西亞（Micronesia）草簽新「自由聯合協定」（Compact of Free Association, COFA），今天和帛琉草簽類似協議。

帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel S. Whipps Jr.）辦公室在臉書上表示：「歷史性的一天！！」「天佑帛琉！天佑美國！天佑我們大家！」

美國負責與3個太平洋島國協商的總統特使尹汝尚（Joseph Yun）表示，和帛琉的正式簽署儀式將於22日在巴布亞紐幾內亞舉行。他本週告訴《路透社》，美國和密克羅尼西亞續約儀式也將於同日在巴布亞紐幾內亞摩斯比港（Port Moresby）簽署。

美國總統拜登原定參加這項簽約儀式，但由於國內的舉債上限危機，16日取消在巴布亞紐幾內亞的短暫行程。

分析家指出，拜登取消行程對美國在太平洋島國的信譽是一大打擊，太平洋島國一向覺得未受華府重視。

尹汝尚15日告訴《路透社》，他預期從18到21日將在馬紹爾群島，但「不確定」能否和該國敲定類似協議。

華府於1980年代先與這3個島國達成自由聯合協定，依據協約內容，美國保留對3國的防禦責任，並提供經濟援助；作為回報，美國有進入太平洋這塊廣大戰略區域的專有權。

續簽自由聯合協定，成了美國抗衡中國擴張在太平洋勢力的關鍵一環。中國外交官不斷拉攏該地區，中國的建築和礦業公司也在這些島國擴大業務版圖。

美國和馬紹爾群島的自由聯合協定將於今（2023）年到期。尹汝尚沒透露馬紹爾群島尚未同意續約的原因。不過，馬紹爾群島將於今年11月舉行國會選舉。

尹汝尚上月表示，這項協議將在未來20年提供這3個簽署自由聯合協定的太平洋島國總金額約65億美元援助。

去年，100多個裁武、環保和其他倡議團體敦促拜登政府，就美國在馬紹爾進行大規模核試正式向馬紹爾群島道歉，並提供公平賠償。

美國1946至1958年間在馬紹爾群島進行67次核武測試，迄今仍影響當地民眾健康和環境，其中包括1954年在比基尼環礁（Bikini Atoll）引爆代號為「喝彩城堡」（Castle Bravo）的核武，那是美國有史以來引爆的最大核裝置。

白宮：布林肯將代替拜登出訪巴布亞紐幾內亞

白宮今天宣布，美國國務卿布林肯將代替總統拜登，於下週出訪巴布亞紐幾內亞。拜登日前因美國債務危機，宣布取消訪問巴布亞紐幾內亞的計畫。

《法新社》報導，拜登在前往日本參加七大工業國集團（G7）峰會途中，在空軍一號上致電巴紐總理馬拉普（James Marape），親自說明自己必須在21日趕回華府，重新加入提高政府債務上限協商，以避免災難性違約。

白宮發布聲明表示：「總統強調美國持續致力強化與太平洋島國的夥伴關係，並表示國務卿布林肯（Antony Blinken）將代表他出席在摩斯比港（Port Moresby，巴紐首都）舉行的美國－太平洋島國論壇（US-Pacific Islands Forum）會議。」

《路透社》報導，馬拉普也證實，他今天接到拜登的電話，知悉布林肯將代替拜登出訪巴紐。

拜登16日宣布取消澳洲和巴紐訪問行程後，斐濟官員表示，太平洋島國領袖仍將依照原訂時間，22日在巴紐與印度總理莫迪（Narendra Modi）和美國高階代表團會面。

馬拉普今天在記者會上表示，拜登下午致電給他，邀請他參加9月登場的美國－太平洋島國峰會（US–Pacific Island Country Summit）。

他說：「我很榮幸地代表人民，接聽（拜登）直接撥打到我手機的電話……他表達了最誠摯的歉意，因為他無法親自到訪我們的國家。」

馬拉普還說，巴紐政府法務官已仔細審查與美國的國防合作協議內容，協議將於22日簽署，隨後提交國會審議。

取消訪巴紐，美國安顧問：總統今年內另安排島國峰會

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，總統拜登為國內債務上限危機提前返美，取消赴巴布亞紐幾內亞訪問行程，讓巴紐感到失望，不過總統將在今年內安排另一次太平洋島國領袖峰會。

美國與中國在太平洋島國地區正在競逐勢力範圍。政治分析人士表示，拜登原訂在日本參加七大工業國集團（G7）峰會之後，於22日前往巴布亞紐幾內亞首都摩斯比港作短暫訪問，如今行程取消，對美國在太平洋島國地區的信譽造成打擊。

美國國家安全顧問蘇利文陪同拜登前往日本途中，被問到取消訪問巴紐的決定，是否會讓北京有機可乘，他表示，美國看到「太平洋島國需要美國的訊號只增不減」。

蘇利文在總統座機空軍一號（Air Force One）上對媒體說：「今年內，你會見到總統邀集太平洋島國領袖舉行一次重大峰會，這將是總統在12個月內第2次這麼做。」

拜登去年破天荒舉辦太平洋島國領袖峰會；而他原定本月22日在摩斯比港停留3小時，本來會是美國現任總統首次造訪這個太平洋島國，巴紐也以拜登之名訂為國定假日。