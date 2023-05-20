【日劇】《我們之間沒有的》：不是沒有愛，無性夫妻為何不再做愛？
我們想讓你知道的是
讓他不做愛的原因究竟是什麼？ 是膩了？ 累了？他自己知道不想和太太做愛的原因嗎？還是他也像我的個案一樣，不知道自己到底怎麼了，所以才會一直逃避？他對太太說自己陽痿，是他的真心告白？還是又一個逃脫的藉口？如果他真的對太太陽痿，那引發的因素又是什麼？
（以下含有部分劇透）
終於有空看了四月初在日本出差看到的日劇：《我們之間沒有的》。
台灣有些版本直接把戲名翻譯成《我們之間沒有做》，一看片名就知道，這是一部在講演無性夫妻故事的戲。
看完第一集，感想很多、感觸很深。
主角的對白、表情、肢體語言、情節，甚至是男女主角的妝髮，都讓我一秒想起我陪伴過的無性夫妻們（有些還是正在陪伴的）。真的實在是太像了啊！
一邊驚呼這部戲的田野也做得實太好了吧，一邊上網查，才知道，原來這部戲是改編自日本暢銷840萬冊的漫畫。作者在漫畫中，細膩的描述了無性婚姻中，女性的孤單和失落，在日本網路上引發很大的討論和關注，後來才被改編成電視劇。
故事主要是在描述結婚五年的女主角智美，如何去面對老公小陽不再和她做愛的問題。
智美和小陽，戀愛、結婚，性生活都很甜蜜，兩人感情也沒有什麼不滿、衝突，平時婚姻生活相處也很融洽，但，不知道為什麼，小陽卻不再找智美做愛，智美主動求歡時，也都會用各種藉口逃避。
在第一集裡，智美非常困惑。
她不知道為什麼先生不再對她有性慾？不知道到底哪裡出了問題？整天想著這件事，甚至連上班都無法集中精神，一直想著，是自己不夠性感？還是先生怎麼了？到底為什麼就是不想和她做愛，甚至會在她睡著後，半夜躲到客廳看A片？
真的這麼難嗎？老公的心到底發生了什麼變化？
怎麼會從渴望她的男人，變成眼前這個小心翼翼躲著她的男人？
不論她怎麼努力，得到的，都是老公的閃躲和逃避。
先生的連番拒絕，也讓她覺得越來越孤單、越來越寂寞。她真的很想知道，該怎麼做才能拆掉和先生之間那座隱形的城牆。
在這個故事裡，老公小陽既不是壞人、也不是渣男， 更不是因為不愛了才不和老婆做愛。
他其實也是很愛智美的。
他知道，智美很想和他做愛，他也試著要改善他們之間的性生活。
所以他主動提出約會日，和老婆相約在可以提早下班的那一天，一起去吃美食，再回家做愛。 但相約的日子一到，他卻又逃避了，藉口工作忙走不開。
也試著在和老婆一起看電視的時候，直接撲倒老婆，他應該想試試看，能不能就這樣「直接做」就一路做完了。但後來老婆說因為月經來了不能做，小陽卻立刻顯露出鬆了一口氣的神情，馬上轉手拿起電動，又逃了。沒有抱抱太太、也沒有賴在太太身邊，他的衝動是強迫的、勉強的。
看到這裡，我心裡一直在想，小陽這個男人，到底在逃避什麼？
讓他不做愛的原因究竟是什麼？ 是膩了？ 累了？他自己知道不想和太太做愛的原因嗎？還是他也像我的個案一樣，不知道自己到底怎麼了，所以才會一直逃避？
他對太太說自己陽痿，是他的真心告白？還是又一個逃脫的藉口？如果他真的對太太陽痿，那引發的因素又是什麼？
陽痿其實是很複雜的，看A片自慰沒問題對著伴侶才陽痿的男人，有可能是因為「和伴侶一起怕表現不好很緊張」引發操作焦慮才陽痿。
也有可能是因為「習慣了被動接收某種特定的新鮮性刺激」，因此覺得和太太做愛很累很無聊沒感覺所以硬不起來。
或者也可能是心裡曾被太太傷過，比方說被太太無意中批評了（比方太太和朋友聊天隨口說了沒有事業心的男人不要嫁、有本事的男人就是要有能力養老婆），但又不想再提起免得自己心裡難過，但卻在心裡默默拉開了和老婆的距離，自己也不那麼清楚的，怕自己愛太深會太傷心，下意識默默地保護起自己，因此在脫光衣服、被摸到陰莖，在這些必須卸下防備的赤裸時刻，就會因為想逃而無法勃起。
