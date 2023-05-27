《黑潮》讀後感：問題不是西方與中東的對立二極，而是中東內部的二極對立
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書中對歷史事件敘述角度不是西方與中東的對立二極，而是變成中東內部的二極對立，聚焦於阿拉伯與伊朗，遜尼派與什葉派的兩極對抗。1979年發生的事件促成中東兩強對抗地緣政治架構。親美與反美不只是美國帝國主義黑手深入中東的結果，同時也是兩強爭霸的結果。
文：菜有蟲
在世俗左派和伊斯蘭現代主義者鼓舞和組織的一場革命下，波斯王國轉變為伊斯蘭神權國家，這場革命的核心深藏著諷刺。
在那些熱衷神學的城市外，有些人把何梅尼看作一個有用的政治工具，是一個能夠喚起大眾加入反壓迫戰鬥的人。不同的人有不同的夢想，從德黑蘭到耶路撒冷，從巴黎到貝魯特，都把他看成一個能夠為自身目的效力的人，卻沒有意識到是他們正在效力於他的目標。
理解中東問題的不同視角
西方社會（包含台灣）對於當今中東問題的探討，大概有兩個主要的理論視角，一個是強調西方文明與非西方文明本質上的差異，因而最終導致不同文明之間的衝突，以杭廷頓的文明衝突論為代表；另一個則是後殖民理論，關注西方帝國主義對其他非西方社會的殖民支配所造成的問題，如法農（Frantz Fanon）的《黑皮膚，白皮膚》與薩伊德（Edward Said）的《東方主義》等等。
不過如要討論中東問題，薩伊德的理論大概是後殖民分析最重要的參考基點。
不過不論是文明衝突論，還是後殖民主義，分析策略都採取一種西方與東方、西方與非西方之間的二元對立架構，很容易把二者給本質化，不是過於強調二者之間的根本差異，認為二者不可避免會出現衝突，就是過度強調西方對非西方單方面的宰制支配，忽略了非西方的主動性。為了回應這些批評，薩伊德後期作品就更多關注於東方對西方的各種抵抗行動。
相較於以東方與西方的二元架構去分析中東問題，《黑潮：從關鍵的一九七九年，剖析中東文化、宗教、集體記憶的四十年難解對立》則是從另一個視角去理解中東問題，以一種局內人的視角從中東內部去探討不同行動者之間的各種互動，包含合作、結盟、競爭、對抗、滲透、支配與戰爭等等，進而釐清中東問題的歷史發展脈絡，耙梳這些互動如何從原本寬容多元的交往逐步走向不寬容，不容異己的殺戮地獄。
本書作者金姆．葛塔（Kim Ghattas）是黎巴嫩出生長大，而薩伊德是巴勒斯坦人。可是因為出生國家的差異，導致他們關注點的不同。薩伊德的巴勒斯坦一開始就因為二戰後以色列建國而導致人民流離失所，巴勒斯坦問題完全是西方列強造成的。所以對薩伊德而言，巴勒斯坦以及整個中東問題自然都是西方帝國主義造成的。
葛塔並不否認美國等西方帝國主義對於中東的介入與干涉，導致了現今中東的戰亂頻仍與人民流離失所。但他更關切的是伊斯蘭社會中原本寬容溫和與自由多元氛圍如何消失，進而變成充滿好戰、排外與教義嚴格不寬容的原教旨主義。
