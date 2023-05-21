【電影】《奧本海默》的五個背景知識：諾蘭執導過最豪華的演員陣容，核爆場景竟不是CG特效？
我們想讓你知道的是
諾蘭向來是實景拍攝的愛好者，在《全面啟動》中，他打造出了無限循環的樓梯；在《敦克爾克大行動》中，他找來超過1500位的臨時演員扮演撤退的盟軍；在《天能》裡他甚至真的炸掉一台波音747。而本次在《奧本海默》拍攝的過程中，他更將以實景方式呈現當年的「試爆」場景。
文字整理：古家萱
由英國名導克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）執導的電影，向來可說是品質與票房的雙重保證，從1998年推出處女作《跟蹤》（Following）以來，他陸續執導了《記憶拼圖》（Memento）、《針鋒相對》（Insomnia）、《黑暗騎士》（The Dark Knight）三部曲、《頂尖對決》（The Prestige）、《全面啟動》（Inception）、《星際效應》（Interstellar）、《敦克爾克大行動》（Dunkirk）、《天能》（TENET）多部電影。
這些作品不僅讓他拿下多座獎項，更使其成為《時代》雜誌選出的最具影響力一百人，並在2019年因對電影的貢獻而被授予大英帝國勳章。
而繼2020年推出的《天能》之後，諾蘭也即將在今（2023）年7月，推出由他自行編導的全新作品《奧本海默》（Oppenheimer）。這個講述物理學家勞勃奧本海默（J. Robert Oppenheimer）在曼哈頓計劃中協助研發原子彈的故事不僅回顧了殘酷的戰爭歷史，更揭開「原子彈之父」在研發過程中不為人知的心路歷程，讓人感到相當期待。
以下，我們也將就目前釋出的種種資訊，為各位整理《奧本海默》觀影前的必知事項。
#01：奧本海默是誰？
主角奧本海默全名為朱利葉斯・羅伯特・歐本海默（Julius Robert Oppenheimer），於1904年4月22日出生於美國紐約，是一位理論物理學家。在第二次世界大戰期間，美國找來奧本海默擔任羅沙拉摩斯實驗室的領導人，而其參與的「曼哈頓計劃」，最終研發出用於轟炸廣島與長崎的兩顆原子彈，也使他獲得了「原子彈之父」的頭銜。
深知核武器的毀滅性威力，奧本海默曾感嘆到，人類史上首次核試驗，讓他想起了印度教經典《薄伽梵歌》中的一句：「我現在成了死神，世界的毀滅者。」於是，在戰後，他在新成立的美國原子能委員會擔任主席期間，奧本海默也積極利用其影響力，要求國際社會對核能進行嚴格管控，以避免美國與蘇聯發生核軍備競賽，並防止核武器開發技術四處擴散。
#02：電影《奧本海默》在說什麼？
電影《奧本海默》改編自2006年獲普立茲獎肯定的傳記《美國普羅米修斯：羅伯特・奧本海默的勝利與悲劇》（American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer ），內容描述奧本海默開發第一顆原子彈的過程，同時呈現主角「冒著毀滅世界的風險去拯救世界」的矛盾的心境，帶領觀眾們在壯闊如史詩的畫面中，探索危險卻令人心跳加速的悖論。
#03：諾蘭執導以來最豪華的演員陣容
即將上映的《奧本海默》有著諾蘭執導以來最豪華的演員陣容，其中包括從《黑暗騎士》系列就與導演合作密切的席尼墨菲（Cillian Murphy）、因《穿著Prada的惡魔》（The Devil Wears Prada）受到世人矚目的艾蜜莉布朗（Emily Blunt）、飾演《鋼鐵人》（Iron Man）的小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）、在火星種馬鈴薯的麥特戴蒙（Matt Damon）、在《波希米亞狂想曲》（Bohemian Rhapsody）中飾演皇后合唱團主唱的金獎影帝雷米馬利克（Rami Malek）、以及新一代黑寡婦佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）......等。
