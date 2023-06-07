我的小孩有發展遲緩嗎？哪些指標可以幫助判斷？

文：陳韻如（中原大學心理系助理教授）

新生兒、幼兒、學齡前兒童的家長們，除了浸淫在育兒的喜悅之外，也關注著孩子日復一日的成長與改變。所謂「發展」，正是個體隨著時間而展現的變化。

以發展中的兒童來說，多數的孩子皆依循著某種大致的順序在發展，當某個年齡層中75~90%兒童皆可發展出此項能力，該年齡層即被視為此能力的「發展里程碑」。

然而，一旦家中的孩子未能符合發展里程碑時，便可特別關注是否為發展遲緩的現象。簡單來說，「發展遲緩」指的是和其他同齡孩子相比，某個孩子沒有展現出應該有的發展表現。以下我們將分別說明：發展遲緩的表現與類型，以及發展遲緩的預防與介入。

發展遲緩的表現與類型

發展遲緩可能發生在肢體動作、語言溝通、情緒行為、知覺認知、遊戲社交……等發展向度。有的孩子僅在某個特定向度上呈現發展落後，有的孩子則是呈現全面發展遲緩，也就是在兩個或更多發展向度上落後。

然而，正因為發展有個別差異，若只以未達發展里程碑來判斷發展遲緩，將無法具體回答究竟是落後多少才叫做遲緩。

為了回答這樣的問題，首先得先對孩子進行全面性的發展篩檢評估，而進行評估就必須仰賴具良好心理計量特性的測量工具，這樣的工具是標準化的，並可提供常模資料供參照比對。

據一般原則，透過發展評估可得知孩子的發展年齡，並可參照常模對應孩子的實際年齡：若在發展向度上，發展年齡低於實際年齡的20%至30%年齡線之間，便歸類為「疑似發展遲緩」，若低於30%年齡線以下，則判定為「發展遲緩」。

從法規來看，《兒童青少年福利法施行細則》中指稱的「發展遲緩兒童」，即是在認知、生理、語言及溝通、心理社會或生活自理等發展領域，出現疑似異常或可預期發展異常，而這些發展異常必需經由衛生主管機關認可之醫院進行「聯合評估」確認後，才可確認。

兒童發展聯合評估中心的綜合報告書之標準，則依各發展領域訂定不同的發展遲緩標準。

例如：動作遲緩的測驗結果顯示在平均值以下1.5個標準差、小於等於第7百分位數或是發展商數低於80；認知發展遲緩的測驗結果顯示在平均值以下1個標準差或平均值以下一個標準差的相當百分比。

如果量表缺乏標準差數值或相當百分比時，以發展水準低於實際應有的發展水準百分之二十為顯著遲緩。

常見的發展遲緩表現

在尚未進入正式發展聯合評估之前，往往需要家長及兒童的主要照顧者，敏於觀察孩子的日常表現。以下列出常見的發展遲緩表現：

0～2歲

學習、嘗試新東西比其他同齡孩子慢。

翻身、坐起、爬行或獨立行走的時間都遠遠晚於適宜發展的時間。

聽不懂他人的指令，又好像是聽不見似的。

好像都聽得懂他人在講什麼，但不以言語來表達或溝通，而是習慣用動作、表情來表達，或者就算開口，也都只是單詞或電報式的句子。

2～4歲

白天還是需要包尿布，或是只有包著尿布才能上廁所。

常常記不得、學過馬上就忘。

難以與他人溝通、社交，或喜歡東西、玩具多於關注人。

無法聯結自己的行為與後果。

無法在沒有幫助的情況下，完成日常生活自理，例如：自行進食、著衣穿鞋。

4～6歲

無法或不願意配合幼兒園（學習情境）的規範與要求。

在幼兒園總是學不會老師教的。

不懂形狀、顏色，也不懂數數。

無法和同齡孩子好好相處。

總是想到什麼就馬上行動，好像總是坐不住。

常大哭大鬧、發脾氣，而且難以被安撫。

常見的發展遲緩類型／診斷

發展遲緩並非一個明確診斷，而是有許多診斷在發展階段中，皆呈現顯著的發展遲緩表現，像是運動發展遲緩的腦性麻痺、語言發展遲緩、認知發展遲緩中的智能障礙、社會適應發展遲緩、情緒心理行為發展遲緩及全面性發展遲緩等。以下列舉幾個呈現發展遲緩的診斷：