特別是他出生的黎巴嫩首都貝魯特曾被視為中東的小巴黎，是中東各種現代主義，自由主義，左派社會主義、流亡異議份子與各種宗教世俗主義的聚集地，思想與精神上呈現百花齊放的氛圍，不同宗教與教派之間和平相處，但現在卻是由伊朗支持的真主黨把持控制，宛如小德黑蘭，人民的思想與行為被嚴格的伊斯蘭清教主義所壟斷支配。這種轉變當然跟西方國家脫不了關係，但中東伊斯蘭世界內的政客、教士與革命份子的行動也是促成這些轉變很重要的關鍵。
伊斯蘭社會的多元面貌
本書的歷史敘述相當流暢，內容非常精彩易讀，沒有特別深奧的理論概念，看完後會對當代中東複雜的歷史發展脈絡有更清晰的理解。作者以1979年發生的伊朗革命，麥加清真寺恐攻與蘇聯入侵阿富汗為中東歷史轉捩點，向前串連到以色列建國、以阿戰爭，向後連結到兩伊戰爭、黎巴嫩內戰、波灣戰爭、911、阿拉伯之春，敘利亞與葉門內戰，一直到沙烏地阿拉伯記者賈邁勒．哈紹吉在土耳其被暗殺。作者透過不同國家、教派、行動者之間的關係與互動，將這些大事串連在一起，每個事件都不是獨立的，而是鑲嵌在整個複雜中東社會網路中。
書中對歷史事件敘述角度不是西方與中東的對立二極，而是變成中東內部的二極對立，聚焦於阿拉伯與伊朗，遜尼派與什葉派的兩極對抗。1979年發生的事件促成中東兩強對抗地緣政治架構。親美與反美不只是美國帝國主義黑手深入中東的結果，同時也是兩強爭霸的結果。
作者提供了一種不同於西方侵略殖民中東，中東反抗西方的歷史視角，而聚焦於中東內部的阿伊兩強爭霸，兩強爭霸影響了中東各國歷史發展，也激發了伊斯蘭原教旨主義的興起。我們現在熟知的蓋達、ISIS、塔利班等恐怖組織不是單純美蘇兩國介入中東所造成，更多的是兩強利用美蘇兩國對中東的介入積極擴大自己勢力範圍中形成。
本書對習慣美國主流新聞報導偏見的人，如我，更清楚具體瞭解沙烏地阿拉伯所支持的原教旨主義與恐怖組織的細節。因為沙烏地阿拉伯是美國盟友，伊朗是美國敵人，所以台灣看到的國際新聞比較多有關伊朗的原教旨主義與恐怖行動的新聞，沙烏地阿拉伯相關新聞比較少見。但在本書中，兩者的不寬容與恐怖作為幾乎不相上下。
透過這段複雜歷史的耙梳，作者企圖呈現伊斯蘭社會的多元複雜性，伊斯蘭並非鐵板一塊，內部有很大異質性，雖然教派之間偶而會有衝突，爆發戰爭，但一千多年來伊斯蘭文化大致能容這些差異而和平共存。我們現在看到的伊斯蘭社會，跟四十年以前並不一樣。伊斯蘭原教旨主義對教義的極端不寬容，剷除異己與好戰殺戮，並不是伊斯蘭社會本來的面貌，而是一個現代的產物，是美蘇帝國主義與中東兩強爭霸所造成的。
一些雜感
不過我看本書的過程，突然想到米蘭昆德拉在《生命中不能承受之輕》提到的「永劫回歸」。中東從伊朗革命後到阿拉伯之春，經歷多次的人民起義，推翻暴政的革命事件，各種自由主義、現代主義、宗教世俗主義與社會主義者參與各種革命運動，希望在中東社會中建立自由平等的現代化國家，結果卻是不斷地挫敗，反而是促成宗教政權興起，原教旨主義的嚴苛精神逐步取代民主主義的多元寬容態度。
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10大必買南投伴手禮
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南投縣為台灣「觀光首都」，在政府和業者努力地經營下，推出非常多具有當地特色的南投伴手禮。以下介紹南投10大人氣伴手禮店家，給遊客參考！
1. 日月老茶廠
