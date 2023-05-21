台灣選舉真能像《人選之人》不談統獨？一窺現實中負責「造浪」的政治幕僚日常
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在台灣談政治，可以完全不討論中國、不討論兩岸關係和統獨議題嗎？台劇《人選之人》創造了這樣的可能。劇中以文宣幕僚為焦點，替台灣人設想出未來可能的選戰樣貌，進而帶來療癒；然而，對中國民眾來說，從虛構台劇對照當前中國現實，衝擊感或許更大。
文：周昱君
「理想狀態就是，台灣只有在討論台灣底下的左派跟右派，而不是在台灣底下還要去討論中國跟台灣。」民進黨新媒體中心專員游善閔這麼描述他對台灣未來選戰的想像：有一天，選舉可以回到純粹的左右派價值之爭，而不是台灣跟中國之間的選擇。
他說：「如果我們的候選人是這樣子，永遠都在談中國，沒有辦法回到只有存在於台灣的討論的話……你永遠都只要打對立牌就好了，就不會有人在討論（什麼才真的對台灣好）。」
游善閔接受DW採訪時說，不談統獨是《人選之人》最「夢幻」的部分，可能讓有些人覺得這部戲就少了點味道。但如此一來，戲劇得以呈現「正常議題討論的形象」，也讓台灣的政治工作者能從戲裡角色在選戰中的掙扎與選擇，產生共鳴並療癒自己。
對海峽另一邊的觀眾來說，《人選之人》劇中與上司互動的職場現實或許能感同身受，但台灣的選戰攻防與民主的日常實踐，卻可能難以想像。游善閔形容，政治幕僚對中國而言，可以說是個「架空、幻想職業。」
雖然戲裡隻字不談統獨，《人選之人》詞條卻還是遭豆瓣下架。許多中國民眾設法翻牆追劇，有微博用戶感嘆，兩岸戲劇「徹底走出了道不同不相為謀的感覺。」
有中國網友表達艷羨：「羨慕那種繁榮、嘈雜的激情，羨慕有浪可造，有『事』可做，羨慕他們，至少簇擁著摸索、走向改變的可能性。」另一位網友深受劇中的女性力量衝擊，但對照「電視劇裡的烏托邦」與「沒辦法改變的現實」，此劇「看得人熱血沸騰又心如死灰」。
現實中的台灣政治幕僚
跳出戲劇的平行時空，實際走進台北市的民進黨中央黨部，會發現許多重疊之處。像游善閔一樣20到30幾歲的年輕黨工相當多；每人桌上的擺設，與一般職場上班族差異不大，但座位旁插著的彩虹旗，還有牆上掛的鼓勵投票標語，明白彰顯了政治工作者的信念與價值。
在8樓到10樓的辦公室之間，游善閔腳踩著運動鞋，熟悉地走上走下。在他身上，可以感受到政治幕僚內斂的特質，低調，不張揚，寧可隱身在布幕之後。而就在這裡的辦公室，真實世界的「造浪者」搭上戲劇熱潮，把握了一波造浪良機。
5月初，民進黨總統候選人賴清德在這裡拍了一張「劇照」，舉著攝影機的游善閔跟其他黨工難得在鏡頭前露面。他說，這幾乎是「百利無一害」的政治宣傳，既展現該黨支持台劇發展，也凸顯年輕形象，創造出候選人跟黨工站在一起的團結象徵。
不過，並不是只有民進黨搭上了這波潮流。在社交媒體上，國民黨打出一波「造詐者」攻勢，批評民進黨空有打擊詐騙的承諾，未能解決實際問題。
選戰怎麼打？幕僚：當候選人彈藥庫
光憑一齣戲的熱潮，對2024年大選的選情顯然不是重大影響因素，但透過戲裡戲外的「文宣戰」，台灣民眾得以一窺選戰到底是怎麼打的。
在台灣，民主政治的實踐不只靠打選戰，還要靠政治工作者每一天與民眾的溝通。從網路文宣與論述攻防，到地方基層的選民服務，政治有許多不同的「戰場」，幕僚各就各的「戰鬥位置」，替一個黨或候選人把浪造得越高越好。
