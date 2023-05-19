美加英德日等8國駐台代表處挺台入WHA，法籍學者投書外媒：世衛沒理由排除台灣
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衛福部次長周志浩說，若能參與WHO與WHA，台灣在國際訊息交換管道會更通暢，也更能精確掌握疾病衛生訊息、衛生防治工作技術等，但若無法獲得第一手資料，面對新型病毒株能採取的策略難免比較不確定，衛福部並不樂見，因此台灣才會持續積極爭取加入WHO或是參與WHA。
台灣尚未獲邀參與WHA，衛福部：將持續積極爭取
（中央社）世界衛生大會（WHA）將登場，台灣尚未收到邀請函。衛福部次長周志浩昨（18）日說，台灣不能加入世衛組織或參與WHA，就無法第一時間獲得國際衛生最新情報，也會影響相關防疫策略，將會持續積極爭取。
第76屆世界衛生大會將於5月21日至30日在日內瓦舉行，台灣2009年至2016年間曾以觀察員身分參與，2017年起因中國打壓而被拒於門外。衛生福利部長薛瑞元前天表示，台灣尚未收到邀請函，但仍會如期在19日晚間出發前往日內瓦，展開一系列活動。
周志浩昨天出席行政院會後記者會時表示，無法參加世界衛生組織（WHO）和參與WHA，對台灣有很大影響，導致無法第一時間獲得國際衛生最新情報，對防疫也會有影響。
他說，若能參與WHO與WHA，台灣在國際訊息交換管道會更通暢，也更能精確掌握疾病衛生訊息、衛生防治工作技術等，但若無法獲得第一手資料，面對新型病毒株能採取的策略難免比較不確定，衛福部並不樂見，因此台灣才會持續積極爭取加入WHO或是參與WHA。
衛福部長投書英媒，WHO毫無理由排除台灣
（中央社）英國《每日電訊報》（The Daily Telegraph）今天刊登衛福部長薛瑞元專文，指出WHO毫無理由排除台灣，特別是當台灣已對全球公衛做出重要貢獻。
第76屆WHA將於21日至30日在日內瓦舉行，台灣2009年至2016年間曾以觀察員身分參與，2017年起即因中國打壓而被拒於門外。
薛瑞元指出，在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間，台灣透過講究全民覆蓋的健康照護系統、訓練良好的人員、邊境管控、醫療資源協調分配、快速反應機制、提前部署，以及流行病監測和調查分析系統等，有效減緩疾病擴散。
去（2022）年起，WHO推動5P，也就是促進健康（Promoting）、提供服務（Providing）、衛生安全（Protecting）、賦權（Powering）與強化WHO表現（Performing）。薛瑞元列舉多項範例指出，台灣致力落實WHO的5P，以及聯合國「永續發展目標」與健康福祉有關的項目；此外，台灣有能力協助其他國家。
薛瑞元提到，台灣自2017年以來即未曾受邀參加WHA，但「台灣能幫忙」，納入台灣將有助打造一個更健康、永續、公正的世界，台灣不應遭排除。
薛瑞元敦促WHO及所有其他利害相關方支持台灣以觀察員身分參與WHA，並支持台灣完整參與WHO的會議、機制和活動。
他指出，台灣將持續與世界合作，確保WHO落實其憲章所揭示的「健康是基本權利」。依據聯合國「永續發展目標」的精神，沒有國家該被遺漏。
歐洲挺台入WHA，法學者質疑世衛沒理由排除台灣
（中央社）文藻外語大學歐洲研究所法籍副教授羅文笙昨天在法國《世界報》（Le Monde）投書指出，歐洲挺台參與WHA呼聲漸高，質疑世衛仰賴北京，也意識到台灣公衛重要性，認為世衛沒有理由再排除台灣。
第76屆WHA 21日將在日內瓦舉行，全球多國政要、國會皆已表達挺台參與。
國際關係博士、現為文藻外語大學歐洲研究所法籍副教授羅文笙（Vincent Rollet）昨天在法國主流媒體世界報投書，表示歐洲挺台呼聲已起，WHO沒有任何公衛理由再次排除台灣。
羅文笙指出，最近有越來越多的機構、協會與歐洲政治領袖紛紛決定支持台灣參與世界衛生大會，包括歐洲議會議員與德國、法國、比利時、英國、匈牙利、愛沙尼亞、立陶宛、拉脫維亞的國會成員，及世界醫學聯合會、歐洲醫師執委會等。
他說，各國挺台立場值得關注與強調，原因有三。首先，「這是歐洲反對台灣承受醫療不公的重要立場聲明。不公導致台灣多年被排除在WHO與多數相關活動及公衛監督網絡之外」。
羅文笙表示，「排擠台灣的主因眾所週知：只要台北不接受把台灣當做中國一部分的『一中原則』，北京就不讓台灣醫療當局參與聯合國機構活動」。
他指出，過去前總統馬英九執政時期接受台、中同屬中國的「92共識」，因此台灣在2009至2016年間得以觀察員身分參加世衛大會；「現任總統蔡英文拒絕承認這項共識，而她捍衛台灣民主主權國家地位的意願使得台灣自2017年起再度被排除在世界衛生組織活動與網絡之外」。
羅文笙說，「這是WHO的政治選擇，將逾2300萬台灣公民與旅台外籍人士孤立在世界公衛治理體系之外，無視歐洲高呼的聲音」。
