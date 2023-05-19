G7峰會首日重點一次看：辦在廣島，岸田期待核武裁軍、擴大制裁俄國、澤倫斯基週末出席

綜合《路透社》、《紐約時報》、《美聯社》與《BBC》的報導，G7峰會於今（19）日，在日本廣島展開。美國總統拜登（Joseph Biden）、英國首相蘇納克（Rishi Sunak）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni ）、加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）、歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen），以及日本首相岸田文雄（Fumio Kishida）在日本會面。

除了七國集團的成員外，澳洲、巴西、韓國與印度、越南、印尼、庫克群島，以及非洲國家葛摩的代表，也受邀以觀察員的身份出席峰會。

擴大制裁俄羅斯

七國集團在今日發布聯合聲明表示，將會擴大現有對俄羅斯的制裁。並且限制任何可能在戰事上協助俄羅斯的物品的出口。「包含製作戰爭武器的工業機械，以及技術的出口」，都將被限制。七國集團也敦促其他國家，停止向俄羅斯提支持和武器，「否則將面臨沈重代價」。

聯合聲明也補充道，將會繼續限制俄羅斯從其金屬與鑽石貿易中獲利，並且極力阻止俄羅斯利用金融體系進行戰爭，以及防止莫斯科逃避制裁。歐盟與英國已經表示，將會打擊俄羅斯出口的鑽石。

英國也宣布了新的制裁措施，凍結與俄羅斯能源、金屬、國防、運輸，以及金融部門有關的86個個人，以及組織的資產。

聯合聲明也對俄羅斯沒收札波利沙（Zaporizhzhia）核電廠，並將其軍事化一事，表達「嚴重的關切」

歐盟執委會主席馮德萊恩表示，「我們現在需要為烏克蘭提供工具，以成功保衛自己，並重新獲得完全的主權以及領土完整。我們應向其提供必要的軍事和財政支持。」

七國集團也承諾會在今（2023）、明（2024）2年，向烏克蘭提供軍事及經濟方面的援助，以協助烏克蘭受戰爭影響的經濟。

澤倫斯基週末將出席

《美聯社》報導指出，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）將會在週日（21日）親自到日本出席G7峰會，尋求來自世界上最富有國家的武器，以及經濟援助。

澤倫斯基若如期親自參與峰會，代表著將會與美國總統拜登會面。而一直不願意表態支持烏克蘭的印度與巴西領導人，也作為觀察員，出席了本次的G7峰會。澤倫斯基的出席，可能會使這些國家在烏俄戰爭上，難以保持原有的立場。

澤倫斯基今日抵達沙烏地阿拉伯，參加阿拉伯領導人峰會。《路透社》指出，這是澤倫斯基外交旅程的最新一站，目的是為了在外界預期的烏克蘭反攻之前，獲得來自更多國家的支持。

過去1週，澤倫斯基先後訪問了英國及歐洲其他國家。《路透社》的報導表示，他願意到烏克蘭以外的地方旅行，部分原因是為了展示他對烏克蘭政府的信心。

日本廣島與核武裁軍

《美聯社》報導指出，日本首相岸田文雄希望核武裁軍，能夠成為本次峰會的討論焦點，今日也特地選在廣島和平紀念公園正式啟動峰會。

各國領導人在岸田文雄的帶領下，一同參觀這個保留了原子彈轟炸遺留物的紀念公園。1945年8月6日，美國B-29轟炸機在廣島上空投下原子彈後，預計有14萬人喪生，使得廣島成為反核的代名詞。

「老實說，我非常懷疑追求軍事建設，並且尋求修改和平憲法的岸田先生，是否真的能夠討論核武裁軍問題。但由於峰會在廣島舉會，我確實抱有一絲希望，期待他們能進行積極的會談，並朝著核武裁軍邁出一小步。」83歲的原爆倖存者木戶末一（Sueichi Kido）告訴《美聯社》。

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責任編輯：賴明君

核稿編輯：楊士範