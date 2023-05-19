G7峰會首日重點一次看：辦在廣島，岸田期待核武裁軍、擴大制裁俄國、澤倫斯基週末出席
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G7峰會於今日在日本廣島展開，岸田希望能聚焦討論核武裁軍議題，七國集團也在發布聯合聲明表示，將會擴大現有對俄羅斯的制裁。烏克蘭總統澤倫斯基也將會在週日親自到日本出席G7峰會，尋求來自世界上最富有國家的武器援助。
綜合《路透社》、《紐約時報》、《美聯社》與《BBC》的報導，G7峰會於今（19）日，在日本廣島展開。美國總統拜登（Joseph Biden）、英國首相蘇納克（Rishi Sunak）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni ）、加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）、歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen），以及日本首相岸田文雄（Fumio Kishida）在日本會面。
除了七國集團的成員外，澳洲、巴西、韓國與印度、越南、印尼、庫克群島，以及非洲國家葛摩的代表，也受邀以觀察員的身份出席峰會。
擴大制裁俄羅斯
七國集團在今日發布聯合聲明表示，將會擴大現有對俄羅斯的制裁。並且限制任何可能在戰事上協助俄羅斯的物品的出口。「包含製作戰爭武器的工業機械，以及技術的出口」，都將被限制。七國集團也敦促其他國家，停止向俄羅斯提支持和武器，「否則將面臨沈重代價」。
聯合聲明也補充道，將會繼續限制俄羅斯從其金屬與鑽石貿易中獲利，並且極力阻止俄羅斯利用金融體系進行戰爭，以及防止莫斯科逃避制裁。歐盟與英國已經表示，將會打擊俄羅斯出口的鑽石。
英國也宣布了新的制裁措施，凍結與俄羅斯能源、金屬、國防、運輸，以及金融部門有關的86個個人，以及組織的資產。
聯合聲明也對俄羅斯沒收札波利沙（Zaporizhzhia）核電廠，並將其軍事化一事，表達「嚴重的關切」
歐盟執委會主席馮德萊恩表示，「我們現在需要為烏克蘭提供工具，以成功保衛自己，並重新獲得完全的主權以及領土完整。我們應向其提供必要的軍事和財政支持。」
七國集團也承諾會在今（2023）、明（2024）2年，向烏克蘭提供軍事及經濟方面的援助，以協助烏克蘭受戰爭影響的經濟。
澤倫斯基週末將出席
《美聯社》報導指出，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）將會在週日（21日）親自到日本出席G7峰會，尋求來自世界上最富有國家的武器，以及經濟援助。
澤倫斯基若如期親自參與峰會，代表著將會與美國總統拜登會面。而一直不願意表態支持烏克蘭的印度與巴西領導人，也作為觀察員，出席了本次的G7峰會。澤倫斯基的出席，可能會使這些國家在烏俄戰爭上，難以保持原有的立場。
澤倫斯基今日抵達沙烏地阿拉伯，參加阿拉伯領導人峰會。《路透社》指出，這是澤倫斯基外交旅程的最新一站，目的是為了在外界預期的烏克蘭反攻之前，獲得來自更多國家的支持。
過去1週，澤倫斯基先後訪問了英國及歐洲其他國家。《路透社》的報導表示，他願意到烏克蘭以外的地方旅行，部分原因是為了展示他對烏克蘭政府的信心。
日本廣島與核武裁軍
《美聯社》報導指出，日本首相岸田文雄希望核武裁軍，能夠成為本次峰會的討論焦點，今日也特地選在廣島和平紀念公園正式啟動峰會。
各國領導人在岸田文雄的帶領下，一同參觀這個保留了原子彈轟炸遺留物的紀念公園。1945年8月6日，美國B-29轟炸機在廣島上空投下原子彈後，預計有14萬人喪生，使得廣島成為反核的代名詞。
「老實說，我非常懷疑追求軍事建設，並且尋求修改和平憲法的岸田先生，是否真的能夠討論核武裁軍問題。但由於峰會在廣島舉會，我確實抱有一絲希望，期待他們能進行積極的會談，並朝著核武裁軍邁出一小步。」83歲的原爆倖存者木戶末一（Sueichi Kido）告訴《美聯社》。
新聞來源
- G7 steps up Russia sanctions in bid to slow war effort（Reuters）
- Zelensky Will Travel to Japan for the G7, Seeking Arms and Aid, Officials Say（The New York Times）
- Zelenskyy to attend G7 summit Sunday as world leaders tighten sanctions against Russia over Ukraine（AP）
- G7 agree to 'starve the Russian war machine'（BBC）
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責任編輯：賴明君
核稿編輯：楊士範
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樂活南投農場，來場週休輕旅行──信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉篇
我們想讓你知道的是
