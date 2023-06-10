【專訪】YouTuber黑素斯：愈早放棄「完美」、「像當地人」的想法，語言學習會進步愈快

文：Kacy

頭上戴著的帽子、身上穿著的衣服，甚至是水壺，上面都寫的大大的幾個字 「DAMN！ I LOVE TAIWAN」（靠！我愛台灣），他是出生於西班牙的台灣人「黑素斯」。

你可能在「康熙來了」、「2分之一強」等電視節目中看過他的身影，也可能在YouTube「阿兜仔不教美語」頻道上看過他談論台灣社會現象的影片，十分熱愛台灣的他，螢幕前給人活潑、講話犀利的印象。

「我會想要台灣人可以決定自己的未來，這對我來說，很重要。」他嚴肅地對我說，語氣加重了幾分。

他對台灣的熱愛，並不只是台灣好山好水與人情味，黑素斯認真地研究台灣的政治、文化，身為一個來自外國的台灣人，他更珍惜台灣得來不易的美好，也很希望能喚起台灣人對自己國家的自信。

從西班牙到台灣，黑素斯放棄了很多，連台灣人都不一定能像他一樣熱愛這片土地，讓他如此喜愛台灣的理由究竟是什麼呢？

放棄了前半生，落腳在永遠不接受我的國家

在那個沒有臉書的時代，遠在西班牙的黑素斯才大學畢業，一邊向台灣老師學著ㄅㄆㄇ，一邊為來台灣的夢想籌備經費、到處打工。這時的他，從未想過，往後的人生將從此改變。

一開始來台灣學中文，黑素斯十分焦慮、壓力很大，他每次在課堂上開口，一定會有一些中文錯誤，發音也超級不清楚，常常聽不懂別人說話，自己也聽不懂他人，無法溝通讓他感到十分挫折。

來台的第二年，種種壓力加上遠在西班牙的阿嬤逝世，成了壓垮他的最後一根稻草，「我的夢想是在台灣過生活，當然需要犧牲，但這聽起來很抽象，直到阿嬤過世的時候⋯⋯。」

從小媽媽就過世，由阿嬤撫養長大的黑素斯，無法送阿嬤最後一程，讓他強烈地意識到，自己在實現夢想「住在台灣」的同時，將要付出多大的代價。

「我得接受一件事，我犧牲了我住在西班牙的人生，來到一個地方，一個一輩子都不會接受你是當地人的地方。」

即便熱愛台灣如他，也逐漸發現，即便住在台灣再久、甚至比大眾更了解台灣政治文化，人們還是無法避免地以外表來判斷一個人是哪裡人，也總是會第一反應嘗試用英文與外國人溝通。

或許有人會覺得這是外國人的紅利，但伴隨而來的排外感與刻板印象，令渴望成為「台灣人」的黑素斯很不好受。「不管我在這邊多久、不管我發音、表達能力有多好、多融入台灣文化，大家第一眼會看到的就是你是一個阿兜仔，就不會把你當成這邊的人。 」黑素斯無奈地說道。

Photo Credit: 生鮮時書提供

「（但在阿嬤過世後）我突然意識到，這一切都是小事，都沒有比阿嬤重要，那我為什麼要有那麼大的壓力，中文不標準就不標準！」阿嬤的過世，一棒打醒了黑素斯。

開始當YouTuber後，面對酸民的攻擊，讓黑素斯看到台灣人不同的一面，卻也讓他驚喜地發現，他就是喜歡台灣，喜歡台灣有好有壞的彈性、喜歡台灣有著各種嘗試的可能性，這些都是其他國家沒有的。而這份熱愛，不需要理由，也不需要得到任何人的認可。

「我已經不管，台灣人有沒有要接受我，我就是喜歡台灣！我就是會住下來。」

從西班牙到台灣，黑素斯在「成為台灣人」這條路上遇到很多阻礙，但這也讓他更加堅信，不論是YouTube、開設品牌「DAMN！ I LOVE TAIWAN」還是西班牙文教學，他想做的就是推廣台灣文化，讓台灣人對台灣這個國家更有自信。

從語言碩士到旅行家，語言學習其實很好玩

從師大西班牙語教學所碩士畢業的黑素斯，一開始在台灣知名補習班教書，熱愛學習語言的他，在四處旅行、工作時，會用日文、泰文、越南文、印尼文、中文與當地人溝通。

不喜歡死板地學習語言，黑素斯認為學語言應該是一件愉快的事，不為考試、不為了講得標準，學習語言就只是為了「與人溝通」。

「我會講泰文的原因，是因為我去泰國，我決定跟自己玩一個遊戲。」一下飛機，黑素斯突發奇想，到機場買了一本英泰的旅行會話書，在前往計程車站之前，他翻了翻那本書，走向一位計程車司機，開始笨拙地念出書上的英文拼音。

「計程車司機當然聽不懂啊，哈哈哈，所以我就直接給他們看那本書。」一開始講一種新語言，本來就會講得不標準，黑素斯笑著請司機們念一次給他聽，他用注音註解發音方式，再次念給司機們聽，在一陣大笑中，黑素斯搭上了計程車。

一路上，他利用機場到市區的40分鐘，用書中簡單的句子與司機聊天，司機也笑著教他正確的發音，「我一定要把握這個機會啊，我學會了多少錢、去哪裡、有沒有等等句子，我到現在還會說。」即便過了15年多，泰文卻已深深地烙印在他的腦海中。

簡單地幾句話，讓他在整趟泰國行中認識了更多朋友、也能自如地穿梭在大街小巷，「我覺得這讓我很有成就感，感覺泰文就是我的語言之一。我希望能將這樣的語言學習法帶給台灣人，不需要正確文法、不需要1000多個字彙，你也可以學會西班牙文。」

擁有多年西班牙語教學背景的黑素斯認為，初學者不需要緊張於文法對錯、句子結構，這些是中階學習者需要注意的。而一開始接觸一門新語言最好的方式，就是學一些簡單、可以溝通的句子，反覆練習、反覆使用，就能建立語感、增加對這門語言的好感度與自信心！

學習語言心態很重要，小心這項文化差異！

在台灣補習班教書多年，黑素斯點出台灣人對語言學習的錯誤觀念：「很多人會覺得你如果講錯了，你先不要講話，你先回去準備，等你準備好了再來」但其實語言學習的方法並非如此。