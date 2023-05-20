【日劇】《我們之間沒有的》：不是沒有愛，無性夫妻為何不再做愛？

文：曾寶瑩博士（性治療師）

（以下含有部分劇透）

終於有空看了四月初在日本出差看到的日劇：《我們之間沒有的》。

台灣有些版本直接把戲名翻譯成《我們之間沒有做》，一看片名就知道，這是一部在講演無性夫妻故事的戲。

看完第一集，感想很多、感觸很深。

主角的對白、表情、肢體語言、情節，甚至是男女主角的妝髮，都讓我一秒想起我陪伴過的無性夫妻們（有些還是正在陪伴的）。真的實在是太像了啊！

一邊驚呼這部戲的田野也做得實太好了吧，一邊上網查，才知道，原來這部戲是改編自日本暢銷840萬冊的漫畫。作者在漫畫中，細膩的描述了無性婚姻中，女性的孤單和失落，在日本網路上引發很大的討論和關注，後來才被改編成電視劇。

故事主要是在描述結婚五年的女主角智美，如何去面對老公小陽不再和她做愛的問題。

智美和小陽，戀愛、結婚，性生活都很甜蜜，兩人感情也沒有什麼不滿、衝突，平時婚姻生活相處也很融洽，但，不知道為什麼，小陽卻不再找智美做愛，智美主動求歡時，也都會用各種藉口逃避。

在第一集裡，智美非常困惑。

她不知道為什麼先生不再對她有性慾？不知道到底哪裡出了問題？整天想著這件事，甚至連上班都無法集中精神，一直想著，是自己不夠性感？還是先生怎麼了？到底為什麼就是不想和她做愛，甚至會在她睡著後，半夜躲到客廳看A片？

真的這麼難嗎？老公的心到底發生了什麼變化？

怎麼會從渴望她的男人，變成眼前這個小心翼翼躲著她的男人？

不論她怎麼努力，得到的，都是老公的閃躲和逃避。

先生的連番拒絕，也讓她覺得越來越孤單、越來越寂寞。她真的很想知道，該怎麼做才能拆掉和先生之間那座隱形的城牆。

在這個故事裡，老公小陽既不是壞人、也不是渣男， 更不是因為不愛了才不和老婆做愛。

他其實也是很愛智美的。

他知道，智美很想和他做愛，他也試著要改善他們之間的性生活。

所以他主動提出約會日，和老婆相約在可以提早下班的那一天，一起去吃美食，再回家做愛。 但相約的日子一到，他卻又逃避了，藉口工作忙走不開。

也試著在和老婆一起看電視的時候，直接撲倒老婆，他應該想試試看，能不能就這樣「直接做」就一路做完了。但後來老婆說因為月經來了不能做，小陽卻立刻顯露出鬆了一口氣的神情，馬上轉手拿起電動，又逃了。沒有抱抱太太、也沒有賴在太太身邊，他的衝動是強迫的、勉強的。

圖片來源：《我們之間沒有的》

看到這裡，我心裡一直在想，小陽這個男人，到底在逃避什麼？

讓他不做愛的原因究竟是什麼？ 是膩了？ 累了？他自己知道不想和太太做愛的原因嗎？還是他也像我的個案一樣，不知道自己到底怎麼了，所以才會一直逃避？

他對太太說自己陽痿，是他的真心告白？還是又一個逃脫的藉口？如果他真的對太太陽痿，那引發的因素又是什麼？

陽痿其實是很複雜的，看A片自慰沒問題對著伴侶才陽痿的男人，有可能是因為「和伴侶一起怕表現不好很緊張」引發操作焦慮才陽痿。

也有可能是因為「習慣了被動接收某種特定的新鮮性刺激」，因此覺得和太太做愛很累很無聊沒感覺所以硬不起來。

或者也可能是心裡曾被太太傷過，比方說被太太無意中批評了（比方太太和朋友聊天隨口說了沒有事業心的男人不要嫁、有本事的男人就是要有能力養老婆），但又不想再提起免得自己心裡難過，但卻在心裡默默拉開了和老婆的距離，自己也不那麼清楚的，怕自己愛太深會太傷心，下意識默默地保護起自己，因此在脫光衣服、被摸到陰莖，在這些必須卸下防備的赤裸時刻，就會因為想逃而無法勃起。

畢竟，引發男人陽痿的身心因素實在太多了，而且很多時候，是男人自己也並不清楚。

我甚至在想，小陽打個不停的電動，會不會也有可能引發，或是加重了小陽心因性陽痿？

我當然不是說打電動就會陽痿，而是小陽打個不停的電動，是不是也是他逃避問題和壓力的方法？

在電動的世界裡，小陽可以忘記煩惱，但煩惱可不會就此消失，當小陽再次面對煩惱，就會更不耐煩、更想躲回電動的世界，讓煩惱本身越來越嚴重，也會讓煩惱的感覺變得更加強烈。

比方說，他有可能剛開始覺得和太太做愛有點累、有點無聊，不如打電動快樂，休息就打電動，就更不會和太太親熱，下次要親熱就又覺得更累更無聊，惡性循環幾回合，真的要做愛就會發現自己沒性趣、很難專心、無法投入。

到底，小陽為什麼不想跟太太做愛？他到底在逃避什麼？寫到這裡，我發現我好像比小陽的太太「智美」更想知道，小陽不做愛的原因了。職業病嚴重啊。

因為我知道無性夫妻最大的痛苦往往不是不做愛，而是搞不清楚，到底為何相愛卻不做愛？

幸好，聽說第三集會解密！ 我要好好看下去。

對了，不要告訴我答案喔。我知道漫畫都畫完了，去查就可以看到了。雖然我很想知道答案，但我更想好好去感受劇中人物的心情轉折和心路歷程。

因為改變不只需要知道原因，更要能理解當事人的心境和感受。

最後，我想分享女主角對於無性婚姻的定義。她說：

當開始想念和伴侶的性愛，這就是無性夫妻了。

說得好好喔~是不是比專家定義的「一年以上沒有做愛」、「兩年少於十次」更有感呢？

本文經曾寶瑩博士授權轉載，原文刊載於此

原標：我們之間沒有做......陽痿是病?是藉口?

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航