南投縣觀光資源豐富，農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，尤其不少觀光休閒農場的特色讓人「意遊未盡」。以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等地區之休閒農場，若有興趣不妨就動身出發吧！
疫情解封後，國人出國旅遊人數創新高，居多人抱怨台灣旅遊成本太高，但其實在台灣的觀光首都──南投，有許多「巧而廉」的南投農場秘境等待大家去挖掘探索！不同於國人常去的日、韓、泰國，動輒需要4～6天的旅遊日期，位於台中中樞地區的南投縣，只需週休一日或二日，不用請假，就能安排一場輕鬆愜意輕旅行。
南投縣觀光資源豐富，各鄉鎮的觀光休閒農場尤其讓人「意遊未盡」。南投農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，有許多不同觀光性質的農場皆有其特色，以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等南投地區農場、休閒農業區，供遊客參考。
信義鄉
南投休閒農業區 - 自強愛國休閒農業區
「自強愛國休閒農業區」位於南投縣信義鄉西北方，鄰近東埔溫泉區、八通關古道、玉山國家公園，周邊旅遊資源豐富，幅員遼闊。農業區面積達2,000餘公頃，涵蓋區域包括烏松崙森林休閒區、崁腳寮葡萄休閒區、風櫃斗梅園區、牛稠坑景觀生態區及坪瀨溪流生態區。區域內有坪瀨溪、刺蔥林溪與陳有蘭溪等溪流，水資源豐富孕育豐富的農產品和生態資源，最著名的農產品即為青梅和青梅加工品，果粒碩大且多汁；而崁腳寮生產的葡萄的品質也深受消費者肯定，另外，風櫃斗的梅花遠近馳名，每到梅花季，即可見到滿山滿谷的梅花和人群。無論賞花、採果、踏青、生態探索……等多元遊程，都吸引許多遊客多次造訪！
地址：南投縣信義鄉綠美巷20號
【鄰近景點】
東埔溫泉區
八通關古道
玉山國家公園
【農業與伴手禮】
青梅、梅子果釀、葡萄、時蔬、柿子
【交通方式】
國道3號下名間交流道，左轉台3線往名間方向，再接 台16線往集集、水里方向，於水里接台21線往信義 至88.6公里處信義分局前右轉，循投59線前行即可 達愛國村、自強村。
竹山鎮
南投農場 - 天野青草葯園休閒農場
「天野青草葯園休閒農場」位於竹山鎮，近紫南宮。成立於民國96年，擁有廣闊的青草藥園，種植約200科別、1200個藥草品種，農場內設有藥草老師，教導遊客藥草相關知識。農場內附設「天野養生餐廳」，主要接待團客。餐廳主打「藥膳養生料理」，健康養生無負擔。園區內門市部，主要販售各類青草藥乾品、加工製品與其他農作物；農場參觀不收門票，創辦人沈金順表示，成立農場目的，是為了要推廣藥用植物的正確觀念；另一方面，常有新聞傳出民眾誤食、誤用某些植物導致中毒的案例，以至於讓青草藥背負許多誤解，他也期待透過藥園的宣導推廣，能讓社會大眾了解青草藥的益處，進而能正確地善用青草藥。
地址：南投縣竹山鎮延正里1鄰集山路二段591-8號
【鄰近景點】
紫南宮
竹山文化園區
車籠埔斷層園區
竹山菸葉館
【農業與伴手禮】
白花蝶豆、月桃、金錢草
【交通方式】
走國道三號，下竹山交流道後再往台三線竹山方向走一公里迴轉，即可到達天野青草葯園休閒農場。
鹿谷鄉
南投休閒農業區 - 小半天休閒農業區
「小半天休閒農業區」位於南投縣鹿谷鄉，幅員遼闊約有286.71公頃，涵蓋竹林村、竹豐村，和雅村小半天休閒農業區等三個村落。海拔從200至1,500公尺。農作物擁有「三金」美名：綠金「茶葉」、黃金「竹筍」、黑金「竹炭」。農業區內水池林地維持良好無污染，故生態資源豐富：螢火蟲、昆蟲、鳥類及保育類藍腹鷴等，在此還可以白天觀雲海、晚上看星空。由於本地區之地理環境特性屬多山少平原的地形，大多數的居民群聚而定。區內有武岫休閒農場、43家合法民宿與13家餐飲業者，94年獲選全國最美麗社區。多樣化的生態遊程、具特色的在地美食料理，使小半天休閒農業區常是回訪客首選之一。
地址：南投縣鹿谷鄉光復路174-7號
【鄰近景點】
德興瀑布
長源圳生態步道
孟宗竹林古戰場
大崙山觀光茶園
【農業與伴手禮】
冬筍、長年菜、山芹菜、竹管茶餅、竹炭鹹蛋
【交通方式】
北上及南下於中二高竹山交流道下，右轉台3線省道至南下2.4公里處，左轉保甲路再左轉151縣道往鹿谷溪頭方向（9公里），經鹿谷廣興7-11後右轉往小半天休閒農業區。
南投農場 - 武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，初期以經營茶業為生，農場擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近十年來由茶業轉型，集合國內產、官、學界努力精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道……等活動，冀望到此一遊的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。農場內特製的「武岫孟宗竹炭」燒製係以四年生以上的孟宗竹為材料，採用高溫炭化技術，歷時十多天，以傳統窯手工精心燒製而成（並非一般機械燒材油方式），所生產之孟宗竹炭堅持高品質，其衍生的竹炭用品，健康且實用性高，是每個遊客必買的伴手禮。
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
【鄰近景點】
半天橋
長源圳生態步道
大石公
石馬公園
【農業與伴手禮】
竹炭手工精油皂、竹醋液、武岫竹炭、炭好茶
【交通方式】
走國道3號（中二高）下竹山交流道，台3線右轉，縣道151甲-左轉，往鹿谷方向，接151縣道，往小半天方向，接竹林村方向即可到達。
以上廣告由南投縣政府農業處提供。