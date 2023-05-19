未來與郭台銘合作？柯文哲：等他冷靜兩天再說；黃珊珊挺柯自曝接競選總幹事

支持柯文哲參選總統，黃珊珊自曝接任競選總幹事

（中央社）台灣民眾黨主席柯文哲參選2024總統，台北市前副市長黃珊珊18日在臉書表示，台灣需要政黨和解、社會和諧、兩岸和平，而柯文哲從政8年已證明清廉勤政不是口號，她已正式接下柯文哲的競選總幹事。

媒體詢問，黃珊珊接任總幹事是否代表未來不會擔任柯文哲副手。對此，柯辦發言人陳智菡受訪時僅表示，黃珊珊現階段就是競選總幹事。

民眾黨17日提名柯文哲參選2024總統，外界關注競選團隊成員組成。黃珊珊18日在臉書表示，柯文哲是她從政多年少見的非典型政治人物，即使有些人認為柯文哲坦率直白不討喜，但她長年近身觀察朝夕相處，認為柯文哲在政壇是必要的存在，不僅腳踏實地且無私無我。

黃珊珊表示，2024年的總統大選將進入改變台灣的關鍵期，面對極端氣候、能源短缺、分配不均、戰爭風險、經濟革命，每一個台灣人，都將決定自己未來命運，也將決定下一代生活在一個怎樣的台灣。

黃珊珊指出，去（2022）年台北市長選舉，她獲得34萬名台北市民選票的支持，不是基於藍綠，而是基於對未來政治環境的想望，自由選民在去年選舉戰役覺醒，擺脫政黨綑綁。

黃珊珊也透露，她已正式接下柯文哲參選2024總統大選的競選總幹事，因為她相信柯文哲，柯文哲從政8年的歷程，已經證明清廉勤政不是口號。

黃珊珊向支持者喊話，表示若相信她，也可以相信柯文哲，他們會一起聯手打造清廉勤政的政府，健康美好的國家，並在2024年為台灣找一個好總統。

未來與郭台銘合作？柯文哲：等他冷靜兩天再說

國民黨17日徵召新北市長侯友宜參選2024總統，媒體18日詢問民眾黨主席柯文哲，是否曾聯繫未被徵召的鴻海創辦人郭台銘，以及未來是否可能合作。柯文哲說，未被徵召對郭台銘來講一定很震驚，要等郭台銘冷靜一兩天再說。

民眾黨18日舉行青年委員會招募記者會，公布青年團成員及大使，柯文哲應邀出席並於會後受訪。媒體詢問柯文哲，國民黨17日公布徵召人選後，是否曾聯繫郭台銘，以及未來是否可能合作。

柯文哲表示，國民黨17日徵召侯友宜，他有跟郭台銘講，「等你（郭台銘）冷靜一兩天再說吧」；若他是郭台銘的朋友，不會在這時候搞什麼動作，因為對郭台銘而言一定很「shocked（震驚）」。

柯文哲表示，他一開始就跟郭台銘講，不知道比賽規則怎麼敢去參加比賽，因為未來不管誰被徵召都有問題，而結果也跟他預料差不多；從國民黨的徵召過程學到一課，一定要在事先把比賽規則講清楚，要比民調就要講清楚有幾家民調公司及樣本數，「今天最大的問題是公布答案才開始講比賽規則。」

柯文哲表示，他常說生氣時不要做決定，台語俗諺也有句話叫「緊事寬辦」，認為等郭台銘冷靜兩天再講。媒體追問，是否覺得郭台銘被設計。柯文哲說，這留給國人判斷。

柯文哲也表示，台灣從1996年民選總統至今，下一任的總統最難當，不僅有勞保破產、五缺、台海危機等議題，這幾年台灣也沒有務實的基礎建設，整個國家空洞化，競選總統要有相當決心。

媒體詢問，是否認為侯友宜有罩門。柯文哲表示，他當過台北市長，知道市政複雜每天都要盯著看；現在侯友宜跳出來選，第一個馬上會面對辭職和代理問題。

至於侯友宜未來擬啟動拜會，媒體詢問是否接受侯友宜來訪。柯文哲說，自然就好，不需刻意勉強，「只是他拜訪要做什麼我也不知道」，等侯友宜出牌再說。

談及月底將赴金門，柯文哲表示，金門有投票人口，赴金門訪問就像是去不同城市學習，並且爭取支持，金門不僅是跟大陸最接近地方，金門縣長陳福海也是民眾黨員，認為訪問金門跟藍白合無關。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航