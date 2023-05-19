台美將簽署斷交以來最完整貿易協定：「21世紀貿易倡議」涵蓋哪些議題？哪些對象受益？
我們想讓你知道的是
此協定不僅是台美自1979年斷交以來所簽署結構最為完整的貿易協定，也有助台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）。這份協議涵蓋了12項議題，預料支撐台灣經濟最重要骨幹的中小企業將受益。
行政院經貿談判辦公室（經貿辦）今（19）日宣布，台美雙方已經完成了關於「台美21世紀貿易倡議」初步談判，雙方將在未來數週內簽署首批協定，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）則表示，美台啟動貿易倡議後不到一年就達成協定，此成果是強化美台經濟關係的重要一步。
官員指出，協定將由我駐美代表蕭美琴、AIT（美國在台協會）在華府簽署，最遲在下月貿易談判滿一週年前就會完成，這將是台美斷交後，雙方簽署最正式的協定。
經貿辦今日發布新聞稿，表示經過數十次視訊會議以及2次實體會議，台美已就21世紀貿易倡議中12項議題中關於貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐及中小企業等5項議題完成談判，並完成中、英文法律約本，雙方有共識要在未來數週內簽署首批協定（first agreement），雙方共同認為，這將是台美雙邊經貿關係「深具歷史意義的一刻」。
經貿辦說，初步協定後續還有至少7項議題須完成，談判完成後，將會擴充協定內容，為未來台美洽簽自由貿易協定奠定更穩健的基礎。
經貿辦指出，此協定不僅是台美自1979年（斷交）以來所簽署結構最為完整的貿易協定，更代表台灣經貿制度符合國際高標準的重要里程碑。
美國貿易代表處（USTR）也發布聲明，表示在美國在台協會（AIT）和台北駐美國經濟文化代表處 （TECRO）的主持下，美台雙方已經完成了關於美台21世紀貿易倡議的首份協定。
美國貿易代表戴琪表示，這項成果是強化美台經濟關係的重要一步，展現雙方能夠合作，代表各自人民推動共同貿易優先事項。戴琪說，期待持續這些協商，敲定能處理21世紀迫切經濟挑戰的強健、高標準貿易協定。
什麼是台美21世紀貿易倡議？
台美自去年6月1日啟動21世紀貿易倡議，倡議議題共12項，包含貿易便捷化、法規制定、農業、反貪腐、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業、非市場經濟及服務業國內規章。
台美21世紀貿易倡議不是正式的FTA，不涉及關稅、市場開放等議題，但能加強美國和台灣之間的經貿關係，涉外人士也曾指出，台美簽署FTA的可行性在學界至少已談了20年，過去皆未能有任何進展，台美21世紀貿易倡議簽署的協定類似沒有「雙邊貿易協定」（BTA），簽署後若未來美國立場改變，也有機會將關稅議題加進來，就會變成FTA。
經貿辦也指出，此是利用堆積木（building block）方式完成台美自由貿易協定（FTA）的重要一步。
《自由時報》引述知情官員意見，官員強調台美簽署協定，對台灣國際與經貿關係擴展有重要的意涵，也會受到世界各國關注，並藉此證明台灣願意遵守經貿高標準，有助台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）。
官員也透露，協定將由我駐美代表蕭美琴、AIT（美國在台協會）在華府簽署，最遲在下月貿易談判滿一週年前就會完成。
台美完成第一階段談判，總統府發言人林聿禪今日表示，台美雙方於今天稍早共同宣布「台美21世紀貿易倡議」首批協定內容，蔡總統對台美經貿關係的再深化表示肯定與期待，並希望透過後續談判，為台美經貿發展創造更多利基，也讓台灣的經濟與產業爭取更多的機會。
行政院發言人林子倫今日轉述行政院長陳建仁表示高度肯定，稱首批協定的簽署不僅能立即帶給企業通關成本降低等好處，最重要的是，這份協定能代表台灣有意願、也有能力向高標準的貿易秩序看齊，彰顯出台灣經貿受到國際重視與肯定。相關成績將有利我國與其他國家洽簽高標準的貿易協定，強化我國與國際接軌，並能奠定未來台美洽簽簽署自由貿易協定的重要基礎。
至於台美21世紀貿易倡議即將簽署協定的5項議題重點為何，經貿辦說明如下：
貿易便捷化
協定將要求未來透過電子化方式加速通關，貨物抵港前即透過單一窗口系統處理通關資料及進行風險評估，符合放行要件的貨物於抵港後立即放行；另外也將加速農產品及其他易腐品的通關。
受益對象包括貨運業者、快遞業者、航商（空運、海運）、報關行、貨主、出口業者，特別是農產品通關。
良好法制作業
台美合作減少不必要的法規差異，以促進國際貿易與投資及經濟成長，行政機關研擬法規時應將國際規範內容納入考量，也應考量對中小企業的衝擊，並在適當時接受電子簽章及電子文件。
受益對象包括受到高度監理行業（如通訊、醫藥）業者、民間社團、對公益事務有興趣之民間人士、意見領袖。
服務業國內規章
此議題可協助業者拓展美國市場，因台灣對於外國服務業提供者申請來台灣服務的許可證照時，相關審核本就採取客觀、公正、透明原則處理，此項談判完成後，未來台灣中小企業赴美申請提供服務證照許可時，美方也將依照相同原則處理台灣業者的申請案。
受益對象包括擬赴美國發展的中小型服務業者。
