TNL+ 2023/05/21,
政治

作為務實的台獨工作者，賴清德口中的「維持現狀」會不會漸變成「法理台獨」？

作為務實的台獨工作者，賴清德口中的「維持現狀」會不會漸變成「法理台獨」？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

2016年蔡英文總統執政宣稱主張「維持現狀」，依據中華民國憲法及《兩岸人民關係條例》處理兩岸事務，事實上，中華民國憲法增修條文前言依然保留「因應國家統一前之需要」，從憲政法理層次來說，「兩岸一國」、「一國兩區」及主張兩岸統一是基本國策。

台灣問題在性質上「一國內部」問題

日前韓國總統尹錫悅指出「台灣的問題不僅僅是兩岸的問題，而是與北韓一樣，同樣都是國際性的問題」，此番言論激起中國外交部向韓國駐華大使「提出嚴正交涉」。同時，尹更直指「台海局勢緊張是試圖以實力單方面改變現狀導致。韓方立場是同國際社會一道，堅決反對以實力改變現狀。」

顯見，台灣問題儘管中共當局認為是「一國內部」性質問題，然而從東亞周邊國家及國際社會來說，台灣問題確實並非單純內政問題，而是摻雜錯綜複雜國際政治角力問題。

儘管中國外交部副部長孫衛東批判，中國對尹錫悅言論「完全不可接受，中方表示嚴重關切和強烈不滿。」中國也重申聲稱「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。台灣問題純屬中國內政，是中國核心利益中的核心，解決台灣問題是中國人自己的事，絕不允許任何勢力插手干涉。」

針對中國嚴正交涉，韓國駐中大使鄭在浩僅在外交儀式及辭令地表達，「韓方一貫尊重一個中國原則，這一立場沒有變化。」

從比較分裂國家的角度來論，無論是和平統一前東西德、南北韓及武力統一前南北越南，雖然雙方各自堅持「一個德國」、「一個韓國」、「一個越南」，但實際上卻是「一德（韓、越）兩國」，分裂國家各自以主權國家身份加入聯合國、國際性組織，允許「雙重承認」、「交叉承認」，所謂「一個德（韓、越）國」並不禁止對方擁有國際空間，儘管雙方仍有軍事對峙。

一個中國應從僵化走向包容性

反觀兩岸政府即使雙方皆承認「一個中國」原則，但卻採取僵化壓制性手段，彼此互挖牆角採取排他性外交及軍事手段。從分裂國家模式經驗顯示，主張「一個德（韓、越）兩國」不妨礙彼此目前參與的外交及國際關係拓展。

然而，當中國政府逐漸將僵化硬化「一中原則」朝向較具「包容性」的「一中原則」，甚至認同台灣政府曾提出「創造性模糊」的「九二共識」時，因政黨輪替民進黨政府公開拋棄「一中原則」、「九二共識」基本國策。

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