食品科學背景的游善閔，2014年受太陽花運動啟發而開始關心政治，到了2018年民進黨「九合一」選舉大敗之後，選擇投身政治工作，一開始加入民進黨青年部，後來也曾擔任地方議員助理。他這麼描述自己的「戰鬥位置」：「我來當你（候選人）的彈藥庫，那你就去掃射就對了。但是我不會當掃射的那個人。」
在同樣的時代背景下成為政治幕僚的不只游善閔。從2018年底到2019年，台灣內部經歷了大選震盪，見證國民黨的韓國瑜「橫空出世」。當時韓國瑜曾赴港澳會晤中聯辦官員，引發台灣人對中國統戰的新一波疑慮。值此之際，香港「反送中」運動風起雲湧；眼見港警強力鎮壓香港民主派，台灣社會也瀰漫著所謂「亡國感」氛圍。
民進黨立委蘇巧慧國會辦公室新聞部主任張哲維告訴DW，2019年初還在當兵的他，感受到強烈的「危機存亡感」。
那一年5月，台灣同性婚姻合法化前夕，時任行政院長的蘇貞昌呼籲同黨立委頂住壓力，在「歷史性的一刻」投下關鍵一票。受那番話感召，張哲維表示：「如果說因為成為這個體制內的一部分，能夠讓這個國家、這個社會有更多的願景，或者是願意給有進步理念的黨派、政府繼續為大家做事情……不管做什麼事情，我都願意去做。」
就像《人選之人》劇中的蔡易安，張哲維也是社會系出身，關心社會議題，對改變社會有憧憬。退伍後，他參與了立委選戰，協助社運人士賴品妤參選。他以「業務員」來比喻自己當時的角色，要站路口、跑夜市，四處掃街拜票，推銷「候選人」這個產品。
「你要怎麼把這個產品賣出去，讓選民買單，靠的就是這個產品的內容，比方說選民服務，比方你爭取的地方建設，比方你在國會問政的成績。」張哲維說，他後來擔任立委的新聞聯絡人，同樣也是銷售產品，只不過角色像是從業務變成行銷廣告。
待在政治圈這幾年，他不是沒有過自我懷疑。而正如戲劇所呈現的，「你可能做得很好，但是選民不一定要投給你啊，這個就是民主政治。」張哲維說，一個「心智堅韌」的政治工作者不能缺少明確目標。否則，「很快就會被影響，覺得『現在網路聲量才不關注這些』……最後漸漸迷失，忘記自己當初可能實際想要做的事情是什麼。」
「造浪者」走上浪尖
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永續發展如何走？PGE太平洋綠能以農地種電推動能源自給，讓太陽能與環境共好成為可能
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致力於綠電的PGE太平洋綠能，面對全球永續發展的目標與在地糧食危機的多重挑戰，團隊如何以實際行動與不屈不撓的精神，在台灣這片土地上播下綠色種子？
天色漸暗，一部南下的車輛奔馳在鄉間道路上，眼前所見除了綠油油的稻田外，一個彎腰蜷曲的身影引起了注意。「後來我們都稱她作林阿姨，」太平洋綠能董事長鄭旭捷分享，創業初期與林阿姨有著深厚革命情感，回首這一路上耕耘在這片土地的努力，更讓鄭旭捷與團隊記憶猶新。
談到2050年淨零碳排的全球目標，可說是無人不知，各國政府與產業也針對此一遠景努力尋求各式解決方案。太平洋綠能就透過與在地農民攜手合作，提供全方位太陽能服務，以農地種電的方式，創造與環境、土地永續共生的乾淨電力來源。
從糧食危機到電磁波，鼓吹農地種電的道路上障礙不斷
把鏡頭拉回到林阿姨身上。鄭旭捷回憶，當時他們想了解在地農民生活，停下車主動與林阿姨打招呼，嘗試理解她在務農上的現況與挑戰。
林阿姨説台灣因氣候變遷，農作物收成不穩定性提高導致利潤不彰，更因農村人口年紀老化，讓農地維護更加困難，若無適當整理農地，對未來耕作也會有影響，而且在與PGE團隊洽談期間又遇上林阿姨的先生因務農而受傷，導致農耕期遇上了困難，也加速林阿姨想轉型的決心。而林阿姨沒說的是，農民一年辛勤耕種的收入不到20萬，再扣除成本所剩無幾，這讓鄭旭捷不斷思索該如何透過農地種電的方式協助向林阿姨這樣的農民們改善生活。