畢竟，引發男人陽痿的身心因素實在太多了，而且很多時候，是男人自己也並不清楚。
我甚至在想，小陽打個不停的電動，會不會也有可能引發，或是加重了小陽心因性陽痿？
我當然不是說打電動就會陽痿，而是小陽打個不停的電動，是不是也是他逃避問題和壓力的方法？
在電動的世界裡，小陽可以忘記煩惱，但煩惱可不會就此消失，當小陽再次面對煩惱，就會更不耐煩、更想躲回電動的世界，讓煩惱本身越來越嚴重，也會讓煩惱的感覺變得更加強烈。
比方說，他有可能剛開始覺得和太太做愛有點累、有點無聊，不如打電動快樂，休息就打電動，就更不會和太太親熱，下次要親熱就又覺得更累更無聊，惡性循環幾回合，真的要做愛就會發現自己沒性趣、很難專心、無法投入。
到底，小陽為什麼不想跟太太做愛？他到底在逃避什麼？寫到這裡，我發現我好像比小陽的太太「智美」更想知道，小陽不做愛的原因了。職業病嚴重啊。
因為我知道無性夫妻最大的痛苦往往不是不做愛，而是搞不清楚，到底為何相愛卻不做愛？
幸好，聽說第三集會解密！ 我要好好看下去。
對了，不要告訴我答案喔。我知道漫畫都畫完了，去查就可以看到了。雖然我很想知道答案，但我更想好好去感受劇中人物的心情轉折和心路歷程。
因為改變不只需要知道原因，更要能理解當事人的心境和感受。
最後，我想分享女主角對於無性婚姻的定義。她說：
當開始想念和伴侶的性愛，這就是無性夫妻了。
說得好好喔~是不是比專家定義的「一年以上沒有做愛」、「兩年少於十次」更有感呢？
本文經曾寶瑩博士授權轉載，原文刊載於此
原標：我們之間沒有做......陽痿是病?是藉口?
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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樂活南投農場，來場週休輕旅行──信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉篇
我們想讓你知道的是
南投縣觀光資源豐富，農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，尤其不少觀光休閒農場的特色讓人「意遊未盡」。以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等地區之休閒農場，若有興趣不妨就動身出發吧！
疫情解封後，國人出國旅遊人數創新高，居多人抱怨台灣旅遊成本太高，但其實在台灣的觀光首都──南投，有許多「巧而廉」的南投農場秘境等待大家去挖掘探索！不同於國人常去的日、韓、泰國，動輒需要4～6天的旅遊日期，位於台中中樞地區的南投縣，只需週休一日或二日，不用請假，就能安排一場輕鬆愜意輕旅行。
南投縣觀光資源豐富，各鄉鎮的觀光休閒農場尤其讓人「意遊未盡」。南投農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，有許多不同觀光性質的農場皆有其特色，以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等南投地區農場、休閒農業區，供遊客參考。
信義鄉
南投休閒農業區 - 自強愛國休閒農業區
「自強愛國休閒農業區」位於南投縣信義鄉西北方，鄰近東埔溫泉區、八通關古道、玉山國家公園，周邊旅遊資源豐富，幅員遼闊。農業區面積達2,000餘公頃，涵蓋區域包括烏松崙森林休閒區、崁腳寮葡萄休閒區、風櫃斗梅園區、牛稠坑景觀生態區及坪瀨溪流生態區。區域內有坪瀨溪、刺蔥林溪與陳有蘭溪等溪流，水資源豐富孕育豐富的農產品和生態資源，最著名的農產品即為青梅和青梅加工品，果粒碩大且多汁；而崁腳寮生產的葡萄的品質也深受消費者肯定，另外，風櫃斗的梅花遠近馳名，每到梅花季，即可見到滿山滿谷的梅花和人群。無論賞花、採果、踏青、生態探索……等多元遊程，都吸引許多遊客多次造訪！
