白人女子疑搶非裔男子自行車，被冠上「凱倫」稱號，但「凱倫」到底是誰？
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紐約1部公共自行車租借爭議的影片，在社群媒體上廣為流傳。1名白人女性被指控欲從黑人男性手中，拿走他的自行車，並向周圍民眾大聲呼救。事件發生後，該名女子被冠上「凱倫」（Karen）的稱號，認為她有種族歧視的傾象。「凱倫」被用來代指「留著金色頭髮、愛管閒事的白人中年女子」，帶有種族主義與白人特權象徵的意涵。
綜合《紐約郵報》、《每日郵報》與《CBS》的報導，紐約1部公共自行車租借爭議的影片，近日在社群媒體上廣為流傳。事件發生於5月12日，1名白人女性被指控欲從1名黑人男性手中，拿走他的自行車，並向周圍民眾大聲呼救，男子則表示是自己先付費租借的。事件發生後，該名女子被冠上「凱倫」（Karen）的稱號，認為她有種族歧視的傾象。女子的律師則在18日表示，女子已懷孕6個月，不可能會做出搶奪自行車這種魯莽的行為，且她已提出付費明細，證明自己才是先借車的人。
曼哈頓貝爾維尤醫院（Bellevue Hospital）的內科助理康姆里（Sarah Jane Comrie）表示，她當時剛結束輪班，正準備去領取自己預定的共享自行車Citi Bike。但在影片中可以看到，康姆里與1名年輕的黑人男性都領取了同1輛自行車。而康姆里不斷向周圍民眾大聲呼喊「救命」並哭泣，表示自己與腹中胎兒受到傷害。黑人男子則表示自己沒有碰觸康姆里，是她自己將肚子放在他手上。
民權律師克魯普（Ben Crump）於15日在推特（Twitter）上發文表示這件事令人無法接受。1名白人女性居然試圖從1名年輕黑人男性手中搶走自行車，該名女子甚至把眼淚用作武器，將黑人男子描繪成危險人物。「而這正是過去黑人族群所遭受的危險」克魯普律師表示。
影片在社群媒體上廣泛流傳，民眾將康姆里稱作「凱倫」。「凱倫」一詞指的是不理性的中年白人女性，通常會有歧視其他種族、社會階級人士的舉止。
康姆里的委任律師馬里諾（Justin Marino）17日出示借閱明細與付費證明，強調康姆里並沒有偷竊自行車，且將她貼上「凱倫」的標籤是不公平的。「有任何頭腦正常的孕婦，會在懷孕6個月的時候，跳上1名年輕人的自行車，然後迅速離開嗎？」馬里諾律師表示。
康姆里任職的貝爾維尤醫院在聲明中表達歉意，並表示事件正在調查中，而康姆里目前休假，沒有上班。醫院也表示，他們「致力於為所有具有尊嚴、文化敏感度與同理心的紐約人，提供最高品質的醫療照護。」
《CBS》的報導指出，目前尚未確定影片中黑人男性的身份。紐約市警察局（NYPD）也表示，他們並沒有接到任何與本事件有關的報案電話。
凱倫是誰？
根據《紐約時報》與《NPR》的報導，「凱倫」（Karen）這個名字在1960年代相當受歡迎，是1965年時人氣第3高的女嬰名字。在戰後嬰兒潮中來到這個世界的「凱倫」們，現在的年紀大約介於50歲至60歲出頭之間。
2010年代開始，「凱倫」不再只是1個普通的名字，「凱倫」被用來代指「留著金色頭髮、愛管閒事的白人中年女子」，帶有種族主義與白人特權象徵的意涵。新冠疫情流行期間，不戴口罩、不遵守防疫規定的中年白人女性，也被冠上「凱倫」的稱號。
《紐約時報》指出，許多新聞在報導白人女性的種族歧視行為時，甚至不會使用其真實姓名，而會直接以「凱倫」代稱。
例如1名「凱倫」在超市停車場，攔住1位非裔母親的車，使其無法離開；或是舊金山的1名「凱倫」，因為菲律賓男子在他自己的住家外面，塗上「黑人的命也是命」，因而報警；而最有名的「凱倫」，則是1位名叫庫柏（Amy Cooper）的女子，她在紐約中央公園遛狗時，1名非裔男子提醒她要為寵物繫上牽繩，庫柏因此報警，指控該名男子攻擊她。而庫柏也被稱為「凱倫女王」（Queen of Karens）。