值得特別注意的是，雖然曾與諾蘭合作過《全面啟動》、《黑暗騎士》三部曲、《敦克爾克大行動》等多部作品，但這是席尼墨菲首次在其電影中擔任主角，兩人極具默契的搭配讓人不禁期待。此外，諾蘭也曾多次表達自己對於小勞勃道尼的欣賞，本次終於有機會合作，不知道將會擦出怎樣的火花？
#04：與華納兄弟鬧翻後的第一部長片作品
不同於過去的作品幾乎都是由華納兄弟發行，《奧本海默》是諾蘭首部與環球影業合作的作品。前幾年，由於疫情導致電影院收入大減，讓華納兄弟做出決定，將所有在2021年發行的電影同步在串流平台推出，讓向來支持電影工業發展的諾蘭氣到決心終止雙方長達18年的合作關係，正式提出分手。
而在決定要開始製作《奧本海默》之後，諾蘭也曾先後與索尼影業、米高梅影業等片商洽談合作的可能性，最後決定由環球影業製作發行。據悉，為了讓諾蘭落腳自家，環球影業答應了諾蘭提出的多項嚴苛要求，其中包括一億美金製作費用、一億美金的宣傳費用、絕對的控制權、100天以上院線視窗期、上映前後三週不得發行其他新片......等，可見片商對於此次合作的重視。
#05：片中的核爆將不是CG特效？
眾所皆知，諾蘭向來是實景拍攝的愛好者，在《全面啟動》中，他打造出了無限循環的樓梯；在《敦克爾克大行動》中，他找來超過1500位的臨時演員扮演撤退的盟軍；而在已上映的最新作品《天能》裡，他甚至真的炸掉一台波音747。而本次，在《奧本海默》拍攝的過程中，他更將以實景方式呈現當年的「試爆」場景。
日前，諾蘭在受訪時透露，為拍攝出爆炸畫面的真實感，劇組將在美國新墨西哥州的一座山上，還原第一次核武器引爆的場面，他表示：「我認為在不使用電腦特技的前提下，要還原『三位一體核試驗』是超高難度的挑戰。」因此，他找來長期合作的視覺效果總監安卓傑克森（Andrew Jackson）協助，「我們尋找實際還原視覺效果的可能性及所需元素，由代表『三位一體核試驗』的量子動力與量子物理學層面，盡可能達到重現效果。」
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樂活南投農場，來場週休輕旅行──信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉篇
我們想讓你知道的是
南投縣觀光資源豐富，農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，尤其不少觀光休閒農場的特色讓人「意遊未盡」。以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等地區之休閒農場，若有興趣不妨就動身出發吧！
疫情解封後，國人出國旅遊人數創新高，居多人抱怨台灣旅遊成本太高，但其實在台灣的觀光首都──南投，有許多「巧而廉」的南投農場秘境等待大家去挖掘探索！不同於國人常去的日、韓、泰國，動輒需要4～6天的旅遊日期，位於台中中樞地區的南投縣，只需週休一日或二日，不用請假，就能安排一場輕鬆愜意輕旅行。
南投縣觀光資源豐富，各鄉鎮的觀光休閒農場尤其讓人「意遊未盡」。南投農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，有許多不同觀光性質的農場皆有其特色，以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等南投地區農場、休閒農業區，供遊客參考。
信義鄉
南投休閒農業區 - 自強愛國休閒農業區
「自強愛國休閒農業區」位於南投縣信義鄉西北方，鄰近東埔溫泉區、八通關古道、玉山國家公園，周邊旅遊資源豐富，幅員遼闊。農業區面積達2,000餘公頃，涵蓋區域包括烏松崙森林休閒區、崁腳寮葡萄休閒區、風櫃斗梅園區、牛稠坑景觀生態區及坪瀨溪流生態區。區域內有坪瀨溪、刺蔥林溪與陳有蘭溪等溪流，水資源豐富孕育豐富的農產品和生態資源，最著名的農產品即為青梅和青梅加工品，果粒碩大且多汁；而崁腳寮生產的葡萄的品質也深受消費者肯定，另外，風櫃斗的梅花遠近馳名，每到梅花季，即可見到滿山滿谷的梅花和人群。無論賞花、採果、踏青、生態探索……等多元遊程，都吸引許多遊客多次造訪！