地址：南投縣信義鄉綠美巷20號
【鄰近景點】
東埔溫泉區
八通關古道
玉山國家公園
【農業與伴手禮】
青梅、梅子果釀、葡萄、時蔬、柿子
【交通方式】
國道3號下名間交流道，左轉台3線往名間方向，再接 台16線往集集、水里方向，於水里接台21線往信義 至88.6公里處信義分局前右轉，循投59線前行即可 達愛國村、自強村。
竹山鎮
南投農場 - 天野青草葯園休閒農場
「天野青草葯園休閒農場」位於竹山鎮，近紫南宮。成立於民國96年，擁有廣闊的青草藥園，種植約200科別、1200個藥草品種，農場內設有藥草老師，教導遊客藥草相關知識。農場內附設「天野養生餐廳」，主要接待團客。餐廳主打「藥膳養生料理」，健康養生無負擔。園區內門市部，主要販售各類青草藥乾品、加工製品與其他農作物；農場參觀不收門票，創辦人沈金順表示，成立農場目的，是為了要推廣藥用植物的正確觀念；另一方面，常有新聞傳出民眾誤食、誤用某些植物導致中毒的案例，以至於讓青草藥背負許多誤解，他也期待透過藥園的宣導推廣，能讓社會大眾了解青草藥的益處，進而能正確地善用青草藥。
地址：南投縣竹山鎮延正里1鄰集山路二段591-8號
【鄰近景點】
紫南宮
竹山文化園區
車籠埔斷層園區
竹山菸葉館
【農業與伴手禮】
白花蝶豆、月桃、金錢草
【交通方式】
走國道三號，下竹山交流道後再往台三線竹山方向走一公里迴轉，即可到達天野青草葯園休閒農場。
鹿谷鄉
南投休閒農業區 - 小半天休閒農業區
「小半天休閒農業區」位於南投縣鹿谷鄉，幅員遼闊約有286.71公頃，涵蓋竹林村、竹豐村，和雅村小半天休閒農業區等三個村落。海拔從200至1,500公尺。農作物擁有「三金」美名：綠金「茶葉」、黃金「竹筍」、黑金「竹炭」。農業區內水池林地維持良好無污染，故生態資源豐富：螢火蟲、昆蟲、鳥類及保育類藍腹鷴等，在此還可以白天觀雲海、晚上看星空。由於本地區之地理環境特性屬多山少平原的地形，大多數的居民群聚而定。區內有武岫休閒農場、43家合法民宿與13家餐飲業者，94年獲選全國最美麗社區。多樣化的生態遊程、具特色的在地美食料理，使小半天休閒農業區常是回訪客首選之一。
地址：南投縣鹿谷鄉光復路174-7號
【鄰近景點】
德興瀑布
長源圳生態步道
孟宗竹林古戰場
大崙山觀光茶園
【農業與伴手禮】
冬筍、長年菜、山芹菜、竹管茶餅、竹炭鹹蛋
【交通方式】
北上及南下於中二高竹山交流道下，右轉台3線省道至南下2.4公里處，左轉保甲路再左轉151縣道往鹿谷溪頭方向（9公里），經鹿谷廣興7-11後右轉往小半天休閒農業區。
南投農場 - 武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，初期以經營茶業為生，農場擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近十年來由茶業轉型，集合國內產、官、學界努力精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道……等活動，冀望到此一遊的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。農場內特製的「武岫孟宗竹炭」燒製係以四年生以上的孟宗竹為材料，採用高溫炭化技術，歷時十多天，以傳統窯手工精心燒製而成（並非一般機械燒材油方式），所生產之孟宗竹炭堅持高品質，其衍生的竹炭用品，健康且實用性高，是每個遊客必買的伴手禮。
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
【鄰近景點】
半天橋
長源圳生態步道
大石公
石馬公園
【農業與伴手禮】
竹炭手工精油皂、竹醋液、武岫竹炭、炭好茶
【交通方式】
走國道3號（中二高）下竹山交流道，台3線右轉，縣道151甲-左轉，往鹿谷方向，接151縣道，往小半天方向，接竹林村方向即可到達。
以上廣告由南投縣政府農業處提供。