《全國公共廣播電台》（NPR）的記者貝茨（Karen Bates）指出，「凱倫」的根源深植於美國的民間傳統當中，是「性別、種族、階級、社會動盪與社交媒體等議題的融合」。而在「凱倫」之前，帶有相同意涵的還有1815年至1861年間的「安小姐」（Miss Ann），以及1990年代的「貝琪」（Becky）。
新聞來源
- NYC hospital ‘Karen’ paid for Citi Bike at center of viral fight with black man: lawyer（New York Post）
- Attorney for woman in viral Citi Bike fight video says argument had nothing to do with race（CBS）
- NYC Health + Hospitals says health care provider on leave after being caught on video in Citi Bike fight（CBS）
- I've got the receipts! Pregnant NYC nurse accused of taking a Citi Bike from a black man outside hospital 'paid' for it says her lawyer - after she was put on leave（Daily Mail）
- A Brief History of ‘Karen’（The New York Times）
- What's In A 'Karen'?（National Public Radio）
延伸閱讀
- 美國根深柢固的種族歧視，「暴動」成為失去話語權者的語言
- BLM與種族資本主義：半世紀以來的美國黑人抗爭
- 言論自由抑或種族歧視：仇恨性言論，法律該插手嗎？
- 《種族、偏見與歧視》：文化性的種族主義似乎只建立在觀念上——對黑人根深柢固的偏見
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責任編輯：賴明君
核稿編輯：楊士範
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陽光也可以做公益：一場環境、社會、資產三方共贏的永續投資！
我們想讓你知道的是
太陽人全民電廠深耕能源產業十個年頭，創辦人陳威丞藉由首創的「綠能共享經濟」模式，至今已在臺灣、日本兩地建置超過500座太陽能電廠，與數千位電廠老闆攜手展開一場經濟、環境、社會公益三方共贏的永續投資。
隨著石油、天然氣等化石燃料價格上漲、國際通膨壓力加劇，世界能源貿易板塊也隨之重組，更有國家開始推動綠色能源及能源效率的政策；而今年國際能源總署（IEA）的報告也指出，未來兩年間全球電力將增加約2500TWh，其中98%新增電力由再生能源提供。種種現象明確顯示，永續及能源轉型議題已從眾人關切的世界趨勢，轉為深刻影響產業、政策與經濟的現在進行式。
綠能共享經濟成熟，日常永續行動可以更豐富
若從鉅觀角度思考，能源議題看似與日常相距甚遠，實則不然。當我們回到生活視野──每當社會因能源問題發生災害、通膨等重大動盪時，受影響最深刻的總是平凡生活的人們，甚至是最脆弱的弱勢族群。那麼，身為從石化能源過渡至綠色能源的關鍵一代，除了落實節能生活，我們還能再多做些什麼，創造更永續、多元關懷的社會？
