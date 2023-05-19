總統教育獎名單出爐：失明國小生鋼琴比賽獲獎、罕病生克服身體限制學滑板

2023年總統教育獎的得獎名單今（19）日出爐，總共56名學生獲獎。其中，國小學生吳奕昶雖然失明，卻從4歲開始學鋼琴、並於比賽中獲得甲等和優等；國中生李育恩家境艱困，但品學兼優、精進國樂的揚琴演奏；高中生顧文凱患有罕見疾病，努力克服身體限制學習滑板。

教育部今日公布總統教育獎得獎名單，該獎項以奮發向上、不畏困境、熱愛生命的學習精神為選拔標準，從全國推薦的351人中選出157人進入複選，再由學校教師與行政主管代表、學者專家、社會公正人士擔任複審委員，到各校實地訪視，推薦各組獲獎名單，最後提到總統教育獎委員會審議會通過，最終有大專組8名、高中組12名、國中組18名及國小組18名獲得殊榮。

台中市潭陽國小的吳奕昶是本屆獲獎者中，年紀最小者之一，他出生3個多月就被診斷出視覺障礙，右眼全盲、左眼只有些微光覺但沒影像。

吳奕昶3歲起就讀惠明盲校幼兒部，對學習充滿熱誠且學習能力強，幼兒部畢業後，進入潭陽國小就讀。他不因失明而自卑，勇敢和同學互動，學習上用記憶彌補視覺的缺陷，並且熟記點字技巧幫助自己閱讀。他還涉獵英文朗讀、說故事等領域，幾乎每學期都獲頒成績優異獎。

從小，吳奕昶就對古典樂情有獨鍾，4歲開始學鋼琴，用聽力記憶旋律、並勇於自我挑戰。他在國小1、2年級時於台中市文化盃音樂大賽中分別獲得甲等及優等。

Photo Credit：教育部 吳奕昶自幼對古典樂情有獨鍾，4歲開始學習鋼琴，以聽力記憶音感與旋律，並勇於自我挑戰，各項比賽中屢創佳績。

澎湖縣馬公國中的李育恩在離島的小漁村長大，父母在他1歲時就離異，從小由祖母和輕微腦性麻痺的姑姑照顧，父親則從事水泥臨時工，收入不穩定，家中還住著因車禍失明、半身不遂的祖父。

在艱困的經濟環境下，李育恩沒有抱怨，反而展現勇敢堅毅的一面，他從小學開始就利用課餘時間下田幫忙祖母農作，並照顧失明的祖父。在課業方面，他品學兼優，長即擔任班上幹部和小老師，並從小二開始加入學校國樂團、接觸揚琴，擔綱重要的聲部樂手，更在111年於全國學生音樂比賽獲得特優。他期待自己未來能持續精進揚琴演奏，成為專業老師，建立澎湖在地的國樂教師團隊。

從小患有罕見疾病的顧文凱，由於末端神經逐漸退化，慢慢喪失手腳的正常功能，末端肌肉無力，雙手只剩下右小拇指可以施力，行動必須仰賴輪椅，視力更是退化到必須用擴視機輔助上課。

顧文凱現在就讀建國中學，他在校內凝聚對麥塊（Minecraft）遊戲有熱忱的同學，和朋友籌劃創立「Minecraft邏輯研究社」；另一方面，他覺得玩滑板很帥，立志學會滑板，從剛開始坐上就翻倒，到現在學會用腰平衡、用手推地練習翹板和轉體180度。

在課業方面，他一直保持班上前3名，英語多益990分滿分，在西塞羅盃高中學生英語辯論比賽、全國高中閱讀心得寫作比賽皆獲得優異成績。他更發揮英文專長，參加扶輪社偏鄉英文線上遠距教學服務。

總統教育獎的獲獎者會由總統蔡英文親自於總統府頒獎，大專組每名可獲得新台幣25萬元獎助學金、高中組20萬元、國中小各15萬元。教育部表示，總統教育獎的遴選目的，在於發掘求學路上不畏艱難、奮發向上的優秀學生，鼓勵他們繼續努力。

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核稿編輯：楊士範