其次，他強調，歐洲挺台參與世衛的決定也反映了「歐洲對於台灣在世界醫療領域扮演的關鍵角色、或可以扮演的更重要角色，有所覺醒」。
羅文笙向法國讀者指出，許多歐洲政治、公衛、科學負責人都在歐洲計畫的框架下與台灣合作，「長久以來，台灣在全民醫療保險、慢性病治療、傳染病預防控制等醫療領域都擁有經驗與實際專業」。
羅文笙提醒，COVID-19疫情期間台灣成功在不用全體封城的情況下遏制傳染，「這些國際認可的資產不僅獲得證實，同時可協助許多國家改善醫療體系」，世衛與其會員國都可因此受惠。
第三，他提及世衛的責任，指出「拒絕世界衛生大會排除台灣，這些歐洲的呼聲同時質疑世衛」。
羅文笙在投書中表示，一個自詡為技術與非政治的國際組織，「應該在與台灣互動的方式上有更多自主性」，如世界貿易組織（WTO）、亞太經濟合作會議（APEC）或世界動物衛生組織（WOAH）等國際組織，「他們並未猶豫納入台灣作為會員，以尋求全民能接受的解方，並肩負起責任」。
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落實菸害防制，新興菸品在地風險審查應著重「成癮性」評估
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鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗。
新興菸品近來成為全球關注之公共衛生議題，台灣的菸害防制法也於今年修法通過禁止電子煙、嚴管加熱菸。只是，菸防法的配套子法中，對於如何檢測加熱菸成分是否包含尼古丁外之成癮性、或有害物質，付之闕如。鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗，同時連結本土既有的吸菸、戒菸行為研究資料庫，比照食安或醫藥審查，訂定如曝露量、攝入量等符合國人特性之檢驗標準，既可讓業者有所本，也可減少社會爭議。
各方對新興菸品的健康影響、載具管理、風險評估等議題尚有歧見，其中有關「成癮性」的討論，即為重要爭點之一。今（112）年3月22日發布之「指定菸品健康風險評估審查辦法」第3條第1項第6款，要求業者應於申請新興菸品健康風險評估審查時，檢附「成癮性物質之研究資料」。本會認為，新興菸品在年輕族群間蔚為風潮，對「成癮性」展開全面性的研究，應為當務之急。
所謂「成癮性」，是指一種重複性的強迫行為，即使行為人明知這些行為可能會造成不良後果，仍然被持續重複。成癮性可能源於中樞神經系統功能失調所導致，長期重複這些行為則可能反向造成神經功能受損。依據美國心理學會（APA）對成癮（Addiction）所做之定義，是將其視為一種需要被治療的疾病，指一個人因為對於酒精、藥物或其他物質擁有過度的生理與心理依賴。統一的臨床觀念則將成癮界定為，最初因樂趣驅使的物質使用（或行為），現在則無法顧及產生的痛苦多於收獲，仍被驅動強迫性繼續重複。
一般而言，成癮性得區分為「物質成癮」及「行為成癮」，物質成癮是指對某種物質（如酒精、毒品等）產生生理或心理上的強烈依賴；行為成癮是指對某種行為（如賭博、上網等）的過度從事。成癮性的病理機制與大腦的「獎勵機制（Rewarding system）」有關，成癮刺激原（如藥物、酒精、性交等）會引起大腦釋放多巴胺等神經遞質，產生愉悅感及正向增強效應，促使個體重複接觸該刺激原。亦即，當行為個體（人或動物）透過多巴胺的獎勵機制學習到某些事物會帶來愉悅感後，往後如觸及相關或類似事物，便會反射性直接重複行為。
《精神疾病診斷與統計手冊》（DSM-5）將成癮定義為一種慢性復發性障礙，其特徵是強迫性使用某種物質或行為，儘管會產生負面後果。成癮判斷標準包括：1. 對使用該物質或從事該行為具有不可控制的強烈衝動或渴望，即使面臨嚴重後果，仍無法停止或減少成癮物或行為的使用或參與；雖然其嘗試控制或減少，仍收效甚微。2. 行為人耗費大量時間獲取、使用成癮物質或行為，因此放棄重要活動，甚至忽視其他重要的責任或義務。3. 行為人持續使用該物質或行為，儘管明知其將導致或惡化身心狀況、社會生活或工作情形。4. 行為人對物質或行為產生耐受性，此意味須增加成癮物或行為的劑量或頻率，以達到相同的效果或滿足感，如使用相同的量感覺更少。5. 對成癮物或行為有否認、隱瞞或合理化的傾向。6. 該人在停止使用該物質或行為時會出現「戒斷症狀」，例如焦慮、抑鬱、易怒、失眠、噁心或疼痛。
WHO於2018年發表第11版《國際疾病分類》（ICD 11）中納入「遊戲成癮」（Gaming disorder），將其與酒精、菸草、咖啡因、毒品、藥物濫用並列為精神疾病；新興菸品之加熱菸，既以菸草為主要原料，其成癮性究竟如何，值得國人高度關注。尤其如前所述，新興菸品具備時尚、有趣，甚至「潮」等流行元素，是否可能誘使民眾因好奇而開始使用、進一步形成成癮行為，也有待主管機關進行相關研究、予以釐清。盼國健署能以高標準進行新興菸品管制，協調我國臨床、學界等專業領域人士共同商議合適之審核與執行辦法，盡快投入「成癮性」在地研究，並鏈結國內長期累積之吸菸、戒菸行為大數據，制定符合台灣現況的專業審查標準。
撰文：社團法人台灣永續健康福祉協會