不過要說服這些視農地為己出的農夫們擁抱這個新商業模式談何容易，「糧食危機、電磁波還有未來農地走向等都要釋疑。」鄭旭捷細數當時林阿姨身邊周遭友人們的疑惑，特別是在即將簽約的這一刻雜音仍不斷浮現，好在這一切都在團隊悉心解說下迎刃而解。
以糧食危機來說，多數人都會認為將農地改成太陽能用地將減少可種植面積，但從已揭露的統計數據發現，目前國內共計80萬公頃的農地，其中有三分之一面臨長期休耕或廢耕，若以2025年再生能源佔比15%的短期目標來看，僅需不到兩萬公頃就能完成，需要的面積量更是休耕及廢耕農地的一成不到，尚不至於造成糧食危機，但是能源自給卻迫在眉睫。
「國內能源自給率僅有2%」鄭旭捷提到，我們花大把資金購買能源供大家使用，為何不將這些資源留在這塊土地進行建設，不只能提升能源自給率，也可創造更多在地團隊發展，更重要的是我們將在能源議題上有更多話語權、不再受制於人，產業發展也能更符合淨零碳排趨勢具有競爭力。
至於農民們擔心的電磁波，鄭旭捷表示當時團隊以吹風機、手機等電子產品作為比較，透過精密儀器讓數據說話，檢測出其他電子產品的電磁波數值相較太陽能系統高出許多，反倒建議農民們更應該注意日常3C產品的使用；且太陽能板運作時幾乎沒有噪音產生的特性，也讓農民們非常驚艷，也願意勇於一試農地種電，希望能為地方農業找到新契機。
綠電永續的心法，調整呼吸讓土地生生不息
然而，農地種電最大的挑戰仍在於如何建置及完成後的維護。對此，太平洋綠能總經理張家偉以第一線經驗，分享團隊如何打造真正落實永續的太陽能案場。
針對基礎設施，太平洋綠能源堅持在不破壞野生動物棲息地前提下，設計生態友善格柵，同時也讓圍籬間保持一定距離，「這些規劃都是為了讓原生物種依舊能自在地移動。」張家偉説在他們的案場裡遇見野兔、穿山甲一點都不稀奇，就連保育類動物的石虎都是神秘嘉賓。
此外，太平洋綠能提供給地主一站式太陽能板建置服務，從案場開發、文件申請到安裝施工等，甚至後續維修皆是。張家偉表示，太平洋綠能和地主一簽就是20年，租賃期間對於土地養護、修剪雜草都由太平洋綠能悉心照顧；除拒絕使用除草劑，更以雜草作為有機肥料創造農地正向生態循環，即便未來不再做為太陽能發電使用，依舊能回歸農作物生產之列。
在這些年的努力下，太平洋綠能也樹立業界典範，讓外界看到種電亦能同時維護案場與土地保育。鄭旭捷說他相信台灣能創造出生態、農業及光電三方共贏，更希望從根本面實現遠景，期待政策與法規的改革讓農地種電申請能以土地容許申請即可，無需額外進行土地使用變更，確保農民未來仍有機會重新拿回土地、再次進行耕作，且太平洋綠能也師法日本農電共生的案例，藉由架高太陽能板技法和太陽能溫室等技術，在提升土地效益同時亦能實現能源自給，為農民與土地盡到永續循環的責任。
宣揚永續綠電的價值，積極尋求更多跨界合作機會
經過這些年的努力，越來越多農民、地主和企業主看著太平洋綠能打造的案場與提供的服務，開始擁抱這個新商業模式，對鄭旭捷及團隊來說倍感欣慰。
「台灣真的是一座美麗的寶島」鄭旭捷感性地說，正因這塊孕育自己成長的土地是如此的珍貴，讓他認為不只是要繼續強化國人對於環保、用電的意識，「我們更不會停止對這塊土地永續發展的責任與腳步。」
羅馬不是一天造成，一路走來如何與民眾溝通太陽能的價值，也讓鄭旭捷與團隊感受到必須以教育者身份在台灣社會推動太陽能的認識與了解，這項任務刻不容緩。因此除以案場實例於農地進行示範，同時也在各國中小校園案場舉行環境綠能教育講座推廣，以期能替未來再生能源的落實鋪路。而鄭旭捷也透露。太平洋綠能也轉投資提供電動車充電服務的新創團隊EVOASIS，擴大對能源的想像與永續可能性，更希望能在不久的將來激盪出更多火花。