烏克蘭部隊在巴赫姆特擊退俄軍攻勢，黑海穀物協議再延長2個月

烏克蘭部隊在巴赫姆特周邊挺進，擊退俄軍攻勢

（中央社）烏克蘭官員表示，烏軍18日在東部城市巴赫姆特（Bakhmut）內部和周邊擊退俄羅斯一整天的攻擊，還在一些地方取得1公里的進展，同時為「某些計劃好的行動」爭取時間。

《路透社》報導，烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Hanna Maliar）在她的社群媒體Telegram頻道指出，俄方在這座城市增加兵力，攻擊北方郊區，還在南部郊區進行激戰；烏軍則在北部挺進500公尺，在南部一些區域挺進1公里。

馬里亞爾表示：「守衛巴赫姆特及其郊區的行動將達成其軍事目的。……截至目前，我們控制了巴赫姆特的西南部。」

她還說，俄國已攻擊巴赫姆特一整天，且「明顯（在巴赫姆特）加強」集結，把多數後備軍帶往那裡，但「我們的守軍擊退所有攻勢」。

基輔連日宣布在巴赫姆特周邊的戰場告捷，這些戰績最終可能有助把帶頭攻擊巴赫姆特的俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）困在城內。

但瓦格納集團首腦普里戈任（Yevgeny Prigozhin）也說，他的部隊挺進多達400公尺。普里戈任認為，守住巴赫姆特很可能是烏克蘭反攻計畫的一環。

莫斯科把巴赫姆特當成奪占烏國東部頓巴斯地區（Donbas）剩餘土地的跳板。

黑海穀物協議到期在即，協商後再延長2個月

烏克蘭黑海穀物協議再延長兩個月，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）稱讚這是「對世界的好消息」。俄羅斯原本可能在一天後因本身穀物和化學肥料出口受到阻礙而退出這項協議。

《路透社》報導，土耳其總統艾爾多安（Tayyip Erdogan）在電視講話中宣布延長期限，後來得到俄羅斯、烏克蘭和聯合國的確認。

由於黑海穀物協議將在18日到期，在過去的幾天裡，來往這條海上人道走廊的船隻趨於停擺。

聯合國秘書長古特瑞斯17日對媒體說：「（協議）延續下去，對世界來說是個好消息。」

聯合國和土耳其在去年7月促成為期120天的黑海穀物協議，以幫助解決因俄羅斯全面入侵烏克蘭而加劇的全球糧食危機，烏克蘭是世界主要糧食出口國之一。莫斯科去年11月同意將黑海穀物協議延長120天，3月又同意再延60天至5月18日。

莫斯科原本似乎不願意再延長黑海穀物協議，除非其農產品出口的一系列要求獲得滿足。

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）說，黑海穀物協議之所以延長，是因為「我們仍然沒有失去希望，我們提出的問題將得到解決。」

古特瑞斯說，懸而未決的問題仍然存在，但俄羅斯、烏克蘭、土耳其以及聯合國代表將繼續討論這些問題。

烏克蘭也對延長期限表示歡迎，但一名資深官員說，絕不能允許俄羅斯破壞這個協議，俄羅斯必須停止使用糧食「作為武器和進行勒索」。

烏克蘭副總理庫布拉科夫（Oleksandr Kubrakov）在臉書發文說：「我們歡迎黑海穀物協議延續下去，但我們強調它必須有效發揮作用。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航