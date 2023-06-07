我的小孩有發展遲緩嗎？哪些指標可以幫助判斷？
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隨著年齡增長，每個小孩的成長速度有所不同，不過當發現與其他小孩的發展落差達到一定程度時，就應該要稍微檢視一下各項兒童「發展里程碑」，確保小孩成長狀況，若有需求，也可以讓醫療及早介入。
文：陳韻如（中原大學心理系助理教授）
新生兒、幼兒、學齡前兒童的家長們，除了浸淫在育兒的喜悅之外，也關注著孩子日復一日的成長與改變。所謂「發展」，正是個體隨著時間而展現的變化。
以發展中的兒童來說，多數的孩子皆依循著某種大致的順序在發展，當某個年齡層中75~90%兒童皆可發展出此項能力，該年齡層即被視為此能力的「發展里程碑」。
然而，一旦家中的孩子未能符合發展里程碑時，便可特別關注是否為發展遲緩的現象。簡單來說，「發展遲緩」指的是和其他同齡孩子相比，某個孩子沒有展現出應該有的發展表現。以下我們將分別說明：發展遲緩的表現與類型，以及發展遲緩的預防與介入。
發展遲緩的表現與類型
發展遲緩可能發生在肢體動作、語言溝通、情緒行為、知覺認知、遊戲社交……等發展向度。有的孩子僅在某個特定向度上呈現發展落後，有的孩子則是呈現全面發展遲緩，也就是在兩個或更多發展向度上落後。
然而，正因為發展有個別差異，若只以未達發展里程碑來判斷發展遲緩，將無法具體回答究竟是落後多少才叫做遲緩。
為了回答這樣的問題，首先得先對孩子進行全面性的發展篩檢評估，而進行評估就必須仰賴具良好心理計量特性的測量工具，這樣的工具是標準化的，並可提供常模資料供參照比對。
據一般原則，透過發展評估可得知孩子的發展年齡，並可參照常模對應孩子的實際年齡：若在發展向度上，發展年齡低於實際年齡的20%至30%年齡線之間，便歸類為「疑似發展遲緩」，若低於30%年齡線以下，則判定為「發展遲緩」。
從法規來看，《兒童青少年福利法施行細則》中指稱的「發展遲緩兒童」，即是在認知、生理、語言及溝通、心理社會或生活自理等發展領域，出現疑似異常或可預期發展異常，而這些發展異常必需經由衛生主管機關認可之醫院進行「聯合評估」確認後，才可確認。
兒童發展聯合評估中心的綜合報告書之標準，則依各發展領域訂定不同的發展遲緩標準。
例如：動作遲緩的測驗結果顯示在平均值以下1.5個標準差、小於等於第7百分位數或是發展商數低於80；認知發展遲緩的測驗結果顯示在平均值以下1個標準差或平均值以下一個標準差的相當百分比。
如果量表缺乏標準差數值或相當百分比時，以發展水準低於實際應有的發展水準百分之二十為顯著遲緩。
常見的發展遲緩表現
在尚未進入正式發展聯合評估之前，往往需要家長及兒童的主要照顧者，敏於觀察孩子的日常表現。以下列出常見的發展遲緩表現：
0～2歲
- 學習、嘗試新東西比其他同齡孩子慢。
- 翻身、坐起、爬行或獨立行走的時間都遠遠晚於適宜發展的時間。
- 聽不懂他人的指令，又好像是聽不見似的。
- 好像都聽得懂他人在講什麼，但不以言語來表達或溝通，而是習慣用動作、表情來表達，或者就算開口，也都只是單詞或電報式的句子。
2～4歲
- 白天還是需要包尿布，或是只有包著尿布才能上廁所。
- 常常記不得、學過馬上就忘。
- 難以與他人溝通、社交，或喜歡東西、玩具多於關注人。
- 無法聯結自己的行為與後果。
- 無法在沒有幫助的情況下，完成日常生活自理，例如：自行進食、著衣穿鞋。
4～6歲
無法或不願意配合幼兒園（學習情境）的規範與要求。
- 在幼兒園總是學不會老師教的。
- 不懂形狀、顏色，也不懂數數。
- 無法和同齡孩子好好相處。
- 總是想到什麼就馬上行動，好像總是坐不住。
- 常大哭大鬧、發脾氣，而且難以被安撫。
常見的發展遲緩類型／診斷
發展遲緩並非一個明確診斷，而是有許多診斷在發展階段中，皆呈現顯著的發展遲緩表現，像是運動發展遲緩的腦性麻痺、語言發展遲緩、認知發展遲緩中的智能障礙、社會適應發展遲緩、情緒心理行為發展遲緩及全面性發展遲緩等。以下列舉幾個呈現發展遲緩的診斷：