超人氣商品：尚品紅玉紅茶-台茶18號
日月老茶廠位在南投魚池鄉，鄰近日月潭、紙教堂。魚池鄉擁有絕佳的地理條件，所種植的紅茶渾厚甘美。老茶廠前身為台灣農林公司的魚池茶廠，921大地震後，重新改裝為觀光茶廠，共有兩層樓，一樓為販賣門市、茶席區、戶外品茶空間與茶類製程產線展示區；二樓有閱讀區、品茶教學區、有機餐廳和共用空間。是一個可以學習識茶、品茶、買茶的好地方。
地址：南投縣魚池鄉中明村有水巷38號
電話：049-2895508 / 049-2895510
營業時間：8:00-17:00
2. Feeling18 - 18度C巧克力工房
超人氣商品：生巧克力
網路名店18度C巧克力工房，從名店變成南投景點，可謂網路行銷成功案例一大經典。店裡的巧克力無論口味、設計、造型皆可看到店家的用心。招牌的生巧克力可挑選多種濃度，入口淡淡酒香、濃醇香滑口感，令人一吃難忘。其中，適合大人小孩的人氣口味為65%情人生巧克力，是可可濃度較低的一款，自己品嘗或贈親友同事都非常適合。近期，18度C還開了生吐司店，有原味和巧克力口味，香濃吐司無須加果醬，單吃就能品嘗到香濃牛奶香，為新人氣必點招牌！
地址：南投縣埔里鎮慈恩街20號
電話：049-2984-263
營業時間：10:00-22:00
3. 集香食品
人氣經典商品：集集火車票餅
集集最有名的就是集集線小火車。復古車廂和氣味，充滿懷舊氛圍。這款用火車車票形狀做成的「火車票餅」，融入南投農業特產和火車意象，在車票造型的餅皮內加入集集香蕉、水果、梅子等餡料，外皮香酥、內餡甜而不膩。彷彿在舌尖演繹另一種集集小鎮風情。目前共有由集集至車埕、集集至二水等7種口味，頗受消費者歡迎！
地址：南投縣集集鎮成功路258號
電話：049-2760770
營業時間：假日09:00-18:00、平日09:30-17:30
4. 天子舒芙蕾
人氣經典商品：法國飛雪奶油舒芙蕾
舒芙蕾柔軟細緻，入口即化，深受年輕人歡迎！店內人氣商品「法國飛雪奶油舒芙蕾」，選用奶油界LV等級之稱的法國飛雪金鑽奶油製作。常溫下品嘗，濃郁的乳酪香味彷彿雲朵般從嘴裡散開；若經窯烤後，口感會變得跟餅乾一樣香脆，每一口都散發迷人奶香。店內對將舒芙蕾的造型設計些巧思，結合頂級原料和在地新鮮食材，讓它由小小的杯裝，加大到6.5吋，品嘗美味也能大呼過癮。
地址：南投縣埔里鎮慈恩街11號
電話：0965-103912
營業時間：假日10:00-19:00、平日 11:00-19:00
5. 久保田烘焙坊
人氣經典商品：咬人貓麵包
位於溪頭旁妖怪村內的「久保田烘焙坊」，是間與眾不同的麵包店。店內「咬人貓麵包」，採用美日現採的新鮮咬人貓葉片，搗成汁液加入麵糰中，再以獨家秘方提味，創造出溪頭人氣商品。咬人貓麵包的出爐時間為早上10:30及下午14:30，出爐前半個小時開始排隊，快出爐前才會發放號碼牌，由此可見其熱銷程度。「咬人貓麵包」外面有一片咬人貓葉，內餡為燻雞起司口味，麵包柔軟又好吃，一個售價30元。店內還有其他KUSO的商品，例如免万炭、塞里涼、狗始糖……等，皆是溪頭必買伴手禮。
地址：南投縣鹿谷鄉興產路2-3號
電話：049-261 2121#151
營業時間：10:00-19:00
6. 微熱山丘SunnyHills
人氣經典商品：土鳳梨酥
