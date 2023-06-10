【專訪】YouTuber黑素斯：愈早放棄「完美」、「像當地人」的想法，語言學習會進步愈快
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黑素斯表示，自己即便已經在台灣住了幾十年，講中文依舊會有口音，很多詞彙也是會忘記，但如果因為怕犯錯就不講話，可能一輩子都沒辦法使用一個語言了。「所以愈早放棄『完美』、『像當地人』的想法，會進步地愈快。」
文：Kacy
頭上戴著的帽子、身上穿著的衣服，甚至是水壺，上面都寫的大大的幾個字 「DAMN！ I LOVE TAIWAN」（靠！我愛台灣），他是出生於西班牙的台灣人「黑素斯」。
你可能在「康熙來了」、「2分之一強」等電視節目中看過他的身影，也可能在YouTube「阿兜仔不教美語」頻道上看過他談論台灣社會現象的影片，十分熱愛台灣的他，螢幕前給人活潑、講話犀利的印象。
「我會想要台灣人可以決定自己的未來，這對我來說，很重要。」他嚴肅地對我說，語氣加重了幾分。
他對台灣的熱愛，並不只是台灣好山好水與人情味，黑素斯認真地研究台灣的政治、文化，身為一個來自外國的台灣人，他更珍惜台灣得來不易的美好，也很希望能喚起台灣人對自己國家的自信。
從西班牙到台灣，黑素斯放棄了很多，連台灣人都不一定能像他一樣熱愛這片土地，讓他如此喜愛台灣的理由究竟是什麼呢？
放棄了前半生，落腳在永遠不接受我的國家
在那個沒有臉書的時代，遠在西班牙的黑素斯才大學畢業，一邊向台灣老師學著ㄅㄆㄇ，一邊為來台灣的夢想籌備經費、到處打工。這時的他，從未想過，往後的人生將從此改變。
一開始來台灣學中文，黑素斯十分焦慮、壓力很大，他每次在課堂上開口，一定會有一些中文錯誤，發音也超級不清楚，常常聽不懂別人說話，自己也聽不懂他人，無法溝通讓他感到十分挫折。
來台的第二年，種種壓力加上遠在西班牙的阿嬤逝世，成了壓垮他的最後一根稻草，「我的夢想是在台灣過生活，當然需要犧牲，但這聽起來很抽象，直到阿嬤過世的時候⋯⋯。」
從小媽媽就過世，由阿嬤撫養長大的黑素斯，無法送阿嬤最後一程，讓他強烈地意識到，自己在實現夢想「住在台灣」的同時，將要付出多大的代價。
「我得接受一件事，我犧牲了我住在西班牙的人生，來到一個地方，一個一輩子都不會接受你是當地人的地方。」
即便熱愛台灣如他，也逐漸發現，即便住在台灣再久、甚至比大眾更了解台灣政治文化，人們還是無法避免地以外表來判斷一個人是哪裡人，也總是會第一反應嘗試用英文與外國人溝通。
或許有人會覺得這是外國人的紅利，但伴隨而來的排外感與刻板印象，令渴望成為「台灣人」的黑素斯很不好受。「不管我在這邊多久、不管我發音、表達能力有多好、多融入台灣文化，大家第一眼會看到的就是你是一個阿兜仔，就不會把你當成這邊的人。 」黑素斯無奈地說道。
「（但在阿嬤過世後）我突然意識到，這一切都是小事，都沒有比阿嬤重要，那我為什麼要有那麼大的壓力，中文不標準就不標準！」阿嬤的過世，一棒打醒了黑素斯。
開始當YouTuber後，面對酸民的攻擊，讓黑素斯看到台灣人不同的一面，卻也讓他驚喜地發現，他就是喜歡台灣，喜歡台灣有好有壞的彈性、喜歡台灣有著各種嘗試的可能性，這些都是其他國家沒有的。而這份熱愛，不需要理由，也不需要得到任何人的認可。
「我已經不管，台灣人有沒有要接受我，我就是喜歡台灣！我就是會住下來。」
從西班牙到台灣，黑素斯在「成為台灣人」這條路上遇到很多阻礙，但這也讓他更加堅信，不論是YouTube、開設品牌「DAMN！ I LOVE TAIWAN」還是西班牙文教學，他想做的就是推廣台灣文化，讓台灣人對台灣這個國家更有自信。
從語言碩士到旅行家，語言學習其實很好玩
