台灣選舉真能像《人選之人》不談統獨？一窺現實中負責「造浪」的政治幕僚日常

文：周昱君

「理想狀態就是，台灣只有在討論台灣底下的左派跟右派，而不是在台灣底下還要去討論中國跟台灣。」民進黨新媒體中心專員游善閔這麼描述他對台灣未來選戰的想像：有一天，選舉可以回到純粹的左右派價值之爭，而不是台灣跟中國之間的選擇。

他說：「如果我們的候選人是這樣子，永遠都在談中國，沒有辦法回到只有存在於台灣的討論的話……你永遠都只要打對立牌就好了，就不會有人在討論（什麼才真的對台灣好）。」

游善閔接受DW採訪時說，不談統獨是《人選之人》最「夢幻」的部分，可能讓有些人覺得這部戲就少了點味道。但如此一來，戲劇得以呈現「正常議題討論的形象」，也讓台灣的政治工作者能從戲裡角色在選戰中的掙扎與選擇，產生共鳴並療癒自己。

對海峽另一邊的觀眾來說，《人選之人》劇中與上司互動的職場現實或許能感同身受，但台灣的選戰攻防與民主的日常實踐，卻可能難以想像。游善閔形容，政治幕僚對中國而言，可以說是個「架空、幻想職業。」

雖然戲裡隻字不談統獨，《人選之人》詞條卻還是遭豆瓣下架。許多中國民眾設法翻牆追劇，有微博用戶感嘆，兩岸戲劇「徹底走出了道不同不相為謀的感覺。」

有中國網友表達艷羨：「羨慕那種繁榮、嘈雜的激情，羨慕有浪可造，有『事』可做，羨慕他們，至少簇擁著摸索、走向改變的可能性。」另一位網友深受劇中的女性力量衝擊，但對照「電視劇裡的烏托邦」與「沒辦法改變的現實」，此劇「看得人熱血沸騰又心如死灰」。

現實中的台灣政治幕僚

跳出戲劇的平行時空，實際走進台北市的民進黨中央黨部，會發現許多重疊之處。像游善閔一樣20到30幾歲的年輕黨工相當多；每人桌上的擺設，與一般職場上班族差異不大，但座位旁插著的彩虹旗，還有牆上掛的鼓勵投票標語，明白彰顯了政治工作者的信念與價值。

在8樓到10樓的辦公室之間，游善閔腳踩著運動鞋，熟悉地走上走下。在他身上，可以感受到政治幕僚內斂的特質，低調，不張揚，寧可隱身在布幕之後。而就在這裡的辦公室，真實世界的「造浪者」搭上戲劇熱潮，把握了一波造浪良機。

5月初，民進黨總統候選人賴清德在這裡拍了一張「劇照」，舉著攝影機的游善閔跟其他黨工難得在鏡頭前露面。他說，這幾乎是「百利無一害」的政治宣傳，既展現該黨支持台劇發展，也凸顯年輕形象，創造出候選人跟黨工站在一起的團結象徵。

不過，並不是只有民進黨搭上了這波潮流。在社交媒體上，國民黨打出一波「造詐者」攻勢，批評民進黨空有打擊詐騙的承諾，未能解決實際問題。

選戰怎麼打？幕僚：當候選人彈藥庫

光憑一齣戲的熱潮，對2024年大選的選情顯然不是重大影響因素，但透過戲裡戲外的「文宣戰」，台灣民眾得以一窺選戰到底是怎麼打的。

在台灣，民主政治的實踐不只靠打選戰，還要靠政治工作者每一天與民眾的溝通。從網路文宣與論述攻防，到地方基層的選民服務，政治有許多不同的「戰場」，幕僚各就各的「戰鬥位置」，替一個黨或候選人把浪造得越高越好。

食品科學背景的游善閔，2014年受太陽花運動啟發而開始關心政治，到了2018年民進黨「九合一」選舉大敗之後，選擇投身政治工作，一開始加入民進黨青年部，後來也曾擔任地方議員助理。他這麼描述自己的「戰鬥位置」：「我來當你（候選人）的彈藥庫，那你就去掃射就對了。但是我不會當掃射的那個人。」

在同樣的時代背景下成為政治幕僚的不只游善閔。從2018年底到2019年，台灣內部經歷了大選震盪，見證國民黨的韓國瑜「橫空出世」。當時韓國瑜曾赴港澳會晤中聯辦官員，引發台灣人對中國統戰的新一波疑慮。值此之際，香港「反送中」運動風起雲湧；眼見港警強力鎮壓香港民主派，台灣社會也瀰漫著所謂「亡國感」氛圍。

民進黨立委蘇巧慧國會辦公室新聞部主任張哲維告訴DW，2019年初還在當兵的他，感受到強烈的「危機存亡感」。

那一年5月，台灣同性婚姻合法化前夕，時任行政院長的蘇貞昌呼籲同黨立委頂住壓力，在「歷史性的一刻」投下關鍵一票。受那番話感召，張哲維表示：「如果說因為成為這個體制內的一部分，能夠讓這個國家、這個社會有更多的願景，或者是願意給有進步理念的黨派、政府繼續為大家做事情……不管做什麼事情，我都願意去做。」

就像《人選之人》劇中的蔡易安，張哲維也是社會系出身，關心社會議題，對改變社會有憧憬。退伍後，他參與了立委選戰，協助社運人士賴品妤參選。他以「業務員」來比喻自己當時的角色，要站路口、跑夜市，四處掃街拜票，推銷「候選人」這個產品。

「你要怎麼把這個產品賣出去，讓選民買單，靠的就是這個產品的內容，比方說選民服務，比方你爭取的地方建設，比方你在國會問政的成績。」張哲維說，他後來擔任立委的新聞聯絡人，同樣也是銷售產品，只不過角色像是從業務變成行銷廣告。

待在政治圈這幾年，他不是沒有過自我懷疑。而正如戲劇所呈現的，「你可能做得很好，但是選民不一定要投給你啊，這個就是民主政治。」張哲維說，一個「心智堅韌」的政治工作者不能缺少明確目標。否則，「很快就會被影響，覺得『現在網路聲量才不關注這些』……最後漸漸迷失，忘記自己當初可能實際想要做的事情是什麼。」

Photo Credit: 中央社

「造浪者」走上浪尖