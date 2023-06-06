《這樣說話讓你喜歡自己，也受人歡迎》：不要想改變他，反過來問「你覺得我該怎麼做？」

文：山﨑拓巳

部下不斷犯同樣錯誤時

Photo Credit：大田出版

明明同樣的事已說過好幾次，部下和後輩卻重複犯同樣的錯誤，雖然如此，若責罵或否定他們，說不定他們就離職了，所以只能小心翼翼地溫柔指導說：「要這樣子做喔、請那樣子做喔。」儘管如此，他們卻都不改，那要怎麼辦才好呢？我懂你煩惱的心情。

此時，先捨棄「想改變他們」的心情。

因為想著「想改變他們」時，大致上都是希望對方按照「自己的理想工作模式」做事，持續指導「要這樣子做喔、請那樣子做喔」時，對那個人而言，主要問題就變成「要應付你」。

我的建議是反過來問他：「你覺得我該怎麼做？」

我對你真的很過意不去，我該怎麼做？我不想責備你，又希望你能成長，「你覺得我該怎麼做？」對方聽到這句話，立場就改變了，至今為止他的視線總是面對著身為主管的你，此後就會變成檢視自己，而切換成自己動腦思考行動的狀態了。

請對方做新案子時

Photo Credit：大田出版

無論什麼工作都有期限。

「麻煩你近期完成」這種說法很模糊。

將對方能利用的時間和需要的作業時間相比後，請對方說出「什麼時候前會完成」，訂出一個期限。

期限不要訂得太緊，要稍微估寬鬆一點，工作上突然出問題、突然有訪客、生病、在自己想專心做事時就偏偏有電話進來等等，日常生活中常會發生這些事分散掉我們的時間，時間總是比自己預估的還少。

不讓對方因想挽回浪費掉的時間而著急，就比較不用擔心整個工作品質下降。

不管是多小的工作，都希望對方能像職人般確實完成吧。

面對那些工作速度很慢的人，不是跟他們說「請做快一點」或「你不能再加快速度嗎？」，而是提醒他：「交期是○月○日吧？照這個速度的話完成得了嗎？」

即使真的來不及，對方也會深刻認知到事情的嚴重性，他就會變成能夠自己想像未來、自己發現問題所在而自主行動了。

書籍介紹

本文摘錄自《這樣說話讓你喜歡自己，也受人歡迎》，大田出版

作者：山﨑拓巳

譯者：林佳翰

我們說出的任何一句話，看似是跟別人溝通，但其實每一句話，都是你心裡的一種反映投射，所以我常常這麼說：「說話的方式，呈現出你自己的生命態度。」

曾經有學生跟我討論：「有人說我太自我，覺得我很自私。可是我並不這麼認為。」說話的方式，呈現了別人對你的觀感。個性自我的人，會比較在意自己在意的事，不太在意別人在意的事。因此會讓人覺得「自私」，而真正懂得關心別人的人，才不會讓人覺得自私！不僅在意自己在意的事，也會在意別人在意的事。

「可是有些事情我就是不在意呀！」 如果這件事，你根本不在意，這就牽涉到，你是否在意你和他之間的關係？

「我在意我和他之間的關係啊！我不在意的是事情啊！他講的那一件事，我覺得一點都不重要啊！」 他會選擇跟你分享，就表示他認為這是重要的一件事。所以應該這麼說，我們不是在意他在意的那件事，而是在意他的感受。因為你和他有關係，也希望讓這種關係好，所以你才會「做出在意」他說的那件事。

「做出來在意別人的感覺？那不是就是演出來的嗎？」 是的。當然是演。前面的對話，我不知道你是不是同意？人與人之間互動的好感度，真的是刻意做出來的。現在，請你讀一下這兩個句子：

「不能參加這個活動，真的很抱歉！」「雖然沒辦法參加這個活動，不過很高興你邀請了我！」

當我們在拒絕別人邀約的時候，你覺得這兩句話的感覺如何呢？沒錯，一句話有很多的說法，一旦用了比較好的說法，會讓別人比較容易接受，也比較能創造好感。第一句話，只是一種拒絕的語法，而第二句話，當中除了拒絕，還有感謝。

這麼多年來，有很多談話著作誕生，山﨑拓巳的著作，我一直很喜歡。他不斷地談到正向的表達方式，這也是這本書的精髓，除了每個例子都讓人印象深刻，可以實際應用之外，也讓人重新思考說話的力量。他的著作看似很簡單入手，也很「方法論」，事實上背後卻有深層的心靈力量。 書中提到許多簡單而實用的例子，如何拒絕？如何道歉？如何關懷？如何建議？如何提醒？……這所有的一切，都在我們的生活與工作當中不斷發生，是吧？一旦你願意做出來讓人喜歡的感覺，就能夠產出不同的說法，你的影響力就會變得更大。 你討人喜歡嗎？如果你懂得立刻喜歡別人；如果你願意對別人的好意給出很大的回應；如果你沒見到對方，也會期待對方能夠成功。一旦這樣的心境植入你的血液當中，不僅會讓人喜歡你，而這樣的你，是自信的，也會讓你喜歡你自己。

Photo Credit：大田出版

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航