腦性麻痺（Cerebral Palsy）
腦性麻痺是以肢體運動功能障礙為主的多重性障礙，為一種非進行性的腦部病變；大腦在發育未成熟前，受到任何可能原因，造成控制動作的某些腦細胞受到傷害或產生病變，因而引起運動機能障礙。
這些腦部傷害可能影響控制動作以外的其他腦部區域，因此腦性麻痺可能伴隨的相關障礙與表現包括：智能障礙、癲癇、活動量高、知覺異常、情緒困擾、斜視、聽覺障礙、語言發展慢、構音問題等。
自閉症類群障礙症 （Autism Spectrum Disorder, ASD）
自閉症類群障礙症的主要症狀包括：社交溝通與社會互動的困難與缺損、侷限與重覆的行為、興趣及活動模式。這些症狀造成的困擾中，又特別以人際互動、語言溝通等障礙最為嚴重。
自閉症類群障礙症可能伴隨的相關障礙與表現包括：智能障礙、癲癇、注意力缺失、活動量高、知覺異常、情緒困擾、語言發展慢、學習困難等。
注意力缺失過動症（Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD）
注意力缺失過動症的主要症狀包括：持續注意力不足、活動量過高及衝動控制不佳。這些症狀所造成的困擾在越結構化、要求較多的環境下，更易突顯適應困難與衝突。
注意力缺失過動症可能伴隨的相關障礙與表現包括：學習困難、部份認知功能低落、語言溝通與表達問題、情緒困擾、社會互動困難等。
發展遲緩的可能原因及預防
了解發展遲緩的表現後，若能進一步了解發展遲緩的可能原因，將有助於針對發展遲緩進行事前預防及後續介入。
根據世界衛生組（WHO）的統計，發展遲緩的發生率約為6～8%。台灣內政部兒童局2006年的統計數據，台灣未滿6歲的兒童之中，約5%通報為疑似發展遲緩或發展遲緩。
目前對於大多數造成發展遲緩的原因沒有很清楚，就已知的原因之中，不外乎遺傳和環境所造成。
包括：遺傳疾病、基因突變、染色體異常、先天性畸形症候群、腦部發育異常及胎兒感染；周產期發生早產、缺氧缺血性腦病變、周產期感染、難產；出生後的頭部外傷、嬰兒虐待、中樞神經感染、營養缺乏、教養不當、刺激剝奪、忽視、虐待、家庭環境等因素。
就上述已知可能造成發展遲緩的原因，可以進行以下預防措施，減少或降低發展遲緩的發生：
- 父母雙方懷孕前進行健康檢查，以便確認雙方家族中是否有遺傳性疾病、基因異常、精神異常或智能不足之家族病史。
- 父母保持身心健康，並有效控制慢性疾病。避免低齡（20歲以下）或高齡（35歲以上）懷孕。
- 在備孕及懷孕過程中，父母皆不得嗜菸、酒、毒品，並確認平日長期服用之藥物是否對胎兒有所影響，並且不暴露在鉛、汞、輻射等高污染環境中。
- 懷孕前四個月接種德國麻疹疫苗。維持單純的性關係，避免感染性病與人工流產。
- 定期並確實接受產檢，若有早產、子宮外孕、多次自發性流產，或不明原因胎死腹中與新生兒死亡的紀錄，需進一步檢視了解可能原因。維持標準體重，不過重或過輕。
- 注意居家環境安全，避免懷孕過程及新生兒的跌倒、意外碰撞，避免暴露於有毒污染環境。
- 父母宜接受並吸收適當的育兒知識，提供適當的養育條件，建立合宜之教養技巧與方法。
- 父母如在照顧教養上有困難或壓力，應主動請求支援，建立社會支持系統，必要時應主動徵詢、求助專家。
發展遲緩的介入
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「Material Science for Good」啟蒙青年行動家的第一步，就從李長榮教育基金會獎學金活動開始！
我們想讓你知道的是
所謂青年行動家，其所具備的不僅只限於改變社會的口號或空想，而是能將個人的力量付諸實現，李長榮教育基金會獎學金活動號招青年學子發揮創意能量，將夢想進一步化為行動方案。
「教育是改變一個人的人生、改變一個社會最重要的動力。」李長榮集團總裁李謀偉表示，「我們希望鼓勵同學們，尤其材料、化學、化工專長的同學，做更多的好事情，我們這個行業（材料產業）可以解決世界上的很多問題。」
Material Science for Good，以創新技術為社會帶來正向改變
