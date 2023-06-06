《這樣說話讓你喜歡自己，也受人歡迎》：不要想改變他，反過來問「你覺得我該怎麼做？」
我們想讓你知道的是
明明同樣的事已說過好幾次，部下和後輩卻重複犯同樣的錯誤，雖然如此，若責罵或否定他們，說不定他們就離職了，所以只能小心翼翼地溫柔指導說：「要這樣子做喔、請那樣子做喔。」儘管如此，他們卻都不改，那要怎麼辦才好呢？
文：山﨑拓巳
部下不斷犯同樣錯誤時
明明同樣的事已說過好幾次，部下和後輩卻重複犯同樣的錯誤，雖然如此，若責罵或否定他們，說不定他們就離職了，所以只能小心翼翼地溫柔指導說：「要這樣子做喔、請那樣子做喔。」儘管如此，他們卻都不改，那要怎麼辦才好呢？我懂你煩惱的心情。
此時，先捨棄「想改變他們」的心情。
因為想著「想改變他們」時，大致上都是希望對方按照「自己的理想工作模式」做事，持續指導「要這樣子做喔、請那樣子做喔」時，對那個人而言，主要問題就變成「要應付你」。
我的建議是反過來問他：「你覺得我該怎麼做？」
我對你真的很過意不去，我該怎麼做？我不想責備你，又希望你能成長，「你覺得我該怎麼做？」對方聽到這句話，立場就改變了，至今為止他的視線總是面對著身為主管的你，此後就會變成檢視自己，而切換成自己動腦思考行動的狀態了。
請對方做新案子時
無論什麼工作都有期限。
「麻煩你近期完成」這種說法很模糊。
將對方能利用的時間和需要的作業時間相比後，請對方說出「什麼時候前會完成」，訂出一個期限。
期限不要訂得太緊，要稍微估寬鬆一點，工作上突然出問題、突然有訪客、生病、在自己想專心做事時就偏偏有電話進來等等，日常生活中常會發生這些事分散掉我們的時間，時間總是比自己預估的還少。
不讓對方因想挽回浪費掉的時間而著急，就比較不用擔心整個工作品質下降。
不管是多小的工作，都希望對方能像職人般確實完成吧。
面對那些工作速度很慢的人，不是跟他們說「請做快一點」或「你不能再加快速度嗎？」，而是提醒他：「交期是○月○日吧？照這個速度的話完成得了嗎？」
即使真的來不及，對方也會深刻認知到事情的嚴重性，他就會變成能夠自己想像未來、自己發現問題所在而自主行動了。
書籍介紹
本文摘錄自《這樣說話讓你喜歡自己，也受人歡迎》，大田出版
作者：山﨑拓巳
譯者：林佳翰
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我們說出的任何一句話，看似是跟別人溝通，但其實每一句話，都是你心裡的一種反映投射，所以我常常這麼說：「說話的方式，呈現出你自己的生命態度。」
曾經有學生跟我討論：「有人說我太自我，覺得我很自私。可是我並不這麼認為。」說話的方式，呈現了別人對你的觀感。個性自我的人，會比較在意自己在意的事，不太在意別人在意的事。因此會讓人覺得「自私」，而真正懂得關心別人的人，才不會讓人覺得自私！不僅在意自己在意的事，也會在意別人在意的事。
「可是有些事情我就是不在意呀！」 如果這件事，你根本不在意，這就牽涉到，你是否在意你和他之間的關係？
「我在意我和他之間的關係啊！我不在意的是事情啊！他講的那一件事，我覺得一點都不重要啊！」 他會選擇跟你分享，就表示他認為這是重要的一件事。所以應該這麼說，我們不是在意他在意的那件事，而是在意他的感受。因為你和他有關係，也希望讓這種關係好，所以你才會「做出在意」他說的那件事。
「做出來在意別人的感覺？那不是就是演出來的嗎？」 是的。當然是演。前面的對話，我不知道你是不是同意？人與人之間互動的好感度，真的是刻意做出來的。現在，請你讀一下這兩個句子：
