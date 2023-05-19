台美將簽署斷交以來最完整貿易協定：「21世紀貿易倡議」涵蓋哪些議題？哪些對象受益？

行政院經貿談判辦公室（經貿辦）今（19）日宣布，台美雙方已經完成了關於「台美21世紀貿易倡議」初步談判，雙方將在未來數週內簽署首批協定，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）則表示，美台啟動貿易倡議後不到一年就達成協定，此成果是強化美台經濟關係的重要一步。

官員指出，協定將由我駐美代表蕭美琴、AIT（美國在台協會）在華府簽署，最遲在下月貿易談判滿一週年前就會完成，這將是台美斷交後，雙方簽署最正式的協定。

經貿辦今日發布新聞稿，表示經過數十次視訊會議以及2次實體會議，台美已就21世紀貿易倡議中12項議題中關於貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐及中小企業等5項議題完成談判，並完成中、英文法律約本，雙方有共識要在未來數週內簽署首批協定（first agreement），雙方共同認為，這將是台美雙邊經貿關係「深具歷史意義的一刻」。

經貿辦說，初步協定後續還有至少7項議題須完成，談判完成後，將會擴充協定內容，為未來台美洽簽自由貿易協定奠定更穩健的基礎。

經貿辦指出，此協定不僅是台美自1979年（斷交）以來所簽署結構最為完整的貿易協定，更代表台灣經貿制度符合國際高標準的重要里程碑。

美國貿易代表處（USTR）也發布聲明，表示在美國在台協會（AIT）和台北駐美國經濟文化代表處 （TECRO）的主持下，美台雙方已經完成了關於美台21世紀貿易倡議的首份協定。

美國貿易代表戴琪表示，這項成果是強化美台經濟關係的重要一步，展現雙方能夠合作，代表各自人民推動共同貿易優先事項。戴琪說，期待持續這些協商，敲定能處理21世紀迫切經濟挑戰的強健、高標準貿易協定。

什麼是台美21世紀貿易倡議？

台美自去年6月1日啟動21世紀貿易倡議，倡議議題共12項，包含貿易便捷化、法規制定、農業、反貪腐、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業、非市場經濟及服務業國內規章。

台美21世紀貿易倡議不是正式的FTA，不涉及關稅、市場開放等議題，但能加強美國和台灣之間的經貿關係，涉外人士也曾指出，台美簽署FTA的可行性在學界至少已談了20年，過去皆未能有任何進展，台美21世紀貿易倡議簽署的協定類似沒有「雙邊貿易協定」（BTA），簽署後若未來美國立場改變，也有機會將關稅議題加進來，就會變成FTA。

經貿辦也指出，此是利用堆積木（building block）方式完成台美自由貿易協定（FTA）的重要一步。

《自由時報》引述知情官員意見，官員強調台美簽署協定，對台灣國際與經貿關係擴展有重要的意涵，也會受到世界各國關注，並藉此證明台灣願意遵守經貿高標準，有助台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）。

官員也透露，協定將由我駐美代表蕭美琴、AIT（美國在台協會）在華府簽署，最遲在下月貿易談判滿一週年前就會完成。

台美完成第一階段談判，總統府發言人林聿禪今日表示，台美雙方於今天稍早共同宣布「台美21世紀貿易倡議」首批協定內容，蔡總統對台美經貿關係的再深化表示肯定與期待，並希望透過後續談判，為台美經貿發展創造更多利基，也讓台灣的經濟與產業爭取更多的機會。

行政院發言人林子倫今日轉述行政院長陳建仁表示高度肯定，稱首批協定的簽署不僅能立即帶給企業通關成本降低等好處，最重要的是，這份協定能代表台灣有意願、也有能力向高標準的貿易秩序看齊，彰顯出台灣經貿受到國際重視與肯定。相關成績將有利我國與其他國家洽簽高標準的貿易協定，強化我國與國際接軌，並能奠定未來台美洽簽簽署自由貿易協定的重要基礎。

至於台美21世紀貿易倡議即將簽署協定的5項議題重點為何，經貿辦說明如下：

貿易便捷化

協定將要求未來透過電子化方式加速通關，貨物抵港前即透過單一窗口系統處理通關資料及進行風險評估，符合放行要件的貨物於抵港後立即放行；另外也將加速農產品及其他易腐品的通關。

受益對象包括貨運業者、快遞業者、航商（空運、海運）、報關行、貨主、出口業者，特別是農產品通關。

良好法制作業

台美合作減少不必要的法規差異，以促進國際貿易與投資及經濟成長，行政機關研擬法規時應將國際規範內容納入考量，也應考量對中小企業的衝擊，並在適當時接受電子簽章及電子文件。

受益對象包括受到高度監理行業（如通訊、醫藥）業者、民間社團、對公益事務有興趣之民間人士、意見領袖。

服務業國內規章

此議題可協助業者拓展美國市場，因台灣對於外國服務業提供者申請來台灣服務的許可證照時，相關審核本就採取客觀、公正、透明原則處理，此項談判完成後，未來台灣中小企業赴美申請提供服務證照許可時，美方也將依照相同原則處理台灣業者的申請案。

受益對象包括擬赴美國發展的中小型服務業者。

反貪腐

規範台美共同打擊、預防影響國際貿易及投資賄賂與貪腐行為。受益對象擴及外銷業者、在國外從事工程及建設業者，以及與政府部門有商業往來的民間企業。

中小企業

中小企業占台灣全體企業達98%以上，是台灣經濟成長的重要骨幹，台美將促進彼此對中小企業育成中心、出口協助中心等機構的合作，加強對於中小企業融資、教育訓練計劃、貿易便捷等方面資訊交換與分享，也建議台美可定期召開中小企業對話，邀請官方代表、私部門、產學代表、中小企業等廣泛參與，討論台美中小企業貿易之機會與挑戰，確保中小企業者的意見被聽取。

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核稿編輯：楊士範