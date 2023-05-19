民團公布同婚4週年民調：僅跨國同婚支持度成長，其他議題微幅下降

彩虹平權大平台於今（19）日舉行「同婚4週年——政策大力推，友善不後退」同婚4週年民調發布記者會，公布針對同性婚姻議題及同志權益的社會態度民調結果。

本次民調受訪者整體輪廓與前兩年相似，女性比男性對性別議題更為友善、學歷越高越友善，且世代差異顯著；有熟識的親友是同志者的受訪者，在所有題目中也仍有較高的正面表態。值得注意的是，今（2023）年唯一有正向成長的議題只有跨國同婚，支持比例來到51.9%，是調查啟動的4年來的最高，其他所有議題都有小幅度倒退，但不表態的人減少，加上反對與不支持的比例提高，讓整體結果往不友善的區間移動。

同時，今年表示有認識同志親友的受訪者，較去年下降2.4%，顯示不友善程度提高，可能讓同志的出櫃意願下降。

對同志的社會接受度普遍下降

彩虹平權大平台政治倡議組研究員朱一宸說明，在社會接受度上，在路上看到男女接吻的接受度，仍高出對同志接吻的接受度許多，尤其對男男接吻的接受度今年更是跌破5成。而針對身邊的人是同志，包括同事、同學、行政首長、民意代表、親戚等，接受度都在62.6%至71.8%之間，較去年約下降約2%。

朱一宸也指出，「是否接受自己的小孩是同志」是一直以來讓台灣人很掙扎的議題，因為社會環境的友善程度，常常是讓父母最抗拒的環節，擔心自己的孩子受歧視、被欺負、或是被國家法律或制度排除，今年此議題的接受度是56.6%，雖然還是有過半數以上支持，但也較去年下降2.6%。而在公投期間備受矚目的性別平等教育的支持度今年為71.2%，不僅是連續3年上升的支持度首次出現下降，反對性平教育的人也在1年間上升4.7%，其中，反對者特別集中於65歲以上受訪者。

雖然立法院已於5月16日三讀通過「同婚專法」修正草案，讓同性配偶得以共同收養無血緣的孩子，此議題的支持度也連續兩年超過6成，但朱一宸也表示，今年的支持度不但較去年的支持度下滑2%，反對意見還成長了5%。

至於同志配偶透過人工生殖或代孕協助生養的部分，朱一宸說明，女女的支持比例連續兩年超過5成，但今年支持者較去年減少1.9%，反對者卻成長5.8%；男男的支持者則是減少3.3%，反對者成長7.2%。

社會接受度與政策變化正相關

朱一宸表示，經過多年追蹤，彩虹平權大平台發現社會態度的變化與法律、政策的正向變化有的連結，今年民調的結果更顯示出，就算同婚通過後整體社會開始展現更友善的態度，但若沒有持續的政策推進，民眾對同志議題還是可能逐漸轉為保守。朱一宸也指出，今年3月在桃園中壢發生的同志伴侶被民眾持刀砍傷事件、及國民黨籍高雄市議員吳利成質詢民政局同婚造成生育率下降事件，更突顯台灣同志社群仍然處於弱勢，如果沒有穩定的倡議及政策配套，同志友善將倒退得比我們想像得快。

國立臺灣大學社會工作系副教授Ciwang Teyra也表示，由於今年受訪者的樣本包含較多高年齡層的民眾，所以世代差異仍舊是值得思考的層面。還有一點值得注意的是，當被問到「相同性別兩人一樣有結婚權利」時，18到19歲受訪者的支持度並未過半，與往常認知的年輕世代對同志議題有較高接納度的印象不符，這需要當局者在性平教育上投注更多努力與資源。

此外，Ciwang Teyra表示，雖然表面上主流社會認定的低學歷與城鄉差距，對同志議題有更高的不支持度，但如何用不同的語言與不同的台灣社會對話，讓性平教育不只停留在校園內，不只是民間團體的努力，國家的資源才更是關鍵。

立法委員林昶佐也表示，如果在政策上不繼續前進，原先需要突破的社會框架就會一直在背後持續發揮影響力。不只是婚姻平權，人權工作與母語教育等社會議題皆是，比如雖然5年前已通過《國家語言發展法》，但目前社會中仍舊有針對語言的歧視性言行。林昶佐也提到，對人工生殖有需求者，不僅有同性伴侶，也包含異性戀伴侶及單身者。這些政策若能持續推進，將產生更大的能量帶領台灣社會前進。

台灣同志家庭權益促進會秘書長黎璿萍也提醒，有些育有子女的台灣與中國籍的伴侶，仍因受限於法律無法跨國成婚。當兩岸異性戀婚姻登記有完整的評估機制，不能因性傾向的差異剝奪同志伴侶的權利。

國際特赦組織台灣分會的秘書長邱伊翎也指出，去年兩公約審查後，國際人權審查委員專家就敦促台灣政府應於同婚通過後，消除制度上對於LGBTI族群的法規歧視。而現行制度的不足，除令中國籍同性伴侶無法適用跨國同婚外，同性伴侶也無法合法使用人工生殖科技，更遑論法制化性別變更機制。

邱伊翎最後說道，國際特赦組織肯認政府於同婚4周年前夕通過允許同性伴侶共同收養的進展，但在2024總統大選前，也還是要呼籲總統候選人們須持續推動性別平權，並藉由制度面的改革，改善社會對LGBTI族群的態度，才能擦亮亞洲第一的招牌。

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核稿編輯：楊士範