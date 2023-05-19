2023/05/19,
教育

教育部通過台科大、華夏科大整併案，成國內「公私併」首例

教育部通過台科大、華夏科大整併案，成國內「公私併」首例
圖為華夏科大｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

少子化對私立大專校院的影響甚巨，許多私校逐漸面臨退場、合併、轉型。台科大與華夏科大日前申請合併，兩校已於5月18日收到教育部公文，教育部原則同意兩校整併計畫書，將成為國內「公私併」首例。

台灣科技大學與華夏科技大學今（19）日發布共同新聞稿，表示兩校已於5月18日收到教育部公文，教育部原則同意兩校整併計畫書，將成為國內「公私併」首例。

華夏科大將從112學年度起停止全部班級招生，整併期間華夏科大師資質量基準應符合「專科以上學校維護學生受教權益應行注意事項」第4點附表1規定停招系所分年所需專任教師數，以維護在學學生受教權益。

日前華夏科大主秘鍾國強接受《關鍵評論網》採訪時指出，學校整併的過渡期間為112到115年，已經入學的在學學生符合畢業資格後，會拿華夏科大的畢業證書，確保學生能在原校畢業。

整併期間，台科大得與華夏科大將討論無償借用校地供台科大使用，且華夏科大得免受校務評鑑，經費獎勵及補助之申請依各補助要點辦理。該校解散清算後，會將剩餘校產捐贈台科大，。

鍾國強日前受訪時指出，華夏科大董事會在兩校協商期間決議，凡是有意願被轉聘到台科大的華夏教師，台科大要全數吸收聘用。今日新聞稿也提及，台科大得以專案方式聘任（用）華夏科大教職員工，適用人員僅限於整併計畫書核定日時華夏科大仍在職的現有人員，台科大會修訂「延攬專案及客座教學研究人員要點」，兩校整併計畫書所列人員得免對外公開徵才之規定。

新聞稿指出，台科大與華夏科大於整併期間應妥作財務規劃及控管，積極維護教職員生權益。兩校也感謝教育部及兩校全體師生同仁的合作支持，台科大與華夏科大期許攜手共創技職教育優質發展典範。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：楊士範


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。