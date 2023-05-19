白人女子疑搶非裔男子自行車，被冠上「凱倫」稱號，但「凱倫」到底是誰？

綜合《紐約郵報》、《每日郵報》與《CBS》的報導，紐約1部公共自行車租借爭議的影片，近日在社群媒體上廣為流傳。事件發生於5月12日，1名白人女性被指控欲從1名黑人男性手中，拿走他的自行車，並向周圍民眾大聲呼救，男子則表示是自己先付費租借的。事件發生後，該名女子被冠上「凱倫」（Karen）的稱號，認為她有種族歧視的傾象。女子的律師則在18日表示，女子已懷孕6個月，不可能會做出搶奪自行車這種魯莽的行為，且她已提出付費明細，證明自己才是先借車的人。

曼哈頓貝爾維尤醫院（Bellevue Hospital）的內科助理康姆里（Sarah Jane Comrie）表示，她當時剛結束輪班，正準備去領取自己預定的共享自行車Citi Bike。但在影片中可以看到，康姆里與1名年輕的黑人男性都領取了同1輛自行車。而康姆里不斷向周圍民眾大聲呼喊「救命」並哭泣，表示自己與腹中胎兒受到傷害。黑人男子則表示自己沒有碰觸康姆里，是她自己將肚子放在他手上。

民權律師克魯普（Ben Crump）於15日在推特（Twitter）上發文表示這件事令人無法接受。1名白人女性居然試圖從1名年輕黑人男性手中搶走自行車，該名女子甚至把眼淚用作武器，將黑人男子描繪成危險人物。「而這正是過去黑人族群所遭受的危險」克魯普律師表示。

影片在社群媒體上廣泛流傳，民眾將康姆里稱作「凱倫」。「凱倫」一詞指的是不理性的中年白人女性，通常會有歧視其他種族、社會階級人士的舉止。

康姆里的委任律師馬里諾（Justin Marino）17日出示借閱明細與付費證明，強調康姆里並沒有偷竊自行車，且將她貼上「凱倫」的標籤是不公平的。「有任何頭腦正常的孕婦，會在懷孕6個月的時候，跳上1名年輕人的自行車，然後迅速離開嗎？」馬里諾律師表示。

康姆里任職的貝爾維尤醫院在聲明中表達歉意，並表示事件正在調查中，而康姆里目前休假，沒有上班。醫院也表示，他們「致力於為所有具有尊嚴、文化敏感度與同理心的紐約人，提供最高品質的醫療照護。」

《CBS》的報導指出，目前尚未確定影片中黑人男性的身份。紐約市警察局（NYPD）也表示，他們並沒有接到任何與本事件有關的報案電話。

凱倫是誰？

根據《紐約時報》與《NPR》的報導，「凱倫」（Karen）這個名字在1960年代相當受歡迎，是1965年時人氣第3高的女嬰名字。在戰後嬰兒潮中來到這個世界的「凱倫」們，現在的年紀大約介於50歲至60歲出頭之間。

2010年代開始，「凱倫」不再只是1個普通的名字，「凱倫」被用來代指「留著金色頭髮、愛管閒事的白人中年女子」，帶有種族主義與白人特權象徵的意涵。新冠疫情流行期間，不戴口罩、不遵守防疫規定的中年白人女性，也被冠上「凱倫」的稱號。

《紐約時報》指出，許多新聞在報導白人女性的種族歧視行為時，甚至不會使用其真實姓名，而會直接以「凱倫」代稱。

例如1名「凱倫」在超市停車場，攔住1位非裔母親的車，使其無法離開；或是舊金山的1名「凱倫」，因為菲律賓男子在他自己的住家外面，塗上「黑人的命也是命」，因而報警；而最有名的「凱倫」，則是1位名叫庫柏（Amy Cooper）的女子，她在紐約中央公園遛狗時，1名非裔男子提醒她要為寵物繫上牽繩，庫柏因此報警，指控該名男子攻擊她。而庫柏也被稱為「凱倫女王」（Queen of Karens）。

《全國公共廣播電台》（NPR）的記者貝茨（Karen Bates）指出，「凱倫」的根源深植於美國的民間傳統當中，是「性別、種族、階級、社會動盪與社交媒體等議題的融合」。而在「凱倫」之前，帶有相同意涵的還有1815年至1861年間的「安小姐」（Miss Ann），以及1990年代的「貝琪」（Becky）。

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責任編輯：賴明君

核稿編輯：楊士範