從師大西班牙語教學所碩士畢業的黑素斯，一開始在台灣知名補習班教書，熱愛學習語言的他，在四處旅行、工作時，會用日文、泰文、越南文、印尼文、中文與當地人溝通。
不喜歡死板地學習語言，黑素斯認為學語言應該是一件愉快的事，不為考試、不為了講得標準，學習語言就只是為了「與人溝通」。
「我會講泰文的原因，是因為我去泰國，我決定跟自己玩一個遊戲。」一下飛機，黑素斯突發奇想，到機場買了一本英泰的旅行會話書，在前往計程車站之前，他翻了翻那本書，走向一位計程車司機，開始笨拙地念出書上的英文拼音。
「計程車司機當然聽不懂啊，哈哈哈，所以我就直接給他們看那本書。」一開始講一種新語言，本來就會講得不標準，黑素斯笑著請司機們念一次給他聽，他用注音註解發音方式，再次念給司機們聽，在一陣大笑中，黑素斯搭上了計程車。
一路上，他利用機場到市區的40分鐘，用書中簡單的句子與司機聊天，司機也笑著教他正確的發音，「我一定要把握這個機會啊，我學會了多少錢、去哪裡、有沒有等等句子，我到現在還會說。」即便過了15年多，泰文卻已深深地烙印在他的腦海中。
簡單地幾句話，讓他在整趟泰國行中認識了更多朋友、也能自如地穿梭在大街小巷，「我覺得這讓我很有成就感，感覺泰文就是我的語言之一。我希望能將這樣的語言學習法帶給台灣人，不需要正確文法、不需要1000多個字彙，你也可以學會西班牙文。」
擁有多年西班牙語教學背景的黑素斯認為，初學者不需要緊張於文法對錯、句子結構，這些是中階學習者需要注意的。而一開始接觸一門新語言最好的方式，就是學一些簡單、可以溝通的句子，反覆練習、反覆使用，就能建立語感、增加對這門語言的好感度與自信心！
學習語言心態很重要，小心這項文化差異！
在台灣補習班教書多年，黑素斯點出台灣人對語言學習的錯誤觀念：「很多人會覺得你如果講錯了，你先不要講話，你先回去準備，等你準備好了再來」但其實語言學習的方法並非如此。
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南投農業──農業再生成果
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921後，南投許多農村進行觀光轉型，投入當地社區營造、改善農產品設計、投入行銷曝光等，南投縣政府亦積極投入相關農村輔導及建設工作，讓縣內農村再生計畫得以順利推展。經過數年經營，南投農業再生成果亮眼，其中部分社區的環境綠美化成果，更獲選「2022建築園冶獎」的社區文化景觀營造類獎項肯定。
南投縣為台灣「觀光首都」，擁有全國最豐富的山林旅遊資源。但如同其他非都會區，南投縣亦面臨人口老化、青年外流問題。近年南投縣政府戮力投入農村再生工作，協助社區，推動高齡友善農村，讓社區長者可以受到照顧，健康共老。在青年返鄉部分，鼓勵在地青年投入農村發展，培訓青年參與社區事務、農村產業、社區環境營造、社區行銷宣傳等，成效斐然。
921之後，南投居多農村進行觀光轉型，除保留原有農業生產外，亦投入當地社區營造、改善農產品設計、投入行銷曝光等。20餘年過去了，部分農村已呈現老、破、舊狀況，有鑑於此，南投縣政府積極的投入相關農村輔導及建設工作，讓縣內農村再生計畫得以順利推展。在環境方面，以生活聚落為核心，透過僱工購料等方式，居民共同參與打造具在地特色的生活環境；在產業方面，輔導農村產業從傳統、小規模之初級產業，逐漸朝向優質化之生產經營，並結合社區在地資源進行加值發展與行銷，推動精緻且多元的特色產業；在生態面，輔導發展綠色旅遊及農村體驗等遊程，推廣生態多樣化之價值。
經過數年經營，南投農業再生成果，成績亮眼，頗受好評。其中水里鄉頂崁社區、草屯鎮平林社區及埔里鎮南村社區的環境綠美化成果，獲選「2022建築園冶獎」的社區文化景觀營造類獎項肯定。
以下分享南投農業再生、產業活化標竿案例，以饗讀者：
1. 水里鄉頂崁社區──陶器商品化研習計畫
緣起：