「不能參加這個活動，真的很抱歉！」「雖然沒辦法參加這個活動，不過很高興你邀請了我！」
當我們在拒絕別人邀約的時候，你覺得這兩句話的感覺如何呢？沒錯，一句話有很多的說法，一旦用了比較好的說法，會讓別人比較容易接受，也比較能創造好感。第一句話，只是一種拒絕的語法，而第二句話，當中除了拒絕，還有感謝。
這麼多年來，有很多談話著作誕生，山﨑拓巳的著作，我一直很喜歡。他不斷地談到正向的表達方式，這也是這本書的精髓，除了每個例子都讓人印象深刻，可以實際應用之外，也讓人重新思考說話的力量。他的著作看似很簡單入手，也很「方法論」，事實上背後卻有深層的心靈力量。 書中提到許多簡單而實用的例子，如何拒絕？如何道歉？如何關懷？如何建議？如何提醒？……這所有的一切，都在我們的生活與工作當中不斷發生，是吧？一旦你願意做出來讓人喜歡的感覺，就能夠產出不同的說法，你的影響力就會變得更大。 你討人喜歡嗎？如果你懂得立刻喜歡別人；如果你願意對別人的好意給出很大的回應；如果你沒見到對方，也會期待對方能夠成功。一旦這樣的心境植入你的血液當中，不僅會讓人喜歡你，而這樣的你，是自信的，也會讓你喜歡你自己。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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10大南投農會伴手禮【下篇】
我們想讓你知道的是
南投縣為台灣觀光首都，好山好水、景色秀麗、文化薈萃、資源豐富，而外出旅遊特色伴手禮必不可少，許多南投地區農會也推出特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮的後5項。
根據「行政院農委會」網站說明，「農會」的功用為推動農民終身學習，培育優質農業人力資源；營造農村健康生活及生產支援體系，活化鄉村社區組織。輔導農漁民團體永續經營，增進服務功能；加強國際農業合作與兩岸農業交流，擴展農業發展空間等。
農會在台灣農業生產和行銷過程中，一直扮演重要的角色。尤其是包裝、行銷地方特產，打出知名度，甚至外銷到全球，農會都是其舉足輕重的推動者。
台灣農會最知名的，就是南投信義鄉農會與其產品《馬拉桑》。《馬拉桑》是臺灣導演魏德聖執導的電影《海角七號》中，所出現的一個小米酒品牌，馬拉桑在阿美族語裡原本的意思是「喝醉了」（阿美語：Malasang）。這項產品由南投縣信義鄉農會所研發、生產，其廣告標語為「千年傳統，全新感受」。是白色甜酒，味頗像市面酵母飲料，喝多易醉。其誕生原因是2006年魏德聖為拍攝《海角七號》劇情的需要，商請南投縣信義鄉農會研發一種「有點俗、有點可愛，且具有在地感」的酒品，於是該單位以一個月的時間進行研發，推出名為「馬拉桑」的小米酒，並於前述電影上映後推出為實體商品，持續販賣至今。靠著該電影的一砲而紅，成為信義鄉著名的南投伴手禮，該項伴手禮也常賣到缺貨。
南投除了信義鄉農會，還有許多農會推出其特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮。
6. 集集鎮農會
推薦人氣伴手禮：香蕉方塊酥
集集是一典型的鄉村小鎮，東鄰水里鄉、西與名間鄉為界，南隔濁水溪與鹿谷鄉、竹山鎮為鄰、北與中寮銜接。面積以山坡地、林班地居多，平地僅佔小部分，南側為濁水溪，三面環山、山嶺重疊，濁水溪自東南西流、清水溪在北側亦東向西流向至林尾里交會濁水溪。農業部分，因集集依山傍水的地理環境，造就了其豐饒多元的農業生態，區內以山蕉、糯米荔枝及火龍果為其大宗，還有柳橙、番石榴、葡萄、山蕨、玫瑰等種植，腹地雖然不大、但因緊鄰清水溪天然無污染的山泉源頭，造就了其質優味美的農產特色。
