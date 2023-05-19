美國蒙大拿州頒布抖音禁令：抖音用戶控告政府違憲、侵害言論自由
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5名TikTok用戶在18日，對蒙大拿州的檢察總長提起訴訟，他們認為蒙大拿州州長通過的「禁止民眾使用TikTok法案」，侵害了美國憲法第一修正案中，對人民言論自由的保障。律師表示，蒙大拿州若要主張禁令合法，就需提出證據證明TikTok真的危害隱私，法案不能單純奠基於對中國企業的不信任與假設。
綜合《紐約時報》、《CNN》與《富比士》的報導，5名TikTok用戶在昨（18）日，對蒙大拿州的檢察總長克努森（Austin Knudsen）提起訴訟，以阻止蒙大拿州州長吉安福特（Greg Gianforte）在17日通過的「SB 419」法案，該法案禁止蒙大拿州民眾使用TikTok。
5名TikTok用戶在訴訟文件中表示，他們「在TikTok上創造、發布、觀看、互動，並且分享影片」。而蒙大拿州通過的TikTok禁令「SB 419」法案違憲，侵犯了美國「憲法第一修正案」中，對人民言論自由的保障。並且強調州長簽署的「SB 419」法案內容，遠遠超過了蒙大拿州政府應有的法律權限。TikTok用戶在17日向地方法院提起訴訟，訴訟記錄在18日被登錄至公共法庭記錄系統中。
「SB 419」法案激化了言論自由與國家安全間的辯論，TikTok用戶主張應用程式的使用，是民眾在「第一憲法修正案」的保障下，理應享有的言論自由權。然而蒙大拿州州長吉安福特則認為，TikTok母公司字節跳動（ByteDance）為中國公司，應防止美國人民個資落入中國政府手中，因此「SB 419」有其存在的必要。
TikTok用戶除了認為該法案侵犯了他們的言論自由之外，也主張「SB 419」逾越了蒙大拿州政府的法律權限。因為美國憲法中，賦予聯邦政府在外交事務上的專屬權力，並且禁止各州對洲際貿易進行監管。
蒙大拿州禁令內容
美國已有許多州立法，禁止政府機關的公務機安裝抖音國際版－TikTok。不過蒙大拿州在18日簽署的「SB 419」法案，目標對象不只是政府部門，而是該州的所有居民，為全美國第1個禁止民眾使用TikTok的法案。該法案將會在明（2024）年1月1日生效，屆時TikTok不得繼續在蒙大拿州營運，Google與Apple也需確保蒙大拿州境內無法下載TikTok，違法者將會被處以每日1萬美元的罰鍰。
雖然「SB 419」法案規定Google與Apple的應用程式商店，不得在蒙大拿州境內提供TikTok下載的服務，不過代表Google與Apple的貿易組織表示，2家公司不可能限制蒙大拿州民眾下載任何應用程式。
貿易集團TechNet的副總裁艾德蒙森（David Edmonson）也表示，實施禁止法令的責任「應該在應用程式公司本身，而不是應用程式商店。」
《紐約時報》表示，Google與Apple拒絕對此發表評論。
TikTok的發言人奧伯偉特（Brooke Oberwetter）在17日，針對州長簽署「SB 419」法案一事表示，該禁令侵犯了蒙大拿州人民受「憲法第一修正案」保障的權利，而TikTok公司將會繼續「努力捍衛用戶的權利」。
哥倫比亞大學的騎士第一修正案研究所（Knight First Amendment Institute）律師克里詩娜（Ramya Krishnan）表示，美國憲法保障人民使用社交媒體的權利。蒙大拿州若要主張禁令「SB 419」的合法性，就需提出證據證明TikTok對隱私與安全的危害是真實存在的，法案不能單純奠基於對中國企業的不信任與假設。
「許多人假設中國可能會要求TikTok的母公司字節跳動，交出美國人民的使用數據，或是使用TikTok散佈假消息。但不論是蒙大拿州，還是美國聯邦政府，都沒有拿出證據證明中國真的有這麼做。」律師克里詩娜表示。
TikTok用戶提起的訴訟，目前由前總統柯林頓（William Clinton）任命的法官莫利（Donald Molloy）審理。在審理案件的過程中，法官可以頒布命令，暫停「SB 419」法案的生效，直到法院作出判決為止。
新聞來源
- TikTok Users Sue Montana, Calling State Ban Unconstitutional（New York Times）
- Montana governor bans TikTok（CNN）
- TikTok Users Sue Montana To Overturn First U.S. Ban On App（Forbes）
- Case 9:23-cv-00056-DWM（Courthouse News Service）
延伸閱讀
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責任編輯：賴明君
核稿編輯：楊士範
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韓國文化觀光大展瘋韓流：從舞台到餐桌，盤點那些你不曾體驗的韓國特色！
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韓國觀光公社於華山1914文化創意產業園區舉辦「2023韓國文化觀光大展」，搭配「你還沒吃過的韓國美食100選線上票選活動」，向熱愛韓國旅遊的台灣人介紹那些你可能沒看過、沒吃過、沒有體驗過的道地韓式生活！
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「飛向韓國心發現」2023韓國文化觀光大展，華山文創園區盛大開展！
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