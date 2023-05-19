民團公布同婚4週年民調：僅跨國同婚支持度成長，其他議題微幅下降
我們想讓你知道的是
彩虹平權大平台今日公布同婚4週年對同志議題台灣社會支持度的民調結果，今年唯一有正向成長的議題只有跨國同婚，其他議題支持度都小幅度倒退，性別平等教育的支持度更是在連續3年上升後首次出現下降。雖立法院近日已通過「同婚專法」修正草案，讓同性配偶得以共同收養無血緣的孩子，但此議題今年的支持度不但較去年的支持度下滑2%，反對意見還成長了5%。
彩虹平權大平台於今（19）日舉行「同婚4週年——政策大力推，友善不後退」同婚4週年民調發布記者會，公布針對同性婚姻議題及同志權益的社會態度民調結果。
本次民調受訪者整體輪廓與前兩年相似，女性比男性對性別議題更為友善、學歷越高越友善，且世代差異顯著；有熟識的親友是同志者的受訪者，在所有題目中也仍有較高的正面表態。值得注意的是，今（2023）年唯一有正向成長的議題只有跨國同婚，支持比例來到51.9%，是調查啟動的4年來的最高，其他所有議題都有小幅度倒退，但不表態的人減少，加上反對與不支持的比例提高，讓整體結果往不友善的區間移動。
同時，今年表示有認識同志親友的受訪者，較去年下降2.4%，顯示不友善程度提高，可能讓同志的出櫃意願下降。
對同志的社會接受度普遍下降
彩虹平權大平台政治倡議組研究員朱一宸說明，在社會接受度上，在路上看到男女接吻的接受度，仍高出對同志接吻的接受度許多，尤其對男男接吻的接受度今年更是跌破5成。而針對身邊的人是同志，包括同事、同學、行政首長、民意代表、親戚等，接受度都在62.6%至71.8%之間，較去年約下降約2%。
朱一宸也指出，「是否接受自己的小孩是同志」是一直以來讓台灣人很掙扎的議題，因為社會環境的友善程度，常常是讓父母最抗拒的環節，擔心自己的孩子受歧視、被欺負、或是被國家法律或制度排除，今年此議題的接受度是56.6%，雖然還是有過半數以上支持，但也較去年下降2.6%。而在公投期間備受矚目的性別平等教育的支持度今年為71.2%，不僅是連續3年上升的支持度首次出現下降，反對性平教育的人也在1年間上升4.7%，其中，反對者特別集中於65歲以上受訪者。
雖然立法院已於5月16日三讀通過「同婚專法」修正草案，讓同性配偶得以共同收養無血緣的孩子，此議題的支持度也連續兩年超過6成，但朱一宸也表示，今年的支持度不但較去年的支持度下滑2%，反對意見還成長了5%。
至於同志配偶透過人工生殖或代孕協助生養的部分，朱一宸說明，女女的支持比例連續兩年超過5成，但今年支持者較去年減少1.9%，反對者卻成長5.8%；男男的支持者則是減少3.3%，反對者成長7.2%。
社會接受度與政策變化正相關
朱一宸表示，經過多年追蹤，彩虹平權大平台發現社會態度的變化與法律、政策的正向變化有的連結，今年民調的結果更顯示出，就算同婚通過後整體社會開始展現更友善的態度，但若沒有持續的政策推進，民眾對同志議題還是可能逐漸轉為保守。朱一宸也指出，今年3月在桃園中壢發生的同志伴侶被民眾持刀砍傷事件、及國民黨籍高雄市議員吳利成質詢民政局同婚造成生育率下降事件，更突顯台灣同志社群仍然處於弱勢，如果沒有穩定的倡議及政策配套，同志友善將倒退得比我們想像得快。
國立臺灣大學社會工作系副教授Ciwang Teyra也表示，由於今年受訪者的樣本包含較多高年齡層的民眾，所以世代差異仍舊是值得思考的層面。還有一點值得注意的是，當被問到「相同性別兩人一樣有結婚權利」時，18到19歲受訪者的支持度並未過半，與往常認知的年輕世代對同志議題有較高接納度的印象不符，這需要當局者在性平教育上投注更多努力與資源。
此外，Ciwang Teyra表示，雖然表面上主流社會認定的低學歷與城鄉差距，對同志議題有更高的不支持度，但如何用不同的語言與不同的台灣社會對話，讓性平教育不只停留在校園內，不只是民間團體的努力，國家的資源才更是關鍵。
立法委員林昶佐也表示，如果在政策上不繼續前進，原先需要突破的社會框架就會一直在背後持續發揮影響力。不只是婚姻平權，人權工作與母語教育等社會議題皆是，比如雖然5年前已通過《國家語言發展法》，但目前社會中仍舊有針對語言的歧視性言行。林昶佐也提到，對人工生殖有需求者，不僅有同性伴侶，也包含異性戀伴侶及單身者。這些政策若能持續推進，將產生更大的能量帶領台灣社會前進。
台灣同志家庭權益促進會秘書長黎璿萍也提醒，有些育有子女的台灣與中國籍的伴侶，仍因受限於法律無法跨國成婚。當兩岸異性戀婚姻登記有完整的評估機制，不能因性傾向的差異剝奪同志伴侶的權利。
國際特赦組織台灣分會的秘書長邱伊翎也指出，去年兩公約審查後，國際人權審查委員專家就敦促台灣政府應於同婚通過後，消除制度上對於LGBTI族群的法規歧視。而現行制度的不足，除令中國籍同性伴侶無法適用跨國同婚外，同性伴侶也無法合法使用人工生殖科技，更遑論法制化性別變更機制。
