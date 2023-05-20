低聲下氣的郭台銘最終沒被徵召，但侯友宜真定於一尊？還是仍暗潮洶湧？
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國民黨確定徵召現任新北市市長侯友宜為該黨2024年台灣總統選舉的候選人，先前爭取提名的鴻海集團創辦人郭台銘也發文表示會予以支持，但是卻也湧現了不滿黨中央的聲浪。這會對國民黨選情造成什麼影響？
文：詹威克（台灣出生的醫界逃兵，曾經客居美國然後到英國從事媒體工作，也研究東亞歷史，八十年代離開台灣，繞世界一圈後返台定居）
國民黨主席朱立倫在黨部舉行的中常會上宣佈，由侯友宜代表出征的時候，黨部大樓外卻是郭台銘的支持者高呼口號，表達對黨中央的不滿，以及他們「非郭不投」的態度，場內場外散發的是兩種不同的氣氛，還有支持郭台銘的地方議會議長、號稱具有影響力的「重量級」黨員為此宣佈脫黨，讓一場原本應該是展現大團結氣勢的場合蒙上了一層陰影。
而且說是大團結，現場卻少了「對比」的郭台銘，雖然說郭台銘不是國民黨黨員，更不是中常委，所以按照郭台銘方面的說法是「沒有收到邀請」，理由看似合理，卻也好像不通人情，就有一個說法是，既然邀請了記者到現場拍朱立倫和侯友宜高舉握手喊口號，為什麼沒有邀請郭台銘到場，三人一起合拍？何況當時也不是中常會的閉門會議，這種待遇對這幾個月一直向國民黨低頭示好的郭台銘，豈止是「情何以堪」。
相比之下，郭台銘發了一篇《我心長照中華民國》的長文，承諾會全力支持國民黨候選人之外還恭賀侯友宜，看在「擁郭派」的「郭粉」眼中何止是心有戚戚焉、可能更多的是不捨和不甘。
國民黨拿出了民調對比、黨籍縣市長是否支持、黨籍立委是否支持等等的數據，向外界解釋為何是侯友宜出缐，不過顯然無法說服部分所謂的「擁郭派」，朱立倫的臉書專頁上3000多則留言，大半都是指責國民黨並且宣稱將轉向支持其他政黨，或許這些不滿的人不是國民黨黨員，但是起碼他們都自稱曾經是該黨的支持者，這些人的不滿情緒可能也不是單靠國民黨就能夠安撫下來的，何況朱立倫甚至都已經被他們形容是「民進黨的臥底」。
但是國民黨大概也很難開口請郭台銘來幫忙「拆彈」，畢竟人稱「霸氣總裁」的郭台銘，在2020年還有這次對國民黨客氣的程度都到了「低聲下氣」的地步。媒體形容，郭台銘對國民黨是「真心換絕情」，忍氣吞聲之外還要幫忙安撫「郭粉」的話，困難程度勢必不低，即便坐轎子的人想要下來，多少也得看擡轎子的人肯不肯。
如果講要所謂的整合，主要責任似乎不是在郭台銘、更多是看國民黨接下來如何做，做的不好可能會有嚴重的後果。
「換柱事件」會重演？
不過也有「郭粉」抱著一絲希望，認為國民黨是「沒有什麼不可能的」，搬出了2016年總統候選人從洪秀柱換成朱立倫的「換柱事件」，指出當年可以，所以現在也沒什麼不行的。
在「郭粉」的心目中，侯友宜和郭台銘有天地之差，根本不是同一個等級的，比都不用比，而國民黨卻又以「一堆子的理由」，不給任何機會讓郭台銘證明自己的能力，但是國民黨內也有一派人士，認為郭台銘是政治素人，根本不懂選舉，講話時常會「脫口而出」、甚至形容他是「不受控的自走砲」，加上郭台銘「身家大部分在大陸」擔心選舉的時候會成為包袱，所以黨內兩派意見衝撞的相當激烈。
但是讓外界不解的是，為何朱立倫在中常會之前夜會郭台銘之後，郭台銘就「認了」？朱立倫是用什麼說服郭台銘「鳴金收兵」？可是郭台銘已經嚥下這口被形容是「鳥氣」的話，後面要翻盤不是就很困難了嗎？
反過來說，國民黨難道就不擔心郭台銘後面順勢帶領「郭粉」開始走自己的路、找其他的政黨聯手？這豈不給了像民眾黨之類的「非綠政黨」分裂國民黨的機會？還是國民黨很確定郭台銘不會這麼做？
縱觀各個媒體的報導和分析，還有政治人物私下交流表達的看法，郭台銘看來不會就此「閒雲野鶴」不問世事，他所凝聚的力量也許不足以當選總統，但是可以成為「關鍵少數」，而這個「關鍵少數」就是國民黨未來整合力量時的第一個挑戰，對黨主席朱立倫、提名候選人侯友宜還有整個國民黨而言，化解這次提名造成的不滿情緒絕對可以說是第一要務。
但是在黨中央如此不受到信賴、提名人選如此受到排斥的情況之下，如何達成這個目標，考驗的可就不只是國民黨高層的智慧和政治手腕了。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九
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陽光也可以做公益：一場環境、社會、資產三方共贏的永續投資！
我們想讓你知道的是
