【電影】《奧本海默》的五個背景知識：諾蘭執導過最豪華的演員陣容，核爆場景竟不是CG特效？

文字整理:古家萱

由英國名導克里斯多福諾蘭(Christopher Nolan)執導的電影,向來可說是品質與票房的雙重保證,從1998年推出處女作《跟蹤》(Following)以來,他陸續執導了《記憶拼圖》(Memento)、《針鋒相對》(Insomnia)、《黑暗騎士》(The Dark Knight)三部曲、《頂尖對決》(The Prestige)、《全面啟動》(Inception)、《星際效應》(Interstellar)、《敦克爾克大行動》(Dunkirk)、《天能》(TENET)多部電影。

這些作品不僅讓他拿下多座獎項,更使其成為《時代》雜誌選出的最具影響力一百人,並在2019年因對電影的貢獻而被授予大英帝國勳章。

而繼2020年推出的《天能》之後,諾蘭也即將在今(2023)年7月,推出由他自行編導的全新作品《奧本海默》(Oppenheimer)。這個講述物理學家勞勃奧本海默(J. Robert Oppenheimer)在曼哈頓計劃中協助研發原子彈的故事不僅回顧了殘酷的戰爭歷史,更揭開「原子彈之父」在研發過程中不為人知的心路歷程,讓人感到相當期待。

以下,我們也將就目前釋出的種種資訊,為各位整理《奧本海默》觀影前的必知事項。

#01:奧本海默是誰?

圖片來源:《奧本海默》

主角奧本海默全名為朱利葉斯・羅伯特・歐本海默(Julius Robert Oppenheimer),於1904年4月22日出生於美國紐約,是一位理論物理學家。在第二次世界大戰期間,美國找來奧本海默擔任羅沙拉摩斯實驗室的領導人,而其參與的「曼哈頓計劃」,最終研發出用於轟炸廣島與長崎的兩顆原子彈,也使他獲得了「原子彈之父」的頭銜。

深知核武器的毀滅性威力,奧本海默曾感嘆到,人類史上首次核試驗,讓他想起了印度教經典《薄伽梵歌》中的一句:「我現在成了死神,世界的毀滅者。」於是,在戰後,他在新成立的美國原子能委員會擔任主席期間,奧本海默也積極利用其影響力,要求國際社會對核能進行嚴格管控,以避免美國與蘇聯發生核軍備競賽,並防止核武器開發技術四處擴散。

#02:電影《奧本海默》在說什麼?

圖片來源:《奧本海默》

電影《奧本海默》改編自2006年獲普立茲獎肯定的傳記《美國普羅米修斯:羅伯特・奧本海默的勝利與悲劇》(American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer ),內容描述奧本海默開發第一顆原子彈的過程,同時呈現主角「冒著毀滅世界的風險去拯救世界」的矛盾的心境,帶領觀眾們在壯闊如史詩的畫面中,探索危險卻令人心跳加速的悖論。

#03:諾蘭執導以來最豪華的演員陣容

即將上映的《奧本海默》有著諾蘭執導以來最豪華的演員陣容,其中包括從《黑暗騎士》系列就與導演合作密切的席尼墨菲(Cillian Murphy)、因《穿著Prada的惡魔》(The Devil Wears Prada)受到世人矚目的艾蜜莉布朗(Emily Blunt)、飾演《鋼鐵人》(Iron Man)的小勞勃道尼(Robert Downey Jr.)、在火星種馬鈴薯的麥特戴蒙(Matt Damon)、在《波希米亞狂想曲》(Bohemian Rhapsody)中飾演皇后合唱團主唱的金獎影帝雷米馬利克(Rami Malek)、以及新一代黑寡婦佛蘿倫絲普伊(Florence Pugh)......等。

值得特別注意的是,雖然曾與諾蘭合作過《全面啟動》、《黑暗騎士》三部曲、《敦克爾克大行動》等多部作品,但這是席尼墨菲首次在其電影中擔任主角,兩人極具默契的搭配讓人不禁期待。此外,諾蘭也曾多次表達自己對於小勞勃道尼的欣賞,本次終於有機會合作,不知道將會擦出怎樣的火花?

#04:與華納兄弟鬧翻後的第一部長片作品

Photo Credit: GettyImages 諾蘭

不同於過去的作品幾乎都是由華納兄弟發行,《奧本海默》是諾蘭首部與環球影業合作的作品。前幾年,由於疫情導致電影院收入大減,讓華納兄弟做出決定,將所有在2021年發行的電影同步在串流平台推出,讓向來支持電影工業發展的諾蘭氣到決心終止雙方長達18年的合作關係,正式提出分手。

而在決定要開始製作《奧本海默》之後,諾蘭也曾先後與索尼影業、米高梅影業等片商洽談合作的可能性,最後決定由環球影業製作發行。據悉,為了讓諾蘭落腳自家,環球影業答應了諾蘭提出的多項嚴苛要求,其中包括一億美金製作費用、一億美金的宣傳費用、絕對的控制權、100天以上院線視窗期、上映前後三週不得發行其他新片......等,可見片商對於此次合作的重視。

#05:片中的核爆將不是CG特效?

眾所皆知,諾蘭向來是實景拍攝的愛好者,在《全面啟動》中,他打造出了無限循環的樓梯;在《敦克爾克大行動》中,他找來超過1500位的臨時演員扮演撤退的盟軍;而在已上映的最新作品《天能》裡,他甚至真的炸掉一台波音747。而本次,在《奧本海默》拍攝的過程中,他更將以實景方式呈現當年的「試爆」場景。

日前,諾蘭在受訪時透露,為拍攝出爆炸畫面的真實感,劇組將在美國新墨西哥州的一座山上,還原第一次核武器引爆的場面,他表示:「我認為在不使用電腦特技的前提下,要還原『三位一體核試驗』是超高難度的挑戰。」因此,他找來長期合作的視覺效果總監安卓傑克森(Andrew Jackson)協助,「我們尋找實際還原視覺效果的可能性及所需元素,由代表『三位一體核試驗』的量子動力與量子物理學層面,盡可能達到重現效果。」

