總統教育獎名單出爐：失明國小生鋼琴比賽獲獎、罕病生克服身體限制學滑板
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患有罕見疾病的顧文凱現在就讀建國中學，他覺得玩滑板很帥而立志學會滑板，從剛開始坐上就翻倒，到現在學會用腰平衡、用手推地練習翹板和轉體180度。
2023年總統教育獎的得獎名單今（19）日出爐，總共56名學生獲獎。其中，國小學生吳奕昶雖然失明，卻從4歲開始學鋼琴、並於比賽中獲得甲等和優等；國中生李育恩家境艱困，但品學兼優、精進國樂的揚琴演奏；高中生顧文凱患有罕見疾病，努力克服身體限制學習滑板。
教育部今日公布總統教育獎得獎名單，該獎項以奮發向上、不畏困境、熱愛生命的學習精神為選拔標準，從全國推薦的351人中選出157人進入複選，再由學校教師與行政主管代表、學者專家、社會公正人士擔任複審委員，到各校實地訪視，推薦各組獲獎名單，最後提到總統教育獎委員會審議會通過，最終有大專組8名、高中組12名、國中組18名及國小組18名獲得殊榮。
台中市潭陽國小的吳奕昶是本屆獲獎者中，年紀最小者之一，他出生3個多月就被診斷出視覺障礙，右眼全盲、左眼只有些微光覺但沒影像。
吳奕昶3歲起就讀惠明盲校幼兒部，對學習充滿熱誠且學習能力強，幼兒部畢業後，進入潭陽國小就讀。他不因失明而自卑，勇敢和同學互動，學習上用記憶彌補視覺的缺陷，並且熟記點字技巧幫助自己閱讀。他還涉獵英文朗讀、說故事等領域，幾乎每學期都獲頒成績優異獎。
從小，吳奕昶就對古典樂情有獨鍾，4歲開始學鋼琴，用聽力記憶旋律、並勇於自我挑戰。他在國小1、2年級時於台中市文化盃音樂大賽中分別獲得甲等及優等。
澎湖縣馬公國中的李育恩在離島的小漁村長大，父母在他1歲時就離異，從小由祖母和輕微腦性麻痺的姑姑照顧，父親則從事水泥臨時工，收入不穩定，家中還住著因車禍失明、半身不遂的祖父。
在艱困的經濟環境下，李育恩沒有抱怨，反而展現勇敢堅毅的一面，他從小學開始就利用課餘時間下田幫忙祖母農作，並照顧失明的祖父。在課業方面，他品學兼優，長即擔任班上幹部和小老師，並從小二開始加入學校國樂團、接觸揚琴，擔綱重要的聲部樂手，更在111年於全國學生音樂比賽獲得特優。他期待自己未來能持續精進揚琴演奏，成為專業老師，建立澎湖在地的國樂教師團隊。
從小患有罕見疾病的顧文凱，由於末端神經逐漸退化，慢慢喪失手腳的正常功能，末端肌肉無力，雙手只剩下右小拇指可以施力，行動必須仰賴輪椅，視力更是退化到必須用擴視機輔助上課。
顧文凱現在就讀建國中學，他在校內凝聚對麥塊（Minecraft）遊戲有熱忱的同學，和朋友籌劃創立「Minecraft邏輯研究社」；另一方面，他覺得玩滑板很帥，立志學會滑板，從剛開始坐上就翻倒，到現在學會用腰平衡、用手推地練習翹板和轉體180度。
在課業方面，他一直保持班上前3名，英語多益990分滿分，在西塞羅盃高中學生英語辯論比賽、全國高中閱讀心得寫作比賽皆獲得優異成績。他更發揮英文專長，參加扶輪社偏鄉英文線上遠距教學服務。
總統教育獎的獲獎者會由總統蔡英文親自於總統府頒獎，大專組每名可獲得新台幣25萬元獎助學金、高中組20萬元、國中小各15萬元。教育部表示，總統教育獎的遴選目的，在於發掘求學路上不畏艱難、奮發向上的優秀學生，鼓勵他們繼續努力。
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核稿編輯：楊士範
落實菸害防制，新興菸品在地風險審查應著重「成癮性」評估
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鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗。