李長榮教育基金會歷年均以國際趨勢為主題和同學交流，第十一屆的獎學金營隊主題為「Material Science for Good」，李謀偉總裁親自說明主題發想，在一百多年前的19世紀，即使貴為國王，居所一樣沒有抽水馬桶、沒有電力能使用，生活十分不便；而現今人們擁有的舒適便利生活，是靠一百多年來材料科學的進步所成就。
“人類不知節制，將資源用到極限而帶來災難，災難發生時大家就說是材料科學、化學的問題，可是要解決這些問題，其實也是要靠材料科學。”
入選李長榮教育基金會優秀學生獎的學生除了能獲得獎學金支持外，也透過參與李長榮獎學金營隊，在活動中激發出自我潛能、拓展不同領域的視野與人脈。2022年第十一屆優秀學生獎學金即吸引到數百位化工、化學、材料、商管等相關科系學生報名，相當踴躍。
打造良性成長循環空間，與學生互相激勵
第十一屆獎學金活動共分為實體營隊、線上課程與分組提案競賽。李謀偉總裁笑說：「我們營隊是沒有考古題的！我們要找的是不同的觀點、不同的想法。」
實體營隊透過分組競賽培養學員成為「青年行動家」所需的五大關鍵能力，包含問題解決能力、領導力、團隊合作力、自由與紀律、創業家精神。每道競賽關卡皆充滿挑戰性，例如將學員分別限制不同感官運作能力，像是遮蔽視線、限制不能說話，讓學員透過其餘感官來熟悉彼此；或以「如何讓員工更彈性安排工作時間？」等實務題目為題，小組在五分鐘短暫討論後，遊說總裁或資深長官同意請求，考驗學員的溝通與談判能力。每項活動皆鼓勵學員發揮能力、建立團隊合作的默契，讓學員們彼此啟發成長。
許多學員皆表示在營隊活動中體會到團隊合作重要性、學習更多面向的思考觀點。學員林中冠分享，「每個人都有自己的專長跟缺點，在一個團體裡就是要強化大家的優點，解決彼此的缺點，來完成一件事情。」學員吳佳穎則表示：「想藉由活動認識更多不同領域的人、跟他們學習，在這裡發現大家都很樂於傾聽別人的意見，有想法也會立即告訴你。」活動中也安排李謀偉總裁與多位資深主管與學員們進行交流，透過不同世代的對談，雙方更激盪出多元觀點、在營隊的良性互動中皆能獲得成長的機會。
「青年行動家」找到可以付諸行動的實踐力量，進而做出實際改變
李謀偉總裁勉勵學員：「面對未來的各種變化，不只要思考如何超前部署、做好萬全準備，更要擁有利他的精神持續回饋社會，實踐企業公民的責任，這正是領導者的勇氣。」而第十一屆獎學金營隊的「青年行動家」提案競賽，讓學員能夠充分發揮利他精神與創新觀點。提案競賽以「我看到、我想到、我做到」為主軸，將學員分成小組，由各組邀請非營利組織合作，發掘社會中待解決的問題並設計解決方案，獲選最佳提案的組別，該小組合作的非營利組織就能獲得20萬元實踐費用，讓學員們的想法轉化為實際行動，進而擴大影響力。
李長榮教育基金會持續致力培育新世代專業人才
長期關注台灣化學、材料相關領域的李長榮教育基金會，除了舉辦優秀學生獎學金活動外，另外還有博士生獎助學金以及李謀偉科學論壇（Bowei Research Conference，簡稱BRC）等人才培育計畫，致力培育國內優秀學子，推動創新研究思維。
其中BRC論壇更是由李謀偉總裁與李長榮教育基金會楊賽芬董事長捐贈的學術交流活動，仿效美國戈登論壇（Gordon Research Conference)，每年年初在台灣選擇遠離塵囂的處所，邀請全球化學、化工、材料領域諾貝爾獎等級的的頂尖科學家，在無壓力的環境下自由開放地進行學術討論、促進研究靈感的交流激盪。
BRC論壇被國際純化學和應用化學聯合會（IUPAC）副主席暨下屆主席、以色列化學學會會長Dr. Ehud Keinan看好有機會成為世界前四大化學論壇之列，義不容辭地自第三屆論壇開始從翁啓惠院士手中接下BRC科學顧問委員會主席的任務，更讓本地優秀研究生不需自費出國就能獲得國際級頂尖學者的建議與指教，為台灣的教育與研究灌注動力，藉此提供國內優秀人才與國際頂尖科學家交流的機會。
未來李長榮教育基金會也將持續推出各項計畫，提供更多舞台與培育資源給未來的青年行動家，將影響力種子種在每個學員心中，期許優秀青年能勇於以「For Good」精神為社會注入更多創新能量。
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