腦性麻痺（Cerebral Palsy）

腦性麻痺是以肢體運動功能障礙為主的多重性障礙，為一種非進行性的腦部病變；大腦在發育未成熟前，受到任何可能原因，造成控制動作的某些腦細胞受到傷害或產生病變，因而引起運動機能障礙。

這些腦部傷害可能影響控制動作以外的其他腦部區域，因此腦性麻痺可能伴隨的相關障礙與表現包括：智能障礙、癲癇、活動量高、知覺異常、情緒困擾、斜視、聽覺障礙、語言發展慢、構音問題等。

自閉症類群障礙症 （Autism Spectrum Disorder, ASD）

自閉症類群障礙症的主要症狀包括：社交溝通與社會互動的困難與缺損、侷限與重覆的行為、興趣及活動模式。這些症狀造成的困擾中，又特別以人際互動、語言溝通等障礙最為嚴重。

自閉症類群障礙症可能伴隨的相關障礙與表現包括：智能障礙、癲癇、注意力缺失、活動量高、知覺異常、情緒困擾、語言發展慢、學習困難等。

注意力缺失過動症（Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD）

注意力缺失過動症的主要症狀包括：持續注意力不足、活動量過高及衝動控制不佳。這些症狀所造成的困擾在越結構化、要求較多的環境下，更易突顯適應困難與衝突。

注意力缺失過動症可能伴隨的相關障礙與表現包括：學習困難、部份認知功能低落、語言溝通與表達問題、情緒困擾、社會互動困難等。

發展遲緩的可能原因及預防

了解發展遲緩的表現後，若能進一步了解發展遲緩的可能原因，將有助於針對發展遲緩進行事前預防及後續介入。

根據世界衛生組（WHO）的統計，發展遲緩的發生率約為6～8%。台灣內政部兒童局2006年的統計數據，台灣未滿6歲的兒童之中，約5%通報為疑似發展遲緩或發展遲緩。

目前對於大多數造成發展遲緩的原因沒有很清楚，就已知的原因之中，不外乎遺傳和環境所造成。

包括：遺傳疾病、基因突變、染色體異常、先天性畸形症候群、腦部發育異常及胎兒感染；周產期發生早產、缺氧缺血性腦病變、周產期感染、難產；出生後的頭部外傷、嬰兒虐待、中樞神經感染、營養缺乏、教養不當、刺激剝奪、忽視、虐待、家庭環境等因素。

就上述已知可能造成發展遲緩的原因，可以進行以下預防措施，減少或降低發展遲緩的發生：

父母雙方懷孕前進行健康檢查，以便確認雙方家族中是否有遺傳性疾病、基因異常、精神異常或智能不足之家族病史。 父母保持身心健康，並有效控制慢性疾病。避免低齡（20歲以下）或高齡（35歲以上）懷孕。 在備孕及懷孕過程中，父母皆不得嗜菸、酒、毒品，並確認平日長期服用之藥物是否對胎兒有所影響，並且不暴露在鉛、汞、輻射等高污染環境中。 懷孕前四個月接種德國麻疹疫苗。維持單純的性關係，避免感染性病與人工流產。 定期並確實接受產檢，若有早產、子宮外孕、多次自發性流產，或不明原因胎死腹中與新生兒死亡的紀錄，需進一步檢視了解可能原因。維持標準體重，不過重或過輕。 注意居家環境安全，避免懷孕過程及新生兒的跌倒、意外碰撞，避免暴露於有毒污染環境。 父母宜接受並吸收適當的育兒知識，提供適當的養育條件，建立合宜之教養技巧與方法。 父母如在照顧教養上有困難或壓力，應主動請求支援，建立社會支持系統，必要時應主動徵詢、求助專家。

發展遲緩的介入