對忙於工作的上班族而言，「投資」就是個既能滿足理財規劃、又兼顧環境永續的參與管道。 除了基金、股票的傳統投資市場，參與近年逐漸成熟、參與門檻低且報酬回收穩定的「綠能共享經濟」其實也是不錯的方法。
全民電廠：經濟、環境、社會公益，三方共贏的永續投資
什麼是「綠能共享經濟」？簡單來說，就是「共享電廠，共創綠能」， 參與者出資認領電廠或太陽能板，太陽人全民電廠（下稱太陽人）提供一條龍的物業管理服務，包辦如廠房建置、機關文件申請、設備維運等電廠大小事。如此一來，就算是毫無太陽能專業知識的上班族，也能藉日常財務管理的方式投入環境永續的行動，參與臺灣的綠能發展，在環境永續及能源轉型過程發揮微薄卻重要的影響。
這項被太陽人稱為「全民電廠」的共享模式，不只運作方式單純且具可循環性，還能在穩定的經濟回饋之外，創造額外的永續效益。民眾只要依循以下三步驟就可以成為全民電廠的老闆： 1.登錄太陽人官網並加入會員； 2.選擇欲認購的電廠（或太陽能板），完成相關設定並付款； 3.完成後，你就能成為電廠老闆，開始定期領取販賣電力的所得。投資期間，投資人能獲得台電保證20年的購電契約，穩定獲得約6~8%的年化投報率（需視電廠位置與當地平均日照時長而定）。
除了長期穩定的資產配置，太陽人也沒有忘記能源與生活的緊密關係。2020年，太陽人將全民電廠穩定收益的特性轉化為支持社會公益永續發展的力量，與數十間社福機構合作，正式啟動「日光循環公益專案」。當每一片屬於日光循環公益專案的太陽能板被認購時，太陽人就會捐獻500元給合作的公益團體，並每月依據投資人設定的「提撥捐獻額度」，再提撥捐獻額度的一半資助公益團體；而另一半則為下一座公益電廠的興建基金，藉此創造公益生生不息的回饋循環。換句話說，投資人獲得被動收益的同時，也就在用日光一點一滴的灌注著弱勢族群，並累積下一個公益機會的誕生，促成整體公眾利益的正向循環，為社會善盡一份心力。
獲得B型企業認證的太陽人全民電廠，一起讓商業成為社會永續的最大公益
太陽人全民電廠自2013年成立以來，已經深耕能源產業十個年頭，日光循環公益專案也邁入第三年，無論是電廠據點規模、綠能效益，或是為社會帶來的公共利益都在不斷擴大。多年間太陽人已在臺灣、日本建置超過500座太陽能電廠，並預估在未來20年間持續產出2.3億度的再生能源，創造將近15億的電力收益為地球減少約1.26億公斤的碳排放，相當於1,761座大安森林公園的碳排放吸收量。
除了永續的企業責任，太陽人也相當關注社會中的弱勢族群，於是也致力推動公益專案，成為勵馨基金會、唐氏症關愛者協會、ARTT台灣動物緊急救援小組、社團法人銀色大門老人福利協會、台灣環境資訊協會、黑潮海洋文教基金會、野灣野生動物保護協會....等數十所不同領域的社福機構的支持者，長期穩定捐助金流，支持臺灣社福活動，將綠色能源化為實質力量，回饋社會中最脆弱的族群。
一路走來，太陽人不只實踐了企業社會責任（CSR）及永續ESG的義務，更秉持著「日本職人技術，台灣在地深耕」的信念，於北中南東各處擴建電廠，為各鄉鎮創造許多長期穩定的工作機會。種種環境、能源、經濟、社福多元共好的行動，也讓太陽人全民電廠於2021年通過B型實驗室（B Lab®）認證，成為「運用商業發揮社會及環境的正面影響力」的B型企業。
能源不只是能源：太陽人全民電廠的永續影響力
「打破再生能源與社會大眾遙不可及的想像」是創辦人陳威丞創立太陽人全民電廠的初衷。一路走來，他運用個人專業與能力，帶領企業用「太陽能」向外擴展，響應ESG永續企業經營及聯合國永續發展目標（SDGs），利用能源創造經濟、社會福利、環境永續的多贏局面。在太陽人全民電廠的努力之下，「能源與日常生活緊密相關」並不只是形而上的概念，而是落實在社會每一處，真真切切的企業永續影響力。