反貪腐
規範台美共同打擊、預防影響國際貿易及投資賄賂與貪腐行為。受益對象擴及外銷業者、在國外從事工程及建設業者，以及與政府部門有商業往來的民間企業。
中小企業
中小企業占台灣全體企業達98%以上，是台灣經濟成長的重要骨幹，台美將促進彼此對中小企業育成中心、出口協助中心等機構的合作，加強對於中小企業融資、教育訓練計劃、貿易便捷等方面資訊交換與分享，也建議台美可定期召開中小企業對話，邀請官方代表、私部門、產學代表、中小企業等廣泛參與，討論台美中小企業貿易之機會與挑戰，確保中小企業者的意見被聽取。
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核稿編輯：楊士範
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陽光也可以做公益：一場環境、社會、資產三方共贏的永續投資！
我們想讓你知道的是
太陽人全民電廠深耕能源產業十個年頭，創辦人陳威丞藉由首創的「綠能共享經濟」模式，至今已在臺灣、日本兩地建置超過500座太陽能電廠，與數千位電廠老闆攜手展開一場經濟、環境、社會公益三方共贏的永續投資。
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綠能共享經濟成熟，日常永續行動可以更豐富
若從鉅觀角度思考，能源議題看似與日常相距甚遠，實則不然。當我們回到生活視野──每當社會因能源問題發生災害、通膨等重大動盪時，受影響最深刻的總是平凡生活的人們，甚至是最脆弱的弱勢族群。那麼，身為從石化能源過渡至綠色能源的關鍵一代，除了落實節能生活，我們還能再多做些什麼，創造更永續、多元關懷的社會？
對忙於工作的上班族而言，「投資」就是個既能滿足理財規劃、又兼顧環境永續的參與管道。 除了基金、股票的傳統投資市場，參與近年逐漸成熟、參與門檻低且報酬回收穩定的「綠能共享經濟」其實也是不錯的方法。
全民電廠：經濟、環境、社會公益，三方共贏的永續投資
什麼是「綠能共享經濟」？簡單來說，就是「共享電廠，共創綠能」， 參與者出資認領電廠或太陽能板，太陽人全民電廠（下稱太陽人）提供一條龍的物業管理服務，包辦如廠房建置、機關文件申請、設備維運等電廠大小事。如此一來，就算是毫無太陽能專業知識的上班族，也能藉日常財務管理的方式投入環境永續的行動，參與臺灣的綠能發展，在環境永續及能源轉型過程發揮微薄卻重要的影響。
這項被太陽人稱為「全民電廠」的共享模式，不只運作方式單純且具可循環性，還能在穩定的經濟回饋之外，創造額外的永續效益。民眾只要依循以下三步驟就可以成為全民電廠的老闆： 1.登錄太陽人官網並加入會員； 2.選擇欲認購的電廠（或太陽能板），完成相關設定並付款； 3.完成後，你就能成為電廠老闆，開始定期領取販賣電力的所得。投資期間，投資人能獲得台電保證20年的購電契約，穩定獲得約6~8%的年化投報率（需視電廠位置與當地平均日照時長而定）。
除了長期穩定的資產配置，太陽人也沒有忘記能源與生活的緊密關係。2020年，太陽人將全民電廠穩定收益的特性轉化為支持社會公益永續發展的力量，與數十間社福機構合作，正式啟動「日光循環公益專案」。當每一片屬於日光循環公益專案的太陽能板被認購時，太陽人就會捐獻500元給合作的公益團體，並每月依據投資人設定的「提撥捐獻額度」，再提撥捐獻額度的一半資助公益團體；而另一半則為下一座公益電廠的興建基金，藉此創造公益生生不息的回饋循環。換句話說，投資人獲得被動收益的同時，也就在用日光一點一滴的灌注著弱勢族群，並累積下一個公益機會的誕生，促成整體公眾利益的正向循環，為社會善盡一份心力。
獲得B型企業認證的太陽人全民電廠，一起讓商業成為社會永續的最大公益
太陽人全民電廠自2013年成立以來，已經深耕能源產業十個年頭，日光循環公益專案也邁入第三年，無論是電廠據點規模、綠能效益，或是為社會帶來的公共利益都在不斷擴大。多年間太陽人已在臺灣、日本建置超過500座太陽能電廠，並預估在未來20年間持續產出2.3億度的再生能源，創造將近15億的電力收益為地球減少約1.26億公斤的碳排放，相當於1,761座大安森林公園的碳排放吸收量。
除了永續的企業責任，太陽人也相當關注社會中的弱勢族群，於是也致力推動公益專案，成為勵馨基金會、唐氏症關愛者協會、ARTT台灣動物緊急救援小組、社團法人銀色大門老人福利協會、台灣環境資訊協會、黑潮海洋文教基金會、野灣野生動物保護協會....等數十所不同領域的社福機構的支持者，長期穩定捐助金流，支持臺灣社福活動，將綠色能源化為實質力量，回饋社會中最脆弱的族群。
一路走來，太陽人不只實踐了企業社會責任（CSR）及永續ESG的義務，更秉持著「日本職人技術，台灣在地深耕」的信念，於北中南東各處擴建電廠，為各鄉鎮創造許多長期穩定的工作機會。種種環境、能源、經濟、社福多元共好的行動，也讓太陽人全民電廠於2021年通過B型實驗室（B Lab®）認證，成為「運用商業發揮社會及環境的正面影響力」的B型企業。
能源不只是能源：太陽人全民電廠的永續影響力
「打破再生能源與社會大眾遙不可及的想像」是創辦人陳威丞創立太陽人全民電廠的初衷。一路走來，他運用個人專業與能力，帶領企業用「太陽能」向外擴展，響應ESG永續企業經營及聯合國永續發展目標（SDGs），利用能源創造經濟、社會福利、環境永續的多贏局面。在太陽人全民電廠的努力之下，「能源與日常生活緊密相關」並不只是形而上的概念，而是落實在社會每一處，真真切切的企業永續影響力。