新興菸品近來成為全球關注之公共衛生議題，台灣的菸害防制法也於今年修法通過禁止電子煙、嚴管加熱菸。只是，菸防法的配套子法中，對於如何檢測加熱菸成分是否包含尼古丁外之成癮性、或有害物質，付之闕如。鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗，同時連結本土既有的吸菸、戒菸行為研究資料庫，比照食安或醫藥審查，訂定如曝露量、攝入量等符合國人特性之檢驗標準，既可讓業者有所本，也可減少社會爭議。
各方對新興菸品的健康影響、載具管理、風險評估等議題尚有歧見，其中有關「成癮性」的討論，即為重要爭點之一。今（112）年3月22日發布之「指定菸品健康風險評估審查辦法」第3條第1項第6款，要求業者應於申請新興菸品健康風險評估審查時，檢附「成癮性物質之研究資料」。本會認為，新興菸品在年輕族群間蔚為風潮，對「成癮性」展開全面性的研究，應為當務之急。
所謂「成癮性」，是指一種重複性的強迫行為，即使行為人明知這些行為可能會造成不良後果，仍然被持續重複。成癮性可能源於中樞神經系統功能失調所導致，長期重複這些行為則可能反向造成神經功能受損。依據美國心理學會（APA）對成癮（Addiction）所做之定義，是將其視為一種需要被治療的疾病，指一個人因為對於酒精、藥物或其他物質擁有過度的生理與心理依賴。統一的臨床觀念則將成癮界定為，最初因樂趣驅使的物質使用（或行為），現在則無法顧及產生的痛苦多於收獲，仍被驅動強迫性繼續重複。
一般而言，成癮性得區分為「物質成癮」及「行為成癮」，物質成癮是指對某種物質（如酒精、毒品等）產生生理或心理上的強烈依賴；行為成癮是指對某種行為（如賭博、上網等）的過度從事。成癮性的病理機制與大腦的「獎勵機制（Rewarding system）」有關，成癮刺激原（如藥物、酒精、性交等）會引起大腦釋放多巴胺等神經遞質，產生愉悅感及正向增強效應，促使個體重複接觸該刺激原。亦即，當行為個體（人或動物）透過多巴胺的獎勵機制學習到某些事物會帶來愉悅感後，往後如觸及相關或類似事物，便會反射性直接重複行為。
《精神疾病診斷與統計手冊》（DSM-5）將成癮定義為一種慢性復發性障礙，其特徵是強迫性使用某種物質或行為，儘管會產生負面後果。成癮判斷標準包括：1. 對使用該物質或從事該行為具有不可控制的強烈衝動或渴望，即使面臨嚴重後果，仍無法停止或減少成癮物或行為的使用或參與；雖然其嘗試控制或減少，仍收效甚微。2. 行為人耗費大量時間獲取、使用成癮物質或行為，因此放棄重要活動，甚至忽視其他重要的責任或義務。3. 行為人持續使用該物質或行為，儘管明知其將導致或惡化身心狀況、社會生活或工作情形。4. 行為人對物質或行為產生耐受性，此意味須增加成癮物或行為的劑量或頻率，以達到相同的效果或滿足感，如使用相同的量感覺更少。5. 對成癮物或行為有否認、隱瞞或合理化的傾向。6. 該人在停止使用該物質或行為時會出現「戒斷症狀」，例如焦慮、抑鬱、易怒、失眠、噁心或疼痛。
WHO於2018年發表第11版《國際疾病分類》（ICD 11）中納入「遊戲成癮」（Gaming disorder），將其與酒精、菸草、咖啡因、毒品、藥物濫用並列為精神疾病；新興菸品之加熱菸，既以菸草為主要原料，其成癮性究竟如何，值得國人高度關注。尤其如前所述，新興菸品具備時尚、有趣，甚至「潮」等流行元素，是否可能誘使民眾因好奇而開始使用、進一步形成成癮行為，也有待主管機關進行相關研究、予以釐清。盼國健署能以高標準進行新興菸品管制，協調我國臨床、學界等專業領域人士共同商議合適之審核與執行辦法，盡快投入「成癮性」在地研究，並鏈結國內長期累積之吸菸、戒菸行為大數據，制定符合台灣現況的專業審查標準。
撰文：社團法人台灣永續健康福祉協會