太陽人全民電廠深耕能源產業十個年頭，創辦人陳威丞藉由首創的「綠能共享經濟」模式，至今已在臺灣、日本兩地建置超過500座太陽能電廠，與數千位電廠老闆攜手展開一場經濟、環境、社會公益三方共贏的永續投資。
隨著石油、天然氣等化石燃料價格上漲、國際通膨壓力加劇，世界能源貿易板塊也隨之重組，更有國家開始推動綠色能源及能源效率的政策；而今年國際能源總署（IEA）的報告也指出，未來兩年間全球電力將增加約2500TWh，其中98%新增電力由再生能源提供。種種現象明確顯示，永續及能源轉型議題已從眾人關切的世界趨勢，轉為深刻影響產業、政策與經濟的現在進行式。
綠能共享經濟成熟，日常永續行動可以更豐富
若從鉅觀角度思考，能源議題看似與日常相距甚遠，實則不然。當我們回到生活視野──每當社會因能源問題發生災害、通膨等重大動盪時，受影響最深刻的總是平凡生活的人們，甚至是最脆弱的弱勢族群。那麼，身為從石化能源過渡至綠色能源的關鍵一代，除了落實節能生活，我們還能再多做些什麼，創造更永續、多元關懷的社會？
對忙於工作的上班族而言，「投資」就是個既能滿足理財規劃、又兼顧環境永續的參與管道。 除了基金、股票的傳統投資市場，參與近年逐漸成熟、參與門檻低且報酬回收穩定的「綠能共享經濟」其實也是不錯的方法。
全民電廠：經濟、環境、社會公益，三方共贏的永續投資
什麼是「綠能共享經濟」？簡單來說，就是「共享電廠，共創綠能」， 參與者出資認領電廠或太陽能板，太陽人全民電廠（下稱太陽人）提供一條龍的物業管理服務，包辦如廠房建置、機關文件申請、設備維運等電廠大小事。如此一來，就算是毫無太陽能專業知識的上班族，也能藉日常財務管理的方式投入環境永續的行動，參與臺灣的綠能發展，在環境永續及能源轉型過程發揮微薄卻重要的影響。
這項被太陽人稱為「全民電廠」的共享模式，不只運作方式單純且具可循環性，還能在穩定的經濟回饋之外，創造額外的永續效益。民眾只要依循以下三步驟就可以成為全民電廠的老闆： 1.登錄太陽人官網並加入會員； 2.選擇欲認購的電廠（或太陽能板），完成相關設定並付款； 3.完成後，你就能成為電廠老闆，開始定期領取販賣電力的所得。投資期間，投資人能獲得台電保證20年的購電契約，穩定獲得約6~8%的年化投報率（需視電廠位置與當地平均日照時長而定）。
除了長期穩定的資產配置，太陽人也沒有忘記能源與生活的緊密關係。2020年，太陽人將全民電廠穩定收益的特性轉化為支持社會公益永續發展的力量，與數十間社福機構合作，正式啟動「日光循環公益專案」。當每一片屬於日光循環公益專案的太陽能板被認購時，太陽人就會捐獻500元給合作的公益團體，並每月依據投資人設定的「提撥捐獻額度」，再提撥捐獻額度的一半資助公益團體；而另一半則為下一座公益電廠的興建基金，藉此創造公益生生不息的回饋循環。換句話說，投資人獲得被動收益的同時，也就在用日光一點一滴的灌注著弱勢族群，並累積下一個公益機會的誕生，促成整體公眾利益的正向循環，為社會善盡一份心力。
獲得B型企業認證的太陽人全民電廠，一起讓商業成為社會永續的最大公益
太陽人全民電廠自2013年成立以來，已經深耕能源產業十個年頭，日光循環公益專案也邁入第三年，無論是電廠據點規模、綠能效益，或是為社會帶來的公共利益都在不斷擴大。多年間太陽人已在臺灣、日本建置超過500座太陽能電廠，並預估在未來20年間持續產出2.3億度的再生能源，創造將近15億的電力收益為地球減少約1.26億公斤的碳排放，相當於1,761座大安森林公園的碳排放吸收量。
除了永續的企業責任，太陽人也相當關注社會中的弱勢族群，於是也致力推動公益專案，成為勵馨基金會、唐氏症關愛者協會、ARTT台灣動物緊急救援小組、社團法人銀色大門老人福利協會、台灣環境資訊協會、黑潮海洋文教基金會、野灣野生動物保護協會....等數十所不同領域的社福機構的支持者，長期穩定捐助金流，支持臺灣社福活動，將綠色能源化為實質力量，回饋社會中最脆弱的族群。
一路走來，太陽人不只實踐了企業社會責任（CSR）及永續ESG的義務，更秉持著「日本職人技術，台灣在地深耕」的信念，於北中南東各處擴建電廠，為各鄉鎮創造許多長期穩定的工作機會。種種環境、能源、經濟、社福多元共好的行動，也讓太陽人全民電廠於2021年通過B型實驗室（B Lab®）認證，成為「運用商業發揮社會及環境的正面影響力」的B型企業。
能源不只是能源：太陽人全民電廠的永續影響力
「打破再生能源與社會大眾遙不可及的想像」是創辦人陳威丞創立太陽人全民電廠的初衷。一路走來，他運用個人專業與能力，帶領企業用「太陽能」向外擴展，響應ESG永續企業經營及聯合國永續發展目標（SDGs），利用能源創造經濟、社會福利、環境永續的多贏局面。在太陽人全民電廠的努力之下，「能源與日常生活緊密相關」並不只是形而上的概念，而是落實在社會每一處，真真切切的企業永續影響力。