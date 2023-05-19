杭州亞運培訓名單出爐：CBA三球星領軍、戴維斯主動加入；棒球由業餘、大學選手組成
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杭州亞運籃球及棒球培訓名單出爐，籃球部分由劉錚、陳盈駿、林庭謙3大CBA球星領軍，並搭配國內兩大職籃成員。特別的是，由於戴維斯主動表達參加意願，因此將戴維斯及阿提諾兩位歸化球員都放進名單中，預計6月15日開訓。棒球則主要由業餘及大學球員所組成，除了38歲老將林瀚之外，抗韓英雄吳昇峰也再度入選。
（中央社）中華民國籃球協會18日公布杭州亞運台灣男、女籃各18人培訓名單。其中男籃由3大CBA球星劉錚、陳盈駿、林庭謙領軍，加上戴維斯、阿提諾歸化球員，不過名單裡沒有林書豪。
台灣男籃亞運培訓隊成員，也是今年瓊斯盃的藍隊名單。據了解，最初總教練桑茂森提出的第一波大名單中，一度有包括林書豪，但後來考量到歸化名額與其他因素考量，最終沒有在18人培訓名單中。
2014年仁川亞運戴維斯（Quincy Davis III）就因未達在台灣住滿3年的規定，無法參加亞運，這次籃協也特別謹慎，已委請中華奧會向亞運籌委會確認這次阿提諾（William Artino）和阿巴西的參賽資格。
籃協私下透露，由於戴維斯親自表達參加亞運的意願，但他跟阿提諾都屬歸化球員，因此最終若阿提諾參賽資格沒問題，籃協還需要從2人中擇一參賽。
台灣男籃預計6月15日在新北市新店晧宇國際展開集訓，7月安排前往日本進行移地訓練，8月參加第42屆威廉瓊斯盃男子組賽事，9月23日起參加杭州亞運。
杭州亞運台灣男籃培訓名單包括：陳盈駿、林庭謙、劉錚、陳冠全、曾祥鈞、李愷諺、盧峻翔、阿巴西、曾文鼎、林韋翰、李德威、周桂羽、謝亞軒、周伯勳、戴維斯、李啓瑋、胡瓏貿、阿提諾。
至於台灣女籃培訓18人名單包括：鄭伊秀、陳晏宇、林育庭、黃湘婷、黃鈴娟、彭曉彤、張綺芳、羅蘋、林蝶、吳侑萱、劉希曄、潘姿吟、陳薇安、韓雅恩、楊芷瑜、劉昕妤、陳孟欣、卓敬，總教練由鄭慧芸擔任，預計6月1日開訓。
杭州亞運棒球40人培訓名單，老將林瀚拚當三朝元老
（中央社）中華棒協18日公布杭州亞運中華成棒培訓隊40人選手名單，現年38歲的業餘老將林瀚再次入列，他也有機會挑戰自2014仁川、2018雅加達後，第3度披上亞運國家隊戰袍。
這次杭州亞運台灣隊由總教練吳思賢領軍，棒協表示，教練團除了聘請備受好評的克魯茲教練擔任打擊教練外，還增加國際賽經驗豐富的吳復連協助教練團作戰，以及原本投手教練因郭勇志轉戰富邦悍將後，改由沈柏蒼擔任，培訓隊將於6月1日開始集訓，並遴選出26人名單。
40人培訓名單中，涵蓋業餘及大學球員，投手有吳昇峰、賴延峰、王政浩、許凱翔、賴柏瑋、侯羿輔、朱誥鎮、郭定泓、林奕丞、王宇傑、巴青少、鄭文豪、鄭祐豪、李峻旗、辛俊昇、姚恩多、林旺熙、曾家輝、林華偉、王志庭等20人。
捕手則有4人，包括吳松勳、陳瑞慕、林軒逸、許皓凱；內野手有林瀚、李亦崴、高育瑋、蔡岱霖、張文賢、蕭帛庭、廖俊凱、吳柏毅、陳敏賜等9人；外野手有陳孝允、楊振裕、馬文修、蔡智瑜、林柱、陳彥穎、劉鎰嘉等7人。
其中在2018年雅加達亞運，幫助台灣隊打敗韓國明星隊的「抗韓英雄」吳昇峰有入選，合庫19歲好手賴延峰也入列，還有旅美資歷的王志庭。38歲內野手林瀚則有機會繼2014年仁川亞運、2018雅加達亞運後，成為亞運台灣棒球代表隊的三朝元老。
杭州亞運中華成棒培訓隊將於6月1日起，於台南展開集訓，並於6月25日出發與美國NCAA明星隊進行5場對抗賽。
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責任編輯：溫偉軒
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南投縣13鄉鎮農特產品──南南投篇
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南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「南南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
北南投：草屯鎮、國姓鄉、仁愛鄉、南投市、中寮鄉、埔里鎮、魚池鄉
