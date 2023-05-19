杭州亞運培訓名單出爐：CBA三球星領軍、戴維斯主動加入；棒球由業餘、大學選手組成

（中央社）中華民國籃球協會18日公布杭州亞運台灣男、女籃各18人培訓名單。其中男籃由3大CBA球星劉錚、陳盈駿、林庭謙領軍，加上戴維斯、阿提諾歸化球員，不過名單裡沒有林書豪。

台灣男籃亞運培訓隊成員，也是今年瓊斯盃的藍隊名單。據了解，最初總教練桑茂森提出的第一波大名單中，一度有包括林書豪，但後來考量到歸化名額與其他因素考量，最終沒有在18人培訓名單中。

2014年仁川亞運戴維斯（Quincy Davis III）就因未達在台灣住滿3年的規定，無法參加亞運，這次籃協也特別謹慎，已委請中華奧會向亞運籌委會確認這次阿提諾（William Artino）和阿巴西的參賽資格。

籃協私下透露，由於戴維斯親自表達參加亞運的意願，但他跟阿提諾都屬歸化球員，因此最終若阿提諾參賽資格沒問題，籃協還需要從2人中擇一參賽。

台灣男籃預計6月15日在新北市新店晧宇國際展開集訓，7月安排前往日本進行移地訓練，8月參加第42屆威廉瓊斯盃男子組賽事，9月23日起參加杭州亞運。

杭州亞運台灣男籃培訓名單包括：陳盈駿、林庭謙、劉錚、陳冠全、曾祥鈞、李愷諺、盧峻翔、阿巴西、曾文鼎、林韋翰、李德威、周桂羽、謝亞軒、周伯勳、戴維斯、李啓瑋、胡瓏貿、阿提諾。

至於台灣女籃培訓18人名單包括：鄭伊秀、陳晏宇、林育庭、黃湘婷、黃鈴娟、彭曉彤、張綺芳、羅蘋、林蝶、吳侑萱、劉希曄、潘姿吟、陳薇安、韓雅恩、楊芷瑜、劉昕妤、陳孟欣、卓敬，總教練由鄭慧芸擔任，預計6月1日開訓。

杭州亞運棒球40人培訓名單，老將林瀚拚當三朝元老 （中央社）中華棒協18日公布杭州亞運中華成棒培訓隊40人選手名單，現年38歲的業餘老將林瀚再次入列，他也有機會挑戰自2014仁川、2018雅加達後，第3度披上亞運國家隊戰袍。 這次杭州亞運台灣隊由總教練吳思賢領軍，棒協表示，教練團除了聘請備受好評的克魯茲教練擔任打擊教練外，還增加國際賽經驗豐富的吳復連協助教練團作戰，以及原本投手教練因郭勇志轉戰富邦悍將後，改由沈柏蒼擔任，培訓隊將於6月1日開始集訓，並遴選出26人名單。 40人培訓名單中，涵蓋業餘及大學球員，投手有吳昇峰、賴延峰、王政浩、許凱翔、賴柏瑋、侯羿輔、朱誥鎮、郭定泓、林奕丞、王宇傑、巴青少、鄭文豪、鄭祐豪、李峻旗、辛俊昇、姚恩多、林旺熙、曾家輝、林華偉、王志庭等20人。 捕手則有4人，包括吳松勳、陳瑞慕、林軒逸、許皓凱；內野手有林瀚、李亦崴、高育瑋、蔡岱霖、張文賢、蕭帛庭、廖俊凱、吳柏毅、陳敏賜等9人；外野手有陳孝允、楊振裕、馬文修、蔡智瑜、林柱、陳彥穎、劉鎰嘉等7人。 其中在2018年雅加達亞運，幫助台灣隊打敗韓國明星隊的「抗韓英雄」吳昇峰有入選，合庫19歲好手賴延峰也入列，還有旅美資歷的王志庭。38歲內野手林瀚則有機會繼2014年仁川亞運、2018雅加達亞運後，成為亞運台灣棒球代表隊的三朝元老。 杭州亞運中華成棒培訓隊將於6月1日起，於台南展開集訓，並於6月25日出發與美國NCAA明星隊進行5場對抗賽。

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：楊士範