台灣名產，最知名的鳳梨酥品牌「微熱山丘」，其發源地就在南投，位於139縣道旁的「微熱山丘三合院店」正是創始店。因其採用南投八卦山種植的土鳳梨，內餡酸甜。鳳梨酥在台灣以冬瓜替代鳳梨入餡已行之有年，微熱山丘卻大膽採用土鳳梨做餡料，還鳳梨酥本色，沒想到意外掀起一股土鳳梨酥熱潮。到微熱山丘品嘗鳳梨酥，除了可免費享用一塊鳳梨酥，店家還貼心附上一杯熱茶，在充滿懷舊氣氛下的三合院民宅中，拋開俗務，盡享一片寧靜。
地址：南投縣南投市鳳山里八卦路1100巷2號（139縣道）
電話：049-2292767
營業時間：10:00-18:00
7. 日月潭田園紅茶手工蛋捲
人氣經典商品：紅茶手工蛋捲
日月潭紅茶馳名國際，紅玉、阿薩姆、紅韻、藏芽四大品系，各有特色、韻味十足。近年來紅茶相關加工品在業者創新包裝下，如雨後春筍般在市場熱銷。這款「日月潭田園紅茶手工蛋捲」位於日月潭水社碼頭附近的中興停車場旁，招牌口味為日月潭紅茶蛋捲。每個蛋捲都是現場手工製造，多層次口感，香酥鬆脆，香氣十足。除了招牌紅茶口味，還有芝麻、咖啡和原味等，現場還可試吃，是到日月潭旅遊必買伴手禮之一。
地址：南投縣魚池鄉水社村中興路 38-2號
電話：049-2855538
營業時間：假日09:00-18:30 平日09:30-18:00
8. 久味大姐手工麻糬
人氣經典商品：招牌金條麻糬
南投草屯知名排隊名店非中山街上的「久味大姐手工麻糬」莫屬了！來到現場就能看到店員手工包麻糬，因人數實在太多，還設置自動點餐機。店內超人氣產品「純金金條長條招牌麻糬」，招牌是寫「綜合口味」，但意外的是所謂的「綜合」不是三種個別口味，是一顆就包了三種口味。長條麻糬外面裹上古早味花生磨成的花生粉，裡頭則有熬煮成綿密的萬丹紅豆泥＋芝麻花生內餡，麻糬軟中帶Q不黏牙，難怪每人都是一次3至5盒購買。
地址：南投縣草屯鎮中山街201號
電話：049-2333996
營業時間：05：30-21：00
9. 果丘in
人氣經典商品：白木耳吸凍飲
果丘in位於南投埔里，是台灣少有的「膠質果凍補充包」專賣店。其補充包方便攜帶、即開即飲，精心的吸嘴設計更讓你輕輕一吸，就能嘗到白木耳的Ｑ彈滑順！果丘in採用埔里好水培養的白木耳。每顆都富有膳食纖維及天然的植物膠質，飲用時不只解饞護胃，還更能養顏！口味部分，除了冰糖原味外，還結合南投在地食材，提供如埔里老茶廠紅茶、大坪頂百香果、信義青梅、南投鳳梨以及季節限定的桑椹等多種口味。告別不健康的碳酸飲料，享瘦一下，來包健康的白木耳吸凍飲吧！
地址：南投縣埔里鎮自強路188號
電話：049-2902939
營業時間：10:30-18:00
10. 日香食品廠
推薦商品：冬筍餅
竹山除了知名的冬筍、紅番薯外，還有一項外地人必買的伴手禮「日香冬筍餅」，其已成為冬筍餅的代名詞。日香由創辦人吳萬居先生於63年成立，已傳承三代。日香將地方特色農產品融入麵粉當中，以獨家傳承香料，油炸成香脆可口、風味絕佳之餅乾，目前主力產品為冬筍餅、芋仔餅、蕃薯餅，還有香菇酥、牛蒡餅、海苔餅等，其特色為將農產品特殊加工保留其香味於餅乾之中，口感獨特。目前產品已行銷到全省名超市、觀光區。
地址：南投縣竹山鎮集山路3段207-6號
電話：049-2642540
營業時間：8:00-17:00
以上廣告由南投縣政府農業處提供。