南南投：名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉
以下介紹「南南投」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－名間鄉
名間鄉位於南投縣西側，濁水溪北岸，處八卦山台地處，其台地地勢平坦，村落遍佈，且有台3及台16兩線省道於此交會，農業、交通發達。名間鄉平原區引濁水溪灌溉，土壤肥沃，生產的濁水米，粒粒飽滿甘甜，日據時代即是重要外銷商品；本鄉栽植於泉水之水蕹菜，鮮脆爽口、富纖維素，為島內少數特有蔬菜；松柏長青茶風行國內外，產值達10億元以上，台地植茶面積超過90%，為國內茶葉主要產區。極目望去，一望無際皆為青翠茶園。
名間鄉農特產品：濁水米、鳳梨、通天草、生薑、水蕹菜山藥、茶葉
南投農業特色－集集鎮
集集鎮位於南投縣中部，濁水溪北岸，為南投縣最小的鄉鎮。其腹地狹小且多山，但古蹟，與在地美食甚多且頗受好評，人文藝術濃厚。近年推動綠色隧道與鐵道觀光活動有成，集集小鎮已成為國內知名的新興旅遊勝地。因集集腹地小，溪岸平原面積有限，主要農作為廿世紀番石榴及榮獲國產水果品牌認證的「紫水晶」巨峰葡萄。另外，山坡丘陵所產的香蕉，因氣候地質事宜，其香蕉香氣芬芳，口味甘甜可口，為知名山蕉；而紅龍果和糯米荔枝核小肉甜為近年新興水果，甜度高、品質佳，數量有限，深受消費者喜愛。集集鎮知名花卉為向日葵，大而豔麗頗受歡迎。
集集鎮農特產品：糯米荔枝、廿世紀番石榴、山蕉、巨峰葡萄、紅龍果、向日葵
南投農業特色－竹山鎮
竹山鎮位於南投縣南端，靠近雲嘉地區，境內有濁水溪和清水溪環繞。為海拔1,600公尺以下山地丘陵地，其山林佔全部面積之80%，因氣溫、雨量適中及少強風，適宜竹類生長，以盛產竹子而得名。本縣竹筍產量屬全國第五位。農產品主要為竹類產品為主，農產主要仍以竹類產品居最大宗，鮮筍類以冬筍、桂竹筍暢銷全島，各種筍類加工製品，更為多樣，為全國筍類最大供應產區；相關的竹製藝品，在居多藝術家投入和學校產學合作下，竹藝品除了美感外，更增加現在科技的應用，例如LED竹檯燈、竹製涼蓆、電動竹扇……等。
竹山鎮農特產品：冬筍、春筍、桂竹筍、麻竹筍、綠竹筍、筍乾、桶筍、筍絲、筍茸、醬筍、竹山紅番薯、破布子、烏龍、金萱、翠玉茶葉、番茄、巨峰葡萄
南投農業特色－鹿谷鄉
鹿谷鄉位於南投縣西南方，海拔約800公尺上下，為氣候濕潤丘陵地形，年均溫25℃，雨量充沛。終年雲霧籠罩，加上土壤富有機質，所以適合茶樹生產，當地盛產「凍頂烏龍茶」已是台灣最知名的茶種。鹿谷鄉70%居民以茶葉生產為業，為全島唯一依靠單一生產作物為經濟來源之鄉鎮，經多年推廣改良，品質穩定，茶葉因地處高地，產值通常較平地茶葉為高，且因價格穩定，居民享有極高生活水準；除此之外，除茶葉外，竹筍、山芹菜及鱒魚養殖也是本鄉特產。
鹿谷鄉農特產品：凍頂烏龍茶、竹筍、山芹菜、良質米、明日葉、鱒魚、茶梅
南投農業特色－水里鄉
水里鄉位於南投縣中部，濁水溪上游，係本縣進入山區之隘口。水里鄉境內有陳有蘭溪、水里溪及濁水溪，溪流河谷交錯，周圍高山圍繞，氣候溫和；集集線鐵路終站車埕位於鄉境，水里也為新中橫公路之起點。水里鄉主要農作物為高山茶和青梅，茶園約在海拔1,000公尺左右，屬玉山茶區，茶色清澈，入口回甘，深獲茶友喜愛；境內青梅，鮮脆多汁，品質優良，為外銷日本之主力，近年發展多樣口味梅製品，以「天山梅」打響名號；而新中橫沿線所產「黑紫玉」巨峰葡萄榮獲國產水果品牌認證，冬季品質尤佳。
水里鄉農特產品：高山茶、青梅、愛玉凍、國蘭、華盛頓臍橙、十月龍眼、茂谷柑、鹿茸、香蕉、水蜜桃、巨峰葡萄、苦茶油
南投農業特色－信義鄉
信義鄉位於南投縣東南部，為境內最大鄉鎮，亦是縣內兩個山地鄉之一，面積廣達面積1422.42平方公里，為玉山國家公園入口處，新中橫公路上的重要據點。信義鄉內高山峻嶺，溪流蜿蜒溪谷平地較少，縣內居民以農作為主。信義鄉氣候溫和，但因高海拔，日夜溫差大，以致蘊育了許多品質優良的農特產品，如青梅、夏季蔬菜、花卉、愛玉子、苦茶、雜糧、蓮霧及知名巨峰葡萄（玉珠）……等。另外，溪谷山間養殖鱒魚、香魚、切花、土雞……等。信義鄉擁有號稱「全台最會搞行銷」的信義鄉農會，擅長包裝農產品，並結合當地東埔溫泉及觀光果園，突破了農業發展遲緩的障礙，開拓了山地鄉農業觀光發展的新境界。
信義鄉農特產品：青梅、巨峰葡萄、紅肉李、芭樂、番茄、玉山茶、高冷蔬菜、轎摃竹筍、野菜、香魚、高級切花、苦茶油、愛玉凍
以上廣告由南投縣政府農業處提供。