邱伊翎最後說道，國際特赦組織肯認政府於同婚4周年前夕通過允許同性伴侶共同收養的進展，但在2024總統大選前，也還是要呼籲總統候選人們須持續推動性別平權，並藉由制度面的改革，改善社會對LGBTI族群的態度，才能擦亮亞洲第一的招牌。
延伸閱讀
- 跨國同婚懶人包：港／台同性伴侶可結婚！一文了解台灣同性婚姻最新進展
- 同婚專法修法：同性配偶得共同收養，養子女不再「被迫單親」
- 東京正式實施「伴侶宣誓制度」，但同志權益在日本仍有一段漫長的路要走
- LGBT在東帝汶處境為何？法律保障性別認同，但性別暴力文化仍根深蒂固
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：楊士範
Tags：
落實菸害防制，新興菸品在地風險審查應著重「成癮性」評估
我們想讓你知道的是
鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗。
新興菸品近來成為全球關注之公共衛生議題，台灣的菸害防制法也於今年修法通過禁止電子煙、嚴管加熱菸。只是，菸防法的配套子法中，對於如何檢測加熱菸成分是否包含尼古丁外之成癮性、或有害物質，付之闕如。鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗，同時連結本土既有的吸菸、戒菸行為研究資料庫，比照食安或醫藥審查，訂定如曝露量、攝入量等符合國人特性之檢驗標準，既可讓業者有所本，也可減少社會爭議。
各方對新興菸品的健康影響、載具管理、風險評估等議題尚有歧見，其中有關「成癮性」的討論，即為重要爭點之一。今（112）年3月22日發布之「指定菸品健康風險評估審查辦法」第3條第1項第6款，要求業者應於申請新興菸品健康風險評估審查時，檢附「成癮性物質之研究資料」。本會認為，新興菸品在年輕族群間蔚為風潮，對「成癮性」展開全面性的研究，應為當務之急。
所謂「成癮性」，是指一種重複性的強迫行為，即使行為人明知這些行為可能會造成不良後果，仍然被持續重複。成癮性可能源於中樞神經系統功能失調所導致，長期重複這些行為則可能反向造成神經功能受損。依據美國心理學會（APA）對成癮（Addiction）所做之定義，是將其視為一種需要被治療的疾病，指一個人因為對於酒精、藥物或其他物質擁有過度的生理與心理依賴。統一的臨床觀念則將成癮界定為，最初因樂趣驅使的物質使用（或行為），現在則無法顧及產生的痛苦多於收獲，仍被驅動強迫性繼續重複。
一般而言，成癮性得區分為「物質成癮」及「行為成癮」，物質成癮是指對某種物質（如酒精、毒品等）產生生理或心理上的強烈依賴；行為成癮是指對某種行為（如賭博、上網等）的過度從事。成癮性的病理機制與大腦的「獎勵機制（Rewarding system）」有關，成癮刺激原（如藥物、酒精、性交等）會引起大腦釋放多巴胺等神經遞質，產生愉悅感及正向增強效應，促使個體重複接觸該刺激原。亦即，當行為個體（人或動物）透過多巴胺的獎勵機制學習到某些事物會帶來愉悅感後，往後如觸及相關或類似事物，便會反射性直接重複行為。
《精神疾病診斷與統計手冊》（DSM-5）將成癮定義為一種慢性復發性障礙，其特徵是強迫性使用某種物質或行為，儘管會產生負面後果。成癮判斷標準包括：1. 對使用該物質或從事該行為具有不可控制的強烈衝動或渴望，即使面臨嚴重後果，仍無法停止或減少成癮物或行為的使用或參與；雖然其嘗試控制或減少，仍收效甚微。2. 行為人耗費大量時間獲取、使用成癮物質或行為，因此放棄重要活動，甚至忽視其他重要的責任或義務。3. 行為人持續使用該物質或行為，儘管明知其將導致或惡化身心狀況、社會生活或工作情形。4. 行為人對物質或行為產生耐受性，此意味須增加成癮物或行為的劑量或頻率，以達到相同的效果或滿足感，如使用相同的量感覺更少。5. 對成癮物或行為有否認、隱瞞或合理化的傾向。6. 該人在停止使用該物質或行為時會出現「戒斷症狀」，例如焦慮、抑鬱、易怒、失眠、噁心或疼痛。
WHO於2018年發表第11版《國際疾病分類》（ICD 11）中納入「遊戲成癮」（Gaming disorder），將其與酒精、菸草、咖啡因、毒品、藥物濫用並列為精神疾病；新興菸品之加熱菸，既以菸草為主要原料，其成癮性究竟如何，值得國人高度關注。尤其如前所述，新興菸品具備時尚、有趣，甚至「潮」等流行元素，是否可能誘使民眾因好奇而開始使用、進一步形成成癮行為，也有待主管機關進行相關研究、予以釐清。盼國健署能以高標準進行新興菸品管制，協調我國臨床、學界等專業領域人士共同商議合適之審核與執行辦法，盡快投入「成癮性」在地研究，並鏈結國內長期累積之吸菸、戒菸行為大數據，制定符合台灣現況的專業審查標準。
撰文：社團法人台灣永續健康福祉協會