隨著時代變遷，古早陶器器皿以逐漸被塑膠製品所取代，水里陶瓷產業如今已不復早期鼎盛時期的榮景，目前本社區只剩「水里蛇窯」、「沐陶窯」及「力陶莊」等三家從事陶器有關的產業。為了發揚社區傳統產業精神，特辦理「陶瓷商品化研習」，精選對陶藝有技術的民眾參與，聘請專業講師來指導。一方面學習更進階的製陶技術，一方面可以設計開發社區商品，增加社區產值。
執行與效益：
為了產出社區陶藝產品，安排48小時的陶器模具相關課程，從陶器模具基本概念、實務操作、製作模具分片、母模以及後續的注漿成型技巧。最後完成了多款的夢風鈴及陶杯，配合上包裝盒後，即是專屬於頂崁社區的陶器商品。
2. 草屯鎮平林社區──社區植物染商品化計畫
緣起：
平林社區因參加南投縣「社區發展工作評鑑」，連3年獲獎，有很多社區或其他團體前來參訪，平林社區需要有更豐富的參訪行程，以及研發出能讓訪客DIY體驗的產品，以增加社區收入。故社區自106年開始利用社區內的花草資源，培訓植物染培力課程，希望藉由此次建立藍染模組商品化計畫，創造營收之餘，還能將平林之美，傳遞予更多遊客。
執行與效益：
本次計畫的研習課程，除了可以將植物染、敲拓染及花葉印染技術運用在DIY體驗上，而植物染商品化則產出了茶席桌布、門簾、絲巾及包裝提袋等商品。平林社區LOGO網版印刷則共產出了8個樣式的LOGO，2款的葡萄、荔枝娃娃，使用在帆布袋的圖騰印刷成效良好。
3. 鹿谷鄉竹林社區──來小半天玩大半天農情體驗活動
緣起：
竹林社區具備得天獨厚的自然資源，除了是台灣孟宗竹及杉林溪烏龍茶的發源地，還擁有全台最大的銀杏造林，與合法特色民宿20家。社區欲推廣二日深度體驗遊程，除了可刺激地方觀光產業，亦可提高住房率，推廣綠色旅遊。竹林社區近年致力於開發竹產業精緻化，開發DIY模具及各種體驗型商品，冀望透過辦理體驗活動，推廣在地竹產業，並促進農村循環經濟。
執行與效益：
竹林社區自108年度開始辦理「來小半天玩大半天」活動，成功吸引許多遊客來此賞秋櫻、品茗茶，110年度活動更加廣大辦理為二日的活動，除了搭配夜櫻燈光秀、辦理茶席音樂會之外，還規劃生態及產業導覽路線之行程活動，讓來參與的遊客能夠有更多不同的體驗。
4. 國姓鄉石門社區──在地特色餐研習計畫
緣起：
石門社區目前有提供午餐及晚餐供長者用餐。為了顧及長輩吃的健康，社區志工絞盡腦汁做出營養美味的餐食，但因志工並非專業人員，故需要專業老師教導如何烹煮少油少鹽、健康美味的餐食。另外，因常有其他社區來石門參訪並用餐，「參訪用餐」是石門社區的收入來源之一，故希望老師可以教導利用在地食材研發專屬石門社區的特色料理。
執行與效益：
本計畫課程聘請二位專業老師，共計安排45小時課程，餐點的研發以石門社區小農在地生產食材為主，因此間接增加小農收益。菜色部分，大多利用社區小農所栽植的蔬果，如南瓜、香菇、咖啡、生薑、洛神花、竹筍、鮮菇、番茄、橄欖、梅子、苦茶油等等在地生產的蔬果，研發出一桌3,500元、4,500元、5,500元不等的風味餐，讓遊客可以來體驗「食在石門」的美食饗宴。
5. 中寮鄉和興社區──原生種植物調查解說訓練計畫
緣起：
和興村位處中寮鄉東側，全村地形丘陵連綿，地形變化多元，有數十個大小山巒和小谷地羅布其間，因此有許多天然生態資源。921之後，社區居民希望發展有機觀光文化農場，因此結合河川整治及綠化工程，闢建「原生種植物公園」，希望把園區變成一個具教育特色公園，故冀望透過此計畫，訓練社區居民認識植物及多樣的生態，未來遊客來參訪時，可以導覽解說，推動農村再生，增加農民經濟收入。
執行與效益：
本計畫原安排36小時生態相關課程，因受新冠肺炎三級警戒影響而延後上課日期，並將時數縮短為16小時，課程內容精簡為龍興原生種植物公園的原生植物辨識解說、社區蝴蝶辨識及解說（鳳蝶、粉蝶科、蛺蝶、灰蝶及弄蝶科）、原生植物園區及社區景點綜合解說演練。課程雖然精簡，內容卻十分充實，透過課程學員對於基本的植物辨識及公園內的原生種植物都有更深入的瞭解，透過講解練習與考試，居多學員已獲得講解員的資格，成效良好！
以上廣告由南投縣政府農業處提供。