美加英德日等8國駐台代表處挺台入WHA，法籍學者投書外媒：世衛沒理由排除台灣

台灣尚未獲邀參與WHA，衛福部：將持續積極爭取

（中央社）世界衛生大會（WHA）將登場，台灣尚未收到邀請函。衛福部次長周志浩昨（18）日說，台灣不能加入世衛組織或參與WHA，就無法第一時間獲得國際衛生最新情報，也會影響相關防疫策略，將會持續積極爭取。

第76屆世界衛生大會將於5月21日至30日在日內瓦舉行，台灣2009年至2016年間曾以觀察員身分參與，2017年起因中國打壓而被拒於門外。衛生福利部長薛瑞元前天表示，台灣尚未收到邀請函，但仍會如期在19日晚間出發前往日內瓦，展開一系列活動。

周志浩昨天出席行政院會後記者會時表示，無法參加世界衛生組織（WHO）和參與WHA，對台灣有很大影響，導致無法第一時間獲得國際衛生最新情報，對防疫也會有影響。

他說，若能參與WHO與WHA，台灣在國際訊息交換管道會更通暢，也更能精確掌握疾病衛生訊息、衛生防治工作技術等，但若無法獲得第一手資料，面對新型病毒株能採取的策略難免比較不確定，衛福部並不樂見，因此台灣才會持續積極爭取加入WHO或是參與WHA。

Photo Credit: 中央社 世界衛生大會（WHA）將登場，台灣尚未收到邀請 函。衛福部次長周志浩（圖）18日出席行政院會後記者會表示，台灣不能加入世衛組織或參與WHA，就無法第一時間獲得國際衛生最新情報，也會影響相關防疫策略，將會持續積極爭取。

衛福部長投書英媒，WHO毫無理由排除台灣

（中央社）英國《每日電訊報》（The Daily Telegraph）今天刊登衛福部長薛瑞元專文，指出WHO毫無理由排除台灣，特別是當台灣已對全球公衛做出重要貢獻。

第76屆WHA將於21日至30日在日內瓦舉行，台灣2009年至2016年間曾以觀察員身分參與，2017年起即因中國打壓而被拒於門外。

薛瑞元指出，在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間，台灣透過講究全民覆蓋的健康照護系統、訓練良好的人員、邊境管控、醫療資源協調分配、快速反應機制、提前部署，以及流行病監測和調查分析系統等，有效減緩疾病擴散。

去（2022）年起，WHO推動5P，也就是促進健康（Promoting）、提供服務（Providing）、衛生安全（Protecting）、賦權（Powering）與強化WHO表現（Performing）。薛瑞元列舉多項範例指出，台灣致力落實WHO的5P，以及聯合國「永續發展目標」與健康福祉有關的項目；此外，台灣有能力協助其他國家。

薛瑞元提到，台灣自2017年以來即未曾受邀參加WHA，但「台灣能幫忙」，納入台灣將有助打造一個更健康、永續、公正的世界，台灣不應遭排除。

薛瑞元敦促WHO及所有其他利害相關方支持台灣以觀察員身分參與WHA，並支持台灣完整參與WHO的會議、機制和活動。

他指出，台灣將持續與世界合作，確保WHO落實其憲章所揭示的「健康是基本權利」。依據聯合國「永續發展目標」的精神，沒有國家該被遺漏。

歐洲挺台入WHA，法學者質疑世衛沒理由排除台灣

（中央社）文藻外語大學歐洲研究所法籍副教授羅文笙昨天在法國《世界報》（Le Monde）投書指出，歐洲挺台參與WHA呼聲漸高，質疑世衛仰賴北京，也意識到台灣公衛重要性，認為世衛沒有理由再排除台灣。

第76屆WHA 21日將在日內瓦舉行，全球多國政要、國會皆已表達挺台參與。

國際關係博士、現為文藻外語大學歐洲研究所法籍副教授羅文笙（Vincent Rollet）昨天在法國主流媒體世界報投書，表示歐洲挺台呼聲已起，WHO沒有任何公衛理由再次排除台灣。

羅文笙指出，最近有越來越多的機構、協會與歐洲政治領袖紛紛決定支持台灣參與世界衛生大會，包括歐洲議會議員與德國、法國、比利時、英國、匈牙利、愛沙尼亞、立陶宛、拉脫維亞的國會成員，及世界醫學聯合會、歐洲醫師執委會等。

他說，各國挺台立場值得關注與強調，原因有三。首先，「這是歐洲反對台灣承受醫療不公的重要立場聲明。不公導致台灣多年被排除在WHO與多數相關活動及公衛監督網絡之外」。

羅文笙表示，「排擠台灣的主因眾所週知：只要台北不接受把台灣當做中國一部分的『一中原則』，北京就不讓台灣醫療當局參與聯合國機構活動」。

他指出，過去前總統馬英九執政時期接受台、中同屬中國的「92共識」，因此台灣在2009至2016年間得以觀察員身分參加世衛大會；「現任總統蔡英文拒絕承認這項共識，而她捍衛台灣民主主權國家地位的意願使得台灣自2017年起再度被排除在世界衛生組織活動與網絡之外」。

羅文笙說，「這是WHO的政治選擇，將逾2300萬台灣公民與旅台外籍人士孤立在世界公衛治理體系之外，無視歐洲高呼的聲音」。

其次，他強調，歐洲挺台參與世衛的決定也反映了「歐洲對於台灣在世界醫療領域扮演的關鍵角色、或可以扮演的更重要角色，有所覺醒」。

羅文笙向法國讀者指出，許多歐洲政治、公衛、科學負責人都在歐洲計畫的框架下與台灣合作，「長久以來，台灣在全民醫療保險、慢性病治療、傳染病預防控制等醫療領域都擁有經驗與實際專業」。

羅文笙提醒，COVID-19疫情期間台灣成功在不用全體封城的情況下遏制傳染，「這些國際認可的資產不僅獲得證實，同時可協助許多國家改善醫療體系」，世衛與其會員國都可因此受惠。

第三，他提及世衛的責任，指出「拒絕世界衛生大會排除台灣，這些歐洲的呼聲同時質疑世衛」。

羅文笙在投書中表示，一個自詡為技術與非政治的國際組織，「應該在與台灣互動的方式上有更多自主性」，如世界貿易組織（WTO）、亞太經濟合作會議（APEC）或世界動物衛生組織（WOAH）等國際組織，「他們並未猶豫納入台灣作為會員，以尋求全民能接受的解方，並肩負起責任」。