集集生產出的香蕉香甜又彈牙，為了延續百年香蕉風華，創新並延伸香蕉產品的品項，集集鎮農會與老楊食品有限公司合作，打造出香蕉方塊酥。與方塊酥結合的香蕉粉，需要採用在地尚未成熟且黏性較低的綠香蕉，切片後烘乾研磨成粉，單純觀察或食用粉末時，可感覺其顆粒較大，係由於綠香蕉本身的纖維豐富，即使製成香蕉粉，在顆粒的口感上仍能吃出它的纖維，濃縮整根香蕉的營養，無麩質，具有天然的抗性澱粉，結合方塊酥的酥脆口感，恰好於食用時不顯突兀又爽口。
成分：香蕉方塊酥
容量：370公克
售價：159元
7. 名間鄉農會
推薦人氣伴手禮：松柏長青茶
名間鄉所生產的茶葉，無論是產量或種植面積，皆是全台第一。能有今日的成就，與當地的自然條件及茶農的處世風格，有著極為密切的關係。松柏嶺地區位居八卦山脈最南端，海拔約四百公尺的台地上，比起產製凍頂茶的鹿谷鄉，海拔高度略低，平均氣溫稍高外，其餘的條件，都極適合種茶。首先因地處山脈東面斜坡向陽處，所以一年四季日照充足，倘若又是種植四季春此多產的茶種，一年採收四次以上，是毫無問題的。又台地上處處是紅壤類的土質，適合深耕厚植茶葉。此外，四通八達的公路網，更是其他產茶鄉鎮，所欠缺的優勢。除了上述優良的自然條件外，在地茶農更保有勇於突破，精益求精的態度，亦是開創此茶葉王國的最大功臣。走訪台灣各地的茶區，很難找到一處如名間鄉般，栽植的品種，可以囊括各式的烏龍茶種，如青心烏龍、金萱、翠玉、武夷、四季春等，如此多樣性的栽種，也代表名間鄉民勇於嘗試的性格。
成分：茶葉
容量：75公克*2罐
售價：1600元
8. 南投市農會
推薦人氣伴手禮：投農米
南投市位於南投縣西北隅，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，因此農產品非常豐富。溪兩岸沖積平原盛產稻米，品質優良，為南投市知名特產之一。南投米灌溉來自濁水溪的優質水源，灌溉水質無汙染，並於產地收穀、烘乾、碾製一貫作業。南投米粒粒飽滿、晶瑩剔透，蒸煮後，散發出甘甜米香，細細咀嚼，滿滿幸福！
成分：稻米
重量：5公斤
售價：220元
9. 國姓鄉農會
推薦人氣伴手禮：國民姓福禮盒
國姓鄉山多平原少，耕作土地相當有限，農民經濟所得也相對不高。經濟產業一直以農業發展為主，多種植檳榔、枇杷、草莓、玫瑰花、香蕉、火鶴、火龍果、芭樂等等。北山茶位列本縣茶中極品；本鄉的香蕉生產為全縣第二位；而南港村則是台灣水鹿的故鄉，補中極品－鹿茸也是本鄉一大特產。初春時節，中潭公路旁的觀光草莓園，垂涎欲滴草莓，吸引遊客駐足採果購買。另外，尚有柑橘、蜜汁楊桃、芭樂、甜桃、無子檸檬、波羅蜜、蜜釋迦、香菇…等特色農特產，待遊客購買品嚐！
組合品：
．香菇 - 來自九份二山微氣候，香氣十足
．冷泉米 - 來自北港橋新豐農場的鴨禾米
．薑黃 - 有機轉型期薑黃滿五年方能採收品質保證
重量：健康菇菇、薑黃粉各50公克，冷泉米500公克
售價：2600元
10. 埔里鎮農會
推薦人氣伴手禮：玫瑰淡酒禮盒
埔里擁有得天獨厚的地理環境，四季氣候溫和及水質純淨甘美，孕育出豐盛的物產，也因此生產出名聞中外的「埔里美酒」；埔里農會特地設立酒莊於風光明媚的風景區──鯉魚潭邊，猶如世外桃源般寧靜優美，因此釀造出優質好酒。埔里農會酒莊，堅持採用代表當地水果與農特產作為原料。為了提升埔里地方農產精緻質量，讓埔里「水甜酒鄉」更加名正言順，埔里酒莊於2002年開始，引進農業改良場研發與農民契作的食用玫瑰，精心釀製的「真情玫瑰」和「玫瑰淡酒」，於2008年和2011年參加比利時布魯塞爾世界酒類評鑑，八十多國同場競爭獲得銀牌獎，為台灣農業在世界酒品市場嶄露頭角。
成分：再製酒、玫瑰花
容量：400ml*2瓶
售價：760元
以上廣告由南投縣政府農業處提供。