地址：南投縣信義鄉綠美巷20號
【鄰近景點】
東埔溫泉區
八通關古道
玉山國家公園
【農業與伴手禮】
青梅、梅子果釀、葡萄、時蔬、柿子
【交通方式】
國道3號下名間交流道，左轉台3線往名間方向，再接 台16線往集集、水里方向，於水里接台21線往信義 至88.6公里處信義分局前右轉，循投59線前行即可 達愛國村、自強村。
竹山鎮
南投農場 - 天野青草葯園休閒農場
「天野青草葯園休閒農場」位於竹山鎮，近紫南宮。成立於民國96年，擁有廣闊的青草藥園，種植約200科別、1200個藥草品種，農場內設有藥草老師，教導遊客藥草相關知識。農場內附設「天野養生餐廳」，主要接待團客。餐廳主打「藥膳養生料理」，健康養生無負擔。園區內門市部，主要販售各類青草藥乾品、加工製品與其他農作物；農場參觀不收門票，創辦人沈金順表示，成立農場目的，是為了要推廣藥用植物的正確觀念；另一方面，常有新聞傳出民眾誤食、誤用某些植物導致中毒的案例，以至於讓青草藥背負許多誤解，他也期待透過藥園的宣導推廣，能讓社會大眾了解青草藥的益處，進而能正確地善用青草藥。
地址：南投縣竹山鎮延正里1鄰集山路二段591-8號
【鄰近景點】
紫南宮
竹山文化園區
車籠埔斷層園區
竹山菸葉館
【農業與伴手禮】
白花蝶豆、月桃、金錢草
【交通方式】
走國道三號，下竹山交流道後再往台三線竹山方向走一公里迴轉，即可到達天野青草葯園休閒農場。
鹿谷鄉
南投休閒農業區 - 小半天休閒農業區
「小半天休閒農業區」位於南投縣鹿谷鄉，幅員遼闊約有286.71公頃，涵蓋竹林村、竹豐村，和雅村小半天休閒農業區等三個村落。海拔從200至1,500公尺。農作物擁有「三金」美名：綠金「茶葉」、黃金「竹筍」、黑金「竹炭」。農業區內水池林地維持良好無污染，故生態資源豐富：螢火蟲、昆蟲、鳥類及保育類藍腹鷴等，在此還可以白天觀雲海、晚上看星空。由於本地區之地理環境特性屬多山少平原的地形，大多數的居民群聚而定。區內有武岫休閒農場、43家合法民宿與13家餐飲業者，94年獲選全國最美麗社區。多樣化的生態遊程、具特色的在地美食料理，使小半天休閒農業區常是回訪客首選之一。
地址：南投縣鹿谷鄉光復路174-7號
【鄰近景點】
德興瀑布
長源圳生態步道
孟宗竹林古戰場
大崙山觀光茶園
【農業與伴手禮】
冬筍、長年菜、山芹菜、竹管茶餅、竹炭鹹蛋
【交通方式】
北上及南下於中二高竹山交流道下，右轉台3線省道至南下2.4公里處，左轉保甲路再左轉151縣道往鹿谷溪頭方向（9公里），經鹿谷廣興7-11後右轉往小半天休閒農業區。
南投農場 - 武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，初期以經營茶業為生，農場擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近十年來由茶業轉型，集合國內產、官、學界努力精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道……等活動，冀望到此一遊的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。農場內特製的「武岫孟宗竹炭」燒製係以四年生以上的孟宗竹為材料，採用高溫炭化技術，歷時十多天，以傳統窯手工精心燒製而成（並非一般機械燒材油方式），所生產之孟宗竹炭堅持高品質，其衍生的竹炭用品，健康且實用性高，是每個遊客必買的伴手禮。
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
【鄰近景點】
半天橋
長源圳生態步道
大石公
石馬公園
【農業與伴手禮】
竹炭手工精油皂、竹醋液、武岫竹炭、炭好茶
【交通方式】
走國道3號（中二高）下竹山交流道，台3線右轉，縣道151甲-左轉，往鹿谷方向，接151縣道，往小半天方向，接竹林村方向即可到達。
以上廣告由南投縣政府農業處提供。