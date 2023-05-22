2024總統大選「三角督」開打，藍綠白兩岸論述如何牽動美中台關係？

文：德國之聲中文網（綜合報導；DW記者周昱君對此文亦有貢獻）

台灣總統選舉倒數8個月，國民黨週三（5月17日）確定徵召侯友宜參選，與民進黨賴清德、民眾黨柯文哲共同角逐台灣領導人之位。《華爾街日報》分析，隨著中美角力加劇、兩岸局勢升溫，這場選舉將對世界前二大經濟體的關係產生重大影響。

在主要政黨確定候選人之前，這場選戰即已聚焦在「戰爭與和平」的論述上。台灣國立中正大學政治系教授蔡榮祥告訴《華爾街日報》，如果選民選擇了一個對中國比較友善的候選人，將引發對美國印太戰略如何持續下去的疑慮。

過去，倡導須與中國建立緊密關係的國民黨，一直在台灣政壇佔有主導地位，但在中國對台立場轉為強硬、香港爆發反修例運動之後，國民黨在前兩次總統大選接連失利、敗給了民進黨。

今年3月，台灣民進黨總統蔡英文訪美之際，前國民黨總統馬英九也隨之訪中，再度顯示兩岸議題始終為明年總統大選的主要話題。近年來，國民黨也一直在「與中國保持友好」和「台灣民眾對北京的負面觀感」之間努力尋找平衡。

目前台灣3位總統候選人在兩岸策略上各持論調：侯友宜被認為立場模糊、走「中間路線」；賴清德自稱「台獨務實工作者」、認為此次選舉是「民主與獨裁」的抉擇；柯文哲則在近期喊出「台灣自主、兩岸和平」的口號。

從他們的立場，可一窺各政黨將如何迎戰台海議題，以及這場選戰將如何影響中美關係的未來走向。

國民黨出招：打「折衷」牌

專家分析，國民黨提名侯友宜參選總統是「非同尋常」的選擇。

國立中正大學政治系教授蔡榮祥向《華爾街日報》表示，侯友宜與多數國民黨高層不同，其家族在1949年國共內戰之前就已紮根台灣。現年66歲的他，兩度當選台灣新北市市長，並曾任警政署署長，期間鮮少發表兩岸立場或公開談論政黨政治。

分析指，侯友宜的本省籍背景和務實風格，令他在選民中廣受歡迎。舉例來說，他在發表參選演講時，時而從國語切換到台語，這令台灣人感到親切，因為愈來愈少台灣人認為自己是中國人，使用台語是一種對當地文化的認可。

不過，侯友宜似乎缺乏與北京或華盛頓打交道的經驗，他至今的兩岸論述比起其他政黨候選人，也相對模糊。

今年以來，他曾以「杯水論」比喻中華民國和台灣，強調兩者屬於共生關係，並稱自己反對「一國兩制」，將「確保中華民國台灣主權不被侵蝕，自由民主憲政體制不被破壞」；然而，他同時也表態反對「台獨」，稱「台獨沒有法律根據」，因為依照憲法，中華民國的治權就在「台澎金馬」。

蔡榮祥分析，與國民黨其他領導人相比，侯友宜似乎試圖對兩岸關係採取較中間的立場。

在他確定參選之前，鴻海集團創辦人郭台銘曾表示願代表國民黨參選。郭台銘向選民呼籲：「投票給『高舉台獨、仇中抗中』的民進黨是危險的。」並稱台灣應避免「被迫選邊站」，成為美中之間「最直接的受害者」。

相較侯友宜，郭台銘的態度似乎更符合北京期望。台灣師大政治學者范世平17日向DW表示，中國更希望的是像郭台銘一樣的人，有意跟中國展開統一之後的政治談判，但侯友宜的說法可能代表他將拒絕往此一方向發展。

然而，中國日益增強其對台軍事行動，讓台灣選民對「親中」政策疑慮升高。《紐約時報》報導，國民黨遂將希望寄託於一種新型態的候選人身上：一名對內廣受歡迎、對外鮮少處理中國事務的地方領袖。侯友宜因此成為國民黨的理想人選，被期盼在兩岸議題上找出折衷方案。

Photo Credit: 中央社

民進黨接招：從「抗中」轉向「反共」

隨著國民黨人選確定，民進黨的兩岸論述也再次備受矚目。2020年的台灣總統大選，民進黨以「抗中保台」贏得多數選票，但近期中國對台軍事動作頻頻，兩岸問題看似須更加謹慎以對；此標語仍否有利選戰，遭到黨內質疑。

去年底，台灣地方「九合一」選舉民進黨大敗，蔡英文卸下黨主席一職，由台灣副總統、此次民進黨總統參選人賴清德接任。此後，賴清德即多次提及「中華民國台灣」及「和平」。

2018年，賴清德曾自稱「務實的台獨工作者」，強調「台灣是主權獨立的國家，與中國互不隸屬」，遭國台辦發言人回應，賴清德言論「十分危險且自不量力」，將自食惡果。

16日，在一場政治大學學生座談會上，賴清德被問及是否擔心美國因為自己的「台獨」色彩恐提高戰爭風險，而不放心他作為台灣總統。他答道，「務實」就是根據事實，台灣定期改選政府，已經是一個主權獨立的國家，因此不必另行宣佈獨立。

然而，台媒《聯合報》7日曾援引不具名消息人士報導，賴清德與其兩岸選戰策士近期曾多次私下討論，欲將其2024年選戰論述更加聚焦於「和平保台」、「反共不反中」，因為此說法更符合賴清德主張的「民主、繁榮、和平」立場，也能減少被在野黨曲解的空間。

至於從「抗中保台」轉向「和平保台」，是否意味民進黨的兩岸論述出現變化。有民進黨人士告訴《聯合報》，立場始終一致，當中共武力犯台或軍事威脅時，當然是抗中保台，平時則是努力和平協商、不挑釁。

該黨內人士指出，賴清德日前也在一場黨務主管會議上談及，抗中保台的「抗」是抵抗侵略，而非要和中國對抗；未來團隊內部共識是更聚焦「反共」。

國立政治大學國際關係學教授黃奎博告訴《紐約時報》，賴清德若獲勝，可能意味著中國將繼續現行的台灣政策，將台灣排除在任何高層接觸之外，而台美密切關係也將持續。而若是侯友宜獲勝，則可能重新打通中國與台灣的溝通渠道，緩和軍事緊張局勢，從而減輕颱灣須與美國加強聯繫的壓力。

第三勢力有無勝算？