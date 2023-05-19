2023/05/19,
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美國蒙大拿州頒布抖音禁令：抖音用戶控告政府違憲、侵害言論自由

美國蒙大拿州頒布抖音禁令：抖音用戶控告政府違憲、侵害言論自由
2023 年 3 月 22 日，TikTok 使用者聚集在美國國會大廈外，抗議政府對TikTok的禁令｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

5名TikTok用戶在18日，對蒙大拿州的檢察總長提起訴訟，他們認為蒙大拿州州長通過的「禁止民眾使用TikTok法案」，侵害了美國憲法第一修正案中，對人民言論自由的保障。律師表示，蒙大拿州若要主張禁令合法，就需提出證據證明TikTok真的危害隱私，法案不能單純奠基於對中國企業的不信任與假設。

綜合《紐約時報》《CNN》《富比士》的報導，5名TikTok用戶在昨（18）日，對蒙大拿州的檢察總長克努森（Austin Knudsen）提起訴訟，以阻止蒙大拿州州長吉安福特（Greg Gianforte）在17日通過的「SB 419」法案，該法案禁止蒙大拿州民眾使用TikTok。

5名TikTok用戶在訴訟文件中表示，他們「在TikTok上創造、發布、觀看、互動，並且分享影片」。而蒙大拿州通過的TikTok禁令「SB 419」法案違憲，侵犯了美國「憲法第一修正案」中，對人民言論自由的保障。並且強調州長簽署的「SB 419」法案內容，遠遠超過了蒙大拿州政府應有的法律權限。TikTok用戶在17日向地方法院提起訴訟，訴訟記錄在18日被登錄至公共法庭記錄系統中。

「SB 419」法案激化了言論自由與國家安全間的辯論，TikTok用戶主張應用程式的使用，是民眾在「第一憲法修正案」的保障下，理應享有的言論自由權。然而蒙大拿州州長吉安福特則認為，TikTok母公司字節跳動（ByteDance）為中國公司，應防止美國人民個資落入中國政府手中，因此「SB 419」有其存在的必要。

TikTok用戶除了認為該法案侵犯了他們的言論自由之外，也主張「SB 419」逾越了蒙大拿州政府的法律權限。因為美國憲法中，賦予聯邦政府在外交事務上的專屬權力，並且禁止各州對洲際貿易進行監管。

蒙大拿州禁令內容

美國已有許多州立法，禁止政府機關的公務機安裝抖音國際版－TikTok。不過蒙大拿州在18日簽署的「SB 419」法案，目標對象不只是政府部門，而是該州的所有居民，為全美國第1個禁止民眾使用TikTok的法案。該法案將會在明（2024）年1月1日生效，屆時TikTok不得繼續在蒙大拿州營運，Google與Apple也需確保蒙大拿州境內無法下載TikTok，違法者將會被處以每日1萬美元的罰鍰。

雖然「SB 419」法案規定Google與Apple的應用程式商店，不得在蒙大拿州境內提供TikTok下載的服務，不過代表Google與Apple的貿易組織表示，2家公司不可能限制蒙大拿州民眾下載任何應用程式。

貿易集團TechNet的副總裁艾德蒙森（David Edmonson）也表示，實施禁止法令的責任「應該在應用程式公司本身，而不是應用程式商店。」

《紐約時報》表示，Google與Apple拒絕對此發表評論。

TikTok的發言人奧伯偉特（Brooke Oberwetter）在17日，針對州長簽署「SB 419」法案一事表示，該禁令侵犯了蒙大拿州人民受「憲法第一修正案」保障的權利，而TikTok公司將會繼續「努力捍衛用戶的權利」。

哥倫比亞大學的騎士第一修正案研究所（Knight First Amendment Institute）律師克里詩娜（Ramya Krishnan）表示，美國憲法保障人民使用社交媒體的權利。蒙大拿州若要主張禁令「SB 419」的合法性，就需提出證據證明TikTok對隱私與安全的危害是真實存在的，法案不能單純奠基於對中國企業的不信任與假設。

「許多人假設中國可能會要求TikTok的母公司字節跳動，交出美國人民的使用數據，或是使用TikTok散佈假消息。但不論是蒙大拿州，還是美國聯邦政府，都沒有拿出證據證明中國真的有這麼做。」律師克里詩娜表示。

TikTok用戶提起的訴訟，目前由前總統柯林頓（William Clinton）任命的法官莫利（Donald Molloy）審理。在審理案件的過程中，法官可以頒布命令，暫停「SB 419」法案的生效，直到法院作出判決為止。

新聞來源

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責任編輯：賴明君
核稿編輯：楊士範


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